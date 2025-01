Streamr i JDI anuncien una associació estratègica amb Terminal Multi-Miner per a la mineria domèstica

ZUG, Suïssa, 3 de desembre de 2024/Chainwire/--Streamr, la xarxa de dades descentralitzada en temps real, i JDI, líder en fabricació i capital de risc en xarxes d'infraestructura física descentralitzada (DePIN), s'uneixen per transformar la mineria a casa. mitjançant el llançament del Terminal Multi-Miner.





Aquest nou dispositiu de mineria combina les capacitats de mineria de múltiples testimonis amb la participació de protocols descentralitzats, proporcionant una nova manera perquè els usuaris es comprometin amb DePIN i l'economia descentralitzada des de la comoditat de casa seva.

Terminal Multi-Miner: una nova porta d'entrada a la mineria a casa

El Terminal Multi-Miner de JDI admet múltiples criptomonedes, com ara $DATA, $ANYONE i altres projectes que s'afegeixen a través de futures actualitzacions. El seu marc modular de "lego de mineria" permet als usuaris personalitzar les seves configuracions per obtenir eficiència i flexibilitat, creant una manera senzilla de relacionar-se amb DePIN.





El model de Terminal T2, previst per al llançament el primer trimestre de 2025, permetrà la mineria multi-token sense problemes, amb la integració amb projectes com la xarxa Streamr. Amb Terminal T2, els usuaris poden rebre $DATA mentre contribueixen al protocol Streamr, simplificant la participació en l'ecosistema.

Nova accessibilitat a DePIN

El Terminal Multi-Miner està dissenyat tenint en compte els usuaris quotidians per fer més accessible la tecnologia avançada de criptomineria. La seva funcionalitat plug-and-play està dissenyada per reduir les barreres tècniques i permetre que més persones participin en DePIN i en la mineria criptogràfica.





"Fa temps que som fans de la tecnologia Streamr, especialment de la seva capacitat sense separació, i estem encantats d'explorar com aprofitarem això contra múltiples casos d'ús de propagació de dades a la xarxa de terminals múltiples", va dir Yiming Wang, fundador de JDI.





"Junts, Terminal i Streamr oferiran una experiència de mineria única i centrada en l'usuari per a Web3".





Participació amb la xarxa Streamr i la mineria $DATA

El testimoni $DATA de la xarxa Streamr té un paper clau en el Terminal Multi-Miner. Com a una de les opcions de mineria disponibles, $DATA permet als usuaris participar activament a la xarxa Streamr convertint-se en nodes que admeten la seva infraestructura de difusió de dades peer-to-peer.





"La nostra col·laboració amb JDI i Terminal representa un important pas endavant per a DePIN i les xarxes de dades descentralitzades", va dir Matthew Fontana, director general de Streamr.





"En proporcionar una manera senzilla i accessible de participar en Streamr i altres protocols Web3, estem ajudant a fer que DePIN sigui més descentralitzat i escalable, fonamental per garantir el seu èxit a llarg termini".





Una associació basada en l'experiència

JDI, amb una sòlida trajectòria en la fabricació de maquinari per a xarxes descentralitzades, ha donat suport a comunitats com DIMO i Helium, desplegant més de 500.000 dispositius.





Streamr, un "DePIN original" fundat el 2017, complementa aquesta experiència amb la seva infraestructura i eines P2P escalables, en les quals han confiat més de 20 projectes DePIN, inclosos Flux, Arkreen i Minima.





El Terminal Multi-Miner és només el començament del que Streamr i JDI pretenen aconseguir junts per fer de DePIN una realitat generalitzada.

Sobre Streamr

Streamr està construint el protocol de dades en temps real per a la web descentralitzada. La seva xarxa P2P escalable, de baixa latència i segura permet la difusió de dades i la monetització a escala.





En alimentar aplicacions per a projectes DePIN i més enllà, Streamr pretén descentralitzar les canalitzacions de dades i crear noves oportunitats per a la innovació basada en dades. Per obtenir més informació, els usuaris poden visitar streamr.network .

Sobre JDI Global Group Limited

Fundada el 2016, JDI és un líder de fabricació i capital de risc especialitzat en xarxes d'infraestructura física descentralitzada.





Amb inversions en projectes com Grass, Ator i Geodnet, i maquinari per a xarxes com DIMO i Helium, JDI està configurant el futur de Web3 i les xarxes sense fil descentralitzades. Per obtenir més informació, els usuaris poden visitar jdiglobal.xyz .

