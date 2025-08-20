Novo histórico 277 leituras

Os desafios que você enfrentará como líder e como superá-los

by
byVinita Bansal@vinitabansal

Author Upgrade Your Mindset, Rethink Imposter Syndrome. Scaling products ￫ Scaling thinking. Former AVP Engg @Swiggy

2025/08/20
featured image - Os desafios que você enfrentará como líder e como superá-los
    Speed
    Voice
Vinita Bansal
    byVinita Bansal@vinitabansal

    Author Upgrade Your Mindset, Rethink Imposter Syndrome. Scaling products ￫ Scaling thinking. Former AVP Engg @Swiggy

About Author

Vinita Bansal HackerNoon profile picture
Vinita Bansal@vinitabansal

Author Upgrade Your Mindset, Rethink Imposter Syndrome. Scaling products ￫ Scaling thinking. Former AVP Engg @Swiggy

Read my stories

COMENTARIOS

avatar

Rótulos

management#leadership#leadership-development#successful-entrepreneur#advice-for-ceos#leadership-skills#growth-strategy#organizational-culture#hackernoon-top-story

ESTE ARTIGO FOI APRESENTADO EM

TerminalTerminalLiteLiteAlso published here

Related Stories