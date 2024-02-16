Перенесите свои записи в приложение HackerNoon

Мобильное приложение HackerNoon только что получило новое обновление!





Мы думаем, что из множества добавленных новых функций вам особенно понравится одна: возможность писать в приложении! Теперь вы можете писать где угодно, даже без ноутбука под рукой! Давайте покажем вам, как это сделать!





Загрузите или обновите приложение из Apple App Store. здесь и Google Store здесь .





Как писать в мобильном приложении HackerNoon?









Откройте приложение и щелкните новый значок письма (второй значок на нижней панели).









Вы увидите все свои текущие черновики: выберите один для редактирования или начните новый черновик, нажав кнопку «НОВЫЙ» вверху.









Создав черновик, вы можете писать, удалять и редактировать его по своему усмотрению, а также заполнять все настройки истории, как в версии для настольного компьютера.





Черновики, созданные в приложении, также можно открывать и редактировать в веб-версии.





Отправьте черновик, нажав «Отправить историю на рассмотрение», и все готово!





На панели редактирования приложения вы также заметите, что некоторые черновики имеют наклейку «опубликовано» поверх изображения заголовка. Это означает, что этот черновик больше не является черновиком, а опубликованной историей, и любые внесенные вами изменения будут отражены в ней. живая версия.





Вот и все! Мы с нетерпением ждем возможности прочитать истории, созданные вашим приложением!!!