MAXBIDDING

Sempre que entro em uma quadra de tênis, meu único desejo é atomizar qualquer bola de feltro verde que voe sobre a rede.





Por mais nobre que seja essa busca, ela normalmente me leva a disparar meus tiros e usar muita força. Acabo com muito mais erros não forçados do que vencedores. Mas, mesmo com quase 40 anos, não consigo me livrar do desejo que tenho desde os 16 anos de idade – de acertar o forehand e vencer na linha.





Felizmente, percebi desde cedo que me tornar um tenista profissional não estava nas cartas para mim.





No colégio, eu – junto com muitos dos meus colegas de tênis – ingressei no time de squash durante o inverno. O treinador de squash e tênis era o mesmo homem rabugento (e ele também era meu professor de inglês da 8ª série). Eu tinha um temperamento forte na quadra na minha juventude - e se eu desse um toque de amor na minha raquete na parede ou no chão, ele me expulsaria do treino.





Bom homem.





De qualquer forma, o que ele me ensinou no início do meu treinamento de squash foi que você não pode acertar os vencedores.





Devido ao tamanho da quadra e à capacidade dos jogadores de bater nas paredes traseiras e laterais, um jogador decente será capaz de cavar qualquer bola. Você nunca pode dominar seu oponente. Na verdade, quanto mais poder você usa, mais tempo você dá ao seu oponente.





Em vez disso, os melhores jogadores de squash primeiro colocam seu oponente em uma posição comprometida e depois selecionam a tacada apropriada para forçar um erro.





De forma alguma sou um Gaultier – eu o vi jogar em Hong Kong e ele é realmente um ser humano especial – mas tenho alguns padrões favoritos que uso para tirar meu oponente de posição. Eu prefiro meu drop shot de backhand, que uso para trazer meu oponente para a parede frontal.





Se meu chute for bom, então a única resposta real disponível para meu oponente é um chute de passe forte e profundo, ou talvez – se ele possuir um toque hábil – um lob alto e profundo. Em qualquer caso, minha resposta é sempre um corrimão de forehand apertado (ou seja, um tiro direto na parede lateral).





Este chute é mais difícil para mim porque sou forçado a dar um voleio ou acertar a bola do meu oponente antes que ela atinja as costas ou a parede lateral para tirar tempo dele.





A opção mais fácil é esperar que a bola quique nas costas ou na parede lateral - mas se eu esperar muito, meu oponente terá tempo de se recuperar para o T e voltar à posição privilegiada.





Se minha grade for verdadeira e apertada, então meu oponente é enviado para trás, perseguindo uma bola que se afasta dele. Ele deve correr a maior distância possível na quadra, da parede frontal esquerda à parede traseira direita.





Isso é muito mais difícil do que correr para uma bola vindo em sua direção. Se meu oponente chegar à bola, ele acertará um chute neutro a fraco (na linha). Nesse ponto, eu normalmente acerto um forehand cruzado profundo, ele responde com um corrimão e então eu o solto novamente no meu lado de backhand. E então o padrão se repete.





Em algum momento, ele se cansa e não consegue recuperar minha bola.





O reino das finanças não é diferente de uma partida de squash acalorada.





Devemos capitalizar oportunidades favoráveis escolhendo o(s) ativo(s) certo(s) que maximize(m) o retorno quando estivermos na posição adequada. Como investidores que buscam mitigar os efeitos deletérios de muito dinheiro fiduciário global, devemos escolher o mix de ativos certo.





Pois se fracassarmos nessa empreitada, mesmo que tecnicamente “investindo”, estaremos apenas pagando taxas a intermediários – e nossa riqueza não permanecerá constante em termos energéticos.





Desde o final do ano passado, o mercado aguarda o sinal de que o Fed está mais preocupado com o crescimento econômico do que com a inflação. Este ensaio argumentará que, em 27 de julho, o Fed telegrafou que, caso o crescimento desapontasse, mudaria suas políticas para apoiar o crescimento em vez de combater a inflação.





Armado com gráficos pornográficos sensuais, pretendo fazer com que você percorra os indicadores econômicos da economia americana em rápida deterioração.





Para apoiar o crescimento e um retorno à forma em uma economia fiduciária, lastreada em dívidas e financeirizada, o Fed deve reduzir o preço do dinheiro e expandir sua quantidade. A impressora de dinheiro faz o filho da puta “Brrrr”!





Se você acha que meus argumentos são sólidos, então a próxima – e mais importante – decisão é determinar qual(is) ativo(s) provavelmente terá o melhor desempenho à medida que a oferta monetária se expande mais uma vez. A oportunidade de aumentar drasticamente o valor ajustado de energia de seus ativos financeiros é maior no ponto de transição entre o dinheiro escasso e o abundante. Seria irresponsável desperdiçar tal momento, pelo que devemos ser prudentes e escolher o(s) activo(s) certo(s).





Devo comprar ações, títulos, imóveis, commodities, ouro ou criptomoeda? Obviamente, vocês já sabem que estou defendendo a criptografia como a estrela nesta peça. No entanto, se pensarmos nas moedas de grande capitalização mais líquidas, qual devemos favorecer em detrimento das outras? O pressuposto subjacente é que devemos favorecer a concentração mais do que a diversificação neste ponto de transição monetária. E como uma aposta concentrada, argumentarei que entre agora e o final do ano, o Ether renderá o melhor retorno.

Valor esperado

Existem dois eventos potenciais que podem ou não ocorrer nos próximos 8 meses ou mais, que são críticos para minha tese:

O Fed irá pivotar e sinalizar um futuro corte nas taxas e/ou retomada da expansão do balanço patrimonial, também conhecido como impressão de dinheiro?

A fusão do Ethereum será bem-sucedida?





Investir é um exercício com limite de tempo, portanto, devo definir um limite de tempo para a conclusão (ou não) de qualquer um desses eventos. O prazo é 31 de março de 2023.





Dois eventos com dois resultados binários significam que existem quatro estados possíveis do universo futuro.





Cenário 1: Fed Pivot + Fusão bem-sucedida do Ethereum (é disso que posteriormente apresento argumentos a favor)





Cenário 2: Sem Fed Pivot + Fusão Ethereum bem-sucedida





Cenário 3: Nenhum Fed Pivot + Fusão Ethereum malsucedida





Cenário 4: Fed Pivot + fusão malsucedida do Ethereum





Para cada cenário, fornecerei uma meta de preço e atribuirei uma probabilidade de 25% a cada resultado potencial. Em seguida, calcularei a média de todas essas previsões de preço para gerar uma previsão de preço ETH/USD e valor esperado para 31 de março de 2022. Se esse retorno esperado for positivo, me sentirei à vontade para adicionar à minha posição comprada em Ether. Se for negativo, no mínimo, não venderei mais fiat imundo por Ether.





Com essa construção analítica estabelecida, vamos começar.

Pagamentos mensais

Todo ser humano nasce no universo sem abrigo. Os sortudos recebem uma moradia de seus pais, mas a maioria de nós deve encontrar uma maneira de comprar ou alugar um abrigo quando entramos na idade adulta. Financiar a compra de uma casa ou apartamento é uma das maiores atividades de qualquer instituição financeira. A América não é diferente.





À medida que a sofisticação dos serviços financeiros cresceu nas últimas décadas, os bancos começaram a financiar uma parcela maior de imóveis residenciais. Os bancos queriam emprestar seu grande e crescente saldo de reservas em excesso, cortesia do Fed, para uma classe de ativos de baixo risco. Os empréstimos mais seguros que os bancos podem fazer são contra ativos tangíveis, e as casas estão no topo dessa lista. Se você não pagar sua hipoteca, o banco pode reaver sua casa e (espero) vendê-la por mais do que o valor restante do empréstimo. O mercado imobiliário também é líquido, até certo ponto – todo mundo precisa morar em algum lugar, e também é uma política explícita do governo dos EUA incentivar a compra de casa própria por meio de vários programas. Assim, com o passar do tempo, os bancos começaram a despejar cada vez mais seu capital livre em empréstimos imobiliários.





A ampla disponibilidade de financiamento para casas e a disposição dos bancos em aceitar riscos adicionais permitiram que cada vez mais pessoas contraíssem uma hipoteca para comprar uma casa. A certa altura, o preço da habitação tornou-se irrelevante. A única coisa que importava era se o mutuário poderia pagar o pagamento mensal da hipoteca com sua renda disponível. O resultado foi que o mercado imobiliário tornou-se completamente dependente do custo do financiamento, que é determinado em grande parte pelo banco central por meio da definição da taxa livre de risco de curto prazo (mais sobre como isso funciona daqui a pouco).

Case Shiller US National Home Price Index (branco) vs. o US CPI Index (amarelo)

O gráfico acima começa em 1985 e cada série de dados é indexada em 100. Como você pode ver, os preços dos imóveis subiram 75% mais rápido do que a inflação medida pelo governo nas últimas quatro décadas. Se todos tivessem que pagar em dinheiro por uma moradia com suas economias, os preços seriam muito mais baixos. Mas se você puder pagar o pagamento mensal da hipoteca, poderá comprar uma casa mais cara. Esse comportamento eleva o preço e é alimentado pela disposição do banco em conceder crédito aos compradores de imóveis.





De que outra forma o Joe médio pode pagar o “sonho americano”?





70% do PIB dos EUA é consumo. A América fez a transição de uma potência manufatureira para uma economia de serviços financeirizada a partir da década de 1970. Essencialmente, todos os itens que podem ser usados como garantia para um empréstimo são elegíveis para financiamento. A maioria dos americanos vive de salário em salário, o que significa que todo o seu estilo de vida depende do pagamento mensal.





" A pesquisa da PYMNTS descobriu que 61% dos consumidores dos EUA viveram de salário em salário em abril de 2022, um aumento de nove pontos percentuais em relação aos 52% em abril de 2021. "





O cálculo da taxa pela qual um banco emprestará contra seu carro, casa ou outros bens de consumo começa com a taxa de retorno que o banco recebe ao estacionar dinheiro com o Fed. (Dado que estamos falando sobre a América, vou me limitar a descrever os mercados monetários dos EUA). Isso é chamado de Juros sobre Reservas Excedentes (IOER). A taxa IOER está entre os limites inferior e superior da taxa dos fundos federais (que o Fed estabelece em suas reuniões). Essa é uma das ferramentas que o Fed usa para traduzir sua taxa básica de juros na taxa real observada no mercado.





Se um banco pegar seu depósito e pagar 0% a você, ele pode reverter e imediatamente ganhar 2,40% sem risco, emprestando-o ao Fed. Ótimo negócio. Dado que o mercado é competitivo, se o banco A oferecer uma taxa de depósito de 0% aos consumidores para obter um spread de +2,40%, o banco B poderia oferecer uma taxa de depósito de 1% para roubar negócios do banco A e ainda obter +1,40% espalhar. Os bancos competirão, portanto, oferecendo taxas de depósito cada vez mais altas até que se aproximem do IOER oferecido pelo Fed.





Se o banco deve pagar uma taxa de depósito próxima ao IOER, ele deve cobrar uma taxa mais alta do que IOER quando empresta contra outras garantias. A popular hipoteca americana de taxa fixa é um pouco mais complicada de precificar devido à opção sem pré-pagamento oferecida aos compradores de imóveis; no entanto, um princípio semelhante se aplica. Quanto mais cara for a taxa livre de risco com o Fed, mais cara será a taxa de hipoteca.

Taxa de hipoteca fixa de 30 anos dos EUA (branco), limite superior dos Fed Funds (amarelo)

O gráfico acima mostra claramente que quanto mais altas as taxas de juros do Fed, mais os americanos pagam para financiar suas casas. Isso é extremamente importante para a saúde do consumidor americano, já que o pagamento mensal da hipoteca representa uma grande porcentagem da renda média disponível de uma família.





As taxas de hipoteca começaram o ano em torno de 3% e agora estão ligeiramente acima de 5%. Como resultado dessa mudança – e conforme ilustrado no gráfico acima – o balanço médio das famílias norte-americanas deteriorou-se em mais de 10%. Obviamente, isso só é verdade para aqueles que atualmente garantem financiamento para comprar novas casas – mas a taxa de hipoteca é apenas um aspecto da equação. O maior problema é que o valor do empréstimo continua crescendo mais rápido que a inflação. Lembre-se do gráfico acima de preços de casas versus inflação e imagine como seria se o preço médio de uma casa fosse reduzido para corresponder ao aumento de 75% na inflação desde 1985. O balanço patrimonial da família seria mais ou menos assim:





Nesse cenário, as famílias teriam uma porcentagem muito maior de renda sobrando para outras necessidades. Quanto mais as finanças da família mediana são esticadas pelo custo de financiar sua hipoteca, mais provável é que recorram a outros instrumentos de financiamento ao consumidor – como cartões de crédito – para pagar os outros itens essenciais da vida.

Dívida doméstica dos EUA como % do PIB

Crédito ao consumidor dos EUA pendente

Estes gráficos acima mostram claramente que as famílias têm recorrido cada vez mais ao crédito para financiar a sua existência.

A nova forma de cartões de crédito para os jovens - que evitam as formas tradicionais de crédito, mas pedem dinheiro mesmo assim - é Compre agora, pague depois (BNPL). O valor do Valor Bruto da Mercadoria (GMV) representado no gráfico acima é basicamente o saldo do empréstimo realizado pelos clientes das principais fintechs do BNPL. Como você pode ver, quase $ 70 bilhões de dólares da GMV foram financiados desta forma em 2020. Os velhos usam cartões de crédito e os jovens usam BNPL–, o mesmo, mas diferente.





A América é um país de carros. Deliberadamente ou não, a falta de conectividade de transporte público entre áreas suburbanas e urbanas e nos grandes centros populacionais é chocante. A América é o país mais rico do mundo, mas é mais fácil ir de Pequim a Xangai do que de Washington DC a Nova York. Para o americano médio que ganha o salário médio, possuir um carro é necessário para ir de casa para o trabalho. O carro da família é mais um bem que deve ser financiado devido ao seu alto preço. De acordo com o Kelly Blue Book , o carro médio custa atualmente $ 48.043 - um novo recorde histórico. Se você ganha $ 50.000 por ano e o carro médio custa $ 48.000, você está financiando aquela vadia!

Empréstimos para automóveis do banco comercial dos EUA

O conjunto de dados acima do Fed remonta a 2015. Os empréstimos para automóveis pendentes saltaram 44% nos últimos 7 anos.





Habitação e automóveis são dois exemplos de ativos essenciais à vida que devem ser financiados pelas famílias americanas. A taxa que determina os pagamentos mensais que os americanos devem fazer para esses itens essenciais é diretamente influenciada pela taxa dos fundos federais. Portanto, como o Fed torna o dinheiro mais caro ao aumentar as taxas, ele diretamente torna a grande maioria das famílias americanas mais pobres.





O efeito que o Fed tem nos balanços das famílias está diretamente relacionado ao tamanho dos empréstimos mantidos por essas famílias. Se o preço médio de uma casa ou carro cair repentinamente 50%, o Fed aumentaria as taxas em alguns pontos percentuais não faria muita diferença para as famílias – porque, embora as taxas de juros que pagariam por suas casas ou carros fossem mais altas , seus pagamentos mensais líquidos provavelmente seriam menores. No entanto, estamos no final de um período de mais de 50 anos de intensa financeirização da economia americana, que tem impulsionado uma alta exponencial no preço de qualquer ativo que possa ser emprestado.





Se você não puder pagar o pagamento mensal, não poderá comprar a casa, o carro ou outro bem durável. Se o comprador precisa pagar menos, o vendedor tem que vender por menos. E então, na margem, todo o estoque de casas, carros e outros ativos financiados passa a valer menos. Como esses ativos são financiados por dívidas, isso se torna um problema para o banco que emprestou com esse tipo de garantia – porque eles estarão confiscando ativos de valor muito menor quando as pessoas a quem estão emprestando não puderem pagar seus empréstimos.





À medida que os preços dos ativos caem, os bancos se tornam mais conservadores com quem emprestam dinheiro e contra o que emprestam. O fluxo de crédito para esses ativos diminui e fica mais caro. Isso realimenta o mercado e reduz ainda mais os preços. O comprador não pode pagar o pagamento mensal em termos com os quais o banco se sinta confortável. Nesse ponto, o preço do ativo deve cair a um nível em que o comprador possa pagar o pagamento mensal com o custo de financiamento mais alto. Embora prudente, isso na verdade degrada todo o estoque da carteira de empréstimos do banco para as famílias americanas. Este é um processo circular e reflexivo que leva à temida DEFLAÇÃO de ativos garantidos por dívidas!





Como já disse várias vezes, o objetivo do banco central é imprimir dinheiro para sustentar os preços dos ativos de forma que não ocorra a deflação dos ativos. Um sistema bancário de reservas fracionárias não pode sobreviver à deflação de ativos. Portanto, o Fed ou qualquer outro banco central deve agir IMEDIATAMENTE se acreditar que a deflação está no horizonte. Esta é a lição ensinada a toda e qualquer pessoa em programas de economia “adequados”. A maioria dos funcionários acadêmicos do Fed (ou de qualquer outro banco central) escreveu artigos e estudou a Grande Depressão. Eles acreditam que o Fed errou ao não imprimir dinheiro e apoiar os preços dos ativos e evitar os impulsos deflacionários das várias economias desenvolvidas na década de 1930.





A conclusão de toda esta seção é que a saúde do consumidor americano – e, por extensão, da economia americana – está diretamente correlacionada à taxa de fundos federais. Se as taxas de juros sobem, a economia sofre. Se as taxas de juros caírem, a economia prospera. Embora você possa pensar que um conselho administrativo de burocratas não eleitos determinando o destino da “democracia” mais bem-sucedida seja um pouco estranho, é assim que o biscoito desmorona.

二选一 (Escolha um dos dois)

Essa frase ficou famosa na China quando o Alibaba , o gigante do comércio eletrônico, foi acusado de forçar os comerciantes a escolher entre vender seus produtos em uma das duas plataformas – Alibaba ou um de seus concorrentes – em vez de poder trabalhar com ambos.





O Fed está enfrentando um dilema semelhante de “escolha um dos dois”. Eles podem optar por combater a inflação ou apoiar a economia americana financeirizada – mas não podem fazer as duas coisas. Combater a inflação requer aumentar o PREÇO do dinheiro (USD) e diminuir a QUANTIDADE do dinheiro. A receita para uma economia americana “saudável” requer exatamente o oposto.





Em março de 2022, com a inflação começando a aumentar os preços, o Fed decidiu que a economia americana poderia lidar com taxas mais altas – elevando a taxa de fundos federais pela primeira vez desde 2018 em um quarto de ponto. Certamente, com o desemprego em mínimos históricos, o motor da América poderia lidar com alguns pontos percentuais mais altos na taxa de fundos federais?

Wrong.com

Deleite-se com seus olhinhos redondos nos gráficos abaixo, que apontam para uma economia americana em declínio. Se você seguir a definição clássica de recessão, conforme ensinado por programas econômicos “adequados” – ou seja, dois trimestres sequenciais de crescimento real negativo do PIB – então a economia americana no segundo trimestre de 2022 está oficialmente em recessão. Eu sei, eu sei – essas coisas de “livro” são tão ultrapassadas. É muito melhor ingerir os memes econômicos da assessoria de imprensa da Casa Branca. Soz.

Um...Dois...Afivele meu sapato

% de crescimento real do PIB dos EUA

Lembre-se – o primeiro aumento de taxa do Fed ocorreu em março deste ano. É uma coincidência que o primeiro trimestre de crescimento negativo do PIB também ocorreu no primeiro trimestre do ano.





Nada dura para sempre, mas a atual safra de “ismos” econômicos acredita que as economias nacionais devem e podem crescer ad infinitum. É por isso que uma recessão ou crescimento negativo é tão importante para aqueles que deveriam estar nos levando à terra prometida.





No final de 2021, as atividades relacionadas à habitação representavam 9,20% do PIB dos EUA. Da uma olhada nessa belezura.

Vendas de residências existentes nos EUA % de variação anual

As vendas de casas existentes nos EUA foram 14,22% menores em junho de 2022 em relação a junho de 2021. O setor imobiliário dos EUA emprestou dinheiro para a Three Arrows? ;)





Aqui está outro punhado de dados ruins sobre habitação nos EUA, cortesia de Inteligência da Pena .





Os americanos estão mais pessimistas hoje em relação à economia do que durante o auge do COVID. Deixe-me dizer novamente para o pessoal de trás: milhões de pessoas morreram devido ao COVID na América, mas as pessoas estão mais desanimadas hoje. Pergunta retórica: você prefere ter os fundos federais em 0% ou uma cura para o COVID? Não responda a isso - eu sei que é uma pergunta carregada. Obviamente, não temos nenhum dos dois.

Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan

Certamente, se a economia dos EUA está desacelerando tão rapidamente diante das taxas de juros de curto prazo diferentes de zero, a inflação deve estar diminuindo rapidamente, certo? Ah, não, não, não!

CPI dos EUA % Variação A/A (branco) vs. Limite Superior dos Fundos Fed (amarelo)

O Fed está aumentando sua taxa básica de juros no ritmo mais rápido em décadas, e a inflação não mostra sinais de diminuir. Alguns de vocês, especialistas em econometria, poderiam analisar os diferentes componentes que compõem o IPC dos EUA e apontar para quedas nos preços com base no futuro. E você estaria certo, mas também estaria esquecendo que isso é economia política. A realidade é irrelevante, e o número com o qual as pessoas mais se importam é o número do CPI que olha para trás. E por essa métrica, o Fed está falhando.





Internamente, o Fed está quebrando a economia (está em recessão), mas a inflação ainda está cortando cada vez mais o poder de compra dos plebeus, que irão às urnas em alguns meses. O que fazer? Qual variável o Fed deve otimizar?





Se o Fed otimizar para uma inflação mais baixa, ele deve continuar aumentando sua taxa básica de juros. Você poderia argumentar que o Fed precisa ser ainda mais agressivo, já que sua taxa básica de juros de 2,5% no limite superior ainda está 6,6% abaixo da última leitura de inflação de 9,1%.





Se o Fed otimizar para o crescimento, ele deve cortar sua taxa de juros e começar a comprar títulos novamente com dinheiro impresso. Isso reduzirá os pagamentos mensais de moradia, automóveis e outros bens duráveis para 90% das famílias americanas que possuem menos de 10% da riqueza financeira do país.'





Mais uma vez, digo com meu terrível sotaque mandarim – 二选一?

Prega, Brotha!

Algumas coisas simplesmente não podem ser ditas pelo alto clero do Fed. Por exemplo, eles não podem dizer: “vamos imprimir dinheiro para aumentar os preços dos ativos e salvar a economia americana financeirizada”. É muito grosseiro. O Fed tem muitas palavras-chave em seu arsenal que treinou a comunidade de investidores para interpretar como ele quer. Palavras que podem soar inócuas para as massas são pequenas bobagens para o conselho editorial do Wall Street Journal.





Com esse preâmbulo, vamos nos aprofundar no que Brotha Powell está pregando.





Os fogos de artifício acontecem sempre na coletiva de imprensa após a decisão da reunião. O Fed está bem ciente do que os repórteres provavelmente perguntarão. Como resultado, suas respostas são tipicamente bem pensadas, e podemos ter certeza de que Powell não foi pego de surpresa em sua prensagem mais recente.





vou citar do transcrição e anotar com meu próprio vernáculo colorido.





JEROME H. POWELL: Boa tarde. Meus colegas e eu estamos fortemente empenhados em reduzir a inflação e estamos agindo rapidamente para fazê-lo.





Powell está na mensagem. A inflação é a prioridade número um. Nada de novo aqui.





Indicadores recentes de gastos e produção suavizaram. O crescimento dos gastos do consumidor desacelerou significativamente, em parte refletindo a renda disponível real mais baixa e as condições financeiras mais rígidas. A atividade no setor imobiliário enfraqueceu, em parte refletindo taxas de hipoteca mais altas. E depois de um forte aumento no primeiro trimestre, o investimento fixo empresarial também parece ter diminuído no segundo trimestre.





Powell está reconhecendo a fraca economia dos EUA. Isso confirma a conclusão tirada dos gráficos postados anteriormente.





As melhorias nas condições do mercado de trabalho foram generalizadas, inclusive para trabalhadores na extremidade inferior da distribuição salarial, bem como para afro-americanos e hispânicos.





Até os pardos têm empregos - deve ser um mercado de trabalho americano apertado.





O aumento de hoje na faixa-alvo é o segundo aumento de 75 pontos-base em igual número de reuniões. Embora outro aumento extraordinariamente grande possa ser apropriado em nossa próxima reunião, essa é uma decisão que dependerá dos dados que obtivermos até lá.





O Fed é extremamente focado na inflação. A taxa de juros deve subir! Nada de novo aqui.





À medida que a postura da política monetária se torna mais rígida, provavelmente será apropriado desacelerar o ritmo dos aumentos enquanto avaliamos como nossos ajustes cumulativos de política estão afetando a economia e a inflação.





Uh oh - talvez a inflação não seja a prioridade número um. Powell está preocupado com o impacto do aumento das taxas na economia americana.





Isso encerra as observações preparadas. Agora vamos para as perguntas e respostas. Esta é uma seção bastante longa e acredito que houve apenas uma troca que importava. Foi com Colby Smith, do Financial Times, e vou orientá-lo passo a passo.





P: Muito obrigado por responder às nossas perguntas. Colby Smith com o Financial Times.

À medida que o comitê considera o rumo da política futura, como ele pesará o declínio esperado na inflação plena que pode resultar da queda nos preços das commodities, contra o fato de que provavelmente veremos alguma persistência nas leituras de núcleo em particular? E dada essa tensão potencial e sinais de, você sabe, qualquer tipo de enfraquecimento da atividade aqui, como o pensamento do comitê mudou sobre até onde as taxas de território restritivo podem precisar ir?





SENHOR. POWELL: Então, acho que começaria dizendo que temos dito que nos moveríamos rapidamente para chegar ao intervalo de neutro, e acho que já fizemos isso. Estamos em 2,25 a 2,5, e isso está bem na faixa do que pensamos ser neutro. Portanto, a questão é: como estamos pensando sobre o caminho a seguir? Então, uma coisa que não mudou - não vai mudar é que nosso foco continuará sendo o uso de nossas ferramentas para trazer a demanda de volta a um melhor equilíbrio com a oferta, a fim de reduzir a inflação. Esse continuará a ser o nosso foco principal. Também dissemos que esperamos que os aumentos contínuos das taxas sejam apropriados e que tomaremos decisões reunião após reunião.





Vamos fazer uma pausa aí. Esta é uma declaração enorme - de acordo com o comentário de Powell, o Fed acredita que, com o CPI de junho em +9,1% e o núcleo do PCE em 4,5%, uma taxa de fundos federais de 2,5% é neutra . Isso é bastante surpreendente, dado que 2,5% está definitivamente abaixo de 9,1% e 4,5% por um valor bastante substancial. Isso indica que o Fed acha que fez quase o suficiente para reduzir a inflação ao longo do tempo, e que fazer mais cortará o nariz da economia americana para ofendê-la.





Agora que eles “fizeram o suficiente”, o Fed vai olhar os dados “reunião por reunião”. Quanto pior se torna o quadro econômico americano, mais provável é que o Fed conclua que já fez o suficiente para destruir a demanda. O ruim é bom! E por bom, quero dizer para aqueles que detêm ativos financeiros.





Então, o que vamos ver? Você sabe, estaremos olhando para os dados recebidos, como mencionei, e isso começará com a atividade econômica. Estamos vendo a desaceleração que nós - a desaceleração da atividade econômica que achamos que precisamos, e há alguma evidência de que estamos neste momento.





Brotha Powell quer saber o quanto os plebeus estão sofrendo. Os dados econômicos estão definitivamente desacelerando e, como o Fed absolutamente aumentará as taxas novamente em setembro, os pagamentos mensais só aumentarão com o passar do tempo. Podemos esperar que os fundamentos econômicos continuem a se deteriorar. Isso significa que o Fed abriu as portas para o fim de seu programa de aperto monetário? Acho que sim.





Portanto, estaremos olhando para ambos e para eles - para aqueles dois, realmente, pelo que eles estão dizendo sobre a perspectiva, e não apenas pelo que eles dizem. Mas estaremos perguntando, vemos as pressões inflacionárias diminuindo? Vemos as leituras reais da inflação caindo?





Powell só se preocupa se a taxa de mudança nos aumentos de preços está diminuindo. Se a inflação estava em +9,1%, mas cai para +8,0%, na visão de mundo do Fed, a inflação está em declínio. Devo lembrar ao Pro Tempore que os preços ainda estão subindo – apenas em um ritmo mais lento. Mas não importa. Não vamos ser lógicos sobre isso, só queremos que ele ligue a impressora de dinheiro novamente.





Portanto, à luz de todos esses dados, a pergunta que faremos é se a postura da política que adotamos é suficientemente restritiva para trazer a inflação de volta à nossa meta de 2%. E também vale a pena notar que esses aumentos de juros foram grandes e rápidos, e é provável que seu efeito total não tenha sido sentido pela economia. Portanto, provavelmente há algum aperto adicional - aperto adicional significativo no pipeline.





Powell acredita que ir de 0% para 2,5% em menos de seis meses foi extremamente agressivo, mesmo com a inflação anual subindo para 9,1%. Ok, eu vou levar. Podemos ver que o Fed quer desesperadamente parar de aumentar as taxas. Eles podem justificar uma pausa porque foram tão duros tão rápido com aumentos de taxas que os efeitos completos serão sentidos no futuro. Isso permite que ele faça uma pausa porque o Fed pode deixar suas ações anteriores se infiltrarem na economia. VAMOS PORRA!





E finalmente…





Então é assim que estamos pensando sobre isso. Como eu mencionei, em relação a setembro, eu disse que outro aumento extraordinariamente grande poderia ser apropriado. Mas essa não é uma decisão que estamos tomando agora. É algo que faremos com base nos dados que vemos e tomaremos decisões reunião após reunião. Achamos que é hora de ir a uma reunião por reunião e não fornecer, você sabe, o tipo de orientação clara que fornecemos no caminho para o neutro.





Um grande aumento da taxa está garantido na reunião de setembro. O mercado está atualmente precificando uma alta de 50bps em setembro. O que está em jogo agora é uma pausa subsequente na reunião de novembro. É com isso que o mercado se preocupa. E com taxas de curto prazo de 3% até o final de setembro, esses pagamentos mensais serão terrivelmente inacessíveis para a plebe americana.

Reação do mercado (dados da Bloomberg)

Todos os meus indicadores macro de ativos de risco se recuperaram após a reunião do Fed e mantiveram os ganhos no fechamento de sexta-feira. Embora isso seja impressionante, precisamos de algum contexto.





Vamos dar uma olhada no desempenho dos ativos de risco antes e depois das reuniões de 15 de junho e 4 de maio.





Nas reuniões de junho e julho, o Fed elevou as taxas em 0,75%, e as expectativas quanto ao valor que o Fed aumentaria na reunião de setembro mal mudaram. O contrato futuro de fed funds de 30 de setembro de 2022 foi de 97,53 em 17 de junho e 97,495 em 27 de julho. O mercado está claramente descontando um corte na taxa de fed funds no futuro.

Se observarmos a mudança na curva de futuros dos fed funds de 26 de julho (um dia antes do anúncio do Fed) em relação a 2 de agosto, não há muita diferença. Se a curva se deslocar para cima, significa que o mercado espera que as taxas caiam e vice-versa. A taxa efetiva é 100 menos o preço futuro.





Para entender se o mercado está começando a precificar um relaxamento da campanha de aperto monetário do Fed, vamos nos concentrar nas expectativas para a taxa dos fed funds a partir de dezembro de 2022.





Os mercados de risco continuam a manter seus ganhos pós-reunião do Fed, mas os derivativos dos mercados monetários prospectivos não apontam para nenhuma mudança. Quem está certo? Acredito que, à medida que os dados econômicos continuem a piorar e o aumento do preço do crédito restrinja ainda mais a atividade financeira, a história de crescimento negativo superará a alta persistente da inflação. Powell disse que o Fed chegou ao neutro e agora eles precisam observar os efeitos na economia como um todo. Se você quer que o Fed volte a abrir as torneiras, o mal é bom! Além disso, confio na capacidade do Bitcoin de ser um indicador futuro de mudança na disponibilidade de liquidez em dólares - e seu recente salto no preço sugere que o Fed ficará um pouco mais relaxado com sua política monetária em um futuro (relativamente) próximo. . Vamos explorar como esse tempo pode ser realisticamente.

O horário

Datas-chave do Fed (2022)





Historicamente, os ex-presidentes do Fed anunciaram grandes mudanças de política no simpósio de Jackson Hole. Se os dados econômicos dos EUA continuarem se deteriorando rapidamente, o pivô de Powell poderá ser anunciado neste encontro.





As expectativas do mercado sobre a mudança na taxa básica de juros na reunião de setembro estão consolidadas. No entanto, até lá, o Fed terá dois pontos de dados CPI adicionais (CPI de julho, divulgado em 10 de agosto, e CPI de agosto, divulgado em 13 de setembro). Não sou um detetive de dados, mas é totalmente provável que a taxa de aumento de preços desacelere na segunda leitura. Isso daria a Powell a justificativa de que ele precisa para retroceder na flexibilização das condições monetárias.





Dado que a reunião de novembro está a poucos dias de uma eleição, seria muito ruim para o Fed alterar drasticamente sua postura política. Em vez disso, o Fed provavelmente tentará ser o mais brando possível para não desviar a atenção do poli-entretenimento em andamento.





Dados os dados, temos quase certeza de um aumento de 0,5% a 0,75% na reunião de setembro. Claro, os dados econômicos podem decepcionar tanto que o Fed faz uma pausa em setembro, mas não sou dessa opinião. Isso deixa a reunião de dezembro como a reunião de definição para o restante de 2022. Estamos negociando essa reunião. Eu espero que a taxa de fundos federais em constante ascensão cause uma carnificina absoluta sobre o americano médio de agora até a reunião de dezembro. O desastre econômico será tão óbvio que até mesmo os manipuladores empregados pelo partido no poder terão de admitir que o dano é real.





Concluída a eleição, o Fed terá carta branca para voltar aos negócios – o negócio de reduzir os pagamentos mensais dos americanos por meio do afrouxamento da política monetária. Enquanto os 10% mais ricos se beneficiam desproporcionalmente de um aumento nos preços dos ativos financeiros, uma vez que todas as facetas da vida americana são financiadas, os plebeus também precisam de taxas baratas para sustentar seu estilo de vida. Todo mundo está viciado em dinheiro barato fornecido pelo Federal Reserve.

Em posição

Já estamos em posição. As expectativas futuras da política do Fed apontam para flexibilização. Os mercados de ativos de risco provavelmente atingiram o fundo do poço e agora serão negociados em um futuro de dólares americanos mais baratos e abundantes.





Mas que tiro devemos acertar?

Supere o denominador

Em um sistema financeiro mundial precificado em dólares, a métrica relevante a ser observada ao escolher um ativo para preservar o poder de compra de energia é o valor do ativo deflacionado pelo aumento do balanço do Fed. Eu examinei isso em detalhes em “Crescer ou Explodir” .





Para recapitular, vamos observar como os stonks (Nasdaq 100 e S&P 500), o setor imobiliário dos EUA (índice de preços residenciais Case Shiller) e o Bitcoin – cada um dividido pelo balanço do Fed – se comportaram desde o início de 2008 até o presente.

Nasdaq 100 (branco), S&P 500 (amarelo), Preços da habitação nos EUA (verde), Bitcoin (magenta)

Calculei os valores deflacionados dos ativos e normalizei em 100 a partir de 2008. Um número abaixo de 100 significa que o ativo teve desempenho inferior ao crescimento do balanço do Fed, e um número acima de 100 significa que o ativo superou. Como você pode ver, para realmente ter um gráfico legível, tive que colocar o Bitcoin em um painel separado devido ao seu desempenho superior significativo. Stonks e imóveis nos EUA representam, cada um, trilhões de dólares em valor, e nenhum deles superou.





Estou confiante de que minha chance mais apertada será Bitcoin ou alguma outra criptomoeda.





Isso não quer dizer que todos os outros ativos de risco não criptografados também não aumentarão acentuadamente em valor. Mas se você concorda com minha teoria sobre a certeza matemática do controle da curva de rendimento no Japão, na Europa e nos EUA (consulte ** aqui **e aqui ), então você deve acreditar que o balanço fiduciário agregado dos principais bancos centrais aumentará rapidamente em dezenas de trilhões de dólares. Conforme indicado acima, os stonks e o setor imobiliário não conseguiram superar a adição de mais de US$ 8 trilhões em ativos em dólares ao balanço do Fed desde 2008. Se eles não conseguiram na última década, por que você pensaria que eles teriam fazer sobre este?

Cinco Dígitos Abaixados

Meu tiro será forjado pelo Arcanjo Vitalik. Vou acertar minha tacada com uma raquete temperada com éter.





A rede Ethereum será atualizada para Proof-of-Stake (PoS) dentro do cronograma ou não? Essa é a única pergunta que você deve se fazer. Antes de dar um TL;DR sobre as razões pelas quais a fusão do Ethereum é extremamente otimista para o preço do Ether e ainda não foi precificada no mercado, deixe-me explicar por que estou mais confiante hoje do que nunca de que a fusão realmente ocorrerá.





Os leitores que acompanham minha carreira como ensaísta devem se lembrar de que caguei em toda a pré-venda do Ethereum. Eu disse que era inútil. Eu estava errado. Por favor, perdoe-me, ó senhor!





Em 2018, escrevi um ensaio intitulado “Ether, uma Shitcoin de dois dígitos” , no qual prevejo que o preço do Ether cairia abaixo de US$ 100. E eu estava certo! Por um tempo curto…





Tornei-me um crente em 2020, quando vi um gráfico postado em algum lugar descrevendo como o valor de mercado do Ether era menor do que o valor de mercado total de todos os dApps que ele suportava. Essa foi a minha deixa para ir longe e forte, e não fiquei desapontado. Acredito fervorosamente que o DeFi oferece uma alternativa confiável ao sistema financeiro atual – e, por enquanto, o Ethereum está pronto para alimentar o computador financeiro mundial.





Desde 2015, Vitalik fala sobre a necessidade de eventualmente mudar para um mecanismo de consenso PoS. Muitos na comunidade acreditavam que esta era uma situação do tipo “Esperando Godot”. Está chegando… está chegando… logo, é só esperar… sério, estou falando sério!





Não possuo as habilidades técnicas para avaliar se os desenvolvedores principais do Ethereum podem ou não fazer isso, e certamente não posso oferecer uma opinião sobre se suas estimativas de lançamento são confiáveis. Mas enquanto eu e a maioria de vocês que estão lendo isso não podemos fazer essas determinações, há um grupo de partes interessadas da rede Ethereum que pode prejudicar a probabilidade de sucesso. Essa é a safra atual de mineradores Ethereum.





Os mineradores, que gastaram bilhões de dólares em placas gráficas GPU e CAPEX associado, só podem obter receita com um sistema Proof-of-Work (PoW). ** Kraken **escreveu uma excelente postagem no blog explicando a diferença entre os sistemas PoW e PoS. Quando/se a fusão ocorrer e o Ethereum fizer a transição de PoW para PoS, a receita dos mineradores de Ethereum cairá para nada e seus equipamentos e instalações se tornarão praticamente inúteis, a menos que eles encontrem outra cadeia com valor para minerar que forneça a mesma receita marginal da mineração na pré-fusão do Ethereum. Duvido muito que isso seja possível, já que o Ether é a segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado e não há outra blockchain PoW com uma capitalização de mercado de centenas de bilhões de dólares que pode ser minerada usando GPUs. Então, quando os mineradores começam a falar sobre os impactos negativos da fusão, é justo supor que a fusão é uma possibilidade real.





Chandler está alinhado com a comunidade chinesa de mineração Ethereum. Ele é uma pessoa bastante impressionante, e eu o conheço há muitos anos. Não duvido de sua determinação em fazer isso.





Depois de ler este tweet, fiz ping para alguns de meus outros contatos na comunidade chinesa de mineração. Perguntei a eles se havia um impulso real por trás de um possível lançamento aéreo ou hard fork para formar uma cadeia Ethereum baseada em PoW. Um cara disse “com certeza” e me adicionou a um grupo do WeChat onde pessoas sérias estão discutindo a melhor maneira de alcançar essa realidade. Outro amigo disse que isso está definitivamente indo para baixo, e Chandler já o procurou para obter seu apoio.





Novamente, após a fusão, as máquinas dos mineradores Ethereum se tornarão inúteis da noite para o dia, a menos que possam minerar em outra cadeia que tenha valor. Tenho sérias dúvidas sobre se uma cadeia ETH PoW tem viabilidade a longo prazo, mas, por enquanto, vamos supor que ela existirá em um valor de mercado significativamente diferente de zero por vários meses. O ponto mais importante é que os mineradores não embarcariam nessa jornada e gastariam um valioso capital político dentro da comunidade se não acreditassem que a fusão aconteceria dentro do cronograma (ish).





Portanto, se a fusão provavelmente acontecerá em algum momento no terceiro trimestre deste ano ou, no máximo, no quarto trimestre, a pergunta é: o mercado já precificou a fusão?





O Grupo Âmbar publicou um excelente artigo discutindo a fusão de todas as coisas. Aqui estão os tópicos relevantes:





O mercado espera que a fusão aconteça por volta de 19 de setembro de 2022. A emissão de ETH por bloco será reduzida em 90% após a fusão, o que torna o ETH uma moeda deflacionária. O ETH apostado na cadeia de beacons permanecerá bloqueado por mais 6 a 12 meses.





Amber argumenta que a fusão será semelhante a um “halving triplo”:





Do lado da oferta, a Ethereum está atualmente incentivando mineradores (sob PoW) e validadores (sob PoS). A senhoriagem é paga aos mineradores para produzir novos blocos a 2ETH por bloco, e as recompensas também estão sendo distribuídas aos validadores na Beacon Chain. Após a fusão, as recompensas aos mineradores cessarão, reduzindo a taxa de emissão de ETH em ~90% . É por isso que o Merge também é coloquialmente chamado de “halving triplo” – um aceno para os ciclos de halving do Bitcoin.





A demanda por Ether também deve aumentar após a fusão devido a vários fatores. Primeiro, as recompensas de aposta para validadores aumentarão imediatamente. Os validadores receberão dicas de transação que atualmente são ganhas pelos mineradores PoW, potencialmente aumentando os APRs em ~ 2–4%. Além disso, eles também começarão a ganhar MEV (valor máximo extraível) devido à sua capacidade de reordenar transações. Pesquisadores da Flashbots, uma organização de P&D que estuda os comportamentos emergentes do MEV, sugerem que os rendimentos do validador podem aumentar 60% adicionais devido ao MEV (assumindo 8 milhões de ETH apostados).





Portanto, se a fusão acontecesse hoje, os validadores poderiam esperar ganhar um total de ~ 8–12% APR devido a todos os fatores mencionados acima.





A maioria dessas informações, se não todas, não mudou em muitos meses. O que mudou foi o colapso impulsionado pelo crédito nos preços das criptomoedas. Obrigado, Luna / TerraUSD e Three Arrows. Esse deslocamento do mercado criou muitos vendedores forçados, e muitos fundos de hedge que foram GRANDES para o DeFi sofreram queimaduras de terceiro grau. Todo e qualquer coisa relacionada ao DeFi foi vomitada.





Este gráfico informativo da glassnode mostra o Lucro/Perda Líquido Não Realizado da Ethereum (NUPL). Marcando a hora da criação de novos UTXO's , podemos determinar quais endereços estão em um lucro ou prejuízo não realizado. Aqui está Glassnode explicação do conceito (basta substituir Bitcoin por Ethereum):





Se todos os bitcoins fossem vendidos hoje, quanto os investidores ganhariam ou perderiam?





Ou, em outras palavras: quanto do suprimento circulante de Bitcoin está em um determinado ponto no tempo como lucro ou prejuízo - e até que ponto?





A conclusão aqui é que uma grande parte dos traders obteve um REKT frágil durante a recente crise. As chamadas de margem forçaram os grandes touros do DeFi a se encolher no canto, na esperança de salvar algum valor restante de seus portfólios superalavancados. A maioria dos que detinham está sentada em perdas não realizadas, já que grande parte das pessoas responsáveis pelo influxo de novo capital neste ciclo – muitos deles “institucionais” – pagaram os altos e agora estão debaixo d'água. Mas é um investimento de “longo prazo”, certo? ;)





TL;DR: Dadas todas as vendas forçadas que ocorreram durante a queda do mercado e as más posições financeiras em que a maioria dos investidores cripto foram deixados, a fusão não parece estar precificada - e temos uma oportunidade incrível de aumentar as posições do Ether em níveis muito atraentes.





Portanto, agora que a poeira baixou, os fiéis remanescentes entre nós - seja como hodlers de Ether ou com fiat imundo para gastar - devem determinar o quão significativo achamos que o impacto no preço da fusão será baseado nas condições de mercado esperadas e/ou outras contribuições fatores.





Deixe-me compartilhar um exemplo simples para ilustrar por que acredito que a fusão terá um impacto incrivelmente poderoso no preço do ETH.





Muitos de vocês negociam stonks e entendem, em um nível básico, que um stonk é uma reivindicação de lucros futuros de uma empresa. Mas, uma empresa não paga um dividendo em ações adicionais da stonk – ela paga em moeda fiduciária. E além disso, para usar os serviços de uma determinada empresa, você não paga com o dinheiro da própria empresa, mas com moeda fiduciária.





Para Ethereum, os “dividendos” – ou ganhos que você recebe como apostador – são pagos em Ether, E você deve pagar em Ether para usar o serviço. Os apostadores também devem apostar seu Ether para ganhar “dividendos”, exigindo que bloqueiem seus fundos e os removam efetivamente do mercado. E quanto mais Ether os apostadores apostam, mais “dividendos” eles ganham. Portanto, provavelmente é seguro supor que a maioria dos apostadores pegará os “dividendos” do Ether que eles ganharem e os prenderá também. Combine isso com o impacto dos usuários que precisam pagar taxas de Ether para usar o Ethereum (que são removidos de circulação) e o fato de que a taxa na qual o Ether é emitido por ano será reduzida em ~ 90% sob o novo modelo PoS, e veremos uma redução rápida no fornecimento de Ether. E quanto mais a rede é usada, mais da própria moeda da rede deve ser gasta para usá-la - então o Ether retirado de circulação só aumentará à medida que a rede crescer em popularidade (supondo que esteja fornecendo um serviço útil). Obviamente, é importante observar que as taxas por transação pagas pelos usuários devem cair no novo modelo PoS, mas mesmo assim, quando você considera todos esses fatores juntos, eles ainda devem aumentar exponencialmente o preço do Ether.





Um bom proxy para uso é o Valor Total Bloqueado (TVL) em aplicativos DeFi (ou seja, a quantidade de fundos que os usuários estacionaram ou “apostaram” em plataformas DeFi, pelos quais estão recebendo rendimentos em troca). Acredito que o DeFi oferecerá um sistema alternativo confiável ao cartel financeiro de confiança ao qual atualmente pagamos trilhões de dólares por ano em aluguéis econômicos. Isso é o que o gráfico acima mostra. Como você pode ver, TVL gritou mais alto pós-2020. Os aplicativos que usam essa garantia bloqueada pagam taxas de ETH à rede. Quanto maior o DeFi cresce, mais deflacionário o ETH se torna. Isso se torna um problema extremo, mas ainda não estamos nem perto dessa situação. Você pode ler, “Sim... eu li o whitepaper” para uma discussão sobre isso.





Vamos analisar minha hipótese mais uma vez antes de prosseguirmos.





Estou confiante de que a fusão acontecerá até o final do ano devido ao aumento do ruído feito pelos mineradores Ethereum, que provavelmente perderão uma parte significativa – se não toda – de sua renda em um mundo PoS. A recente derrota do mercado quebrou as almas dos touros “ Zhu-percycle ” que eram grandes em Ethereum e DeFi neste ciclo, transformando-os em uma horda de vendedores indiscriminados. O fenômeno pós-fusão “compre o boato, venda a notícia” não ocorrerá. Qualquer pessoa que possa vender provavelmente já vendeu devido ao intenso movimento descendente de preços no mês passado. A fusão significa que o Ether se torna uma moeda deflacionária, e prevê-se que o uso continue crescendo à medida que o DeFi ganha popularidade - aumentando a taxa de deflação. Embora existam outros concorrentes de rede de contrato inteligente de Camada 1, muitos deles já apresentam alguma versão de um algoritmo de consenso PoS. Ether é a única grande criptomoeda atualmente em transição de PoW para PoS.





O último ponto é extremamente importante. Essa mudança é um evento único. Nunca haverá outra configuração de investimento como a que estamos vendo hoje. É por isso que meu tiro soará verdadeiro, alimentado por Ether.

Cálculo do valor esperado

Esta é a seção mais importante deste ensaio, porque mesmo que meus argumentos sejam sólidos e você saia deles convencido, há uma chance grande, diferente de zero, de eu estar errado. À luz disso, vamos percorrer rapidamente as previsões de preço para todas as combinações potenciais de macro e resultados de mesclagem.





A menos que especificado de outra forma, os preços citados nesta seção são da Bloomberg. Haverá alguma discrepância entre suas bolsas à vista favoritas e as taxas cruzadas na Bloomberg, mas estou fazendo isso para ser consistente.

Cenário 1: Fed Pivot + Fusão Ethereum bem-sucedida (ou seja, o que estou especulando acontecerá e o melhor cenário para ETH)

Em novembro de 2021, o Fed estava imprimindo dinheiro, as shitcoins estavam subindo e a atenção começou a se voltar para a narrativa otimista em torno de uma futura fusão do Ethereum em 2022. Portanto, usarei US $ 5.000, a barreira psicológica que o Ether caiu um pouco antes da época, como meu preço-alvo para este cenário. Acredito que esta seja uma estimativa conservadora, porque as mudanças estruturais na dinâmica de demanda/oferta nunca serão totalmente precificadas a priori – assim como os halvings do Bitcoin continuamente produzem retornos positivos, embora saibamos com antecedência quando eles ocorrerão.

Cenário 2: Sem Fed Pivot + Fusão Ethereum bem-sucedida

Das profundezas mais profundas e sombrias da liquidação forçada iniciada pelas Três Flechas de muitas das proeminentes instituições de empréstimo de criptomoedas e fundos de hedge, o Ether subiu de um mínimo de cerca de US$ 1.081 para US$ 1.380 – um retorno de quase 30% em questão de semanas. Desde a reunião do Fed de 27 de julho até o fechamento de sexta-feira de 29 de julho, o Ether subiu 25% em termos absolutos e +9% em relação ao Bitcoin.





Se o Fed não está ligando a impressora de dinheiro novamente, então o caso base é um retorno aos níveis de antes do mercado começar a contemplar um pivô do Fed. Para ser conservador, vamos supor que o preço do ETH retorne à mínima do mercado de 17 de junho (US$ 1.081), mas também retenha qualquer movimento de preço que experimentou desde a mínima de 17 de junho até 26 de julho (um dia antes do pivô do Fed ser colocado na mesa) que podemos atribuir estritamente às expectativas de uma fusão bem-sucedida. A fim de isolar o movimento no preço do ETH durante esse período de tempo que foi impulsionado exclusivamente pelas expectativas de fusão, vamos supor que qualquer desempenho superior recente do ETH vs. BTC tenha sido impulsionado inteiramente pelas expectativas do impacto da fusão. Isso me permitirá isolar o efeito da especulação sobre o momento e o resultado da fusão dos efeitos da liquidez do dólar no mercado mais amplo.





O valor do ETH aumentou 25,46% em relação ao BTC de 17 de junho a 26 de julho - portanto, se o pivô do Fed for retirado da mesa, podemos supor que o preço cairia para US$ 1.081 (a mínima de 17 de junho) * 1,2546, que dá US$ 1.356 .





Agora, precisamos adicionar o impacto esperado no preço de uma fusão bem-sucedida. Como mencionei anteriormente, espera-se que a fusão gere um evento de “halving triplo” devido ao impacto estrutural que terá na rede Ethereum. Para prever como isso pode afetar o preço do Ether, podemos ver o desempenho do Bitcoin entre as datas de halving. A tabela abaixo mostra a valorização do preço que ocorreu entre cada data de halving do Bitcoin.





Bitcoin é dinheiro descentralizado. Ethereum é poder de computação descentralizado. Se o Bitcoin sempre subiu após o halving, é razoável supor que o Ether também. Portanto, se tomarmos o aumento de preço pós-halving menos significativo de 163% e aplicarmos isso a US$ 1.356, chegaremos a um valor esperado de US$ 3.562.





Observe: o desempenho do preço pós-fusão de 163% é extremamente conservador, pois o fornecimento total de Bitcoin continuou a aumentar a cada bloco após cada halving, enquanto o fornecimento pós-fusão do Ethereum, dadas as tendências de uso atuais, deve contrair a cada bloco.

Cenário 3: Nenhum Fed Pivot + Fusão Ethereum malsucedida

Nenhum dinheiro grátis e nenhuma assistência do Arcanjo Vitalik nos leva de volta à idade das trevas. Essa seria a baixa recente de $ 1.081 - que é minha previsão de preço para este cenário.

Cenário 4: Fed Pivot + fusão malsucedida do Ethereum

Se a fusão falhar ou for adiada, a rede Ethereum ainda funcionará como hoje. Muitos podem ficar muito desapontados, mas o valor do Ether não cairá para zero. Solana, a nona maior shitcoin – com um valor de mercado de US$ 13,5 bilhões – parou de funcionar por muitas horas várias vezes nos últimos 12 meses e ainda vale muito mais do que zero. Ethereum ficará bem se a fusão não acontecer dentro do cronograma.





Para calcular o impacto que esse cenário terá sobre o preço do ETH, vamos usar o desempenho do preço BTC/USD de 17 de junho a 26 de julho como beta de liquidez para determinar qual seria o preço do ETH antes de um possível pivô do Fed estar na mesa e sem a empolgação relacionada à fusão levando o preço para cima - enquanto ainda inclui qualquer movimento de preço que acreditamos ter sido impulsionado estritamente pelas condições recentes de liquidez do USD.





De 17 de junho a 26 de julho, o BTC aumentou 1,72% em relação ao dólar. Portanto, podemos estimar que o preço do ETH também teria aumentado 1,72% nesse período na ausência de empolgação relacionada à fusão - porque, novamente, estamos assumindo que a fusão é o único fator que impulsiona o desempenho superior do ETH em relação ao BTC. Uma fusão com falha ou adiada nos levaria de volta a US$ 1.081 (a mínima do ETH de 17 de julho) * Liquidity Beta (1,0172), ou US$ 1.099. Mas, nesse cenário, também experimentamos a euforia de mais dinheiro impresso. O DeFi continuará ganhando terreno no TradFi. E se o passado for um indicador, o Ether sugará fiduciários imundos para sua órbita enquanto o Fed expande a oferta monetária mais uma vez. O Ethereum aumentou quase 10 vezes em relação aos mínimos de março de 2020, quando o Fed expandiu a liquidez global do USD em 25% no período de um ano. Para ser conservador, prevejo que o Ether só voltará aos níveis atuais de US$ 1.600.

A Matriz de Valor Esperado

Atribuí uma probabilidade igual aos quatro resultados. (Obviamente, você pode brincar com este modelo básico com base em suas opiniões, mas este é um ponto de partida simples). Em seguida, calculei o retorno dos níveis atuais para o preço esperado para cada cenário, ponderei os retornos esperados por sua probabilidade e tirei a média de todos eles juntos - levando-nos ao valor esperado.





Execução

Vamos avaliar nossas opções para participar desta oportunidade.

Ponto / Éter Físico

Esta é a opção mais direta. Se o ETH está sendo negociado atualmente 76% mais barato em relação ao meu modelo, estou disposto a vender fiduciário e comprar Ether hoje. Recebo um bônus adicional porque receberei uma quantidade igual de tokens de qualquer garfo PoW Ether que aparecer. Essas moedas ETH_PoW podem ser vendidas assim que uma troca local centralizada listar qualquer par ETH_PoW.

Futuros ETH/USD

Hoje (4 de agosto), o contrato futuro ETH/USD Deribit 31 de março de 2023 foi negociado a US$ 1.587. O preço futuro do meu modelo é $ 2.815 e, portanto, o mercado futuro parece estar 44% SUBVALORIZADO . Portanto, se eu quiser expressar minha negociação usando contratos futuros alavancados, devo comprar esses contratos.

Opções de chamada ETH/USD

Dado que nosso modelo diz que o valor justo do contrato futuro de 31 de março é $ 2.815, esse é o meu futuro no dinheiro para fins de precificação de uma opção. Portanto, devo comprar uma opção de compra com um exercício de US$ 2.800.





Em 4 de agosto, o preço de oferta de call ETH/USD de strike de US$ 2.800 da Deribit em 31 de março foi de 0,141 ETH. Cada contrato vale 1 ETH. Usando seu modelo de precificação de opções, os gregos importantes são os seguintes:





Delta : 0,37 Vol implícito : 98,3%





Se você não sabe o que isso significa, não deveria negociar opções.





Quero correr um pouco mais de risco no momento da fusão e no potencial de alta, então comprei contratos de opções de dezembro de 2022 com um preço de exercício de $ 3.000. O prazo de validade mais curto significa que eu pago menos valor do tempo, o que é caro devido ao alto nível de volatilidade implícita. Minha greve está mais longe do dinheiro e isso barateia a opção, mas, por outro lado, pagarei mais pela volatilidade devido ao sorriso da estrutura a termo.





À medida que mapeio minha estratégia de negociação para a fusão, provavelmente comprarei mais ETH à vista e me envolverei em outras negociações de financiamento para maximizar minha oportunidade de capitalizar os preços incorretos do mercado. Haverá muitos, assim como houve durante as divisões da cadeia Bitcoin de 2017.

O fim

Aborrecedores que vão odiar

Mas meu portfólio está prestes a apreciar

1k, 2k, 3k, 4k 5k, 6k, 7k, 8k, dez mil dólares americanos, eu digo!

OFERTA MÁXIMA Ether VENDA MÁXIMA Fiat

