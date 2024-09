Quatre façons possibles de réagir au bonheur ou à la misère des autres

Il existe quatre manières possibles de combiner nos réactions lorsque nous observons le bonheur ou le malheur d'une autre personne : nous pouvons ressentir du plaisir face au malheur d'autrui (schadenfreude), du mécontentement face au malheur d'autrui (compassion), du mécontentement face au bonheur d'autrui (envie) ou du plaisir. à leur bonheur (mudita).





Schadenfreude est un mot emprunté à l'allemand, composé de Schaden ("dommage/mal") et Freude ("joie"). Ainsi, schadenfreude signifie des picotements ou encore des vagues de plaisir en constatant les malheurs d'autrui. La différence essentielle entre schadenfreude et sadisme est que le sadisme donne du plaisir en infligeant de la douleur. En revanche, schadenfreude observe quelqu'un d'autre souffrir et considère que l'autre mérite peut-être la punition.





Dans le malheur de nos meilleurs amis, nous trouvons toujours quelque chose qui ne nous déplaît pas. François Duc de la Rochefoucauld









Bien sûr, nous affichons notre meilleur visage triste lorsque notre ami exaspérant et attirant se fait larguer. Mais derrière les commisérations, il y a juste une petite impulsion d'excitation, qui fait briller nos yeux et les coins de nos bouches se contractent. Admettant qu'eux aussi pouvaient parfois ressentir une pointe de plaisir en entendant parler de la souffrance des autres, les Grecs l'appelaient epichairekakia (littéralement, se réjouissant du mal), et les Romains, malevolentia, donnant notre propre mot de malveillance. Tiffany Watt Smith - Le livre des émotions humaines





Peut-être que Schadenfreude porte des masques de soulagement quand on apprend que quelqu'un a été licencié : « Ouf, ça ne m'est pas arrivé !





Et il y a des nuances de plaisir à la limite de l'envie ou du ressentiment quand quelqu'un avec l'aura du succès connaît un échec. Lorsqu'un collègue prospère finit par mordre la poussière, nous pensons, peut-être à tort, que sa perte deviendra bientôt notre victoire. Ou considérez les scandales des célébrités ou tous les drames potins sur les superstars avec des rides, de la cellulite et des cheveux gris. Comment les puissants sont tombés! Pour une fois, nous, les laïcs, nous sentons supérieurs en regardant les tribulations des riches et célèbres.









Peu d'entre nous se soucient de l'admettre, mais nous prenons plaisir à entendre parler des mauvaises décisions des autres, des conjoints errants et des enfants ingrats. Cela nous rappelle que ce ne sont pas seulement nos propres espoirs qui sont déçus. Tout le monde le fait aussi. Tiffany Watt Smith - Le livre des émotions humaines





Mais schadenfreude est aussi un sentiment moral très chargé. Nous ressentons un frisson de justice lorsque nous voyons quelque chose de terrible arriver à des personnes immorales. Cela donne l'assurance que tout ira bien avec le monde. Parce que quand la colère te ronge la gorge et que la douleur te poignarde les yeux, quelqu'un doit payer. Et ce paiement apporte un soulagement lorsque les méchants reçoivent leur punition digne d'un conte de fées.





Quand quelqu'un d'autre traverse un malheur, nous pouvons ressentir de la compassion au lieu de schadenfreude.





Et quand je tombe finalement sur S [une personne hypothétique qui nous cause des problèmes], et qu'il me dit à quel point il a eu peur de dire à quelqu'un qu'il est séropositif, tout le ressentiment s'évanouit, et son chagrin et sa terreur deviennent aussi les miens. Tant que ces moments fragiles durent, j'habite un monde où tous les êtres vivants sont unis par leur désir de survivre et d'être indemnes. Je reconnais l'angoisse des autres non pas comme la leur mais comme la nôtre. Stephen Batchelor - Bouddhisme sans croyances





Du latin com (avec) et patior (souffrir), la compassion endure les douleurs des autres. Nous découvrons notre relation avec les autres entre nos douleurs, nos souvenirs, nos défauts et nos vulnérabilités. Malgré nos différences culturelles, sociales ou personnelles, nous apprenons que nous parlons le même langage de souffrance et de soins.

Mais parfois, même si nous voulons aider et faire preuve de compassion envers les autres, nous restons à l'écart, submergés par la responsabilité de prendre soin du fardeau d'autrui. Quels mots doit-on choisir ? Comment exprimer notre désir d'aider ?









Selon Mandy Reichwald, une ancienne infirmière qui, pendant la majeure partie de sa vie professionnelle, a aidé à soigner des patients en phase terminale et leurs familles, la vraie compassion consiste à soutenir et à soutenir les gens afin qu'ils puissent trouver leur propre force. Elle met en garde contre l'instinct de se précipiter, de jeter ses bras autour d'une personne pour la réconforter, car cela enlève à quelqu'un la capacité de se rassembler pour la situation à venir. Ecoutez. Être intéressé. Soyez tranquille. Garde-toi de tes propres yeux qui jaillissent. "Il ne s'agit pas de vous, il s'agit d'eux." Si vous vous sentez dépassé, soyez honnête. Elle suggère que dire « je suis vraiment choqué par ce que tu viens de dire, j'ai besoin de prendre une minute » ou « c'est tellement triste » peut avoir un effet surprenant […] Même appeler quelqu'un et admettre « je ne le fais pas ». Je ne sais pas quoi dire, mais je voulais voir comment les choses sont », vaut mieux que de les éviter complètement. Ce n'est pas égoïste de s'occuper d'abord de notre propre intérêt; en fait, c'est la mesure de la compassion vraie et mûre. Parce que si vous êtes submergé par les problèmes des autres, vous n'aiderez pas – ou ne pourrez pas – aider. Pour Reichwald, ce sont ces consignes d'urgence dans un avion qui résonnent à ses oreilles comme une alarme lorsqu'elle se sent un peu fatiguée : « Il faut mettre son propre masque à oxygène avant d'aider les autres avec le leur. Tiffany Watt Smith - Le livre des émotions humaines













"Qu'est-ce qui ne va pas avec les médecins [n'hésitez pas à remplacer par la famille, les amis, les voisins, les gens, etc.] ? Pourquoi ne comprennent-ils pas l'importance de la pure présence ? elle me demanda. "Pourquoi ne peuvent-ils pas réaliser que le moment même où ils n'ont rien d'autre à offrir est le moment où ils sont le plus nécessaires ?" Irvin D. Yalom - Maman et le sens de la vie













« Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent ? » Je demande. Julie [une femme atteinte d'un cancer en phase terminale] y réfléchit. « Ils peuvent dire : 'Je suis tellement désolé.' Ils peuvent dire : 'Comment puis-je être utile ?' Ou "Je me sens tellement impuissant, mais je tiens à toi." « Une personne a laissé échapper : « Je ne sais pas comment dire la bonne chose ici », et j'étais tellement soulagée ! Je lui ai dit qu'avant d'être malade, je n'aurais pas su quoi dire non plus. Lori Gottlieb - Peut-être devriez-vous parler à quelqu'un

Suivant le cycle des émotions, nous atteignons l'envie. Étymologiquement, envie dérive du latin invidus (envieux), qui à son tour vient de in (sur) et videre (voir). Quelle meilleure façon de décrire l'envie que ses racines originelles, où elle est associée au regard ? Peut-être, plus que jamais, sommes-nous pris dans une transe où nous nous comparons aux vies apparemment petites et parfaites des autres, devenant la proie de couches et de couches de tromperie, voulant leurs possessions, leurs avantages, oubliant que nous vivons et croyons en la fumée et les miroirs tours de magie des réseaux sociaux.





Envie? Oh oui. Capricieux. Chaque fois qu'un ami réussit, je meurs un peu. Romancier et essayiste Wilfrid Sheed









Parfois, il ne suffit pas que nous ayons une bonne vie ou que nous possédions nos propres biens. Comme nous le dit l'épopée irlandaise du Táin Bó Cúailnge , une guerre a commencé à cause de l'envie. Selon l'histoire , la reine Medb et son mari Ailill ont décidé de comparer leur richesse. Or, vêtements magnifiques, troupeau, Medb et Ailill ont assorti leurs possessions et les ont trouvés égaux. Jusqu'à ce qu'un taureau soit amené à Ailill, et ce qui suit est peut-être l'une des descriptions les plus éloquentes de l'envie :

Medb n'avait pas d'égal à ce taureau, et son esprit est tombé comme si elle n'avait pas un sou quand elle a réalisé qu'Ailill avait le dessus sur elle.









Et puis, on a la jalousie. Alors que l'envie décrit le sentiment de quelque chose que nous voulons mais que nous n'avons pas, la jalousie décrit le sentiment de quelque chose que nous avons mais que nous avons peur de perdre. Encore une fois, nous trouvons la métaphore la mieux adaptée à la jalousie dans les strates étymologiques. Dérivé du français jalousie , qui vient du bas latin zelosus (plein de zèle), ce qui nous amène finalement à la racine du mot grec ζήλος (zēlos), connotant, entre autres, « faire bouillir, fermenter » ou « lever ». . La jalousie est une menace fermentante de perdre le contrôle quand quelqu'un ose toucher quelque chose qui est à nous et seulement à nous.

Si l'envie est principalement linéaire (moi contre vous), Tiffany Watt Smith remarque que la jalousie est triangulaire : moi (la victime), vous (le traître) et l'autre (le voleur).









Un exemple classique où ces notions d'envie et de jalousie sont mal interprétées est le clip suivant de Friends , où Rachel et Phoebe sont si heureuses et peut-être à 10% jalouses (mais envieuses, vraiment) des fiançailles de Monica et Chandler.

https://www.youtube.com/watch?v=Ir6vIaCdVJU









La boucle étant bouclée, après avoir discuté de schadenfreude, de compassion et d'envie, nous arrivons à mudita. Mot du sanskrit et du pali, mudita signifie la joie sympathique de regarder le bien-être et les réalisations d'autrui. Selon les enseignements bouddhistes, la joie n'est pas une ressource rare réservée à un groupe restreint. Au lieu de cela, ressentir mudita est la preuve que la bonne fortune de quelqu'un d'autre ne diminue pas nos réserves de joie mais les augmente.





Mudita n'a aucune nuance de fierté (par exemple, la fierté d'un parent observant les succès et les réalisations de son enfant), car lorsque nous faisons l'expérience de mudita, nous n'avons aucun avantage ou autre service d'intérêt personnel des réalisations des autres. Un parent qui est heureux qu'un ami de son enfant se porte bien, et peut-être que cet ami ait même vaincu l'enfant du parent dans le processus, est mudita.









Il se trouve que Sharon [Salzberg, auteure et enseignante des pratiques de méditation bouddhistes] a donné une conférence très opportune sur le sujet de la mudita, le terme bouddhiste désignant la joie sympathique. Elle a admis que parfois son premier instinct lorsqu'elle essayait d'invoquer ce sentiment était: "Ew, j'aimerais que tu n'aies pas tant de choses pour toi." La salle de méditation a éclaté de rire. Sharon a déclaré que le plus grand obstacle à la mudita est une illusion subconsciente, que quel que soit le succès obtenu par l'autre personne, c'était en fait pour nous. "C'est presque comme si ça se dirigeait droit sur moi", a-t-elle dit, "et vous venez de tendre la main et de l'attraper." Plus de rires, alors que tout le monde dans la salle savourait l'un des délices les plus satisfaisants de tous les dharma : un diagnostic précis de notre folie intérieure. Dan Harris – 10% plus heureux









Les enfants qui jouent passent par toutes les phases de schadenfreude, de compassion, d'envie ou de mudita en moins de quelques minutes : « Haha, tu vas tomber ! Oh non, tu es vraiment tombé. Est-ce que ça fait mal? Pourquoi ton jouet est-il plus brillant que le mien ? Ouais, tu l'as fait !"





Et c'est pareil avec les adultes. On peut montrer mudita à certains mais schadenfreude à d'autres. Au fil des saisons, nous découvrons que notre schadenfreude du passé devient mudita. Ou vice versa. Qui suis-je pour juger ? Les sentiments vont et viennent.





L'équilibre et la paix intérieure sont assez difficiles à atteindre régulièrement, même pour ceux qui pratiquent différentes écoles de pensée (pleine conscience, stoïcisme, etc.). Accepter que nous ne devrions pas chasser la mudita ou la compassion et que l'envie ou la schadenfreude viendra à notre rencontre est encore un autre fait du déroulement de nos jours.





