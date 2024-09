MAXBIDDING

( Toutes les opinions exprimées ci-dessous sont les opinions personnelles de l'auteur et ne doivent pas constituer la base pour prendre des décisions d'investissement, ni être interprétées comme une recommandation ou un conseil pour s'engager dans des transactions d'investissement. )





Chaque fois que j'entre sur un court de tennis, mon seul désir est d'atomiser toute balle de feutre vert qui vole au-dessus du filet.





Aussi noble que soit cette poursuite, elle me conduit généralement à précipiter mes tirs et à utiliser trop de puissance. Je me retrouve avec beaucoup plus d'erreurs directes que de gagnants. Mais même à près de 40 ans, je n'arrive pas à ébranler le désir que j'ai depuis l'âge de 16 ans - d'écraser les gagnants en coup droit.





Heureusement, j'ai réalisé très tôt que devenir un joueur de tennis professionnel n'était pas dans les cartes pour moi.





Au lycée, j'ai – avec plusieurs de mes coéquipiers de tennis – rejoint l'équipe de squash pendant l'hiver. L'entraîneur de squash et de tennis était le même homme grincheux (et il était aussi mon professeur d'anglais de 8e année). J'avais un sacré tempérament sur le court dans ma jeunesse - et si je donnais à ma raquette un petit coup d'amour sur le mur ou le sol, il m'excluait de l'entraînement.





Homme bon.





Quoi qu'il en soit, la chose qu'il m'a apprise au début de mon entraînement au squash, c'est qu'on ne peut pas frapper les gagnants.





En raison de la taille du terrain et de la capacité des joueurs à frapper les murs arrière et latéraux, un joueur décent pourra creuser n'importe quelle balle. Vous ne pouvez jamais dominer votre adversaire. En fait, plus vous utilisez de puissance, plus vous accordez de temps à votre adversaire.





Au lieu de cela, les meilleurs joueurs de squash placent d'abord leur adversaire dans une position compromise, puis sélectionnent le coup approprié pour forcer une erreur.





Je ne suis en aucun cas une sorte de Gaultier - je l'ai vu jouer à Hong Kong et c'est vraiment un être humain spécial - mais j'ai quelques schémas préférés que j'utilise pour sortir mon adversaire de sa position. Je privilégie mon amorti du revers, que j'utilise pour amener mon adversaire vers le mur de face.





Si mon tir est bon, alors la seule véritable réponse disponible pour mon adversaire est un coup de passe croisé dur et profond, ou peut-être - s'il possède une touche habile - un lob haut et profond. Dans tous les cas, ma réplique est toujours un rail de coup droit serré (c'est-à-dire un tir droit sur le mur latéral).





Ce coup est plus difficile à frapper pour moi parce que je suis obligé de voler ou de frapper la balle de mon adversaire avant qu'elle ne touche le mur arrière ou latéral afin de lui prendre du temps.





L'option la plus simple est d'attendre que la balle rebondisse sur le mur arrière ou latéral - mais si j'attends trop longtemps, mon adversaire a le temps de récupérer sur le T et de revenir en position privilégiée.





Si mon rail est vrai et serré, mon adversaire est renvoyé en arrière, poursuivant une balle qui s'éloigne de lui. Il doit parcourir la plus grande distance possible sur le terrain, du mur avant gauche au mur arrière droit.





C'est beaucoup plus difficile que de courir vers une balle qui vient vers vous. Si mon adversaire arrive au ballon, il frappera un tir de rail neutre à faible (sur toute la ligne). À ce moment-là, je frappe généralement un coup droit croisé profond, il répond avec un rail, puis je le laisse tomber à nouveau sur mon revers. Et puis le schéma se répète.





À un moment donné, il se fatigue et ne peut pas récupérer ma balle.





Le domaine de la finance n'est pas différent d'un match de squash passionné.





Nous devons capitaliser sur les opportunités favorables en choisissant le ou les bons actifs qui maximisent les rendements lorsque nous sommes dans la bonne position. En tant qu'investisseurs cherchant à atténuer les effets délétères d'une trop grande quantité de monnaie fiduciaire mondiale, nous devons choisir la bonne combinaison d'actifs.





Car si nous échouons dans cette entreprise, même si techniquement nous « investissons », nous ne faisons en réalité que payer des frais aux intermédiaires – et notre richesse ne restera pas constante en termes d'énergie.





Depuis la fin de l'année dernière, le marché attend le signal que la Fed est plus préoccupée par la croissance économique que par l'inflation. Cet essai soutiendra que le 27 juillet, la Fed a télégraphié que, si la croissance déçoit, elle réorientera ses politiques vers le soutien de la croissance plutôt que la lutte contre l'inflation.





Armé de porno graphique sexy, j'ai l'intention de vous faire défiler les indicateurs économiques de l'économie américaine qui se détériore rapidement.





Pour soutenir la croissance et un retour à la forme dans une économie fiat, adossée à la dette et financiarisée, la Fed doit réduire le prix de l'argent et augmenter sa quantité. L'imprimante à billets va putain de "Brrrr" !





Si vous pensez que mes arguments sont valables, alors la décision suivante – et la plus importante – est de déterminer quel(s) actif(s) sont susceptibles de mieux se comporter à mesure que la masse monétaire augmente à nouveau. L'opportunité d'augmenter considérablement la valeur ajustée en fonction de l'énergie de vos actifs financiers est la plus grande au point de transition entre l'argent étant serré et abondant. Il serait irresponsable de gâcher un tel moment, et il faut donc être prudent et choisir le ou les bons actifs.





Dois-je acheter des pierres, des obligations, de l'immobilier, des matières premières, de l'or ou des cryptos ? De toute évidence, vous savez déjà que je préconise la crypto en tant qu'acteur vedette de cette pièce. Cependant, si l'on pense aux pièces à grande capitalisation les plus liquides, laquelle devrions-nous privilégier par rapport aux autres ? L'hypothèse sous-jacente est que nous devrions privilégier la concentration plus que la diversification à ce point de transition monétaire. Et en tant que pari concentré, je soutiendrai que d'ici la fin de l'année, Ether produira le meilleur rendement.

Valeur attendue

Il y a deux événements potentiels qui peuvent ou non se produire au cours des 8 prochains mois environ, qui sont essentiels à ma thèse :

La Fed va-t-elle pivoter et signaler une future baisse des taux et/ou une reprise de l'expansion du bilan, c'est-à-dire l'impression monétaire ?

La fusion Ethereum sera-t-elle réussie ?





L'investissement est un exercice limité dans le temps, je dois donc fixer un délai pour la réalisation (ou non) de l'un ou l'autre de ces événements. Le délai est le 31 mars 2023.





Deux événements avec deux résultats binaires signifient qu'il y a quatre états possibles de l'univers futur.





Scénario 1 : Fed Pivot + Fusion réussie d'Ethereum (c'est ce pour quoi je présente par la suite des arguments en faveur)





Scénario 2 : pas de pivot de la Fed + fusion Ethereum réussie





Scénario 3 : pas de pivot de la Fed + fusion Ethereum infructueuse





Scénario 4 : Fed Pivot + Échec de la fusion Ethereum





Pour chaque scénario, je fournirai un objectif de prix et j'attribuerai une probabilité égale de 25 % à chaque résultat potentiel. Je calculerai ensuite la moyenne de toutes ces prévisions de prix pour obtenir une prévision de prix ETH / USD et une valeur attendue pour le 31 mars 2022. Si ce rendement attendu est positif, je me sentirai à l'aise d'ajouter à ma position longue Ether. S'il est négatif, alors au minimum, je ne vendrai pas plus de fiat sale pour Ether.





Avec cette construction analytique en place, commençons.

Mensualités

Chaque être humain naît dans l'univers sans abri. Les plus chanceux reçoivent un logement de leurs parents, mais la plupart d'entre nous doivent trouver un moyen d'acheter ou de louer un logement une fois entrés dans l'âge adulte. Le financement de l'achat d'une maison ou d'un appartement est l'une des activités les plus importantes de toute institution financière. L'Amérique n'est pas différente.





Au fur et à mesure que la sophistication des services financiers s'est accrue au cours des dernières décennies, les banques ont commencé à financer une plus grande partie de l'immobilier résidentiel. Les banques voulaient prêter leur solde important et croissant de réserves excédentaires, avec l'aimable autorisation de la Fed, à une classe d'actifs à faible risque. Les prêts les plus sûrs que les banques peuvent accorder sont contre des actifs durables, et les maisons figurent en tête de liste. Si vous ne parvenez pas à rembourser votre prêt hypothécaire, la banque peut reprendre possession de votre maison et (espérons-le) la revendre à un prix supérieur à la valeur restante du prêt. Le marché du logement est également liquide, dans une certaine mesure – tout le monde a besoin de vivre quelque part, et c'est aussi une politique explicite du gouvernement américain d'encourager l'accession à la propriété grâce à une variété de programmes. Ainsi, au fil du temps, les banques ont commencé à consacrer de plus en plus de leur capital libre aux prêts au logement.





La disponibilité généralisée du financement pour les maisons et la volonté des banques d'accepter des risques supplémentaires ont permis à de plus en plus de personnes de contracter une hypothèque pour acheter une maison. À un moment donné, le prix du logement est devenu sans importance. La seule chose qui importait était de savoir si l'emprunteur pouvait payer le paiement hypothécaire mensuel sur son revenu disponible. Le résultat a été que le marché du logement est devenu complètement dépendant du coût de financement, qui est déterminé en grande partie par la banque centrale via sa fixation du taux sans risque à court terme (plus sur la façon dont cela fonctionne dans un peu).

Case Shiller US National Home Price Index (blanc) par rapport à l'US CPI Index (jaune)

Le graphique ci-dessus commence en 1985 et chaque série de données est indexée à 100. Comme vous pouvez le constater, les prix des logements ont augmenté de 75 % plus rapidement que l'inflation mesurée par le gouvernement au cours des quatre dernières décennies. Si tout le monde devait payer comptant pour un logement avec ses économies, les prix seraient beaucoup plus bas. Mais si vous pouvez vous permettre le paiement hypothécaire mensuel, vous pouvez vous permettre d'acheter une maison plus chère. Ce comportement fait grimper les prix et est alimenté par la volonté de la banque d'accorder des crédits aux acheteurs de maisons.





Sinon, comment le Joe moyen peut-il se permettre le «rêve américain»?





70% du PIB américain est la consommation. L'Amérique est passée d'une centrale manufacturière à une économie de services financiarisée à partir des années 1970. Essentiellement, chaque élément pouvant être utilisé comme garantie pour un prêt est admissible au financement. La majorité des Américains vivent d'un chèque de paie à l'autre, ce qui signifie que tout leur mode de vie dépend du paiement mensuel.





« Les recherches de PYMNTS ont révélé que 61 % des consommateurs américains vivaient d'un chèque de paie à l'autre en avril 2022, soit une augmentation de neuf points de pourcentage par rapport à 52 % en avril 2021. »





Le calcul du taux auquel une banque prêtera contre votre voiture, votre maison ou d'autres biens de consommation commence par le taux de rendement que la banque reçoit lorsqu'elle place de l'argent auprès de la Fed. (Étant donné que nous parlons de l'Amérique, je m'en tiendrai à la description des marchés monétaires américains). C'est ce qu'on appelle l'intérêt sur les réserves excédentaires (IOER). Le taux IOER se situe entre la limite inférieure et la limite supérieure du taux des fonds fédéraux (que la Fed fixe lors de ses réunions). C'est l'un des outils que la Fed utilise pour traduire son taux directeur en taux réel observé sur le marché.





Si une banque prend votre dépôt et vous paie 0 %, elle peut se retourner et gagner immédiatement 2,40 % sans risque en le prêtant à la Fed. Grande entreprise. Étant donné que le marché est concurrentiel, si la banque A offre un taux de dépôt de 0 % aux consommateurs pour faire un écart de +2,40 %, la banque B pourrait offrir un taux de dépôt de 1 % afin de voler des affaires à la banque A, tout en réalisant un +1,40 % se propager. Les banques rivaliseront ainsi en offrant des taux de dépôt de plus en plus élevés jusqu'à ce qu'ils correspondent étroitement à l'IOER offert par la Fed.





Si la banque doit payer un taux de dépôt proche de l'IOER, elle doit facturer un taux plus élevé que l'IOER lorsqu'elle prête contre d'autres garanties. L'hypothèque américaine à taux fixe populaire est un peu plus compliquée à évaluer en raison de l'option sans remboursement anticipé offerte aux acheteurs de maison ; cependant, un principe similaire s'applique. Plus le taux sans risque est élevé auprès de la Fed, plus votre taux hypothécaire sera élevé.

Taux hypothécaire fixe américain sur 30 ans (blanc), limite supérieure des Fed Funds (jaune)

Le graphique ci-dessus montre clairement que plus la Fed fixe des taux d'intérêt élevés, plus les Américains paient pour financer leur logement. Ceci est extrêmement important pour la santé du consommateur américain, car le paiement hypothécaire mensuel représente un pourcentage important du revenu disponible du ménage médian.





Les taux hypothécaires ont commencé l'année autour de 3 % et sont maintenant légèrement au-dessus de 5 %. À la suite de ce changement – et comme l'illustre le graphique ci-dessus – le bilan médian des ménages américains s'est détérioré de plus de 10 %. Cela n'est évidemment vrai que pour ceux qui obtiennent actuellement du financement pour acheter de nouvelles maisons - mais le taux hypothécaire n'est qu'un aspect de l'équation. Le plus gros problème est que le montant du prêt continue de croître plus rapidement que l'inflation. Rappelez-vous le graphique ci-dessus des prix des logements par rapport à l'inflation et imaginez à quoi cela ressemblerait si le prix de la maison médiane était réduit pour correspondre à la hausse de 75 % de l'inflation depuis 1985. Le bilan des ménages ressemblerait à ceci :





Dans ce scénario, les ménages auraient un pourcentage beaucoup plus élevé de revenu restant pour d'autres nécessités. Plus les finances du ménage médian sont tendues par le coût de financement de son hypothèque, plus il est susceptible de recourir à d'autres instruments de crédit à la consommation – comme les cartes de crédit – pour payer les autres nécessités de la vie.

Dette des ménages américains en % du PIB

Encours de crédit à la consommation aux États-Unis

Ces graphiques ci-dessus montrent bien que les ménages ont de plus en plus recours au crédit pour financer leur existence.

La nouvelle forme éveillée de cartes de crédit pour les jeunes - qui évitent les formes traditionnelles de crédit mais empruntent néanmoins de l'argent - est Buy Now Pay Later (BNPL). Le chiffre de la valeur brute des marchandises (GMV) représenté dans le graphique ci-dessus correspond essentiellement au solde du prêt porté par les clients des principales fintechs BNPL. Comme vous pouvez le voir, près de 70 milliards de dollars de GMV ont été financés de cette manière en 2020. Les vieux utilisent des cartes de crédit, et les jeunes utilisent BNPL–, pareil, mais différent.





L'Amérique est un pays automobile. Qu'il soit délibéré ou non, le manque de connectivité des transports en commun entre les zones suburbaines et urbaines et dans les grands centres de population est choquant. L'Amérique est le pays le plus riche du monde, et pourtant il est plus facile de se rendre de Pékin à Shanghai que de Washington DC à New York. Pour l'Américain moyen qui gagne le salaire moyen, posséder une voiture est nécessaire pour se rendre de chez lui au travail. La voiture familiale est un autre atout qui doit être financé en raison de son prix élevé. Selon le Kelly Blue Book , la voiture moyenne coûte actuellement 48 043 $ - un nouveau record absolu. Si vous gagnez 50 000 $ par an et qu'une voiture coûte en moyenne 48 000 $, vous financez cette garce !

Prêts automobiles des banques commerciales américaines

L'ensemble de données ci-dessus de la Fed remonte à 2015. L'encours des prêts automobiles a bondi de 44 % au cours des 7 dernières années.





Le logement et l'automobile sont deux exemples d'actifs vitaux qui doivent être financés par les ménages américains. Le taux qui détermine les paiements mensuels que les Américains doivent effectuer pour ces produits essentiels est directement influencé par le taux des fonds fédéraux. Par conséquent, comme la Fed rend l'argent plus cher en augmentant les taux, elle appauvrit directement la grande majorité des ménages américains.





L'effet de la Fed sur les bilans des ménages est directement lié à la taille des prêts détenus par ces ménages. Si le prix d'une maison ou d'une voiture moyenne chute soudainement de 50 %, alors la Fed augmentera les taux de quelques points de pourcentage ne fera pas beaucoup de différence pour les ménages - parce que, alors que les taux d'intérêt qu'ils paieraient sur leur maison ou leur voiture seraient plus élevés , leurs paiements mensuels nets seraient probablement inférieurs. Cependant, nous sommes à la fin d'une période de plus de 50 ans d'intense financiarisation de l'économie américaine, qui a entraîné une hausse exponentielle du prix de tout actif pouvant être prêté.





Si vous ne pouvez pas payer le paiement mensuel, vous ne pouvez pas acheter la maison, la voiture ou tout autre bien durable. Si l'acheteur doit payer moins cher, le vendeur doit vendre moins cher. Et puis, à la marge, tout le stock de maisons, de voitures et d'autres actifs financés perd de sa valeur. Étant donné que ces actifs sont financés par la dette, cela devient un problème pour la banque qui a prêté contre ce type de garantie, car elle saisira des actifs de bien moindre valeur lorsque les personnes à qui elle prête ne pourront pas rembourser son prêt.





À mesure que les prix des actifs chutent, les banques deviennent plus conservatrices quant à qui elles prêtent de l'argent et contre quoi elles le prêtent. Le flux de crédit vers ces actifs ralentit et devient plus cher. Cela se répercute sur le marché et fait baisser les prix encore plus. L'acheteur ne peut pas se permettre le paiement mensuel à des conditions qui conviennent à la banque. À ce stade, le prix de l'actif doit tomber à un niveau où l'acheteur peut se permettre le paiement mensuel au coût de financement plus élevé. Bien que prudent, cela dégrade en fait l'ensemble du portefeuille de prêts de la banque aux ménages américains. Il s'agit d'un processus circulaire et réflexif qui conduit à la redoutable DÉFLATION des actifs adossés à la dette !





Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'objectif de la banque centrale est d'imprimer de l'argent pour soutenir les prix des actifs de manière à ce que la déflation des actifs ne se produise pas. Un système bancaire à réserve fractionnaire ne peut pas survivre à la déflation des actifs. Ainsi, la Fed ou toute autre banque centrale doit agir IMMÉDIATEMENT si elle pense que la déflation est à l'horizon. C'est la leçon enseignée à tous ceux qui suivent des programmes d'économie "appropriés". La plupart des membres du personnel académique de la Fed (ou de toute autre banque centrale) ont écrit des articles sur la Grande Dépression et l'ont étudiée. Ils pensent que la Fed a commis une erreur en n'imprimant pas de monnaie et en ne soutenant pas les prix des actifs et en conjurant les impulsions déflationnistes des diverses économies développées dans les années 1930.





Le point à retenir de toute cette section est que la santé du consommateur américain – et par extension, de l'économie américaine – est directement corrélée au taux des fonds fédéraux. Si les taux d'intérêt augmentent, l'économie en souffre. Si les taux d'intérêt baissent, l'économie prospère. Bien que vous puissiez penser qu'un conseil d'administration de bureaucrates non élus déterminant le sort de la «démocratie» la plus réussie est un peu étrange, c'est comme ça que le cookie s'effrite.

二选一 (choisissez l'un des deux)

Cette phrase est devenue célèbre en Chine lorsque Alibaba , le géant du e-commerce, a été accusé d'obliger les commerçants à choisir entre vendre leurs marchandises sur l'une des deux plateformes - Alibaba ou l'un de ses concurrents - plutôt que de pouvoir travailler avec les deux.





La Fed est confrontée à un dilemme similaire "choisir l'un des deux". Ils peuvent choisir soit de lutter contre l'inflation, soit de soutenir l'économie américaine financiarisée – mais ils ne peuvent pas faire les deux. Combattre l'inflation nécessite d'augmenter le PRIX de l'argent (USD) et de diminuer la QUANTITÉ d'argent. La prescription d'une économie américaine "saine" exige exactement le contraire.





En mars 2022, alors que l'inflation commençait à entrer dans la flambée des prix, la Fed a décidé que l'économie américaine pouvait supporter des taux plus élevés - augmentant le taux des fonds fédéraux pour la première fois depuis 2018 d'un quart de point. Assurément, avec un chômage au plus bas historique, le moteur de l'Amérique pourrait faire face à quelques points de pourcentage de plus sur le taux des fonds fédéraux ?

Faux.com

Régalez vos petits yeux perçants sur les graphiques ci-dessous, qui indiquent une économie américaine en déclin. Si vous souscrivez à la définition classique d'une récession, telle qu'enseignée par les programmes économiques « appropriés » - c'est-à-dire deux trimestres consécutifs de croissance négative du PIB réel - alors l'économie américaine au T2 2022 est officiellement en récession. Je sais, je sais – ces trucs de « livre » sont tellement dépassés. C'est bien mieux d'ingérer les mèmes économiques du bureau de presse de la Maison Blanche. Soz.

Un... Deux... Boucle ma chaussure

% de croissance du PIB réel américain

N'oubliez pas que la première hausse de taux de la Fed a eu lieu en mars de cette année. C'est tout à fait un hasard que le premier trimestre de croissance négative du PIB se soit également produit au premier trimestre de l'année.





Rien ne dure éternellement, mais la récolte actuelle de « ismes » économiques croient tous que les économies nationales doivent et peuvent croître à l'infini. C'est pourquoi une récession ou une croissance négative est si importante pour ceux qui sont censés nous conduire vers la terre promise.





Fin 2021, les activités liées au logement représentaient 9,20 % du PIB américain. Jetez un coup d'œil à cette beauté.

% de variation des ventes de maisons existantes aux États-Unis d'une année sur l'autre

Les ventes de maisons existantes aux États-Unis ont diminué de 14,22 % en juin 2022 par rapport à juin 2021. Le secteur immobilier américain a-t-il prêté de l'argent à Three Arrows ? ;)





Voici une autre poignée de données laides sur le logement aux États-Unis, gracieuseté de Intelligence de plume .





Les Américains sont plus pessimistes aujourd'hui à propos de l'économie qu'au plus fort de la COVID. Permettez-moi de le répéter pour les gens à l'arrière : des millions de personnes sont mortes à cause du COVID en Amérique, mais les gens sont plus découragés aujourd'hui. Question rhétorique : préférez-vous les fonds fédéraux à 0 % ou un remède contre le COVID ? Ne répondez pas à cela - je sais que c'est une question chargée. Nous n'avons évidemment ni l'un ni l'autre.

Sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan

Si l'économie américaine ralentit si rapidement face à des taux d'intérêt à court terme non nuls, l'inflation doit certainement baisser rapidement, n'est-ce pas ? Ah, non, non, non !

Variation en % de l'IPC américain sur un an (blanc) par rapport à la limite supérieure des Fed Funds (jaune)

La Fed augmente son taux directeur au rythme le plus rapide depuis des décennies, et l'inflation ne montre aucun signe de ralentissement. Certains d'entre vous, mordus d'économétrie, pourraient analyser les différents composants qui composent l'IPC américain et signaler des baisses de prix sur une base prospective. Et vous auriez raison, mais vous oublieriez aussi qu'il s'agit d'économie politique. La réalité n'est pas pertinente, et le chiffre qui intéresse le plus les gens est le chiffre rétrospectif de l'IPC. Et selon cette métrique, la Fed échoue.





Sur le plan intérieur, la Fed fait s'effondrer l'économie (elle est en récession), mais l'inflation ampute toujours de plus en plus le pouvoir d'achat de la plèbe, qui se dirige vers les urnes dans quelques mois. Que faire? Quelle variable la Fed doit-elle optimiser ?





Si la Fed optimise une inflation plus faible, elle doit continuer à augmenter son taux directeur. On pourrait dire que la Fed doit devenir encore plus agressive, car son taux directeur de 2,5 % à la limite supérieure est toujours inférieur de 6,6 % à la dernière lecture d'inflation de 9,1 %.





Si la Fed optimise la croissance, elle doit alors réduire son taux directeur et recommencer à acheter des obligations avec de la monnaie imprimée. Cela réduira les paiements mensuels pour le logement, les automobiles et autres biens durables pour les 90 % des ménages américains qui possèdent moins de 10 % de la richesse financière du pays.





Encore une fois, je dis avec mon terrible accent mandarin – 二选一?

Prêche, Brotha !

Certaines choses ne peuvent tout simplement pas être prononcées par le haut clergé de la Fed. Par exemple, ils ne peuvent pas dire : « nous imprimerons de l'argent pour pomper les prix des actifs et sauver l'économie américaine financiarisée ». C'est trop gauche. La Fed a de nombreux mots déclencheurs dans son arsenal qu'elle a formé la communauté des investisseurs à interpréter comme elle le souhaite. Les mots qui pourraient sembler anodins aux masses sont des mots doux pour le comité de rédaction du Wall Street Journal.





Avec ce préambule, creusons ce que Brotha Powell prêche.





Les feux d'artifice se produisent toujours lors de la conférence de presse suivant la décision de la réunion. La Fed est assez bien consciente de ce que les journalistes sont susceptibles de demander. En conséquence, leurs réponses sont généralement bien pensées, et nous pouvons être sûrs que Powell n'a pas été pris au dépourvu lors de son dernier pressage.





Je citerai le transcription et annoter avec ma propre langue vernaculaire colorée.





JEROME H. POWELL : Bonjour. Mes collègues et moi sommes fermement déterminés à faire reculer l'inflation, et nous y agissons rapidement.





Powell est sur message. L'inflation est la priorité numéro un. Rien de nouveau ici.





Les indicateurs récents des dépenses et de la production se sont affaiblis. La croissance des dépenses de consommation a considérablement ralenti, en partie en raison de la baisse du revenu réel disponible et du resserrement des conditions financières. L'activité dans le secteur de l'habitation s'est affaiblie, en partie en raison de la hausse des taux hypothécaires. Et après une forte augmentation au premier trimestre, l'investissement fixe des entreprises semble également avoir diminué au deuxième trimestre.





Powell reconnaît la faiblesse de l'économie américaine. Cela confirme la conclusion tirée des graphiques publiés précédemment.





Les améliorations des conditions du marché du travail ont été généralisées, y compris pour les travailleurs au bas de l'échelle salariale, ainsi que pour les Afro-Américains et les Hispaniques.





Même les gens bruns ont des emplois - ce doit être un marché du travail américain tendu.





L'augmentation d'aujourd'hui de la fourchette cible est la deuxième augmentation de 75 points de base en autant de réunions. Alors qu'une autre augmentation inhabituellement importante pourrait être appropriée lors de notre prochaine réunion, c'est une décision qui dépendra des données que nous obtiendrons d'ici là.





La Fed se concentre sur l'inflation. Le taux d'intérêt doit monter! Rien de nouveau ici.





À mesure que l'orientation de la politique monétaire se resserre davantage, il deviendra probablement approprié de ralentir le rythme des augmentations pendant que nous évaluons l'incidence de nos ajustements cumulatifs sur l'économie et l'inflation.





Oh oh – peut-être que l'inflation n'est pas la priorité numéro un. Powell s'inquiète de l'impact de la hausse des taux sur l'économie américaine.





Cela termine les remarques préparées. Passons maintenant aux questions et réponses. C'est une section assez longue, et je crois qu'il n'y avait qu'un seul échange qui comptait. C'était avec Colby Smith du Financial Times, et je vais vous expliquer tout cela morceau par morceau.





Q : Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Colby Smith du Financial Times.

Alors que le comité examine la voie à suivre, comment va-t-il peser la baisse attendue de l'inflation globale qui pourrait résulter de la chute des prix des matières premières, par rapport au fait que nous verrons probablement une certaine persistance dans les lectures de base en particulier ? Et compte tenu de cette tension potentielle et des signes de, vous savez, tout type d'activité affaiblissant ici, comment la réflexion du comité a-t-elle changé sur jusqu'où les taux de territoire restrictifs pourraient devoir aller?





M. POWELL: Donc je suppose que je commencerais par dire que nous avions dit que nous allions agir rapidement pour atteindre la plage de neutre, et je pense que nous l'avons fait maintenant. Nous sommes entre 2,25 et 2,5, et c'est exactement dans la fourchette de ce que nous pensons être neutre. La question est donc de savoir comment envisageons-nous la voie à suivre? Donc, une chose qui n'a pas changé, c'est que — ça ne changera pas, c'est que nous allons continuer à nous concentrer sur l'utilisation de nos outils pour rééquilibrer la demande avec l'offre afin de faire reculer l'inflation. Cela continuera d'être notre objectif principal. Nous avons également dit que nous prévoyons que les hausses de taux en cours seront appropriées et que nous prendrons des décisions réunion par réunion.





Arrêtons-nous là. C'est une déclaration énorme - selon le commentaire de Powell, la Fed estime qu'avec un IPC de juin à +9,1% et un PCE de base à 4,5%, un taux des fonds fédéraux de 2,5% est neutre . C'est assez surprenant, étant donné que 2,5% est nettement inférieur à la fois à 9,1% et à 4,5% d'un montant assez substantiel. Cela montre que la Fed pense avoir fait assez pour faire baisser l'inflation au fil du temps, et qu'en faire plus coupera le nez de l'économie américaine malgré son visage.





Maintenant qu'ils en ont « assez fait », la Fed examinera les données « réunion par réunion ». Plus la situation économique américaine se dégrade, plus la Fed est susceptible de conclure qu'elle en a fait assez pour détruire la demande. Le mal c'est bien ! Et par bien, je veux dire pour ceux qui détiennent des actifs financiers.





Alors qu'est-ce qu'on va regarder ? Vous savez, nous examinerons les données entrantes, comme je l'ai mentionné, et cela commencera par l'activité économique. Voyons-nous le ralentissement que nous... le ralentissement de l'activité économique dont nous pensons avoir besoin, et il y a des preuves que nous le sommes actuellement.





Brotha Powell veut savoir à quel point la plèbe est blessée. Les données économiques ralentissent définitivement, et étant donné que la Fed augmentera à nouveau les taux en septembre, les paiements mensuels ne feront qu'augmenter au fil du temps. On peut s'attendre à ce que les fondamentaux économiques continuent de se détériorer. Cela signifie-t-il que la Fed a ouvert la porte à un arrêt de son programme de resserrement monétaire ? Je pense que oui.





Nous examinerons donc les deux et nous les examinerons pour—les deux, vraiment, pour ce qu'ils disent sur les perspectives plutôt que simplement pour ce qu'ils disent. Mais nous nous demanderons si les pressions inflationnistes diminuent ? Voyons-nous des lectures réelles de l'inflation en baisse?





Powell se soucie uniquement de savoir si le taux de variation des hausses de prix ralentit. Si l'inflation était à +9,1% mais baisse à +8,0%, dans la vision du monde de la Fed, l'inflation est en baisse. Je dois rappeler au Pro Tempore que les prix continuent d'augmenter, mais à un rythme plus lent. Peu importe, cependant. Ne soyons pas logiques à ce sujet - nous voulons juste qu'il rallume l'imprimante à billets.





Donc, à la lumière de toutes ces données, la question que nous allons nous poser est de savoir si l'orientation de notre politique est suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à notre objectif de 2 %. Et il convient également de noter que ces hausses de taux ont été importantes et qu'elles sont intervenues rapidement, et il est probable que leur plein effet n'a pas été ressenti par l'économie. Il y a donc probablement un resserrement supplémentaire—un resserrement supplémentaire important dans le pipeline.





Powell estime que passer de 0 % à 2,5 % en moins de six mois était extrêmement agressif, même avec une inflation en glissement annuel atteignant 9,1 %. OK je le prends. Nous pouvons voir que la Fed veut désespérément arrêter d'augmenter les taux. Ils peuvent justifier une pause parce qu'ils sont allés si fort SI vite avec des hausses de taux que les effets complets se feront sentir bien dans le futur. Cela lui permet ensuite de faire une pause car la Fed peut laisser ses actions antérieures s'infiltrer dans l'économie. ALLONS-Y PUTAIN !





Et enfin…





Alors c'est comme ça qu'on y pense. Comme je l'ai mentionné, en ce qui concerne le mois de septembre, j'ai dit qu'une autre augmentation inhabituellement importante pourrait être appropriée. Mais ce n'est pas une décision que nous prenons maintenant. C'est une décision que nous prendrons en fonction des données que nous verrons, et nous allons prendre des décisions réunion par réunion. Nous pensons qu'il est temps d'aller simplement à une réunion par réunion et de ne pas fournir, vous savez, le genre de directives claires que nous avions fournies sur la voie du neutre.





Une forte hausse des taux est assurée lors de la réunion de septembre. Le marché anticipe actuellement une hausse de 50 points de base en septembre. Ce qui est maintenant en jeu est une pause ultérieure lors de la réunion de novembre. C'est ce dont le marché se soucie. Et avec des taux à court terme à 3% d'ici la fin septembre, ces paiements mensuels vont être terriblement inabordables pour la plèbe américaine.

Réaction du marché (données de Bloomberg)

Mes indicateurs d'actifs macro-risqués se sont tous redressés après la réunion de la Fed et ont maintenu les gains jusqu'à la clôture de vendredi. Bien que ce soit impressionnant, nous avons besoin d'un peu de contexte.





Examinons les performances des actifs risqués avant et après les réunions du 15 juin et du 4 mai.





Lors des réunions de juin et de juillet, la Fed a relevé ses taux de 0,75 % et les attentes concernant le montant que la Fed augmenterait lors de la réunion de septembre ont à peine bougé. Le contrat à terme sur les fonds fédéraux du 30 septembre 2022 était de 97,53 le 17 juin et de 97,495 le 27 juillet. Le marché escompte clairement une baisse des taux des fonds fédéraux dans le futur.

Si nous examinons l'évolution de la courbe des contrats à terme sur les fonds fédéraux entre le 26 juillet (un jour avant l'annonce de la Fed) et le 2 août, il n'y a pas beaucoup de différence. Si la courbe se déplace vers le haut, cela signifie que le marché s'attend à une baisse des taux, et vice versa. Le taux effectif est de 100 moins le prix à terme.





Pour comprendre si le marché commence à intégrer un assouplissement de la campagne de resserrement monétaire de la Fed, concentrons-nous sur les attentes concernant le taux des fonds fédéraux à partir de décembre 2022.





Les marchés à risque continuent de conserver leurs gains après la réunion de la Fed, mais les dérivés prospectifs des marchés monétaires ne signalent aucun changement. Qui a raison? Je pense qu'à mesure que les données économiques continuent de se détériorer et que l'augmentation du prix du crédit restreint davantage l'activité financière, l'histoire d'une croissance négative l'emportera sur une inflation élevée et persistante. Powell a déclaré que la Fed était devenue neutre et qu'elle devait maintenant observer les effets sur l'économie au sens large. Si vous voulez que la Fed rouvre les robinets, le mal est le bien ! De plus, je fais confiance à la capacité de Bitcoin à être un indicateur prévisionnel de l'évolution de la disponibilité de la liquidité en USD - et sa récente flambée des prix suggère que la Fed deviendra un peu plus lâche avec sa politique monétaire dans un avenir (relativement) proche . Explorons à quoi ce timing pourrait ressembler de manière réaliste.

L'horaire

Dates clés de la Fed (2022)





Historiquement, les anciens présidents de la Fed ont annoncé de grands changements de politique lors du symposium de Jackson Hole. Si les données économiques américaines continuent de se détériorer rapidement, le pivot Powell pourrait être annoncé lors de ce jamboree.





Les attentes du marché concernant le changement de taux directeur lors de la réunion de septembre sont bien ancrées. Cependant, d'ici là, la Fed disposera de deux points de données supplémentaires sur l'IPC (l'IPC de juillet, publié le 10 août, et l'IPC d'août, publié le 13 septembre). Je ne suis pas un détective de données, mais il est tout à fait probable que le taux de hausse des prix ralentisse d'ici la deuxième lecture. Cela donnerait à Powell la justification dont il a besoin pour revenir à l'assouplissement des conditions monétaires.





Étant donné que la réunion de novembre n'est qu'à quelques jours d'une élection, il serait de mauvaise augure pour la Fed de modifier radicalement sa position politique. Au lieu de cela, la Fed tentera probablement d'être aussi fade que possible afin de ne pas détourner l'attention du poli-divertissement en cours.





Compte tenu des données, nous sommes presque assurés d'une hausse des taux de 0,5 % à 0,75 % lors de la réunion de septembre. Bien sûr, les données économiques pourraient tellement décevoir que la Fed fera une pause en septembre, mais je ne suis pas de cet avis. Cela laisse la réunion de décembre comme LA réunion déterminante pour le reste de 2022. Nous échangeons cette réunion. Je m'attends à ce que le taux des fonds fédéraux en constante augmentation cause un carnage absolu sur l'Américain moyen d'ici à la réunion de décembre. Le naufrage économique sera si évident que même les spin-doctorants employés par le parti au pouvoir devront admettre que les dégâts sont réels.





Une fois les élections terminées, la Fed aura la main politique libre pour reprendre ses activités – l'entreprise consistant à réduire les paiements mensuels des Américains en assouplissant la politique monétaire. Alors que les 10% les plus riches bénéficient de manière disproportionnée d'une hausse des prix des actifs financiers, étant donné que toutes les facettes de la vie américaine sont financées, la plèbe a également besoin de tarifs bon marché pour s'offrir son train de vie. Tout le monde est accro à l'argent bon marché fourni par la Réserve fédérale.

En position

Nous sommes maintenant en position. Les attentes à terme de la politique de la Fed indiquent un assouplissement. Les marchés des actifs risqués ont donc très probablement touché le fond et se négocient désormais sur un avenir de dollars américains moins chers et plus abondants.





Mais quel coup devrions-nous frapper?

Surpasser le dénominateur

Dans un système financier mondial évalué en USD, la mesure pertinente à observer lors de la sélection d'un actif pour préserver le pouvoir d'achat d'énergie est la valeur de l'actif déflatée par la hausse du bilan de la Fed. J'ai expliqué cela en détail dans "Grandir ou exploser" .





Pour récapituler, observons comment les stonks (Nasdaq 100 et S&P 500), l'immobilier américain (indice des prix des maisons Case Shiller) et le Bitcoin - chacun divisé par le bilan de la Fed - ont performé depuis le début de 2008 jusqu'à aujourd'hui.

Nasdaq 100 (blanc), S&P 500 (jaune), Prix du logement aux États-Unis (vert), Bitcoin (magenta)

J'ai calculé les valeurs d'actifs déflatées, puis normalisées à 100 à partir de 2008. Un nombre inférieur à 100 signifie que l'actif a sous-performé la croissance du bilan de la Fed, et un nombre supérieur à 100 signifie que l'actif a surperformé. Comme vous pouvez le voir, pour avoir un graphique lisible, j'ai dû mettre Bitcoin dans un panneau séparé en raison de sa surperformance significative. Les Stonks et l'immobilier américain représentent chacun des milliers de milliards de dollars de valeur, et aucun n'a surperformé.





Je suis convaincu que mon coup le plus serré sera Bitcoin ou une autre crypto-monnaie.





Cela ne veut pas dire que tous les autres actifs risqués non cryptographiques n'augmenteront pas également sensiblement en valeur. Mais si vous souscrivez à ma théorie sur la certitude mathématique du contrôle de la courbe de rendement au Japon, en Europe et aux États-Unis (voir ** ici **et ici ), alors vous devez croire que le bilan fiduciaire global des principales banques centrales augmentera rapidement de dizaines de billions de dollars. Comme indiqué ci-dessus, les stonks et l'immobilier n'ont pas été en mesure de surpasser l'ajout de plus de 8 000 milliards de dollars d'actifs en dollars américains au bilan de la Fed depuis 2008. S'ils n'ont pas pu le faire au cours de la dernière décennie, pourquoi penseriez-vous qu'ils le feraient ? le faire sur celui-ci?

Cinq chiffres d'esquive

Mon coup sera forgé par l'Archange Vitalik. Je frapperai mon coup avec une raquette trempée à l'éther.





Le réseau Ethereum sera-t-il mis à jour vers la preuve de participation (PoS) dans les délais ou non ? C'est la seule question que vous devez vous poser. Avant de donner un TL; DR sur les raisons pour lesquelles la fusion d'Ethereum est extrêmement haussière pour le prix d'Ether et n'a pas encore été évaluée sur le marché, permettez-moi d'expliquer pourquoi je suis plus confiant aujourd'hui que jamais que la fusion se produira réellement.





Les lecteurs qui ont suivi ma carrière d'essayiste se souviendront que j'ai chié partout dans la prévente d'Ethereum. J'ai dit que ça ne valait rien. J'ai eu tort. Veuillez me pardonner, ô seigneur!





En 2018, j'ai écrit un essai intitulé "Ether, un shitcoin à deux chiffres" , dans lequel je prévoyais que le prix de l'Ether plongerait en dessous de 100 $. Et j'avais raison ! Pendant un court instant…





Je suis devenu un croyant en 2020, quand j'ai vu un graphique publié quelque part illustrant comment la capitalisation boursière d'Ether était inférieure à la capitalisation boursière totale de toutes les dApps prises en charge. C'était mon signal pour aller longtemps et fort, et je n'ai pas été déçu. Je crois avec ferveur que DeFi offre une alternative crédible au système financier actuel - et pour l'instant, Ethereum est sur le point d'alimenter l'ordinateur financier mondial.





Depuis 2015, Vitalik a parlé de la nécessité de passer éventuellement à un mécanisme de consensus PoS. De nombreux membres de la communauté pensaient qu'il s'agissait d'une situation de type "En attendant Godot". Ça arrive… ça vient… bientôt, attendez… vraiment, je suis sérieux !





Je ne possède pas les compétences techniques pour évaluer si les développeurs principaux d'Ethereum peuvent réussir ou non, et je ne peux certainement pas donner d'opinion sur la crédibilité de leurs estimations de lancement. Mais alors que moi et la plupart d'entre vous qui lisez ceci ne pouvez pas prendre ces décisions, il existe un groupe d'acteurs du réseau Ethereum qui peut absolument handicaper les chances de succès. C'est la récolte actuelle des mineurs d'Ethereum.





Les mineurs, qui ont dépensé des milliards de dollars en cartes graphiques GPU et CAPEX associés, ne peuvent gagner des revenus que dans le cadre d'un système de preuve de travail (PoW). ** Kraken ** a écrit un excellent article de blog expliquant la différence entre les systèmes PoW et PoS. Quand / si la fusion se produit et qu'Ethereum passe de PoW à PoS, les revenus des mineurs d'Ethereum tomberont à rien et leurs équipements et installations deviendront pratiquement sans valeur, à moins qu'ils ne puissent trouver une autre chaîne avec de la valeur à exploiter qui fournit le même revenu marginal que l'exploitation minière sur Ethereum pré-fusion. Je doute fortement que cela soit possible, étant donné qu'Ether est la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière et qu'il n'y a pas d'autre blockchain PoW avec une capitalisation boursière de plusieurs centaines de milliards de dollars pouvant être exploitée à l'aide de GPU. Ainsi, lorsque les mineurs commencent à s'exprimer sur les impacts négatifs de la fusion, il est juste de supposer que la fusion est une possibilité réelle.





Chandler est aligné sur la communauté minière chinoise Ethereum. C'est une personne assez impressionnante et je le connais depuis de nombreuses années. Je ne doute pas de sa détermination à le faire.





Après avoir lu ce tweet, j'ai contacté certains de mes autres contacts dans la communauté minière chinoise. Je leur ai demandé s'il y avait un réel élan derrière un airdrop potentiel ou un hard fork pour former une chaîne Ethereum basée sur PoW. Un gars a dit "absolument" et m'a ajouté à un groupe WeChat où des individus sérieux discutent de la meilleure façon d'atteindre cette réalité. Un autre ami a dit que cela était en train de baisser, et Chandler l'avait déjà contacté pour son soutien.





Encore une fois, après la fusion, les machines des mineurs d'Ethereum deviendront sans valeur du jour au lendemain à moins qu'elles ne puissent exploiter une autre chaîne qui a de la valeur. J'ai de sérieux doutes quant à la viabilité à long terme d'une chaîne ETH PoW, mais pour l'instant supposons simplement qu'elle existera à une capitalisation boursière significativement non nulle pendant plusieurs mois. Le point le plus important est que les mineurs ne se lanceraient pas dans ce voyage et ne dépenseraient pas un capital politique précieux au sein de la communauté s'ils ne croyaient pas que la fusion se produirait dans les délais (plutôt).





Donc, si la fusion aura probablement lieu au troisième trimestre de cette année, ou au plus tard au quatrième trimestre, alors la question est la suivante : le marché a-t-il déjà intégré la fusion ?





Le groupe Ambre a publié un excellent article sur la fusion de toutes choses. Voici les plats à emporter pertinents:





Le marché s'attend à ce que la fusion se produise le ou vers le 19 septembre 2022. L'émission d'ETH par bloc sera réduite de 90 % après la fusion, ce qui fait de l'ETH une monnaie déflationniste. L'ETH jalonné sur la chaîne de balises restera verrouillé pendant encore 6 à 12 mois.





Amber soutient que la fusion s'apparentera à une "triple moitié":





Du côté de l'offre, Ethereum encourage actuellement à la fois les mineurs (sous PoW) et les validateurs (sous PoS). Le seigneuriage est payé aux mineurs pour produire de nouveaux blocs à 2ETH par bloc, et des récompenses sont également distribuées aux validateurs de la chaîne Beacon. Après la fusion, les récompenses aux mineurs cesseront, réduisant le taux d'émission d'ETH d'environ 90 % . C'est pourquoi la fusion est également appelée familièrement la "triple moitié" - un clin d'œil aux cycles de réduction de moitié de Bitcoin.





La demande d'éther devrait également augmenter après la fusion en raison d'un certain nombre de facteurs. Premièrement, les récompenses de jalonnement pour les validateurs augmenteront immédiatement. Les validateurs recevront des conseils de transaction qui sont actuellement gagnés par les mineurs PoW, augmentant potentiellement les APR d'environ 2 à 4 %. De plus, ils commenceront également à gagner de la MEV (valeur extractible maximale) en raison de leur capacité à réorganiser les transactions. Les chercheurs de Flashbots, une organisation de R&D qui étudie les comportements émergents du MEV, suggèrent que les rendements des validateurs pourraient augmenter de 60 % supplémentaires grâce au MEV (en supposant que 8 millions d'ETH jalonnés).





Par conséquent, si la fusion se produisait aujourd'hui, les validateurs pourraient s'attendre à gagner un total d'environ 8 à 12 % d'APR en raison de tous les facteurs mentionnés ci-dessus.





La plupart, sinon la totalité, de ces informations n'ont pas changé depuis de nombreux mois. Ce qui a changé, c'est l'effondrement des prix de la cryptographie lié au crédit. Merci, Luna / TerraUSD et Three Arrows. Cette dislocation du marché a créé de nombreux vendeurs forcés, et de nombreux fonds spéculatifs qui sont devenus GROS dans DeFi ont subi des brûlures au troisième degré. Tout ce qui concerne DeFi a été vomi.





Ce graphique informatif de glassnode montre le profit / perte net non réalisé (NUPL) d'Ethereum. En horodatant la création de nouveaux UTXO , nous pouvons déterminer quelles adresses sont dans un profit ou une perte non réalisé. Voici les nœuds de verre explication du concept (il suffit de remplacer Bitcoin par Ethereum):





Si tous les bitcoins étaient vendus aujourd'hui, combien les investisseurs auraient-ils à gagner ou à perdre ?





Ou pour le dire différemment : quelle part de l'offre en circulation de Bitcoin est à un moment donné en profit ou en perte - et dans quelle mesure ?





Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'une grande partie des commerçants ont eu un REKT branlant lors du récent ralentissement. Les appels de marge ont forcé d'énormes taureaux DeFi à se recroqueviller dans le coin, dans l'espoir de récupérer une partie de la valeur restante de leurs portefeuilles surendettés. La plupart de ceux qui détenaient sont assis sur des pertes non réalisées, car une grande partie des personnes responsables de l'afflux de nouveaux capitaux ce cycle - dont une grande partie est «institutionnelle» - a payé les sommets et est maintenant sous l'eau. Mais c'est un investissement « à long terme », n'est-ce pas ? ;)





TL; DR : Compte tenu de toutes les ventes forcées qui se sont produites pendant la chute du marché et de la mauvaise situation financière dans laquelle la plupart des investisseurs en cryptographie se sont retrouvés, la fusion ne semble pas être prise en compte - et nous avons une opportunité incroyable d'augmenter les positions Ether à des niveaux très attractifs.





Alors maintenant que la poussière est retombée, les fidèles parmi nous - soit en tant que détenteurs d'Ether, soit avec des fiat sales à dépenser - doivent déterminer à quel point nous pensons que l'impact de la fusion sur les prix sera basé sur les conditions de marché attendues et / ou d'autres facteurs contributifs. les facteurs.





Permettez-moi de partager un exemple simple pour illustrer pourquoi je pense que la fusion aura un impact incroyablement puissant sur le prix de l'ETH.





Beaucoup d'entre vous échangent des stonks et comprennent à la base qu'un stonk est une créance sur les bénéfices futurs d'une entreprise. Mais, une entreprise ne vous verse pas de dividende en actions supplémentaires de stonk - elle vous paie en monnaie fiduciaire. Et de plus, pour utiliser les services d'une entreprise donnée, vous ne payez pas avec le stonk de l'entreprise, mais avec la monnaie fiduciaire.





Pour Ethereum, les "dividendes" - ou gains que vous recevez en tant que jalonneur - sont payés en Ether, ET vous devez payer en Ether pour utiliser le service. Les acteurs doivent également miser leur Ether afin de gagner des «dividendes», les obligeant à verrouiller leurs fonds et à les retirer efficacement du marché. Et plus les jalonneurs misent d'Ether, plus ils gagnent de "dividendes". Donc, il est probablement prudent de supposer que la plupart des parieurs prendront les «dividendes» Ether qu'ils gagnent et les verrouilleront également. Combinez cela avec l'impact des utilisateurs devant payer des frais Ether pour utiliser Ethereum (qui sont retirés de la circulation), et le fait que le taux auquel Ether est émis par an sera réduit d' environ 90 % dans le cadre du nouveau modèle PoS, et nous allons envisager une réduction rapide de l'offre d'éther. Et plus le réseau est utilisé, plus la monnaie du réseau doit être dépensée pour l'utiliser - de sorte que l'Ether retiré de la circulation ne fera qu'augmenter à mesure que le réseau gagne en popularité (en supposant qu'il fournit un service utile). Bien sûr, il est important de noter que les frais par transaction payés par les utilisateurs devraient baisser avec le nouveau modèle PoS, mais même ainsi, lorsque vous prenez tous ces facteurs ensemble, ils devraient toujours faire grimper le prix de l'Ether de manière exponentielle.





Un bon indicateur d'utilisation est la valeur totale verrouillée (TVL) dans les applications DeFi (c'est-à-dire le montant des fonds que les utilisateurs ont garés ou "mis en jeu" sur les plateformes DeFi, pour lesquels ils reçoivent des rendements en retour). Je pense que DeFi offrira un système alternatif crédible au cartel financier de confiance auquel nous payons actuellement des milliards de dollars par an en rentes économiques. C'est ce que montre le graphique ci-dessus. Comme vous pouvez le voir, TVL a crié plus haut après 2020. Les applications qui utilisent cette garantie verrouillée paient des frais ETH au réseau. Plus DeFi grandit, plus l'ETH devient déflationniste. Cela devient un problème à l'extrême, mais nous ne sommes pas encore proches de cette situation. Tu peux lire, "Oui... j'ai lu le livre blanc" pour une discussion à ce sujet.





Passons en revue mon hypothèse une fois de plus avant de passer à autre chose.





Je suis convaincu que la fusion aura lieu d'ici la fin de l'année en raison du bruit accru fait par les mineurs d'Ethereum, qui perdront probablement une part importante – sinon la totalité – de leurs revenus dans un monde PoS. La récente déroute du marché a brisé les âmes des taureaux « Zhu-percycle » qui étaient gros sur Ethereum et DeFi ce cycle, les transformant en une horde de vendeurs aveugles. Le phénomène « achetez la rumeur, vendez les nouvelles » après la fusion ne se produira pas. Quiconque pourrait vendre a probablement déjà vendu en raison de l'intense mouvement à la baisse des prix au cours du mois dernier. La fusion signifie qu'Ether devient une monnaie déflationniste, et son utilisation devrait continuer de croître à mesure que DeFi gagne en popularité, ce qui augmente le taux de déflation. Bien qu'il existe d'autres concurrents du réseau de contrats intelligents de couche 1, beaucoup d'entre eux disposent déjà d'une version d'un algorithme de consensus PoS. Ether est la seule crypto-monnaie majeure qui passe actuellement de PoW à un PoS.





Le dernier point est extrêmement important. Ce changement est un événement ponctuel. Il n'y aura jamais d'autre configuration d'investissement comme celle que nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi mon tir sonnera juste, propulsé par Ether.

Calcul de la valeur attendue

C'est la section la plus importante de cet essai, car même si mes arguments sont solides et que vous en sortez convaincu, il y a une grande chance non nulle que je me trompe. À la lumière de cela, passons rapidement en revue les prévisions de prix pour toutes les combinaisons potentielles de résultats de macro et de fusion.





Sauf indication contraire, les prix que je cite dans cette section proviennent de Bloomberg. Il y aura un certain écart entre vos échanges au comptant préférés et les taux croisés sur Bloomberg, mais je fais cela pour être cohérent.

Scénario 1 : Fed Pivot + Fusion réussie d'Ethereum (c'est-à-dire, ce que je spécule se produira, et le meilleur scénario pour ETH)

En novembre 2021, la Fed imprimait de l'argent, les shitcoins augmentaient et l'attention a commencé à se tourner vers le récit haussier entourant une prochaine fusion Ethereum en 2022. Par conséquent, j'utiliserai 5 000 $, la barrière psychologique qu'Ether a juste dépassée à ce moment-là, comme objectif de prix pour ce scénario. Je pense qu'il s'agit d'une estimation prudente, car les changements structurels de la dynamique demande / offre ne seront jamais pleinement évalués a priori - tout comme la façon dont les réductions de moitié du Bitcoin produisent en permanence des rendements positifs, même si nous savons bien à l'avance quand ils se produiront.

Scénario 2 : pas de pivot de la Fed + fusion Ethereum réussie

Depuis les profondeurs les plus profondes et les plus sombres de la liquidation forcée initiée par les Trois Flèches de bon nombre des principales institutions de crédit crypto et des fonds spéculatifs, Ether est passé d'un minimum d'environ 1 081 $ à 1 380 $ – un rendement de près de 30 % en quelques semaines. De la réunion de la Fed du 27 juillet à la clôture du vendredi 29 juillet, Ether était de +25% en termes absolus et de +9% contre Bitcoin.





Si la Fed ne rallume pas l'imprimante à billets, le scénario de base est un retour aux niveaux d'avant que le marché ne commence à envisager un pivot de la Fed. Pour être prudent, supposons que le prix de l'ETH revienne au plus bas du marché du 17 juin (1 081 $), mais conserve également tout mouvement de prix qu'il a connu du plus bas du 17 juin au 26 juillet (la veille de la mise sur la table du pivot de la Fed) qui nous pouvons attribuer strictement aux attentes d'une fusion réussie. Afin d'isoler le mouvement du prix de l'ETH au cours de cette période qui était uniquement motivé par les attentes de fusion, supposons que toute surperformance récente de l'ETH par rapport à BTC a été entièrement motivée par les attentes concernant l'impact de la fusion. Cela me permettra d'isoler l'effet de la spéculation concernant le moment et le résultat de la fusion des effets de la liquidité en USD sur le marché au sens large.





La valeur de l'ETH a augmenté de 25,46 % par rapport à la BTC du 17 juin au 26 juillet – donc si le pivot de la Fed est retiré de la table, nous pouvons supposer que le prix tomberait à 1 081 $ (le plus bas du 17 juin) * 1,2546, ce qui revient à 1 356 $ .





Maintenant, nous devons ajouter l'impact attendu sur les prix d'une fusion réussie. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la fusion devrait entraîner un événement de "triple moitié" en raison de l'impact structurel qu'elle aura sur le réseau Ethereum. Pour prédire comment cela pourrait affecter le prix d'Ether, nous pouvons examiner les performances de Bitcoin entre ses dates de réduction de moitié. Le tableau ci-dessous montre l'appréciation du prix qui s'est produite entre chaque date de réduction de moitié du Bitcoin.





Bitcoin est de l'argent décentralisé. Ethereum est une puissance de calcul décentralisée. Si Bitcoin a toujours augmenté après la réduction de moitié, il est raisonnable de supposer qu'Ether le fera également. Par conséquent, si nous prenons la hausse de prix la moins significative après la réduction de moitié de 163 % et que nous l'appliquons à 1 356 $, nous arrivons à une valeur attendue de 3 562 $.





Remarque : la performance des prix de 163 % après la fusion est extrêmement conservatrice, car l'offre totale de Bitcoin a continué d'augmenter chaque bloc après chaque réduction de moitié, tandis que l'offre d'Ethereum après la fusion, compte tenu des tendances d'utilisation actuelles, devrait se contracter à chaque bloc.

Scénario 3 : pas de pivot de la Fed + fusion Ethereum infructueuse

Aucun argent gratuit et aucune aide de l'Archange Vitalik ne nous ramène à l'âge des ténèbres. Ce serait le récent creux de 1 081 $ – ce qui est ma prévision de prix pour ce scénario.

Scénario 4 : Fed Pivot + Échec de la fusion Ethereum

Si la fusion échoue ou est reportée, le réseau Ethereum fonctionnera toujours comme il le fait aujourd'hui. Beaucoup pourraient être gravement déçus, mais la valeur d'Ether ne tombera pas à zéro. Solana, le 9e plus grand shitcoin – avec une capitalisation boursière de 13,5 milliards de dollars – a cessé de fonctionner pendant de nombreuses heures plusieurs fois au cours des 12 derniers mois, et il vaut toujours beaucoup plus que zéro. Ethereum ira très bien si la fusion ne se produit pas dans les délais.





Pour calculer l'impact que ce scénario aura sur le prix de l'ETH, utilisons la performance des prix BTC / USD du 17 juin au 26 juillet comme bêta de liquidité pour déterminer ce que le prix de l'ETH aurait avant qu'un pivot potentiel de la Fed ne soit sur la table, et sans que l'excitation liée à la fusion ne fasse grimper le prix - tout en incluant tout mouvement de prix qui, selon nous, a été strictement motivé par les conditions récentes de liquidité en USD.





Du 17 juin au 26 juillet, le BTC a augmenté de 1,72 % par rapport à l'USD. Ainsi, nous pouvons estimer que le prix de l'ETH aurait également augmenté de 1,72 % au cours de cette période en l'absence d'excitation liée à la fusion – car encore une fois, nous supposons que la fusion est le seul facteur à l'origine de la surperformance de l'ETH par rapport à BTC. Une fusion ratée ou reportée nous ramènerait ainsi à 1 081 $ (le plus bas de l'ETH du 17 juillet) * Liquidity Beta (1,0172), soit 1 099 $. Mais dans ce scénario, nous expérimentons également l'euphorie de plus d'argent imprimé. DeFi continuera de gagner du terrain sur TradFi. Et si le passé est un indicateur, Ether aspirera des fiat sales dans son orbite alors que la Fed augmentera à nouveau la masse monétaire. Ethereum a augmenté de près de 10 fois par rapport aux creux de mars 2020 lorsque la Fed a augmenté la liquidité mondiale en USD de 25 % en l'espace d'un an. Pour être prudent, je prédis qu'Ether ne remonte qu'aux niveaux actuels de 1 600 $.

La matrice de valeur attendue

J'ai attribué une probabilité paire aux quatre résultats. (Évidemment, vous pouvez jouer avec ce modèle de base en fonction de vos opinions, mais c'est un simple point de départ). J'ai ensuite calculé le rendement des niveaux actuels au prix attendu pour chaque scénario, pondéré ces rendements attendus par leur probabilité et fait la moyenne de tous ensemble, ce qui nous a amenés à la valeur attendue.





Exécution

Évaluons nos options pour participer à cette opportunité.

Spot / Éther physique

C'est l'option la plus simple. Si ETH se négocie actuellement 76% moins cher par rapport à mon modèle, alors je suis prêt à vendre du fiat et à acheter de l'Ether aujourd'hui. Je reçois un bonus supplémentaire car je recevrai un nombre égal de jetons de n'importe quel fork PoW Ether qui apparaît. Ces pièces ETH_PoW peuvent être vendues dès qu'un échange au comptant centralisé répertorie toute paire ETH_PoW.

Contrats à terme ETH/USD

Aujourd'hui (4 août), le contrat à terme Deribit 31 mars 2023 ETH/USD s'est négocié à 1 587 $. Mon prix à terme modèle est de 2 815 $ et, par conséquent, le marché à terme semble être SOUS- ÉVALUÉ à 44 %. Par conséquent, si je voulais exprimer mon commerce en utilisant des contrats à terme à effet de levier, je devrais acheter ces contrats.

Options d'achat ETH/USD

Étant donné que notre modèle indique que la juste valeur du contrat à terme du 31 mars est de 2 815 $, c'est mon contrat à terme à parité aux fins de la tarification d'une option. Par conséquent, je devrais acheter une option d'achat avec un prix d'exercice de 2 800 $.





Le 4 août, le prix de l'offre d'achat ETH/USD Deribit du 31 mars à 2 800 $ était de 0,141 ETH. Chaque contrat vaut 1 ETH. En utilisant leur modèle de tarification des options, les grecs importants sont les suivants :





Delta : 0,37 Vol implicite : 98,3 %





Si vous ne savez pas ce que cela signifie, vous ne devriez pas négocier d'options.





Je veux prendre un peu plus de risques sur le moment de la fusion et sur le potentiel de hausse, j'ai donc acheté des contrats d'options de décembre 2022 avec une grève de 3 000 $. L'expiration plus courte signifie que je paie moins de valeur temps, ce qui est coûteux compte tenu du niveau élevé de volatilité implicite. Ma grève est plus loin de l'argent et cela déprécie l'option, mais d'un autre côté, je paierai plus pour la volatilité en raison du sourire de la structure des termes.





Au fur et à mesure que je définirai ma stratégie commerciale avant la fusion, j'achèterai très probablement plus d'ETH au comptant et je m'engagerai dans d'autres opérations de financement pour maximiser mes chances de capitaliser sur les erreurs de prix du marché. Il y en aura beaucoup, tout comme il y en a eu lors des scissions de la chaîne Bitcoin en 2017.

La fin

Les haineux continueront de détester

Mais mon portfolio est sur le point d'apprécier

1k, 2k, 3k, 4k 5k, 6k, 7k, 8k, dix mille dollars américains, je dis !

ENCHÈRES MAX Ether VENTES MAX Fiat

Inshallah vous apostat