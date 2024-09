Astounding Stories of Super-Science, setembro de 1930, por Astounding Stories faz parte da série de postagens de blogs de livros de HackerNoon. Você pode pular para qualquer capítulo deste livro aqui . VOL. III, nº 3: O ataque do espaço

Havíamos sido capturados por uma raça de besouros gigantes.

Astounding Stories of Super-Science, setembro de 1930: VOL. III, Nº 3 - O Ataque do Espaço

SEQUÊNCIA DE "BEYOND THE HEAVISIDE LAYER"

Por Capitão SP Meek

"Ninguém sabe que horrores não revelados o espaço guarda e o mundo nunca descansará inteiramente até que o lento processo do tempo cure novamente a camada protetora." - De "Beyond the Heaviside Layer."

MAIS de um ano se passou desde que escrevi essas linhas. Quando foram escritos o buraco que Jim Carpenter havia queimado com sua bateria de lâmpadas infravermelhas através da camada pesada, aquela esfera oca de matéria orgânica semiplástica invisível que envolve o mundo como uma casca de noz fecha um grão, foi gradualmente preenchendo como ele previra que sim: todos pensavam que em mais dez anos o mundo estaria novamente fechado em segurança em sua camada protetora, como estivera desde o início dos tempos. Alguns espíritos aventureiros deploravam esse fato, pois impediria efetivamente as viagens interplanetárias, pois Hadley havia provado com sua vida que nenhum aviador espacial poderia forçar seu caminho através das oitenta milhas de material quase sólido que barrava o caminho para o espaço, mas eles estavam em minoria. A maior parte da humanidade sentiu que preferia ser protegida contra os habitantes do espaço do que ter uma estrada aberta para eles viajarem para a lua, se quisessem.

Para ter certeza, durante os cinco anos em que o buraco esteve aberto, nada mais perigoso para a paz e o bem-estar do mundo apareceu do espaço do que algumas centenas de amebas roxas que encontramos tão numerosas no lado externo. da camada, quando viajamos em uma nave espacial Hadley através do buraco para os reinos externos do espaço, e um espécime solitário dos dragões verdes que também encontramos. A ameba havia sido prontamente destruída pelos raios desintegradores das naves espaciais de guarda que estavam estacionadas dentro da camada na borda do buraco e o dragão solitário havia caído como vítima pronta das balas de metralhadora que foram despejadas nele. A princípio, a imprensa condenou Jim Carpenter por abrir caminho para esses horrores, mas uma vez que sua inofensividade foi claramente estabelecida, a briga diminuiu e o aparecimento de uma ameba não merecia mais do que um aborto nas páginas internas dos jornais diários. .

Embora o buraco na camada de heaviside não fosse mais notícia para a imprensa diária, uma amarga controvérsia ainda era travada nas revistas científicas sobre a razão pela qual nenhum observador na Terra, mesmo usando os telescópios mais poderosos, poderia ver a ameba antes de entrar. o buraco, e somente quando seus telescópios foram montados diretamente sob o buraco. Quando um telescópio de pequena potência era montado nos fundos do laboratório de Carpenter, a ameba podia ser detectada assim que entrava no buraco ou quando passava por cima dele através do espaço; mas, além desse ponto de vista, eles eram totalmente invisíveis.

A teoria de Carpenter sobre os poderes de absorção do material do qual a camada pesada foi composta foi foi ridicularizado pela maioria dos cientistas, que apontaram o fato de que o sol, a lua e as estrelas podiam ser facilmente vistos através dele. Carpenter respondeu que os raios de luz colorida ou visível só poderiam passar através da camada quando sobrepostos a uma onda portadora de luz ultravioleta ou invisível. Ele afirmou dogmaticamente que a ameba e os outros habitantes do espaço absorviam toda a luz ultravioleta que caía sobre eles e refletiam apenas os raios visíveis que não podiam passar pela camada heaviside devido à falta de uma onda portadora sincronizada de ondas mais curtas. comprimento.

Depetier respondeu longamente e mostrou por uma matemática aparentemente irrepreensível que Carpenter estava totalmente errado e que suas afirmações mostravam uma absoluta falta de conhecimento das leis mais elementares e fundamentais da transmissão de luz. Carpenter respondeu brevemente que poderia provar pela matemática que dois eram iguais a um e desafiou Depetier ou qualquer outra pessoa a explicar satisfatoriamente os fatos observados de qualquer outra maneira. Enquanto eles tentavam em vão fazê-lo, Carpenter mergulhou em silêncio em seu laboratório em Los Angeles e mergulhou cada vez mais fundo nos problemas da ciência. Tal era a situação quando o ataque veio do espaço.

Meu primeiro conhecimento do ataque veio quando McQuarrie, o editor da cidade do San Francisco Clarion, me chamou. Quando entrei em seu escritório, ele jogou um despacho de Los Angeles sobre a mesa diante de mim e com um grunhido ordenou que eu o lesse. Contava sobre o desaparecimento inexplicável de um menino de onze anos na noite anterior. Parecia um sequestro comum.

"Nós iremos?" Eu perguntei enquanto lhe devolvia o despacho.

Com outro grunhido, lançou um segundo telegrama. Li com espanto, pois falava de um segundo desaparecimento, ocorrido cerca de uma hora depois do primeiro. A semelhança dos dois casos era imediatamente aparente.

"Coincidência ou conexão?" Eu perguntei enquanto o devolvia.

"Descobrir!" ele respondeu. "Se eu soubesse qual era, não estaria desperdiçando o dinheiro do jornal enviando você para Los Angeles. Não duvido que esteja desperdiçando de qualquer maneira, mas enquanto for forçado a mantê-lo como repórter, Eu também posso tentar fazer você ganhar o dinheiro que o dono gasta pagando um salário a você, mesmo sabendo que é uma tarefa sem esperança. Vá até lá e veja o que você pode descobrir, se alguma coisa.

Anotei em meu caderno os nomes e endereços das crianças desaparecidas e me virei para sair. Um menino entrou e entregou a McQuarrie um papel amarelo. Ele olhou para ele e me chamou de volta.

"Espere um minuto, Bond", disse ele enquanto me entregava o despacho. "Duvido, mas é melhor você voar para Los Angeles. Outro caso acaba de ser relatado."

Rapidamente copiei o despacho que ele me entregou, que era quase uma duplicata dos dois primeiros, com exceção da hora e do nome. Três desaparecimentos inexplicados em um dia foram suficientes para justificar a velocidade; Saquei algum dinheiro para despesas e estava a caminho do sul em um avião fretado em uma hora.

Ao chegar, fui ao escritório da Associated Press e encontrei uma mensagem esperando por mim, instruindo-me a ligar imediatamente para McQuarrie.

"Olá, Bond", disse sua voz pelo fio, "você acabou de chegar? Bem, esqueça esse caso de desaparecimento. Prince está a caminho de Los Angeles para cobri-lo. Chegou um telegrama de Jim Carpenter. Ele disse: "Envie Bond para mim imediatamente pelo transporte mais rápido. Chance de um furo sobre a maior história do século." Não sei do que se trata, mas Jim Carpenter é sempre notícia de primeira página. Entre em contato com ele imediatamente e fique com ele até você tem a história. Não se arrisque a tentar telegrafá-lo quando o receber — telefone. Mexa-se!"

Não perdi tempo em colocar Carpenter na escuta.

"Olá, Primeira Hipoteca", ele me cumprimentou. "Você fez um bom tempo descendo aqui. Onde você está?"

"No escritório da AP."

"Pegue um táxi e venha para o laboratório. Traga sua alça com você: você pode ter que passar a noite."

"Já vou embora, Jim. Qual é a história?"

Sua voz de repente ficou grave.

"É a maior coisa que você já lidou", respondeu ele. "O destino do mundo inteiro pode depender disso. Não quero falar pelo telefone; saia e eu lhe dou tudo."

Uma hora depois apertei a mão de Tim, o guarda no portão do laboratório Carpenter, e atravessei o terreno para entrar no escritório particular de Jim. Ele me cumprimentou calorosamente e por alguns minutos conversamos sobre os velhos tempos em que trabalhei com ele como assistente em seu laboratório de desintegração atômica e sobre os eventos emocionantes pelos quais passamos juntos quando nos aventuramos fora da camada pesada em sua nave espacial.

"Foram tempos agitados", disse ele, "mas tenho uma ideia, First Mortgage, de que foram apenas um piquenique da escola dominical em comparação com o que estamos prestes a enfrentar."

"Eu imaginei que você tinha algo muito grande na manga da sua mensagem." Eu respondi. "E agora? Vamos fazer uma viagem à lua e entrevistar os habitantes?"

"Podemos entrevistá-los sem ir tão longe", disse ele. "Você já viu um jornal da manhã?"

"Não."

"Veja isso."

Ele me entregou uma cópia do Gazette. As manchetes do streamer falavam dos três desaparecimentos que eu vim a Los Angeles para cobrir, mas eles haviam crescido para cinco durante o tempo em que estive voando. Olhei para Jim com surpresa.

"Soubemos disso em San Francisco", eu disse a ele, "e vim até aqui para cobrir a história. Quando cheguei aqui, McQuarrie me telefonou com sua mensagem e me disse para vir vê-lo. Tem alguma coisa com sua mensagem? a ver com isso?"

"Tem tudo a ver, First Mortgage; na verdade, é isso. Você tem alguma ideia preconcebida sobre a epidemia de desaparecimento?"

"Nenhum mesmo."

"Melhor ainda - você será capaz de abordar o assunto com um ponto de vista imparcial. Não leia essa besteira lançada por um repórter inspirado que culpa a negligência do governo municipal; vou lhe contar os fatos sem enfeites. Nada além do simples fato do desaparecimento é conhecido sobre o primeiro caso. Robert Prosser, de onze anos, foi enviado à mercearia por sua mãe por volta das seis e meia da noite passada e não voltou. Isso é tudo o que sabemos sobre isso, exceto que aconteceu em Eagle Rock. O segundo caso temos um pouco mais de dados. William Hill, de doze anos, estava brincando em Glendale na noite passada com alguns companheiros. Eles estavam brincando de 'esconde-esconde' e William se escondeu. Ele não poderia ser encontrado pelo menino que estava procurando e não foi encontrado desde então. Seus companheiros ficaram com medo e relataram por volta das oito horas. Eles não viram nada, mas observe isso! Quatro deles concordam que ouviram um som no ar como um motor cantarolando."

"Isso não prova nada."

"Tomado isoladamente, não, mas em vista do terceiro caso, é bastante significativo. O terceiro caso aconteceu por volta das nove e meia da noite passada. Desta vez, a vítima era uma menina de dez anos. Ela estava voltando para casa depois de um filme. com alguns companheiros e ela desapareceu. Desta vez, as outras crianças a viram partir. Eles dizem que ela foi subitamente levantada no ar e depois desapareceu de vista. Eles também afirmam ter ouvido um som como um grande ventilador elétrico no ar naquele momento, embora não pudessem ver nada."

"Eles ouviram os detalhes do segundo desaparecimento?"

"Eles não tinham. Eu posso ver o que você está pensando; que eles foram inconscientemente influenciados pelo relato dado do outro caso."

"Consciente ou inconscientemente."

"Duvido, pois o quarto caso foi quase uma duplicata do terceiro. O quarto e o quinto casos aconteceram esta manhã. No quarto caso, a criança, pois desta vez era uma menina de nove anos, foi levantada no ar em em plena luz do dia e desapareceu. Este desaparecimento foi presenciado, não só por crianças, mas também por dois adultos, e o seu testemunho coincide plenamente com o das crianças. O quinto caso é semelhante ao primeiro: um menino de dez anos desapareceu sem deixar rasto. A cidade inteira está em um reino de terror."

O telefone ao lado de Carpenter tocou e ele atendeu. Uma breve conversa ocorreu e ele se virou para mim com uma expressão sombria enquanto desligava o telefone.

"Outro caso acaba de ser relatado à sede da polícia de Beverly Hills", disse ele. "Mais uma vez, a criança foi vista sendo levantada no ar por algum meio invisível e desapareceu. O som de um motor foi claramente ouvido por cinco testemunhas, que concordam que estava justo, acima de suas cabeças, mas que nada podia ser visto. "

"Foi em plena luz do dia?"

"Menos de uma hora atrás."

"Mas, Jim, isso é impossível!"

"Por que é impossível?"

"Isso implicaria a invisibilidade de uma substância tangível; de um sólido."

"O que é que tem?"

"Ora, não existe tal substância. Nada disso existe."

Carpenter apontou para uma das janelas de seu laboratório.

"Essa moldura da janela contém vidro ou não?" ele perguntou.

Eu forcei meus olhos. Certamente nada era visível.

"Sim", eu disse em um empreendimento.

Ele se levantou e enfiou a mão no espaço onde deveria estar o vidro.

"Tem esta moldura de vidro?" ele perguntou, apontando para outro.

"Não."

Ele bateu no vidro com o nó do dedo.

"Vou desistir", respondi. "Estou acostumado a pensar no vidro como sendo transparente, mas não invisível; no entanto, posso ver que, sob certas condições de luz, ele pode ser invisível. Admitindo que seja esse o caso, você acredita que os organismos vivos podem ser invisíveis?"

"Sob as condições certas, sim. Algum observador foi capaz de ver alguma das amebas roxas que sabemos serem tão numerosas no lado externo da camada heaviside?"

"Não até que tenham entrado no buraco através da camada."

"E, no entanto, essas amebas são sólidas e opacas, como você sabe. Por que não é possível que homens, ou inteligências de algum tipo, estejam no ar ao nosso redor e ainda assim sejam invisíveis aos nossos olhos!"

"Se forem, por que não recebemos evidências disso anos atrás?"

"Porque só há um buraco na camada do lado pesado há seis anos. Antes disso, eles não podiam penetrá-lo mais do que o pobre Hadley poderia com sua nave espacial. Eles não entraram no buraco antes porque é muito pequeno, no momento, apenas duzentos e cinquenta metros de diâmetro em uma esfera de mais de oito mil milhas de diâmetro. Os invasores acabaram de encontrar a entrada.

"Os invasores? Você acha que o mundo foi invadido?"

"Sim. De que outra forma você pode explicar o fato que acabou de citar, de que nenhuma evidência da presença dessas entidades invisíveis foi registrada anteriormente?"

"De onde eles vieram?"

"Eles podem ter vindo de qualquer onde no sistema solar, ou mesmo fora dele, mas imagino que sejam de Marte ou Vênus."

"Por quê então?"

"Porque eles são os dois planetas mais próximos da Terra e são aqueles onde as condições são mais parecidas com as da Terra. Vênus, por exemplo, tem uma atmosfera e uma gravidade de cerca de 0,83 da gravidade terrestre, e uma espécie de vida semelhante ao da Terra poderia muito bem viver lá. Além disso, parece mais provável que os invasores tenham vindo de um dos planetas próximos do que dos reinos do espaço além do sistema solar."

"E a lua?"

"Podemos descartar isso por causa da falta de uma atmosfera."

"Parece lógico, Jim, mas a ideia de organismos vivos de tamanho suficiente para levantar uma criança invisível no ar parece um pouco absurda."

"Eu nunca disse que eles eram invisíveis. Não acho que sejam."

"Mas devem ser, caso contrário, por que não foram vistos?"

"Use sua cabeça, Primeira Hipoteca. Aquelas amebas roxas que encontramos eram bastante visíveis para nós, mas são invisíveis para os observadores na Terra."

"Sim, mas isso é porque a camada pesada está entre eles e a terra. Assim que eles descem, podem ser vistos."

"

EXATAMENTE. Por que não é possível que os venezianos, ou marcianos, ou quem quer que sejam nossos invasores, tenham encerrado a si mesmos e seu espaço voador em uma camada de alguma substância semelhante à camada heaviside, uma substância que é permeável aos raios de luz apenas quando uma grande proporção dos raios ultravioleta acompanham os raios visíveis? Se eles fizessem isso e construíssem as paredes de seu navio com alguma substância que absorvesse todos os raios ultravioleta que incidiam sobre ela; não apenas a própria nave seria invisível, mas também tudo contido nela - e ainda assim eles poderiam ver o mundo exterior facilmente. Que assim é provado pelo desaparecimento daquelas crianças em pleno ar. Eles foram levados para uma nave espacial atrás de uma parede de absorção ultravioleta e assim se tornaram invisíveis."

"Se as paredes absorvessem todo o ultravioleta e fossem impermeáveis à luz sem ultravioleta, a nave apareceria como uma substância preta opaca e poderia ser vista."

"Isso seria verdade, exceto por uma coisa que você está esquecendo. A camada pesada, como já provei repetidamente, é um esplêndido condutor de ultravioleta. Os raios que incidem sobre ela provavelmente são dobrados ao longo da linha da camada de cobertura, de modo que eles se abrem e se curvam ao redor do navio da mesma maneira que a água corrente se abre e flui ao redor de uma pedra e depois se junta novamente. A luz deve fluir ao redor do navio sólido e então se juntar novamente de tal maneira que o olho possa detectar sem interrupção."

"Jim, tudo isso parece razoável, mas você tem alguma prova disso?"

"Não, Primeira Hipoteca, ainda não; mas se o Senhor for bom para nós, teremos uma prova definitiva esta tarde e estaremos em posição de combater com sucesso esta nova ameaça ao mundo."

"Você espera que eu vá em outra de suas expedições malucas ao desconhecido com você?"

"

CERTAMENTE que sim, mas desta vez não sairemos do conhecido. Tenho nosso antigo veículo espacial que levamos para além da camada heaviside há seis anos, pronto para a ação e vamos procurar os invasores esta tarde.

"Como vamos vê-los se eles são invisíveis?"

"Eles são invisíveis à luz comum, mas não à luz ultravioleta. Embora a maior parte do ultravioleta seja desviada e flua ao redor da nave ou então seja absorvida, tenho uma ideia de que, se o banharmos em uma concentração suficiente de ultravioleta -violeta, alguns seriam refletidos. Vamos procurar a porção refletida."

"A luz ultravioleta é invisível."

"É visível, mas pode ser detectado. Você sabia que o rádio é ativado e brilha sob ultravioleta?"

"Sim."

"Montados em nosso panfleto estão seis holofotes ultravioleta. Ao lado de cada um está um concentrador telescópico de grande ângulo que focalizará qualquer ultravioleta refletido em uma tela revestida de rádio e, assim, o tornará visível para nós. Com efeito, o aparelho é uma câmera obscura com todas as lentes feitas de cristal de rocha ou quartzo fundido, os quais permitem a passagem livre para o ultravioleta."

"O que faremos se os encontrarmos?"

"Montado sob o telescópio está um canhão de uma libra com projéteis de radite. Se os localizarmos, usaremos nossos melhores esforços para derrubá-los."

"Suponha que eles também estejam armados?"

"Nesse caso, espero que você atire mais rápido e mais direto do que eles. Se não o fizer, bem, meu velho, será muito ruim."

"Não sei se o Clarion me contratou para sair e atirar em invasores invisíveis de outro planeta, mas se eu não for com você, acho que você ligaria para o Echo ou o Gazette e perguntaria a eles para um artilheiro."

"Quase."

"Nesse caso, posso muito bem ser sacrificado como qualquer outra pessoa. Quando começamos?"

"Seu velho falso!" gritou Jim, batendo nas minhas costas. "Você não perderia a viagem por nada. Se você estiver pronto, vamos começar agora. Está tudo pronto."

"Incluindo o sacrifício", respondi, levantando-me. "Tudo bem, Jim, vamos acabar logo com isso. Se sobrevivermos, terei que voltar a tempo de telefonar para a história para McQuarrie para a primeira edição."

Segui Jim para fora do laboratório e para um grande espaço aberto atrás do prédio principal, onde estavam localizados os geradores infravermelhos com os quais ele perfurou o buraco na camada pesada. Os refletores ainda estavam no lugar, mas o banco de geradores havia sido removido. Um bando de homens trabalhava arduamente para erguer um enorme refletor parabólico no centro do círculo, em cuja periferia foram colocados os refletores infravermelhos. Em um espaço aberto perto do centro estava uma nave espacial Hadley, para a qual Jim liderou o caminho.

Fiquei maravilhado com a atividade e quis perguntar o que ela pressagiava, mas, na empolgação de embarcar, o passageiro se esqueceu. Eu segui Jim; ele fechou a porta e ligou o ar condicionado.

"Aqui, First Mortgage", disse ele ao se virar do painel de controle e me encarar, "aqui estão as telas fluoroscópicas. Elas estão dispostas em um banco, para que você possa ficar de olho em todas elas prontamente. Abaixo de cada telescópio é uma arma automática de uma libra com sua montagem voltada para o telescópio e a luz, de modo que a arma fique continuamente no ponto no espaço representado pelo centro da tela fluoroscópica que pertence a essa luz. Se localizarmos algo, vire seu vire até que o objeto esteja exatamente no centro da tela onde estão essas duas miras. Quando estiver alinhado, aperte este botão e a arma disparará.

"Que tal recarregar?"

"Os canhões são auto-carregados. Cada um tem vinte projéteis em seu carregador e disparará um tiro cada vez que o botão for pressionado até que esteja vazio. Se você esvaziar um pente, posso virar o navio para que outro canhão aguente. Isso dá a você um total de cento e vinte tiros rapidamente disponíveis; há sessenta cartuchos extras, que podemos quebrar e carregar nos pentes em alguns segundos. Você entendeu tudo?

"Acho que sim. Tudo parece bastante claro."

"Tudo bem, sente-se e vamos começar."

Sentei-me e Jim puxou a alavanca de partida. Eu estava colado ao assento e as pesadas molas da almofada foram comprimidas quase até o limite pela aceleração repentina. Assim que saímos bem do chão, Jim reduziu sua força e, em alguns momentos, estávamos flutuando imóveis no ar, a trezentos pés de altura. Ele saiu do painel de controle e veio para o meu lado.

"Comece seus ultralights", disse ele quando se juntou a mim. "Podemos ser capazes de detectar algo daqui."

Liguei as luzes e olhamos para as telas diante de nós. Nada apareceu em nenhum deles, exceto o que apontava diretamente para baixo, e apenas uma imagem do chão apareceu nele. Sob a tutela de Jim, girei as vigas em círculos amplos, cobrindo o espaço ao nosso redor, mas nada apareceu.

"Esses feixes não se projetam mais de cinco milhas nesta atmosfera", disse ele, "e a nave que estamos procurando pode ser tão pequena que teríamos dificuldade em localizá-la a qualquer grande distância. Vou me mover para perto do cena do último desaparecimento. Mantenha as luzes acesas e cante se vir alguma coisa nas telas."

Pude sentir a nave começar a se mover lentamente sob a força de uma descarga lateral do motor do foguete e girei os feixes das seis luzes ao redor, tentando cobrir toda a área ao nosso redor. Nada apareceu nas telas por uma hora, e minha cabeça começou a doer com o esforço de observar de perto as telas brilhantes. Um zumbido soando sobre o zumbido do motor do foguete atraiu minha atenção; Jim colocou suas alavancas em ponto morto, com exceção da que mantinha nossa elevação, e pisou em um instrumento na parede do flyer.

"Olá", ele chamou. "O quê? Onde aconteceu? Tudo bem, obrigado, vamos passar por ali imediatamente."

ELE afastou-se do rádio-telefone e falou.

"Outro desaparecimento acaba de ser relatado", disse ele. "Aconteceu nos arredores de Pasadena. Fique de olhos abertos: vou nessa direção."

Alguns minutos depois estávamos flutuando sobre Pasadena. Jim parou o flyer e se juntou a mim nas telas. Giramos nossos feixes em círculos amplos para cobrir toda a área ao nosso redor, mas nenhuma imagem nas telas nos recompensava.

"Dane-se, eles devem ter saído daqui com pressa", resmungou Jim.

Mesmo enquanto falava, o voador deu uma guinada que quase me derrubou da cadeira e que fez Jim cair esparramado no chão. Com o rosto pálido, ele saltou para o painel de controle e puxou a alavanca que controlava nosso único motor de popa em pleno funcionamento. Por um momento, a nave moveu-se para cima e então parou, embora o motor ainda rugisse a toda velocidade.

"Você não consegue ver nada, Pete?" gritou Jim enquanto colocava nosso segundo motor de popa em marcha.

Mais uma vez, o navio subiu alguns metros e depois parou. Girei os holofotes freneticamente em todas as direções, mas cinco das telas permaneceram em branco e a sexta mostrou apenas o chão abaixo de nós.

"Nenhuma coisa", eu respondi.

"Algo deve aparecer", ele murmurou, e de repente desligou os dois motores. O voador deu uma guinada nauseante em direção ao solo, mas caímos apenas cem metros antes de nosso movimento parar. Ficamos suspensos no ar sem nenhum motor funcionando. Jim se juntou a mim nas telas e acendemos as luzes rapidamente, sem sucesso.

"Olha, Pete!" Jim gritou com voz rouca.

MEU olhar seguiu seu dedo apontado e vi a porta do nosso flyer saltando para fora como se alguma força do lado de fora estivesse tentando abri-la. A atração cessou por um instante, depois voltou; os trincos robustos estouraram e a porta foi arrancada de suas dobradiças. Jim girou um dos holofotes até que o facho estivesse em ângulo reto com o casco do flyer e apertou o botão da arma. Um estrondo preencheu o espaço confinado do voador quando um projétil de radite de uma libra disparou para o espaço.

"Eles estão lá, mas ainda invisíveis", exclamou enquanto mudava a direção da arma e atirava novamente. "Estou atirando por adivinhação, mas posso acertar."

Ele mudou a direção da arma novamente, mas antes que pudesse apertar o botão, foi levantado no ar e puxado rapidamente em direção à porta aberta.

"Atira, Pete!" ele gritou. "Atire e continue atirando - é sua única chance!"

Virei-me para os botões que controlavam as armas e as luzes, mas, antes que pudesse fazer qualquer movimento, algo duro e frio me agarrou pelo meio e fui levantado no ar e puxado para a porta aberta atrás de Jim. Rasguei a coisa que me segurava com as mãos, mas era uma coisa lisa e redonda como um fio de duas polegadas de espessura, e não consegui segurá-la para soltá-la. Saí pela porta e fui arrastado pelo ar alguns metros atrás de Jim. Ele se moveu à minha frente por quinze ou vinte pés e então desapareceu no ar. Não ousei lutar no ar e fui arrastado por uma porta para um grande voador espacial que se tornou visível quando entrei. O fio flexível ou haste que me prendia se desenrolou e eu estava livre no chão ao lado de Jim Carpenter. Isso era claro e compreensível, mas quando olhei para a tripulação daquela nave espacial, tive certeza de que havia enlouquecido ou estava tendo visões. Eu naturalmente esperava homens, ou pelo menos algo em forma semi-humana, mas em vez de qualquer coisa do tipo, diante de mim estava uma dúzia de besouros gigantes!

Esfreguei os olhos e olhei de novo. Não havia dúvida de que havíamos sido capturados por uma raça de besouros gigantes voando em uma nave espacial invisível. Mais tarde, quando tive tempo de examiná-los criticamente, pude ver diferenças marcantes entre nossos captores e os besouros que estávamos acostumados a ver na terra, além da mera questão de tamanho. Para começar, seus corpos eram relativamente muito menores, o comprimento da concha do maior espécime não ultrapassando um metro e meio, enquanto a cabeça do mesmo inseto, sem contar os chifres ou pinças, tinha uns bons dezoito polegadas de comprimento. As pinças, que de acordo com todas as proporções de besouros deveriam ter pelo menos um par de pés de comprimento, não se estendiam acima da cabeça por uma distância superior a 20 centímetros, embora fossem robustas e poderosas.

Em vez de viajar com suas conchas na horizontal, como fazem os besouros terrestres, esses insetos ficavam eretos em seus dois pares inferiores de pernas, que eram de comprimentos diferentes, de modo que todos os quatro pés tocavam o solo quando a concha estava na vertical. Os dois pares superiores de pernas foram usados como braços, o par superior [2] sendo bastante curto e dividindo-se no final em quatro garras flexíveis com cerca de cinco polegadas de comprimento, que eles usavam como dedos. Esses braços, que brotavam de um ponto próximo ao topo da cabeça, eram peculiares porque aparentemente não tinham articulações como os outros três pares, mas eram flexíveis como a tromba de um elefante. O segundo par de braços estava armado com longos ganchos de aparência cruel. As placas traseiras escondiam apenas asas muito rudimentares, não grandes o suficiente para permitir que os insetos voassem, embora Jim me dissesse mais tarde que eles podiam voar em seu próprio planeta, onde a gravidade diminuída tornava desnecessários os extensos suportes de asas necessários na Terra.

As placas traseiras eram de um verde brilhante, com listras de seis polegadas de amarelo cromado correndo longitudinalmente e manchas carmesim de três polegadas de diâmetro dispostas em fileiras entre as listras. Seus olhos de facetas enormes brilhavam como cristal quando a luz incidia sobre eles, e de vez em quando ondas de várias cores passavam por eles, evidentemente refletindo as emoções do inseto. Embora dessem a impressão de grande força muscular, seus movimentos eram lentos e lentos e pareciam ter dificuldade em se locomover.

ENQUANTO meu olhar horrorizado captou essas monstruosidades, voltei-me com um estremecimento para Jim Carpenter.

"Estou louco, Jim", perguntei, "ou você também vê essas coisas?"

"Eu os vejo bem, Pete", respondeu ele. "Não é tão surpreendente quanto parece à primeira vista. Você esperava encontrar seres humanos; eu também, mas que razão tínhamos para fazer isso? É altamente improvável, quando você considera o assunto, que a evolução deveria siga o mesmo caminho em outros lugares como fez na terra. Por que não besouros, peixes ou sapos com chifres, aliás?

"Nenhuma razão, eu acho", respondi; "Eu simplesmente não esperava nada disso. O que você acha que eles pretendem fazer conosco?"

"Não faço ideia, velho. Vamos ter que esperar para ver. Vou tentar falar com eles, embora não espere muita sorte nisso."

Ele se virou para o besouro mais próximo e falou lenta e claramente algumas palavras. O inseto não deu sinais de compreensão, embora observasse atentamente o movimento dos lábios de Jim. É minha opinião, e Jim concorda comigo, que os insetos eram surdos e mudos, pois durante todo o tempo em que estivemos associados a eles, nunca os ouvimos emitir um som em nenhuma circunstância, nem os vimos reagir a qualquer som. que nós fizemos. Ou eles tinham algum meio telepático de comunicação ou então faziam e ouviam sons além do alcance do ouvido humano, pois era evidente por suas ações que eles freqüentemente se comunicavam uns com os outros.

QUANDO Jim falhou em sua primeira tentativa de se comunicar, ele procurou outro método. Ele notou meu bloco de anotações, que havia caído no chão quando eu me sentei; ele o pegou e tirou um lápis do bolso. Os insetos observaram seus movimentos com atenção e, quando ele fez um esboço no livro, o mais próximo o pegou dele e o examinou com cuidado e depois o passou para outro, que também o examinou. O esboço que Jim havia desenhado mostrava o contorno do veículo espacial Hadley de onde ele havia sido tirado. Quando os besouros examinaram o esboço, um deles foi até um painel de instrumentos no centro da nave e fez um ajuste. Então ele apontou com um de seus antebraços.

Olhamos na direção que ele apontava; para nosso espanto, as paredes do flyer pareciam se dissolver, ou pelo menos se tornar perfeitamente transparentes. O piso da espaçonave era composto de algum metal prateado, e dele haviam se erguido paredes do mesmo material, mas agora o efeito era como se estivéssemos suspensos no ar, sem nada ao nosso redor ou sob nós. Engoli em seco e agarrei o painel de instrumentos para me apoiar. Então me senti tolo ao perceber que não havia mudança na sensação do chão, apesar de toda a sua transparência, e que não estávamos caindo.

A uma curta distância, podíamos ver nosso voador suspenso no ar, sustentado por duas longas hastes flexíveis ou fios semelhantes aos que nos ergueram de nosso navio para nossa prisão. Eu vi mais uma dúzia dessas hastes enroladas, pairando no ar, evidentemente, mas na verdade no chão perto da borda do flyer, prontas para uso. Jim de repente me agarrou pelo braço.

"Olhe para trás em um momento", disse ele, "mas não comece!"

Ele pegou o caderno na mão e começou a fazer um esboço. Olhei para trás como ele havia me dito. Penduradas no ar em uma posição que me dizia que deviam estar em um compartimento diferente do flyer, estavam cinco crianças. Eles eram brancos como mármore e estavam perfeitamente imóveis.

"Eles estão mortos, Jim?" Eu perguntei em voz baixa sem olhar para ele.

"Não sei", respondeu ele, "mas descobriremos um pouco mais tarde. Estou aliviado por encontrá-los aqui e duvido que tenham sido feridos."

O esboço que estava fazendo era do sistema solar e, quando terminou, marcou a terra com uma cruz e entregou o caderno a um dos besouros. O inseto pegou e mostrou para seus companheiros; tanto quanto pude julgar expressões, eles ficaram surpresos ao descobrir que tínhamos conhecimento dos corpos celestes. O besouro pegou o lápis de Jim em uma das mãos e, após examiná-lo cuidadosamente, fez uma cruz no círculo que Jim havia desenhado para representar o planeta Mercúrio.

"Eles vêm de Mercúrio", exclamou Jim surpreso ao me mostrar o esboço. "Isso explica muitas coisas; por que eles são tão letárgicos, para começar. Mercúrio é muito menor que a Terra e a gravidade é muito menor. De acordo com os padrões mercurianos, eles devem pesar uma tonelada cada. É um tributo e tanto. ao seu desenvolvimento muscular para que eles possam se mover e suportar seu peso contra a nossa gravidade. Eu me pergunto se estamos livres para nos mover?"

"A única maneira de descobrir é tentar." Eu respondi e fiquei ereto. Os besouros não fizeram nenhuma objeção e Jim se levantou ao meu lado. Caminhamos, ou melhor, avançamos em direção à lateral do navio. Os insetos nos observaram quando começamos a nos mover e então evidentemente decidiram que éramos inofensivos. Eles se voltaram de nós para o funcionamento do navio. Um deles manipulou alguns mostradores no painel de instrumentos. Uma das hastes que seguravam nosso voador soltou-se, veio em direção à nave mercuriana e enrolou-se no chão, ou no lugar onde deveria estar o chão. O inseto tocou em outro mostrador. Jim jogou a cautela ao vento, correu pelo chão e agarrou o besouro pelo braço.

O inseto olhou para ele interrogativamente; Jim pegou o caderno e desenhou um esboço representando nosso flyer caindo. No nível usado para representar o terreno, ele fez outro esboço dele em ruínas. O besouro assentiu compreensivamente e girou para outro mostrador; o navio afundou lentamente em direção ao solo.

Afundamos até ficarmos pendurados a apenas alguns metros do chão quando nosso flyer foi suavemente abaixado. Quando pousou no chão, o fio que o prendia se desenrolou, subiu a bordo e se enrolou ao lado dos outros. Enquanto a nave mercuriana subia, notei vagamente que a porta que havia sido arrancada de nossa nave e caída estava a poucos metros da própria nave. A nave mercuriana elevou-se a uma altitude de trinta metros, vagando suavemente sobre a cidade.

Enquanto subíamos, decidi experimentar o efeito de minha personalidade nos besouros. Aproximei-me daquele que parecia ser o líder e, fazendo a expressão mais triste que pude, olhei para o chão. Ele não me entendeu e eu fingi que estava caindo e o agarrei. Desta vez, ele assentiu e foi até o painel de instrumentos. Em um momento o chão ficou visível. Agradeci o melhor que pude em pantomima e me aproximei das paredes. Eram tão transparentes que senti um encolhimento involuntário ao me aproximar. Avancei cautelosamente até que minha mão estendida encontrou uma substância sólida. Eu olhei para fora.

Na velocidade lenta que estávamos viajando, o zumbido de nossos motores mal era audível para nós, e eu tinha certeza de que não poderia ser ouvido no chão. Uma vez satisfeita sua curiosidade, nossos captores prestaram pouca ou nenhuma atenção em mim e me deixaram livre para ir e vir quando eu desejou. Caminhei cautelosamente em direção às crianças, mas dei de cara com uma parede sólida. Lembrando-me das palavras de Jim, voltei para ele sem demonstrar nenhum interesse.

JIM provavelmente poderia ter vagado como eu se quisesse, mas escolheu ocupar seu tempo de maneira diferente. Com seu caderno e lápis ele manteve uma longa conversa, se é que esse termo pode ser aplicado a um conjunto de desenhos toscamente executados, com o líder dos besouros. Eu não estava especialmente familiarizado com os métodos de controle de naves espaciais e não conseguia entender nada do labirinto de mostradores e interruptores no painel de instrumentos.

Por meia hora, flutuamos lentamente. Logo um dos besouros se aproximou, agarrou meu braço e me virou. Com um dos braços apontou para a frente. A uma milha de distância, pude ver outro veículo espacial semelhante ao que estávamos.

"Lá vem outro, Jim." Liguei.

"Sim, eu vi há algum tempo. Não sei onde está o terceiro."

"Há três deles?"

"Sim. Três deles vieram aqui ontem e estão explorando o país ao redor daqui. Eles são batedores enviados da frota de nosso irmão planeta para ver se a estrada estava limpa e como era o mundo. Eles avistaram o buraco através do buraco com seu telescópio e enviou sua frota para nos fazer uma visita. Ele me disse que os batedores relataram favoravelmente e que toda a frota, vários milhares de navios, pelo que posso ver, são esperados aqui esta noite.

"Você resolveu o segredo de sua invisibilidade?"

"PARCIALMENTE. É como eu esperava. As paredes da nave são duplas, a interna de metal e a externa de vidroleno ou alguma substância similar perfeitamente transparente. O espaço entre as paredes é preenchido com alguma substância que dobrará ambas visíveis e raios ultravioleta ao longo de um caminho ao redor da nave e, em seguida, os deixa ir em sua direção original. A razão pela qual podemos ver através das paredes e ver o revestimento protetor dessa nave chegando é que eles estão gerando algum tipo de raio aqui que age como um portador para os raios de luz visíveis. Não sei que tipo de raio é, mas quando eu der uma boa olhada em seus geradores, posso dizer. Você está começando a coçar e queimar? "

"Sim, acredito que sim, embora não tivesse notado até você falar."

"Há algum tempo venho notando isso. Pelos seus efeitos na pele, estou inclinado a acreditar que seja um raio de comprimento de onda muito curto, possivelmente algo parecido com o nosso raio X, ou até mais curto."

"Você descobriu o que eles pretendem fazer conosco?"

"Eu não acho que eles tenham decidido ainda. Possivelmente eles vão nos levar até o líder de sua frota e deixá-lo decidir. O maldito que está no comando deste navio parece mortalmente surpreso ao descobrir que eu posso compreender os princípios de seu navio. Ele parece pensar que eu sou uma espécie de rara avis, uma aberração da natureza. Ele deu a entender que recomendaria que fôssemos usados para vivissecção.

"Bom Deus!"

"Não é muito pior do que o destino que eles projetam para o resto de seus cativos."

"O que é aquilo?"

"É uma longa história que terei que lhe contar mais tarde. Quero assistir a esta reunião."

O outro navio aproximou-se alguns metros e flutuou estacionário, enquanto algum tipo de comunicação foi trocado entre os dois. Não consegui entender o método usado, mas o comandante de nossa nave prendeu o que parecia ser um par de fones de ouvido contra seu corpo e conectou a ponta de um fio que saía deles em seu painel de instrumentos. De vez em quando várias luzes coloridas brilhava no quadro diante dele. Depois de algum tempo, ele desacoplou seu dispositivo da prancha e uma das longas hastes disparou de nosso navio para o outro. Ele voltou em um momento preso ao redor do corpo de uma jovem. Quando eles embarcaram, ela foi baixada para o convés ao lado das outras crianças. Como eles, ela estava rígida e imóvel. Soltei uma exclamação e saltei para a frente.

"Pete!"

A voz de Jim me trouxe de volta a mim mesmo, e observei a criança deitada com as outras com a expressão mais desinteressada que pude. Eu nunca havia cometido um erro ao seguir o exemplo de Jim Carpenter e sabia que em algum lugar de sua cabeça estava amadurecendo um plano que poderia nos oferecer alguma chance de fuga.

Nosso navio avançou por uma longa inclinação, caindo gradualmente mais perto do solo. Observei a manobra com interesse enquanto Jim, com seu amigo comandante do besouro, sobrevoava a nave. O inseto evidentemente se divertiu com Jim e estava determinado a descobrir os limites de sua inteligência, pois ele apontou vários controles e motores do navio e fez esboços elaborados que Jim parecia compreender muito bem.

UM dos besouros se aproximou do painel de controle e fez sinal para que eu voltasse. Afastei-me do tabuleiro; evidentemente abriu-se uma portinhola na lateral da embarcação, pois senti uma lufada de ar e pude ouvir o zumbido da cidade. Eu andei para o lado e olhei para baixo, e descobri que estávamos flutuando a cerca de seis metros do chão em uma rua nos limites da cidade. Na rua, um pouco à nossa frente, duas crianças, evidentemente voltando da escola, a julgar pelos livros debaixo do braço, caminhavam sem suspeitar. Um giro do dial acelerou nossos motores e, quando o zumbido soou em um tom mais alto, as crianças olharam para cima. Dois dos longos fios flexíveis dispararam e envolveram as crianças; gritando, eles foram levados para o espaço voador. A porta pela qual eles entraram fechou com um estrondo e o navio ergueu-se rapidamente no ar. As crianças foram libertadas dos fios que se enrolavam no convés e o besouro que as operava deu um passo à frente e agarrou a criança mais próxima, um menino de cerca de onze anos, pelo braço. Ele levantou o menino, que estava paralisado de terror, em direção à sua cabeça e olhou fixamente em seus olhos. Lentamente, o menino parou de lutar e ficou branco e rígido. O besouro o deitou no convés e se virou para a garota. Involuntariamente, dei um grito e saltei para a frente, mas Jim agarrou-me pelo braço.

"Fique quieto, seu maldito idiota!" ele chorou. "Não podemos fazer nada agora. Espere por uma chance!"

"Não podemos ficar aqui e ver o assassinato ser feito!" Eu protestei.

"Não é assassinato. Pete, essas crianças não estão sendo feridas. Elas estão sendo hipnotizadas para que possam ser transportadas para Mercúrio."

"Por que eles estão levando-os para Mercúrio?" Eu exigi.

"Tanto quanto posso entender, há uma raça de homens lá em cima que está sujeita a esses besouros. Esta nave é movida a rádio, e os homens e mulheres são os escravos que trabalham nas minas de rádio. É claro que os trabalhadores em breve tornam-se assexuados, mas outros são mantidos para fins de reprodução para manter a raça viva.Através de gerações de endogamia, o estoque está quase esgotado e está ficando muito fraco para ter muito valor.

"Os mercurianos têm estudado todo o universo para encontrar uma raça que sirva ao seu propósito e eles nos escolheram para sermos as vítimas. Quando sua frota chegar aqui, eles planejam capturar milhares de crianças selecionadas e levá-las a Mercúrio para infundir seu sangue na raça decadente de escravos que eles têm. Aqueles que não são adequados para reprodução quando crescerem morrerão como escravos nas minas de rádio."

"HORRÍVEL!" Eu suspirei. "Por que eles estão levando crianças, Jim? Os adultos não serviriam melhor a seus propósitos?"

"Eles têm medo de levar adultos. Em Mercúrio, um homem terráqueo teria músculos de poder inédito e os adultos se esforçariam constantemente para se levantar contra seus mestres. Ao ter filhos, eles esperam criá-los para saber nada mais do que uma vida de escravidão e obter a vantagem de sua força sem risco. É um esquema inteligente."

"E devemos ficar aqui e deixá-los fazer isso?"

"Não em sua vida, mas é melhor ficarmos quietos por um tempo. Se eu conseguir mais alguns minutos com aquele bruto, saberei o suficiente sobre como conduzir este navio para que possamos nos dar ao luxo de acabar com eles. Você tem uma pistola , não é?"

"Não."

"Diabo! Achei que você tinha. Tenho uma automática, mas ela carrega apenas oito projéteis. Há onze desses insetos e, a menos que possamos pular sobre eles, eles nos matarão. Eu vi o que parece ser uma faca deitada perto do painel de instrumentos; aproxime-se dela e prepare-se para agarrá-la assim que ouvir minha pistola. Essas coisas são surdas e, se eu trabalhar direito, poderei matar várias delas antes que percebam o que está acontecendo. Quando você atacar, não tente acertá-los pelas costas; suas placas traseiras têm uma polegada de espessura e serão à prova de um golpe de faca. Mire em seus olhos; se você puder cegá-los, eles ficarão indefesos. Você entende ?"

"Farei o possível, Jim", respondi. "Desde que você me contou seus planos, estou ansioso para pegá-los."

Aproximei-me da faca, mas ao fazê-lo vi uma arma melhor. No chão havia uma barra de metal prateado com cerca de trinta polegadas de comprimento e uma polegada de diâmetro. Peguei-o e brinquei com ele à toa, enquanto me esgueirava para ficar atrás do inseto que havia marcado para minhas primeiras atenções. Jim estava conversando novamente por meio do caderno com seu amigo besouro. Eles andaram ao redor do navio, examinando tudo nele.

"Você está pronto, Pete?" finalmente veio a voz de Jim.

"Tudo pronto", eu respondi, segurando minha barra com mais firmeza e avançando em direção a um dos insetos.

“Bem, não comece até eu atirar. Vamos usá-lo como nosso engenheiro quando assumirmos o controle."

"Eu entendo."

"Tudo bem, prepare-se."

Fiquei de olho em Jim. Ele havia puxado o besouro com quem estava conversando para uma posição em que eles estivessem atrás dos demais. Jim apontou para algo atrás das costas do inseto e o besouro se virou. Ao fazê-lo, Jim sacou sua pistola e, mirando com cuidado, atirou em um dos insetos.

Quando o som do tiro soou, levantei minha barra e saltei para frente. Eu o derrubei com força esmagadora na cabeça do besouro mais próximo. Minha vítima caiu para a frente e ouvi o latido da pistola de Jim novamente; mas não tive tempo de observá-lo. Quando o besouro que atingi caiu, os outros se viraram e dois deles vieram em minha direção com os braços estendidos, prontos para me agarrar. Eu balancei minha barra, e o braço de um deles caiu flácido; mas o outro agarrou-me com ambas as mãos, e senti os cruéis ganchos de seus antebraços contra minhas costas.

UM dos meus braços ainda estava livre; Eu balancei minha barra novamente, e ela atingiu meu captor na parte de trás da cabeça. Ele ficou atordoado com o golpe e caiu. Peguei a faca do chão, me joguei ao lado dela e bati em seus olhos, tentando rolar para me proteger do outro que tentava me agarrar.

Senti mãos me agarrando por trás; Fui arrancado do corpo de minha vítima e levantada no ar. Virei-me e encarei os implacáveis olhos cristalinos de um dos insetos. Por um momento meus sentidos vacilaram e então, sem querer, deixei cair minha barra. Lembrei-me das crianças e percebi que estava sendo hipnotizado. Lutei contra a sensação, mas meus sentidos vacilaram e quase fiquei mole, quando o som de um tiro de pistola, quase em meu ouvido, me despertou. O feitiço do besouro foi momentaneamente quebrado. Enfiei a faca que ainda segurava nos olhos diante de mim. Meu golpe acertou em cheio, mas o inseto me ergueu e me inclinou em sua direção até que minha cabeça encostasse na dele e os enormes chifres que adornavam sua cabeça começassem a se fechar. Outro tiro de pistola soou e de repente fui derrubado.

Agarrei minha barra quando caí e pulei. O flyer estava uma bagunça. Insetos mortos jaziam por todos os lados enquanto Jim, com a pistola fumegante na mão, olhava como se estivesse fascinado nos olhos de um dos besouros sobreviventes. Corri para a frente e bati minha barra na cabeça do inseto, mas ao fazer isso fui agarrado por trás.

"Jim, ajuda!" Eu chorei quando fui lançada no ar. O inseto me girou e depois me jogou no chão. Tive a impressão de cair; então tudo se dissolveu em um flash de luz. Fiquei inconsciente apenas por um momento, e voltei a mim para encontrar Jim Carpenter de pé sobre mim, ameaçando meu agressor com sua arma.

"Obrigado, Jim," eu disse fracamente.

"Se você estiver consciente de novo, levante-se e pegue sua barra", respondeu ele. "Minha pistola está vazia e não sei por quanto tempo posso blefar contra esse sujeito."

Eu me levantei e agarrei a barra. Jim deu um passo atrás de mim e recarregou sua pistola.

"Tudo bem", disse ele quando terminou. "Eu cuidarei desse sujeito. Dê uma volta e veja se o resto está morto. Se não estiverem quando você os encontrar, certifique-se de que estejam quando você os deixar. Não estamos fazendo prisioneiros."

Fiz a ronda dos insetos prostrados. Nenhum deles estava parado, exceto dois cujas cabeças haviam sido esmagadas pela minha barra, mas obedeci às ordens de Jim. Quando me juntei a ele com minha maldita barra, o único besouro que restava vivo era o comandante, a quem Jim estava cobrindo com sua pistola.

"Pegue a arma", disse ele quando relatei minhas ações, "e me dê a barra."

Trocamos armas e Jim virou-se para o cativo.

"Agora, meu velho", disse ele severamente, "ou você dirige este navio como eu quero, ou você é um índio morto. Esperto?"

Ele tirou o lápis e o caderno do bolso e fez um esboço de nossa nave espacial Hadley. Na outra ponta da folha, ele desenhou a nave mercuriana e depois traçou uma linha conectando as duas. O inseto olhou para o desenho, mas não fez nenhum movimento.

"Tudo bem, se é assim que você se sente sobre isso", disse Jim. Ele ergueu a barra e a baixou com força esmagadora sobre um dos antebraços do inseto. O braço caiu como se paralisado e uma luz azul brincou nos olhos do besouro. Jim estendeu o esboço novamente e levantou a barra ameaçadoramente. O besouro foi até o painel de controle, Jim o seguiu de perto e colocou a nave em movimento. Dez minutos depois, ele pousou no chão ao lado do navio em que havíamos voado pela primeira vez.

SEGUINDO as ordens retratadas por Jim, o besouro abriu a porta da nave Mercurian e seguiu Jim até o Hadley. Quando saímos da nave mercuriana, olhei para trás. Ele havia desaparecido completamente.

"As crianças, Jim!" Eu suspirei.

"Eu não os esqueci", respondeu ele, "mas eles estão bem por enquanto. Se os liberássemos agora, teríamos noventa repórteres ao nosso redor em dez minutos. Quero modificar nossos geradores primeiro. "

Ele apontou para o local onde a nave mercuriana estivera e depois para proteger nossos geradores. O besouro hesitou, mas Jim balançou sua barra contra o lado do inseto em um golpe cruel. Novamente veio o jogo de luz azul sobre os olhos; o besouro se debruçou sobre nossos geradores e começou a trabalhar. Jim me entregou a barra e se abaixou para ajudar. Ambos eram mecânicos de alto nível e trabalhavam bem juntos; em uma hora, o besouro ligou os geradores e apontou um dos holofotes para sua velha nave. Ele saltou à vista na tela revestida de rádio.

"Bom negócio!" ejaculou Jim. "Vamos consertar esta porta; então estaremos prontos para liberar as crianças e partir."

NÓS seguimos o besouro até a nave mercuriana, que parecia ser capaz de ver. Abriu uma porta que dava para outro compartimento do voador, e diante de nós jaziam os corpos de oito crianças. O besouro ergueu o primeiro, uma garotinha, até que seus olhos multifacetados se fixassem nos olhos fechados da criança. Houve um piscar de olhos, um traço de cor voltando e então um grito de terror da criança. O besouro colocou a garota no chão e Jim se curvou sobre ela.

"Está tudo bem agora, mocinha", disse ele, desajeitadamente alisando o cabelo dela.

"Você está segura agora. Corra até sua mãe. Primeira hipoteca, cuide dela e leve-a para fora. Não é bom que as crianças vejam essas coisas."

A criança agarrou-se à minha mão: eu a conduzi para fora do navio, que logo desapareceu quando o deixamos. Uma a uma, outras sete crianças se juntaram a nós, a última, com menos de oito anos, nos braços de Jim. O besouro seguiu atrás dele.

"Algum de vocês sabe onde está?" perguntou Jim quando ele saiu.

"Sim, senhor", disse um dos meninos. "Eu moro perto daqui."

"Tudo bem, leve esses jovens para sua casa e diga a sua mãe para telefonar para os pais deles para vir buscá-los. Se alguém lhe perguntar o que aconteceu, diga-lhes para ver Jim Carpenter amanhã. Você entendeu?"

"Sim senhor."

"Tudo bem, corra então. Agora, Primeira Hipoteca, vamos caçar."

NÓS prendemos nosso cativo com tanta segurança que senti que não havia chance possível de sua fuga; então, com Jim nos controles e eu nas armas, partimos em busca dos invasores. Voamos de um lado para o outro sobre a cidade sem avistar outra espaçonave no ar. Jim deu uma exclamação de impaciência e girou em um círculo mais amplo, que nos levou para fora da água. Mantive os holofotes funcionando. Pouco depois, bem à frente, sobre a água, surgiu um ponto escuro. Chamei Jim e nos aproximamos em alta velocidade.

"Não atire até que estejamos a quatrocentos metros", alertou Jim.

Eu segurei meu fogo até que estivéssemos dentro da distância especificada. O recém-chegado era outra nave espacial Mercuriana; com um sentimento de alegria, balancei meu feixe até que a mira da tela pousasse no invasor.

"Tudo pronto!" Eu cantei.

"Se você estiver pronto, Gridley, pode atirar!" respondeu Jim. Apertei o botão da arma. O estrondo da arma foi seguido por outro relatório de fora quando o projétil radite explodiu contra o aviador Mercurian. O explosivo mortal fez seu trabalho, e os destroços do naufrágio caíram, para serem engolfados no mar abaixo.

"Essa é uma!" exclamou Jim. "Receio que não teremos tempo para procurar o outro agora. Este bug me disse que os outros Mercurianos devem chegar aqui hoje, e acho melhor nos formarmos em um comitê de recepção e subirmos para o buraco para encontrá-los."

ELE enviou a nave em alta velocidade sobre a cidade até pairarmos sobre o laboratório. Paramos por um momento e Jim foi até o rádio.

"Olá, Williams", disse ele, "como vão as coisas? Tudo bem. Em uma hora, você diz? Bem, acelere o máximo como você puder; podemos chamá-lo em breve."

Ele girou os dois motores de popa na potência máxima e disparamos como um foguete em direção ao buraco na camada protetora por onde os invasores haviam entrado. Em dez minutos estávamos na altitude dos navios de guarda e Jim perguntou se algo havia sido visto. O relatório foi negativo; Jim os deixou abaixo da camada e enviou nosso flyer pelo buraco para o espaço. Alcançamos a superfície externa em mais dez minutos e não chegamos muito cedo. Mal saímos do buraco e à nossa frente vimos outro voador Mercuriano. Era um solitário, e Jim curvou-se sobre o cativo e segurou um esboço feito às pressas diante dele. O esboço mostrava três aviadores Mercurianos, um no chão, um naufragado e o terceiro no ar. Ele tocou o desenho de um no ar e apontou para a nossa escotilha e olhou interrogativamente para o besouro. O inseto inspecionou o voador no espaço e assentiu.

"Bom!" exclamou Jim. "Esse é o terceiro do trio que veio na frente como batedores. Prepare sua arma, Primeira Hipoteca: vamos pegá-lo."

Nossa nave se aproximou do condenado Mercurian. Novamente esperei até que estivéssemos a quatrocentos metros; então apertei o botão que o arremessou, um naufrágio amassado, na superfície externa da camada pesada.

"Dois!" gritou Jim enquanto nos afastávamos.

"Aqui vem muito mais", eu gritei enquanto girava o holofote. Jim deixou seus controles, olhou para a tela e assobiou baixinho. Caindo em nossa direção do espaço estavam centenas de naves mercurianas.

"Chegamos bem na hora", disse ele. "Pegue sua munição extra enquanto eu vou para o buraco. Não podemos esperar fazer aquele bando sozinho, então vamos lutar em uma ação de retaguarda."

Visto que nosso canhão de arco seria o único em ação, movi apressadamente as caixas de munição sobressalentes para mais perto dele enquanto Jim manobrava o Hadley sobre o buraco. À medida que a frota mercuriana se aproximava, ele começou uma lenta retirada em direção à terra. Os mercurianos nos alcançaram rapidamente; Jim travou seus controles em baixa velocidade e correu para a arma de proa.

"Comece a filmar assim que puder", disse ele. "Vou manter a revista cheia."

Eu girei a arma até que a mira da tela ficasse totalmente no navio da frente e apertei o botão. Minha mira foi certeira e os fragmentos do navio caíram em minha direção. O equilíbrio da frota diminuiu por um instante; Eu cobri outro e apertei meu botão. A nave para a qual eu mirava estava em movimento e eu a perdi, mas tive a satisfação de ver outra cair em pedaços. Jim estava carregando a revista tão rápido quanto eu atirei. Eu cobri outro navio e atirei novamente. Um terceiro de nossos inimigos caiu em ruínas. O resto fez uma pausa e se afastou.

"Eles estão recuando, Jim!" Chorei.

"Pare de atirar até que eles voltem", respondeu ele, pegando os cartuchos dos pentes dos outros canhões e empilhando-os perto do canhão de proa.

Segurei meu fogo por alguns minutos. Os mercurianos recuaram uma curta distância e depois voltaram com uma corrida. Vinte vezes minha arma disparou o mais rápido que pude alinhá-la e apertar o gatilho, e dezoito das naves inimigas ficaram em ruínas. Novamente os mercurianos recuaram. Eu segurei meu fogo. Estávamos caindo mais rapidamente agora e bem abaixo podíamos ver os pontos negros que eram os navios de guarda. Eu disse a Jim que eles estavam à vista; ele foi até o rádio-telefone e ordenou que se mantivessem bem longe do buraco.

NOVAMENTE, as naves mercurianas avançaram rapidamente, desta vez com feixes de luz laranja penetrando à frente deles. Quando contei isso a Jim, ele saltou para os controles e atirou em nosso navio a uma velocidade vertiginosa.

"Eu não sei que tipo de luta aparato eles têm, mas eu não me importo de enfrentar isso,” ele me disse. “Atirem se eles chegarem perto; mas espero sair do buraco antes que eles cheguem."

À medida que caíamos, os mercurianos vinham mais rápido e não estavam a mais de 800 metros de nós quando ele alcançou o nível das naves de guarda. Jim verificou nossa velocidade; Consegui abater mais três dos invasores antes de nos afastarmos do buraco. Jim parou o movimento lateral e saltou para o rádio.

"Olá, Willians!" ele gritou para o instrumento. "Você está pronto aí embaixo? Graças a Deus! Força total de uma vez, por favor!

"Veja o que acontece", ele me disse, enquanto se afastava do instrumento.

Cerca de cinquenta dos voadores Mercurianos alcançaram nosso nível e começaram a se mover em nossa direção antes que qualquer coisa acontecesse. Então, de baixo veio um feixe de luz intolerável. Ele atingiu o topo e as naves mercurianas nas quais colidiu desapareceram em um flash de luz.

"Um raio desintegrador", explicou Jim. "Suspeitei que poderia ser necessário e comecei Williams a montá-lo esta manhã. Odiei usá-lo porque pode facilmente desfazer o trabalho que seis anos fizeram para curar a ruptura na camada, mas era necessário. Isso encerra a invasão, exceto por aqueles dez ou doze navios à nossa frente. Como está sua pontaria? Você consegue acertar dez em dez tiros?

"Observe-me", eu disse severamente quando o navio começou a se mover.

O ORGULHO sempre precede a queda: levei dezesseis tiros para demolir as onze naves que escaparam da destruição do raio. Quando o último caiu em ruínas, Jim ordenou que o raio fosse desligado. Caímos em direção ao chão.

"O que vamos fazer com nosso prisioneiro?" Eu perguntei.

Jim olhou para o besouro pensativamente.

"Ele daria uma bela peça de museu se fosse empalhado", disse ele, "mas, no geral, acho que vamos deixá-lo ir. Ele é uma criatura inteligente e provavelmente será mais feliz em Mercúrio do que em qualquer outro lugar. O que fazer você diz que nós o colocamos em seu navio e o soltamos?"

"Para liderar outra invasão?" Eu perguntei.

"Acho que não. Ele viu o que aconteceu com este e é mais provável que os avise para se afastarem. pronto para a ação, não precisamos temer outra invasão. Vamos deixá-lo ir.

— Isso me convém, Jim, mas tenho uma coisa a fazer. Nunca mais ousarei enfrentar McQuarrie se não conseguir tirar uma foto dele. Insisto em tirar uma foto dele antes de soltá-lo.

"Tudo bem, vá em frente", riu Jim. "Ele deve ser capaz de suportar isso, se você o poupar de uma entrevista."

Uma hora depois, vimos o aviador Mercuriano desaparecer no espaço.

"Espero ter visto o último desses insetos", eu disse enquanto o panfleto desaparecia de vista.

"Eu não sei", disse Jim pensativo. "Se interpretei corretamente os desenhos que aquela criatura fez, existe uma raça de bípedes humanos em Mercúrio que são escravos daqueles besouros e que vivem e morrem na atmosfera horrível de uma mina de rádio. Alguns dias desses posso liderar uma expedição ao nosso planeta irmão e investigue esse assunto."

