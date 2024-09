Quaisquer opiniões expressas abaixo são as opiniões pessoais do autor e não devem formar a base para a tomada de decisões de investimento, nem ser interpretadas como uma recomendação ou conselho para se envolver em transações de investimento.

Não tenho palavras…





JK! Na verdade, tenho alguns milhares para vocês.





Fiz uma pergunta no Twitter há alguns dias imaginando quem seria o Lehman Brothers desse ciclo de criptocrédito.





Muitos disseram que seria FTX, e eu honestamente ri disso. Eu nunca acreditei que eles iriam cair - e ainda assim, aqui estamos nós. O catalisador para sua queda é o mesmo de sempre - um bom negócio se estendendo demais ao se empanturrar de crédito barato garantido por avaliações altas e crescentes de ativos em seu balanço. E quando o dinheiro ficou mais caro e o ciclo mudou, a nudez deles foi exposta para todos verem.





Este ensaio é uma história simples. Vou narrar um play-by-play, construído em torno de tweets e declarações públicas. Pretendo ler respeitosamente nas entrelinhas e oferecer minha opinião sobre como tudo isso aconteceu e o que o futuro reserva. Para esse fim, acredito que a vela final neste mercado de baixa de criptografia está próxima e que sairemos do mercado de baixa com menos peso morto e mais oportunidades para aqueles que sobreviveram.





Antes de começarmos, acredito sinceramente que Sam Bankman-Fried (SBF) é um talento comercial único em uma geração. Mesmo que ele tenha acabado de explodir, o império que ele montou exigiu uma certa quantidade de brio que é difícil de encontrar. E devo dar ainda mais elogios ao Barão CZ - quando surgiram as notícias de que a Binance poderia adquirir a FTX, enviei a CZ a seguinte mensagem:





“Eu te amo cara. Movimento do chefe, muito respeito.”





Vamos começar.

Era tudo um sonho, eu lia a revista Coindesk…





Tudo começou com um Coindesk artigo que apresentava um detalhamento de um balanço vazado da Alameda.





As finanças tornam concreto o que os observadores da indústria já suspeitam: Alameda é grande. Em 30 de junho, os ativos da empresa somavam US$ 14,6 bilhões. Seu maior ativo individual: US$ 3,66 bilhões em “FTT desbloqueado”. A terceira maior entrada no lado dos ativos do livro contábil? Uma pilha de US$ 2,16 bilhões em “colateral FTT”.





Há mais tokens FTX entre seus US$ 8 bilhões em passivos: US$ 292 milhões de “FTT bloqueado”. (O passivo é dominado por US$ 7,4 bilhões em empréstimos.)





É fascinante ver que a maioria dos patrimônio líquido no negócio da Alameda é, na verdade, o próprio token da FTX controlado centralmente e impresso do nada”,

Disse Cory Klippsten, CEO da plataforma de investimentos Swan Bitcoin, conhecido por suas visões críticas sobre altcoins, que se referem a outras criptomoedas além do bitcoin ( BTC ).





A CEO da Alameda, Caroline Ellison, não quis comentar. A FTX não respondeu a um pedido de comentário.





Outros ativos significativos no balanço patrimonial incluem US$ 3,37 bilhões de “criptografia mantida” e grandes quantidades do token nativo da blockchain Solana: US$ 292 milhões de “SOL desbloqueado”, US$ 863 milhões de “SOL bloqueado” e US$ 41 milhões de “colateral SOL”. Bankman-Fried foi um dos primeiros investidores em Solana. Outros tokens mencionados pelo nome são SRM ( o token da troca descentralizada Serum Bankman-Fried cofundou), MAPS, OXY e FIDA. Há também US$ 134 milhões em caixa e equivalentes e US$ 2 bilhões em “investimentos em ações”.





A maioria dos “ativos” em seu balanço são tokens FTT ilíquidos e um monte de shitcoins. Vamos detalhar porque o FTT é tão importante para o império FTX/Alameda.





Por FTT declarado tokennomics , a FTX prometeu usar um terço de todas as taxas de câmbio para recomprar o FTT. A SBF possui a maior parte do patrimônio da Alameda, enquanto ele dilui continuamente sua propriedade da FTX para enviar capital dos muppets VC. Esses fantoches de VC provavelmente não perceberam - ou talvez perceberam, o que é ainda pior para seus investidores - que uma boa parte da receita da FTX foi desviada da FTX para a Alameda por meio da grande participação na FTT da Alameda. Presumivelmente, a Alameda recebeu uma grande alocação de FTT para fornecer serviços essenciais de criação de mercado para FTX e sua participação na oferta inicial de moedas FTT.





Ok, isso não é ideal para investidores FTX, mas não é o que deu o golpe mortal na solvência do FTX. A verdadeira questão - sobre a qual as pessoas começaram a levantar questões após o artigo da Coindesk - era se a FTX emprestou dinheiro à Alameda (provavelmente USD ou moedas fiduciárias) e usou a participação FTT da Alameda como garantia. Se a FTX emprestou os fundos, isso também não é uma questão inerentemente fatal - a FTX estava livre para emprestar seus lucros retidos a quem quisesse. Mas a preocupação relacionada mais premente era se a FTX re-hipotecou os depósitos dos clientes para a Alameda e tomou a FTT como garantia. E, como um subconjunto disso, se a queda no valor do FTT ou de algumas das shitcoins no balanço da Alameda tornaria a Alameda insolvente. E, finalmente, se a Alameda se tornasse insolvente, a FTX emprestaria dinheiro dos fundos dos clientes para sustentá-la? Novamente, essas foram as perguntas que as pessoas começaram a fazer depois que este artigo foi publicado.





Lucas Nuzzi tem uma teoria interessante sobre a conexão entre FTX, Alameda e FTT. Em suma, ele argumenta que a Alameda explodiu ao lado da Three Arrows Capital e outras, mas a FTX emprestou dinheiro à Alameda para sobreviver em troca de tokens FTT devido à Alameda por meio de sua participação no FTT ICO.





Então, CZ atacou.

Presumivelmente, CZ leu o mesmo artigo que todos os outros e decidiu despejar a considerável participação FTT da Binance no mercado. Aparentemente, também houve alguma briga entre os dois barões criptográficos.

Isso não é muito legal, Sam.

CZ não faz amor depois do divórcio... parece razoável. Acho que CZ e SBF tiveram uma separação complicada.





Uma vez que CZ começou a expor suas preocupações, porém, os alarmes começaram a soar na cabeça dos depositantes da FTX.





Na criptografia, quando você tem a menor ideia de que uma bolsa pode ser insolvente, você retira seus fundos imediatamente e faz perguntas mais tarde. A lógica sugere que, mesmo que a Alameda falisse, a FTX não deveria sofrer problemas ao processar todos os saques. Eles são duas empresas separadas e, de acordo com as alegações da SBF, os depósitos dos clientes da FTX não foram reinvestidos - nem mesmo em títulos do Tesouro dos EUA super seguros.

Nesse ponto, não havia razão para acreditar que a SBF estava mentindo. Mas mesmo assim, você não vai esperar para descobrir com seu dinheiro na linha. E, portanto, o capital começou a correr para as saídas.





Como sempre, quem vende primeiro, vende melhor. Aqueles que retiraram imediatamente seus fundos os recuperaram rapidamente. Mas, quando a segunda-feira se transformou em terça-feira, o processamento de retirada do FTX parou - e, enquanto isso, o preço do FTT continuou a cair. O mercado estava claramente tentando descobrir se havia um gatilho de chamada de margem FTT para punir a Alameda por se estender demais.

Acordei na terça-feira com muitas mensagens de amigos espalhando boatos especulando que FTX pode ter brincado com o dinheiro do cliente. Orei a Lord Satoshi para que a FTX não tivesse mergulhado as mãos no pote de biscoitos do cliente.





E então, esta bomba atingiu a esfera eletromagnética:

Este anúncio insano forneceu respostas prováveis para muitas perguntas.

A FTX hipotecou novamente os fundos dos clientes ou usou eufemisticamente esses fundos “efetivamente”?

Não temos uma resposta definitiva para essa pergunta. Mas, a Binance assinou uma carta de intenção não vinculativa para comprar a totalidade da FTX e prometeu tentar fazer todos os depósitos dos clientes. Isso sugere que a FTX experimentou uma corrida em seus depósitos e não conseguiu atender a todos os pedidos de saque de seus clientes. Caso contrário, por que a FTX precisaria de um resgate da Binance? A FTX poderia ter explodido toda a pólvora VC-muppet que sustentava a Alameda, mas isso ainda não teria prejudicado sua capacidade de atender às retiradas - a menos que estivessem mergulhando no pote de mel.

“Duas grandes lições.” Hmm … eu me pergunto a que situação ele poderia estar se referindo? O barão CZ claramente parece estar insinuando que a FTX pode ter feito algumas coisas impróprias com os fundos dos clientes e, portanto, quando a corrida ao banco aconteceu, eles foram pegos com as mãos no pote de biscoitos.

Na última semana, US$ 1 bilhão em depósitos fugiu da FTX. Foi isso que precipitou essa terrível reviravolta nos acontecimentos. Estas são apenas as retiradas que foram processadas. Não sabemos quantas pobres almas ainda esperam pelo seu dinheiro de volta.

A Alameda está insolvente ou falida?

Não temos uma resposta definitiva para essa pergunta. No entanto, se a FTX exigiu um resgate da Binance, e foi necessária por causa da ajuda financeira que a FTX supostamente forneceu à Alameda, então podemos assumir que a Alameda provavelmente também está pronta.





Deixo-vos com estas palavras de Caroline Ellison, CEO da Alameda.

Tenho certeza de que ela está dedicando 100% de seu cérebro para salvar tudo o que puder da Alameda.

O negócio realmente será fechado?

Uma LOI não vinculativa é boa, mas um compromisso firme da Binance de comprar FTX e cercar todos os seus passivos seria melhor. Imagino que o pessoal de finanças corporativas da Binance esteja ocupado vasculhando as finanças da FTX e da Alameda. Se o buraco for muito grande, espero que a Binance desista do negócio. E se a Binance não puder ou não quiser fazer o negócio, ninguém será capaz de engolir as perdas decorrentes do FTX.

O que acontece se o FTX não conseguir encontrar um novo lar?

Semelhante ao Mt Gox, provavelmente entraremos em outra situação de falência de alto nível, onde os depositantes fazem fila para recuperar o que podem. Este pode ser um processo longo ou curto, mas, dada a complexidade que imagino serem as participações da FTX, a recuperação de qualquer parte dos depósitos provavelmente levará muito tempo.





Isso é obviamente uma farsa em si. Mas ao olhar para o impacto de mercado mais amplo, a questão ainda maior é:

Quais empresas que administram carteiras de empréstimos criptográficos tiveram exposição à FTX e/ou Alameda?

SBF foi o crédito mais puro em todas as criptomoedas. Ele foi o pioneiro da criptografia de TI. Seu belo rosto de querubim adornava as revistas financeiras mais prestigiadas. Sua pele brilhava como alguém que só comia cenoura e pepino. Ele não poderia errar - investir junto com qualquer coisa que o SBF tocasse era um caminho certo para a riqueza. Olhe para aquele boom de Solana!

SBF até levou Tom Brady para YOLO em FTX, aiyah!





Você pode, portanto, imaginar que, se a FTX potencialmente usasse fundos de clientes para salvar a Alameda, ambas as entidades provavelmente lucrariam com sua excelente reputação para emprestar o máximo de dinheiro possível para permanecerem vivos em seus últimos meses. E, portanto, é muito possível que essa possível inadimplência já tenha infectado as carteiras de empréstimos dos principais credores centralizados restantes.





À luz dessa exposição potencialmente significativa, as questões se tornam - os maiores credores centralizados podem sobreviver:





Não pode parar, não vai parar Jay Powell, que está determinado a quebrar a inflação continuando a aumentar as taxas de juros de curto prazo e reduzir o tamanho do balanço do Fed?

A implosão do LUNA / TerraUSD?

A falência da Three Arrows Capital?

E agora, a possível falência da FTX e da Alameda?





Questões 1) a 3) credores centralizados “lendários” já mortos, como Celsius, BlockFi e Voyager. Restam poucos zumbis possíveis - não vou citá-los aqui, mas qualquer um que pense criticamente pode supor quem pode ser pressionado a seguir.





FTX e Alameda mordendo a poeira já é ruim o suficiente. Esse é o nosso Lehman Brothers - mas quem é a AIG? Quem é CountryWide? FannieMae e FreddieMac alguém? Oh, eles estão lá fora - escondidos à vista de todos.





O fundo do S&P 500 durante a crise financeira global de 2008 não foi alcançado até março de 2009. Isso foi muitos meses depois que o Lehman Brothers faliu e todos os bancos de investimento independentes dos EUA receberam dinheiro de Warren Buffett ou foram engolidos por um banco comercial que poderiam acessar legalmente o enrolador de descontos do Fed. Foi depois que o secretário do Tesouro Paulson supostamente dobrou o joelho para a congressista Nancy Pelosi, a fim de garantir a aprovação do Troubled Asset Relief Program (também conhecido como vamos imprimir algum dinheiro e entregá-lo aos banqueiros). E, finalmente, foi depois que o Prêmio Nobel Ben “Helicopter Money” Bernanke anunciou que o Fed se envolveria em Quantitative Easing.





Embora eu esteja extremamente otimista com as perspectivas de cripto em 2023 (sei que a data continua escorregando, mas me reservo o direito de mudar de ideia diante das condições do mercado), acredito que estamos prestes a negociar para novos mínimos, como todos se perguntam. qual nome familiar criptográfico irá à falência por emprestar dinheiro para FTX / Alameda.

O Bitcoin caiu para quase US$ 17.500 no swap perpétuo XBTUSD da BitMEX. Em várias outras bolsas à vista, o Bitcoin experimentou quedas semelhantes para níveis próximos a US$ 17.000. Prepare-se para diminuir por mais tempo, porque está chegando. Mas a coisa boa sobre a criptografia é que nenhum banco central estará montando o resgate com moedas fiduciárias recém-impressas para reforçar os balanços de empresas imprudentes. A indústria criptográfica será forçada a devorar sua humilde torta rapidamente - levando a uma rápida recuperação que a deixa mais forte do que nunca.





Antes de terminar este ensaio, deixe-me esclarecer: as exchanges centralizadas sempre enfrentarão esses problemas de desconfiança em nome de seus clientes. A FTX não foi a primeira troca de alto nível a falhar e não será a última. Mas ao longo de tudo isso, blocos no Bitcoin, Ethereum e todos os outros blockchains ainda foram produzidos e verificados. Dinheiro e finanças descentralizados sobreviveram e continuarão a sobreviver e prosperar diante das falhas de entidades centralizadas.