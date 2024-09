A IA será a chave para a revolução verde?

Hoje, mais do que nunca, vemos empresas implementarem ferramentas digitais em uma escala grandiosa, permitindo-lhes agilizar suas produções, aprimorar a experiência do cliente e resolver tarefas complexas em uma velocidade mais rápida e precisa do que os humanos poderiam fazer.





O impacto que a tecnologia digital e, nisso, a Inteligência Artificial (IA) teve no mundo, mostra uma evolução transformacional que pode produzir as ferramentas e os recursos necessários não apenas para o avanço da vida humana, mas também para melhorar os esforços de sustentabilidade em escala macro.





Já vemos como a IA pode acelerar o desenvolvimento para um futuro mais sustentável e verde.

A introdução da IA na agricultura significou que os produtores agora podem melhorar suas colheitas o ano todo, permitindo práticas mais sustentáveis e aumentando a segurança alimentar global.





Os computadores agora são capazes de construir e ler algoritmos que podem ajudar os fornecedores de energia a reduzir o custo da energia verde por meio do monitoramento de condições e projetos de manutenção de custos apoiados por IA.





A presença cotidiana da IA fez com que os especialistas esperassem que, nos próximos anos, esses avanços tecnológicos pudessem abrir caminho para um futuro mais sustentável para todos.





A superioridade da IA em relação à raça humana significa que a transição para um futuro mais verde será mais eficiente e ocorrerá em ritmo acelerado.





Apesar de todo o bem que trouxe à civilização humana nas últimas duas décadas, a IA e, em parte, a tecnologia, também contribuiu muito para uma crescente crise climática.





Com a tecnologia agora incorporada em nossas vidas cotidianas e as economias se tornando cada vez mais digitais, o setor de tecnologia contribui com cerca de dois a três por cento das emissões globais .





Embora seja imparcial, mantemos a mente aberta para o impacto que a tecnologia teve no meio ambiente direto, talvez seja melhor considerarmos como a tecnologia artificial e a inteligência se tornarão os principais impulsionadores da revolução verde.

IA e produção de energia

De acordo com a Agência de Proteção Ambiental (EPA), aproximadamente 60% da eletricidade da América é gerada pela queima de combustíveis fósseis, como carvão e gás natural. A produção de eletricidade é o segundo maior contribuinte (25%) das emissões de gases de efeito estufa nos EUA





Nos EUA, sob o governo Biden, o governo federal tem trabalhado para introduzir novas políticas e leis que visam promover a aceleração de fontes de energia mais verdes e renováveis.





Por meio do uso de inteligência artificial, as empresas podem mitigar sua contribuição para as mudanças climáticas, pois ferramentas digitais avançadas podem ser implementadas em toda a cadeia de valor.





Um relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) das Nações Unidas descobriu que as tecnologias digitais podem ajudar as empresas a rastrear seu consumo de energia, promover a adoção de equipamentos de baixa emissão, melhorar o gerenciamento de energia e introduzir oportunidades descentralizadas de energia renovável.





Além disso, há uma chance de que a IA possa fornecer modelos preditivos mais precisos, incluindo manutenção, demanda e mudanças nos padrões climáticos.





O uso direto da IA na energia renovável também pode significar que os problemas na cadeia de valor podem ser resolvidos de maneira mais eficaz, ajudando a reduzir a carga de custos para produtores e consumidores.

IA e adoção de veículos elétricos

Nos últimos anos, a adoção de veículos elétricos (EV) cresceu amplamente, vendo vários fabricantes competitivos de ponta entrarem no mercado.





Globalmente, as vendas de EVs movidos a bateria (BEVs) e plug-in hybrid EVs (PHEVs) cresceram 75% e 37%, respectivamente. Durante o primeiro semestre de 2022, mais de 4,3 milhões de novos veículos elétricos foram vendidos globalmente.





Nos Estados Unidos, a adoção de VE também teve um crescimento cataclísmico, com 5% das vendas de carros novos no primeiro semestre do ano sendo predominantemente movidos a bateria, de acordo com uma análise da Bloomberg .





Embora o mercado esteja crescendo a um ritmo estratosférico, vários desafios em termos de infraestrutura de sustentabilidade e gerenciamento da cadeia de suprimentos levaram a um declínio no sentimento do consumidor nos últimos meses.





Alternativamente, a tecnologia artificial e várias ferramentas digitais forneceram soluções surpreendentes para os problemas mais graves da indústria.





Para iniciantes, a IA agora pode ajudar a fornecer modelos mais econômicos e econômicos que podem ajudar os fabricantes a construir carros a um custo menor, ao mesmo tempo em que fornecem modelos equipados com materiais de alto desempenho e eficiência da bateria.





Além disso, a IA se prestará ao desenvolvimento de algoritmos aprimorados que podem controlar e fornecer estimativas de autonomia mais realistas e ajudar os veículos a otimizar seu consumo de energia, reduzindo a “ansiedade de autonomia” do consumidor.





Além disso, a IA pode ajudar a melhorar a tecnologia de veículo para rede (V2G), permitindo que os proprietários de veículos elétricos obtenham receita adicional para fornecer energia à rede de energia.





Em termos do que a IA pode fazer pelo setor de VEs e pelos consumidores ao mesmo tempo, vemos como essa tecnologia visa otimizar as interrupções na cadeia de suprimentos, reduzir o congestionamento das estações de recarga e gerenciar a distribuição de energia de VEs com mais eficiência.

Imagens de satélite AI e uso sustentável da terra

Como já mencionamos, a inteligência artificial já viu produtores e agricultores de todo o mundo implementarem tecnologias da nova era que podem ajudar a melhorar a qualidade de suas colheitas e aumentar sua colheita anual, pois a IA ajuda a construir algoritmos mais previsíveis.





O uso sustentável da terra tem sido um problema crescente há décadas, à medida que a população global cresce continuamente, levando ao desenvolvimento de mais terras naturais para o desenvolvimento urbano, ao mesmo tempo em que desloca milhares de espécies ameaçadas de extinção.





Mais ainda, o desenvolvimento agrícola também teve um crescimento exponencial, pois a população global requer uma quantidade crescente de terras agrícolas.





Agora que a IA pode ser usada para monitorar e controlar as plantações durante todo o ano, podemos ter imagens de satélite de IA integradas que podem ajudar a monitorar o uso da terra, a vegetação e a cobertura florestal biodiversa.





Também houve um grande desenvolvimento no campo da detecção de doenças nas culturas e, por meio do uso de robótica agrícola com IA, os produtores agora podem monitorar a saúde e a sustentabilidade de suas culturas e uso da terra.





A expansão agrícola incontrolável levou ao desmatamento generalizado e contribui com cerca de 18,4% das emissões de gases de efeito estufa globalmente.





O problema não está apenas na destruição de hábitos naturais como florestas e no deslocamento de espécies nativas.





Nos últimos anos, o setor agrícola tem estado vinculado à poluição do solo e dos recursos hídricos, aumenta o risco de pobreza nas nações em desenvolvimento e consome cerca de 69% das fontes de água doce do planeta .





Com a IA, produtores e governos poderão automatizar medidas corretivas que podem ajudar na coleta de dados e melhorar a cadeia de suprimentos como um todo, da fazenda à mesa.





Além disso, a agricultura pode se tornar mais resistente às anomalias climáticas extremas causadas pela rápida mudança no clima.





Tanto os produtores quanto os consumidores têm a mesma responsabilidade de garantir que os produtos que cultivam e compram sejam adquiridos por meios éticos e sustentáveis e tenham pouco ou nenhum impacto direto no meio ambiente.

IA e Melhorando a Mineração Sustentável de Recursos Naturais

A prática e o processo de extração de recursos naturais têm sido um dos principais motivos de preocupação nos últimos anos, pois o crescimento populacional associado ao crescimento do consumo levou a um aumento crescente na demanda do consumidor.





Segundo um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), cerca de 62 bilhões de toneladas de recursos naturais e minerais são extraídos da terra a cada ano.





Apesar da quantidade impressionante de recursos naturais necessários para sustentar nossa necessidade humana de consumo, cerca de 20% desses recursos são desperdiçados todos os anos.





A expansão das áreas urbanas ao redor do mundo tem levado a uma mudança no comportamento do consumidor, onde mais indivíduos passaram a ter acesso a produtos sem recursos que têm impacto direto e severo no meio ambiente, causando apenas um estresse ambiental mais severo nas regiões extrativistas.





Uma maneira pela qual a IA pode ajudar a melhorar a desenvoltura nas cidades e nas regiões de extração é por meio do uso de redes inteligentes, que permitem que os computadores monitorem as condições da qualidade do ar e do solo.





Essas redes também podem ajudar a distribuir energia para diferentes regiões e fornecer ajuda, melhorar os recursos de energia renovável e sua distribuição.





Embora a tecnologia para apoiar a mineração sustentável e a extração de recursos ainda esteja um pouco distante, a questão iminente ainda está no consumo excessivo e no consumismo global.





O consumo constante dos consumidores levou a uma catástrofe ambiental que se tornou cada vez mais difícil de resolver.





Embora seja possível que a IA e a tecnologia possam ajudar os humanos a se tornarem mais engenhosos, a adoção dessas ferramentas e recursos em larga escala ainda pode levar anos.

Pensamentos finais

Em última análise, caberá à engenhosidade humana e à inovação digital fornecer soluções tecnológicas artificiais que possam ajudar a resolver a crescente crise climática. Serão necessários esforços dos setores público e privado para ver uma adoção mais ampla em todos os níveis da indústria.





A tecnologia verde e a inteligência artificial só podem ter mais expansão na próxima década e podem ser bem-sucedidas se permitirmos que ela se torne mais integrada em nossos sistemas e cadeias de valor tradicionais.





A IA não será nossa graça salvadora e nem resolverá os problemas causados pela intervenção humana. Em vez disso, pudemos ver como isso pode nos levar a mudar nossos hábitos, melhorar e adaptar novas formas de pensar e ser a chave para o próximo estágio de nossa revolução verde.

Foto de Dan Meyers no Unsplash