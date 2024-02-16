Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    Перенесите свои записи в приложение HackerNoonк@product
    3,431 чтения
    3,431 чтения

    Перенесите свои записи в приложение HackerNoon

    к HackerNoon Product Updates2m2024/02/16
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript
    tldt arrow
    en-flagENru-flagRUtr-flagTRko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    RU

    Слишком долго; Читать

    Писать только что стало возможным в мобильном приложении HackerNoon! Читайте дальше, чтобы узнать, как это сделать, и не забудьте обновить приложение!
    featured image - Перенесите свои записи в приложение HackerNoon
    HackerNoon Product Updates HackerNoon profile picture

    Мобильное приложение HackerNoon только что получило новое обновление!


    Мы думаем, что из множества добавленных новых функций вам особенно понравится одна: возможность писать в приложении! Теперь вы можете писать где угодно, даже без ноутбука под рукой! Давайте покажем вам, как это сделать!


    Загрузите или обновите приложение из Apple App Store. здесь и Google Store здесь .


    Как писать в мобильном приложении HackerNoon?



    1. Откройте приложение и щелкните новый значок письма (второй значок на нижней панели).



    1. Вы увидите все свои текущие черновики: выберите один для редактирования или начните новый черновик, нажав кнопку «НОВЫЙ» вверху.



    1. Создав черновик, вы можете писать, удалять и редактировать его по своему усмотрению, а также заполнять все настройки истории, как в версии для настольного компьютера.


    Черновики, созданные в приложении, также можно открывать и редактировать в веб-версии.


    1. Отправьте черновик, нажав «Отправить историю на рассмотрение», и все готово!


    На панели редактирования приложения вы также заметите, что некоторые черновики имеют наклейку «опубликовано» поверх изображения заголовка. Это означает, что этот черновик больше не является черновиком, а опубликованной историей, и любые внесенные вами изменения будут отражены в ней. живая версия.


    Вот и все! Мы с нетерпением ждем возможности прочитать истории, созданные вашим приложением!!!

    HackerNoon-Writing

    Start Content Marketing on HackerNoon

    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    HackerNoon Product Updates HackerNoon profile picture
    HackerNoon Product Updates@product
    This is the official page for HackerNoon Product Updates!
    Read my stories

    БИРКИ

    purcat-imghackernoon #hackernoon #hackernoon-product #hackernoon-app #hackernoon-mobile-app-launch #hackernoon-writers #writing #how-to-write-on-hacker-noon #hackernoon-top-story

    LANGUAGES

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-ptPortuguesehackernoon-esSpanishhackernoon-frFrenchhackernoon-trTurkishhackernoon-koKoreanhackernoon-deGermanhackernoon-viVietnamesehackernoon-bnBengalihackernoon-hiHindihackernoon-jaJapanesehackernoon-ruRussianhackernoon-zhChinese

    ЭТА СТАТЬЯ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В...

    Permanent on Arweave
    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite

    ПОХОЖИЕ ИСТОРИИ

    Article Thumbnail
    Valhalla Флоки станет ассоциированным спонсором индийского тура по Шри-Ланке
    by chainwire
    Jan 01, 1970
    #web3
    Article Thumbnail
    Полное руководство по успешной миграции в облако: стратегии и лучшие практики
    by marutitechlabs
    Jan 01, 1970
    #cloud-migration
    Article Thumbnail
    Невидимые слои: почему интервью с пользователями являются незаменимым активом
    by vvmrk
    Jan 01, 1970
    #startup
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas