A desastrosa confusão do Fed sobre dinheiro

O termo “dinheiro” é frequentemente usado como sinônimo de moeda. No entanto, a determinação da primeira qualificação é obviamente uma distinção deixada inteiramente para os usuários da última. O que quer dizer que o dinheiro é um contrato entre duas ou mais partes. O acordo resolve um desafio central no comércio conhecido como coincidência de desejos problema, envolvendo um acordo sobre uma ou mais unidades de conta e meios de troca.





Para reduzir os atritos no comércio, comunidades, organizações e países freqüentemente padronizam esses acordos, criando sistemas mais eficientes chamados de moedas . Como tal, uma nota de cinco dólares do Federal Reserve pode resolver o problema comercial entre o vendedor e o comprador de um maço de cigarros, enquanto o conteúdo deste último pode ser um meio de troca comum e uma unidade de conta em um jogo de pôquer amigável. Embora um comerciante possa recusar notas do Federal Reserve de uma determinada denominação, as leis de curso legal podem exigir que ele aceite as mesmas como um acordo para uma dívida pendente.





Uma nota do Federal Reserve é uma manifestação física de uma moeda fiduciária. O último é frequentemente contrastado com moedas de commodities - onde o preço do bem corresponde à unidade de conta impressa nele. O termo ' decreto ' refere-se à proclamação de autoridade de que deseja que uma determinada unidade de conta seja usada como dinheiro. Como tal, os cassinos podem declarar que as fichas de pôquer devem ser consideradas o meio de troca padrão em seu local de negócios, e uma empresa on-line pode declarar que a única moeda que considera aceitável é um instrumento digital ao portador, como bitcoin ou outra moeda digital.





A definição histórica (que remonta a 1875) de unidade de conta, meio de troca e reserva de valor pode ser uma definição apropriada de moeda-mercadoria, mas, em geral, não descreve sua função como dinheiro. Este último é definido apenas pelas partes de uma negociação. É surpreendente encontrar a fusão de moeda e dinheiro em muitos documentos contemporâneos de agências governamentais em todo o mundo como a base de uma discussão em torno de novas formas de pagamento, como as moedas digitais do banco central (CBDCs).





Nos Estados Unidos, o Federal Reserve assumiu a liderança ao discutir um potencial CBDC dos EUA com um papel intitulado , “Dinheiro e pagamentos: o dólar americano na era da transformação digital”. O documento pretende resumir o estado atual dos sistemas de pagamentos domésticos e discutir os diferentes tipos de métodos e ativos de pagamento digital que surgiram nos últimos anos.





No entanto, a discussão falha em distinguir entre a natureza jurídica do dinheiro e sua implementação técnica da moeda . Além disso, em vez de identificar claramente as tecnologias atuais disponíveis, o documento enumera várias formas de dinheiro, diferenciando-as principalmente por seus riscos de crédito e liquidez no banco central, banco comercial e 'dinheiro não bancário'. O último refere-se a saldos digitais mantidos por provedores de serviços financeiros, como PayPal, Square e outros aplicativos que mantêm saldos via web ou aplicativos de pagamento móvel. Ao contrário dos bancos comerciais, esses aplicativos não criam novas moedas, mas permitem que os usuários movimentem as entradas da conta com maior facilidade e/ou adicionem outros recursos à troca de fundos.





Em uma tentativa de discernir uma moeda digital do banco central das formas de dinheiro existentes, o documento do Fed define um CBDC como um passivo digital de um banco central amplamente disponível para o público em geral e análogo a uma forma digital de papel-moeda.* O a última implementação atualmente assume a forma de notas do Federal Reserve em sete denominações e várias formas de cunhagem.





Como instrumentos ao portador, o dinheiro - como é comumente referido - é frequentemente aceito sem taxa e minimiza os riscos de liquidação para a parte que o aceita em troca de bens ou serviços. No entanto, as notas foram amplamente substituídas no comércio pela transferência de moeda digital. A partir de hoje, apenas o dinheiro do banco comercial - e, em menor medida, o dinheiro não bancário - está disponível em formato digital.





Embora os bancos da Reserva Federal sejam configurados como corporações privadas, seu objetivo é servir ao público e, portanto, os consumidores não pagam taxas pelo uso do dinheiro do banco central. No entanto, os bancos comerciais e a maioria dos provedores de serviços financeiros não bancários operam como entidades com fins lucrativos e, portanto, otimizam suas operações para aumentar os ganhos e, em última análise, o valor do acionista. Como tal, os bancos obtêm receitas dos consumidores e das empresas, usando as moedas dos bancos comerciais para liquidar as atividades econômicas.





como um abrangente relatório da McKinsey & Company mostra, os bancos geram cerca de 30% de suas receitas de pagamentos. No entanto, grande parte desses recursos é destinada a custos de conformidade e prevenção contra lavagem de dinheiro. De acordo com um relatório de LexisNexis , os custos de conformidade com crimes financeiros totalizaram quase US$ 9 bilhões em 2021 para provedores de serviços financeiros dos EUA. Cada transação digital carrega informações detalhadas sobre o remetente e o destinatário – e, em alguns casos, os bens adquiridos, que são então rastreados por todos os intermediários financeiros para atividades ilegais.





Tanto quanto 95% das transações sinalizados são falsos positivos, custando bilhões aos bancos em tempos de investigação desperdiçados. Em última análise, todos esses custos são repassados aos clientes como taxas. Numa custo médio de 2% da troca digital de moeda do banco comercial, todo o seu valor é essencialmente absorvido pelos intermediários financeiros após apenas 50 transações.





Um CBDC análogo a uma forma digital de papel-moeda - um instrumento digital ao portador, não exigiria intermediários para a maioria das transações realizadas pelos consumidores hoje. Os pagamentos para compras diárias podem ser feitos sem revelar as identidades das partes envolvidas, da mesma forma que os usuários podem optar por pagar em dinheiro. Isso ajudaria a combater o cibercrime ao mesmo tempo em que liberaria recursos para identificar atividades verdadeiramente ilícitas.





Conclusão

Moedas são tecnologias que dependem de efeitos de rede. Em economias dominadas por soluções digitais, o meio de troca tem de fato adotado bytes que expressam um tipo particular de acordo - ou seja, os termos de uma conta de depósito à vista, ou certificado de depósito etc. riscos, estes podem ser compensados pela posse de títulos do Tesouro dos EUA ou notas do Federal Reserve. Caso este último esteja disponível como instrumentos digitais ao portador, os investidores podem esperar uma explosão de novas soluções na forma de dinheiro programável, ou o que poderia ser chamado de Fintech 2.0.





PS Estes são trechos de nosso próximo livro Streaming Money , que você pode encomendar aqui .