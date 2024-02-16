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    Yazılarınızı HackerNoon Uygulamasına Taşıyınile@product
    3,431 okumalar
    3,431 okumalar

    Yazılarınızı HackerNoon Uygulamasına Taşıyın

    ile HackerNoon Product Updates2m2024/02/16
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    Çok uzun; Okumak

    HackerNoon Mobil Uygulamasında yazmak artık mümkün hale geldi! Nasıl yapılacağını öğrenmek için okumaya devam edin ve uygulamanızı güncellemeyi unutmayın!
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    HackerNoon mobil uygulamasına yeni bir güncelleme geldi!


    Eklenen pek çok yeni özellik arasından özellikle bir tanesinin sizi heyecanlandıracağını düşünüyoruz: uygulamada sunulan yazma özelliği! Artık elinizde bir dizüstü bilgisayar olmadan bile nerede olursanız olun yazabilirsiniz! Size nasıl yapılacağını gösterelim!


    Uygulamayı Apple App Store'dan indirin veya güncelleyin Burada ve Google Mağazası Burada .


    HackerNoon Mobil Uygulamasında Nasıl Yazı Yazılır?



    1. Uygulamanızı açın ve yeni yazma simgesine (alt çubuktaki ikinci simge) tıklayın.



    1. Mevcut taslaklarınızın tümünü göreceksiniz: düzenlemek için birini seçin veya üstteki "YENİ" düğmesini tıklayarak yeni bir taslak başlatın



    1. Taslağa ulaştığınızda, onu istediğiniz gibi yazabilir, silebilir, düzenleyebilir ve tüm hikaye ayarlarını masaüstü sürümünde yaptığınız gibi doldurabilirsiniz.


    Uygulamada oluşturulan taslaklar web sürümünde de açılabilir ve düzenlenebilir.


    1. “Hikâyeyi İncelemeye Gönder” seçeneğini tıklayarak taslağı gönderin ve işlemi tamamlayın!


    Uygulamanın yazar kontrol panelinde, bazı taslakların başlık görselinin üstünde "yayınlandı" etiketinin bulunduğunu da fark edeceksiniz; bu, bu taslağın artık bir taslak değil, yayınlanmış bir hikaye olduğu ve yaptığınız herhangi bir değişikliğin bu yazıya yansıtılacağı anlamına gelir. canlı versiyon.


    Ve bu kadar! Uygulama tarafından oluşturulan hikayelerinizi okumayı sabırsızlıkla bekliyoruz!!!

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