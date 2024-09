Quatro maneiras possíveis de reagir à felicidade ou miséria de outras pessoas

Existem quatro maneiras possíveis pelas quais podemos combinar nossas reações quando observamos a felicidade ou infelicidade de outra pessoa: podemos sentir prazer com a infelicidade de outra pessoa (schadenfreude), desprazer com a infelicidade de outra pessoa (compaixão), desprazer com a felicidade de outra pessoa (inveja) ou prazer em sua felicidade (mudita).





Schadenfreude é uma palavra emprestada do alemão, composta por Schaden (“dano/dano”) e Freude (“alegria”). Assim, schadenfreude significa formigamento ou mesmo ondas de prazer ao perceber os infortúnios alheios. A diferença crítica entre schadenfreude e sadismo é que o sadismo dá prazer ao infligir dor. Em contraste, schadenfreude está observando alguém sofrendo e considerando que talvez o outro mereça a punição.





Na desgraça de nossos melhores amigos, sempre encontramos algo que não nos desagrada. Francisco Duque de la Rochefoucauld









Claro, fazemos nossa melhor cara triste quando nosso amigo irritantemente atraente leva um fora. Mas por trás das comiserações, há apenas uma pequena pulsação de excitação, fazendo nossos olhos brilharem e os cantos de nossas bocas se contorcerem. Admitindo que eles também podiam ocasionalmente sentir uma pontada de prazer ao ouvir sobre o sofrimento de outras pessoas, os gregos chamavam isso de epihairekakia (literalmente, regozijar-se com o mal), e os romanos, malevolentia, dando à nossa própria palavra malevolência. Tiffany Watt Smith - O Livro das Emoções Humanas





Talvez schadenfreude use máscaras de alívio quando ouvimos que alguém foi despedido: “Ufa, não aconteceu comigo!”





E há nuances de deleite que beiram a inveja ou o ressentimento quando alguém com a aura de sucesso experimenta o fracasso. Quando um colega próspero finalmente morde a poeira, sentimos, talvez incorretamente, que sua perda logo se tornará nossa vitória. Ou considere os escândalos de celebridades ou todo o drama de fofocas sobre superestrelas com rugas, celulite e cabelos grisalhos. Como os poderosos caíram! Pela primeira vez, nós, leigos, nos sentimos superiores assistindo às tribulações dos ricos e famosos.









Poucos de nós se importam em admitir isso, mas nos divertimos ouvindo sobre as más decisões de outras pessoas, cônjuges errantes e filhos ingratos. Isso nos lembra que não são apenas nossas próprias esperanças que são frustradas. Todo mundo também. Tiffany Watt Smith - O Livro das Emoções Humanas





Mas schadenfreude também é um sentimento moral altamente carregado. Sentimos um arrepio de justiça quando vemos algo terrível acontecendo com pessoas imorais. Dá a garantia de que tudo ficará bem com o mundo. Porque quando a raiva come sua garganta e a dor esfaqueia seus olhos, alguém deve pagar. E esse pagamento traz alívio quando os vilões recebem sua punição de conto de fadas.





Quando alguém passa pelo infortúnio, podemos sentir compaixão em vez de schadenfreude.





E quando finalmente encontro S [uma pessoa hipotética que nos causa problemas], e ele me conta como tem medo de contar a alguém que é HIV positivo, todo o ressentimento desaparece e sua dor e terror se tornam meus também. Enquanto durarem esses momentos frágeis, eu habito um mundo onde todas as coisas vivas estão unidas pelo desejo de sobreviver e ficar ilesas. Reconheço as angústias dos outros não como deles, mas como nossas. Stephen Batchelor – Budismo sem Crenças





Do latim com (com) e patior (sofrer), a compaixão suporta as dores dos outros. Descobrimos nossa relação com os outros entre nossas dores, memórias, falhas e vulnerabilidades. Apesar de nossas diferenças culturais, sociais ou pessoais, aprendemos que falamos a mesma linguagem do sofrimento e do cuidado.

Mas às vezes, por mais que queiramos ajudar e ser compassivos com os outros, nos afastamos, sobrecarregados pela responsabilidade de cuidar do fardo alheio. Que palavras devemos escolher? Como devemos expressar nosso desejo de ajudar?









De acordo com Mandy Reichwald, uma ex-enfermeira que durante a maior parte de sua vida profissional ajudou a cuidar de pacientes com doenças terminais e suas famílias, a verdadeira compaixão consiste em apoiar e sustentar as pessoas para que possam encontrar sua própria força. Ela adverte contra o instinto de entrar correndo, de abraçar uma pessoa para confortá-la, pois isso tira a capacidade de alguém de se preparar para a situação que está por vir. Ouço. Estar interessado. Fique quieto. Proteja-se contra seus próprios olhos marejados. 'Não é sobre você, é sobre eles.' Se você se sentir superado, seja honesto. Ela sugere que dizer 'Estou realmente chocado com o que você acabou de dizer, preciso de um minuto' ou 'que triste' pode ter um efeito surpreendente [...] Até mesmo ligar para alguém e admitir: 'Simplesmente não' Não sei o que dizer, mas queria ver como estão as coisas', é melhor do que evitá-los completamente. Não é egoísmo cuidar primeiro do nosso próprio interesse; na verdade, esta é a medida da verdadeira e madura compaixão. Porque se você ficar sobrecarregado com os problemas dos outros, você não vai – ou não vai poder – ajudar. Para Reichwald, são aquelas instruções de emergência em um avião que soam em seus ouvidos como um alarme quando ela está se sentindo um pouco cansada: 'Você deve colocar sua própria máscara de oxigênio antes de ajudar outras pessoas com as deles'. Tiffany Watt Smith - O Livro das Emoções Humanas













“O que há de errado com os médicos [sinta-se à vontade para substituir por familiares, amigos, vizinhos, pessoas, etc.]? Por que eles não entendem a importância da simples presença?” ela me perguntou. “Por que eles não percebem que no exato momento em que não têm mais nada a oferecer é o momento em que são mais necessários?” Irvin D. Yalom – Mamãe e o Sentido da Vida













“O que você gostaria que as pessoas dissessem?” Eu pergunto. Julie [uma mulher com câncer terminal] pensa sobre isso. “Eles podem dizer: 'Sinto muito'. Eles podem dizer: 'Como posso ser útil?' Ou 'Eu me sinto tão impotente, mas eu me importo com você.'” “Uma pessoa deixou escapar: 'Não tenho ideia de como dizer a coisa certa aqui', e fiquei tão aliviado! Eu disse a ela que antes de ficar doente, eu também não saberia o que dizer. Lori Gottlieb – Talvez você devesse falar com alguém

Seguindo o ciclo das emoções, chegamos à inveja. Etimologicamente, a inveja deriva do latim invidus (invejoso), que por sua vez vem de in (sobre) e videre (ver). Que melhor maneira de descrever a inveja do que suas raízes originais, onde ela é associada ao olhar? Talvez, mais do que nunca, sejamos pegos em um transe de nos compararmos com as vidas aparentemente pequenas e perfeitas dos outros, caindo vítimas de camadas e mais camadas de engano, querendo suas posses, suas vantagens, esquecendo que vivemos e acreditamos na fumaça e nos espelhos truques de mágica das redes sociais.





Inveja? Oh sim. Devasso. Cada vez que um amigo consegue, eu morro um pouco. Romancista e ensaísta Wilfrid Sheed









Às vezes, não basta termos uma vida boa ou posses próprias. Como nos conta o épico irlandês Táin Bó Cúailnge , uma guerra foi iniciada por causa da inveja. Segundo a história , a rainha Medb e seu marido Ailill decidiram comparar sua riqueza. Ouro, roupas lindas, rebanho, Medb e Ailill combinaram suas posses e as acharam iguais. Até que um touro foi trazido para Ailill, e o que se segue é talvez uma das descrições mais eloqüentes da inveja:

Medb não tinha igual a este touro, e seu espírito caiu como se ela não tivesse um centavo ao perceber que Ailill levou a melhor sobre ela.









E então, temos ciúmes. Enquanto a inveja descreve o sentimento de algo que queremos, mas não temos, o ciúme descreve o sentimento de algo que temos, mas temos medo de perder. Novamente, encontramos a metáfora mais adequada para o ciúme dentro dos estratos etimológicos. Derivado do francês jalousie , que vem do baixo latim zelosus (cheio de zelo), que finalmente nos leva à raiz da palavra grega ζήλος (zēlos), conotando, entre outros significados, “ferver, fermentar” ou “levedura”. . O ciúme é uma ameaça crescente de perder o controle quando alguém ousa tocar em algo que é nosso e somente nosso.

Se a inveja é principalmente linear (eu versus você), Tiffany Watt Smith observa que o ciúme é triangular: eu (a vítima), você (o traidor) e o outro (o ladrão).









Um exemplo clássico em que essas noções de inveja e ciúme são mal interpretadas é o seguinte clipe de Friends , onde Rachel e Phoebe estão tão felizes e talvez 10% com ciúmes (mas com inveja, na verdade) do noivado de Monica e Chandler.

https://www.youtube.com/watch?v=Ir6vIaCdVJU









Fechando o círculo, depois de discutir schadenfreude, compaixão e inveja, chegamos a mudita. Uma palavra do sânscrito e páli, mudita significa a alegria simpática de observar o bem-estar e as realizações de outra pessoa. De acordo com os ensinamentos budistas, a alegria não é um recurso escasso reservado apenas a um grupo seleto. Em vez disso, sentir mudita é evidência de que a boa sorte de outra pessoa não diminui nossas reservas de alegria, mas as aumenta.





Mudita não tem nenhuma nuance de orgulho (por exemplo, o orgulho de um pai observando os sucessos e realizações de seus filhos), pois quando experimentamos mudita, não temos nenhum benefício ou outros serviços de interesse próprio das realizações dos outros. Um pai feliz por um amigo de seu filho estar indo bem, e talvez esse amigo até tenha derrotado o filho do pai no processo, é mudita.









Sharon [Salzberg, autor e professor de práticas de meditação budista] deu uma palestra muito oportuna sobre o assunto de mudita, o termo budista para alegria solidária. Ela admitiu que, às vezes, seu primeiro instinto ao tentar invocar esse sentimento era: “Eca, gostaria que você não tivesse tanto a seu favor”. A sala de meditação explodiu em gargalhadas. Sharon disse que o maior obstáculo ao mudita é uma ilusão subconsciente, de que qualquer sucesso que a outra pessoa tenha alcançado foi, de alguma forma, realmente destinado a nós. “É quase como se estivesse indo direto para mim”, disse ela, “e você apenas estendeu a mão e o agarrou”. Mais risadas, enquanto todos na sala desfrutavam de uma das mais satisfatórias iguarias do dharma: um diagnóstico preciso de nossa loucura interior. Dan Harris – 10% mais feliz









Crianças brincando passam por todas as fases de schadenfreude, compaixão, inveja ou mudita em menos de alguns minutos: “Haha, você vai cair! Oh não, você realmente caiu. Isso doi? Por que seu brinquedo é mais brilhante que o meu? Sim, você conseguiu!





E é o mesmo com os adultos. Podemos mostrar mudita para alguns, mas schadenfreude para outros. À medida que as estações flutuam, descobrimos que nosso schadenfreude do passado se torna mudita. Ou vice-versa. Quem sou eu para julgar? Os sentimentos vêm e vão.





Equilíbrio e paz interior são bastante desafiadores de serem alcançados regularmente, mesmo para aqueles que praticam diferentes escolas de pensamento (atenção plena, estoicismo, etc.). Aceitar que não devemos perseguir mudita ou compaixão e que inveja ou schadenfreude surgirá em nosso caminho é mais um fato do desenrolar de nossos dias.





