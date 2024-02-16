Перенесите свои записи в приложение HackerNoon

Мобильное приложение HackerNoon только что получило новое обновление!
Мы думаем, что из множества добавленных новых функций вам особенно понравится одна: возможность писать в приложении! Теперь вы можете писать где угодно, даже без ноутбука под рукой! Давайте покажем вам, как это сделать!
Черновики, созданные в приложении, также можно открывать и редактировать в веб-версии.
На панели редактирования приложения вы также заметите, что некоторые черновики имеют наклейку «опубликовано» поверх изображения заголовка. Это означает, что этот черновик больше не является черновиком, а опубликованной историей, и любые внесенные вами изменения будут отражены в ней. живая версия.
Вот и все! Мы с нетерпением ждем возможности прочитать истории, созданные вашим приложением!!!