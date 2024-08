Leve sua escrita para o aplicativo HackerNoon

O aplicativo móvel HackerNoon acaba de receber uma nova atualização!





Dos muitos novos recursos adicionados, achamos que você ficará particularmente animado com um: a escrita disponibilizada no aplicativo! Agora você pode escrever onde quer que esteja, mesmo sem um laptop em mãos! Nos deixe mostrar como!





Baixe ou atualize o aplicativo na Apple App Store aqui e Google Store aqui .





Como escrever no aplicativo móvel HackerNoon?









Abra seu aplicativo e clique no novo ícone de escrita (o segundo ícone na barra inferior)









Você verá todos os seus rascunhos atuais: selecione um para editar ou inicie um novo rascunho clicando no botão “NOVO” na parte superior









Uma vez no rascunho, você pode escrevê-lo, excluí-lo e editá-lo como quiser e preencher todas as configurações da história como faria na versão desktop.





Os rascunhos criados no aplicativo também podem ser abertos e editados na versão web.





Envie o rascunho clicando em “Enviar história para revisão” e pronto!





No painel do escritor do aplicativo, você também notará que alguns rascunhos têm um adesivo “publicado” no topo da imagem do cabeçalho - isso significa que este rascunho não é mais um rascunho, mas uma história publicada e que quaisquer alterações feitas serão refletidas em a versão ao vivo.





E é isso! Estamos ansiosos para ler suas histórias criadas pelo aplicativo!!!