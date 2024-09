Devemos modificar os genes de nossas frutas e vegetais?

A questão dos OGMs está em discussão há algum tempo. Agora, trazemos mais uma alternativa para você: a edição genética.

Pode não ser novidade no quarteirão, mas os benefícios que podemos alcançar com essa tecnologia ressurgiram. Esse é um dos assuntos que trouxemos à nossa comunidade para discutir neste tópico de discussão, juntamente com a diferença entre GM e GE.

Este tópico do Slogging de Sara Pinto, Jack Boreham, Mónica Freitas e Arthur Tkachenko ocorreu no canal oficial #technology do slogging e foi editado para facilitar a leitura.

Devemos modificar geneticamente nossas frutas e vegetais?



https://www.bbc.com/news/science-environment-61537610

" Os tomates que aumentam a vitamina D do corpo podem estar entre as primeiras culturas editadas com genes permitidos à venda na Inglaterra.

Pesquisadores em Norwich criaram as plantas desativando uma molécula específica em seu código genético.

Um projeto de lei será apresentado na quarta-feira para permitir o cultivo comercial de culturas geneticamente modificadas na Inglaterra."

"Atualmente, a técnica não é usada para produção de alimentos no Reino Unido por causa das regras estabelecidas pela UE, mas o Brexit permitiu que o Reino Unido estabelecesse suas próprias regras .

Uma em cada seis pessoas no Reino Unido tem deficiência de vitamina D, que é vital para ossos e músculos fortes e ajuda a reduzir o risco de câncer.

A professora Cathie Martin, que liderou a pesquisa no John Innes Centre, disse que o desenvolvimento, publicado na Nature Plants , pode ser extremamente benéfico."

"Nos humanos, meia hora ao sol todos os dias é suficiente para produzir vitamina D suficiente. Mas muitas pessoas não têm esse tempo fora e é por isso que precisam de suplementos. Os próprios tomates podem fornecer outra fonte de vitamina D em sua dieta".

Quais são seus pensamentos sobre isso? Você acha que é uma boa forma de tornar os produtos mais benéficos para a população? Jack Boreham Limarc Ambalina Mónica Freitas

Definitivamente! Não acho que devemos fugir das culturas GM. Eles poderiam salvar o planeta

Sara Pinto, percebo porque esta iniciativa é popular - responde directamente a uma necessidade da população. O problema com os transgênicos é que não sabemos quais efeitos eles podem ter a longo prazo para as pessoas. Então, é uma faca de dois gumes - é bom a curto prazo, ruim a longo prazo?

Agora, esta é a parte curiosa. A modificação genética é um pouco diferente da edição genética. Enquanto o OGM adiciona uma seção de DNA, na edição de genes, eles retiram apenas uma parte do DNA da planta sem adicionar. Ambos modificam a planta e ambos são proibidos na Europa. No entanto, como a tecnologia não envolve colocar genes diferentes na planta, isso pode ser considerado mais seguro Jack Boreham Mónica Freitas

Sara Pinto, ah, que interessante! Talvez isso torne mais seguro, mas ainda precisamos esperar por mais testes para ter certeza. Nesta iniciativa de tomates, eles estão adicionando genes ou removendo-os? Você sabe?

Mónica Freitas, neste artigo, menciona a possibilidade de edição de genes, e até agora: "O governo do Reino Unido decidiu que a edição de genes é segura de usar e vai apresentar na quarta-feira um projeto de lei para permitir seu desenvolvimento comercial na Inglaterra. Os regulamentos em culturas GM não será relaxado nesta fase."

O Reino Unido está aproveitando o fato de não ter que seguir os regulamentos da União Européia e está considerando essa tecnologia, o que é bem curioso

Sara Pinto, então provavelmente é mais do que apenas remover ou adicionar genes. Há mais do que isso.

Sara Pinto Vamos ver onde vão tomar esta iniciativa e esperar o melhor

Mónica Freitas, até agora só pensam em remover, por isso ainda é edição genética. Mas estou curioso para ver como vai ser

Sara Pinto Estou muito curiosa para saber como vão anunciar e vender este produto e qual será a reacção do público

Claro que precisamos fazer isso. estamos selecionando vegetais há milhares de anos. é apenas outra maneira de fazer isso muito mais rápido, em vez de esperar pela Mãe Natureza



mais grave, houve um caso em alguns países, onde o arroz era o prato principal de muita gente, e as crianças começaram a adoecer porque não têm β-caroteno suficiente



geralmente, você pode consertá-lo comendo mais cenouras. Mas você não pode corrigir esse problema rapidamente. Por diferentes razões. A solução foi misturar os genes do arroz para que tivesse um pouco de beta-caroteno dentro...



Mas as pessoas anti-transgênicas locais não ficaram felizes.





O beta-caroteno atua como uma pró-vitamina A ou composto anti-câncer. As cenouras contêm a maior quantidade de beta-caroteno de frutas e vegetais comuns , mas a cada ano 25% da produção de cenoura é perdida nos EUA durante o processamento e armazenamento, enquanto, ao mesmo tempo, a demanda do mercado aumenta.



Além disso, imagine duas situações. Um deles é um agricultor que está tentando selecionar um novo vegetal com pura sorte, sem alguma experiência adequada, etc.



Ou imagine um grande laboratório, cheio de funcionários experientes, com doutorado, em um laboratório limpo, com equipamentos de alta tecnologia e abordagem científica. Qual você vai aprovar mais?

🔥 1

no nosso artigo com a Mónica Freitas https://hackernoon.com/chatting-about-gmo temos uma conversa semelhante. o mais legal é comparar os tomates atuais com os de 100 anos.

Devo também referir que a maioria das culturas que estão a crescer neste momento, têm sementes não de uma avó local, mas de empresas certificadas que as vendem a preços elevados.





Monsanto

A maior empresa de sementes do mundo, a Monsanto , responde por quase um quarto (23%) do mercado global de sementes proprietárias.



A Monsanto Company ( https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/English ) foi uma empresa americana https://en.wikipedia.org/wiki/Agrochemical e https://en.wikipedia.org/wiki /Corporação de biotecnologia agrícola fundada em 1901 e com sede em https://en.wikipedia.org/wiki/Creve_Coeur,_Missouri . O produto mais conhecido da Monsanto é https://en.wikipedia.org/wiki/Roundup_(herbicida) , um https://en.wikipedia.org/wiki/Glifosato baseado em https://en.wikipedia.org/wiki/ Herbicida , desenvolvido na década de 1970. Mais tarde, a empresa tornou-se um grande produtor de culturas https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_engineering . Em 2018, a empresa ficou em 199º lugar na https://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_500 das maiores corporações dos Estados Unidos em receita. https://en.wikipedia.org/wiki/Monsanto#cite_note-Fortune_500_Companies_2018-2



A Monsanto foi um dos quatro grupos a introduzir genes em plantas em 1983, https://en.wikipedia.org/wiki/Monsanto#cite_note-pbn-3 e foi um dos primeiros a realizar testes de campo de https://en.wikipedia .org/wiki/Genetically_modified_crops em 1987. Foi uma das 10 maiores empresas químicas dos EUA até alienar a maior parte de seus negócios químicos entre 1997 e 2002, por meio de um processo de fusões e spin-offs que concentrou a empresa em https:// en.wikipedia.org/wiki/Biotechnology . A Monsanto foi uma das primeiras empresas a aplicar o modelo de negócios https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_biotechnology#Biotechnology_and_industry à agricultura, usando técnicas desenvolvidas por empresas farmacêuticas de biotecnologia. https://en.wikipedia.org/wiki/Monsanto#cite_note-4 : 2–6 Nesse modelo de negócios, as empresas recuperam as despesas de P&D explorando https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_patent .





Mónica Freitas , Sinceramente acho que vão anunciar assim mesmo. Eles podem ter que colocar um selo negando a edição do gene embora

Arthur Tkachenko, tenho que concordar. Parece natural tirar proveito da tecnologia que temos, se for considerada segura, é claro. Temos pessoas em todos os lugares que podem se beneficiar dessas plantas que nos ajudam a obter a quantidade certa de nutrientes de que precisamos. Entendo por que as pessoas estão preocupadas com esse assunto, mas acho que devemos explorar e investir mais nisso.

Arthur Tkachenko, é curioso porque acho que para a maioria das pessoas o primeiro instinto é pensar que completamente natural é a melhor opção. Porém, principalmente na alimentação, começamos a ver que não é bem assim. Eu verifiquei nossa história do HackerNoon, e esta imagem é uma das razões pelas quais definitivamente não poderíamos depender de alimentos inalterados

❤ 1 :partying_face: 1

Sara Pinto, se forem, vão perder uma boa oportunidade. Eles poderiam vendê-los como tomates mágicos que o deixarão bronzeado 😂

Com toda a seriedade, eles poderiam vendê-lo como um alimento para aumentar a vitamina D.

Mónica Freitas, isso é bom haha. No entanto, ainda acho que muitas pessoas hesitarão em comprar alimentos alterados dessa maneira, então realmente não sei como o público aceitaria isso. Você acha que a população do seu país estaria aberta a isso?

Sara Pinto, não faço ideia. A gente desconfia de tudo que não é "natural", mas geralmente nem se preocupa em checar, então... é uma bagunça. Haveria pessoas que comprariam e não se importariam se fosse OGM. Só não tenho certeza de qual porcentagem da população seria.

No momento, o único OGM autorizado para produção é o milho. Então, ainda não é uma possibilidade vender OGMs.

vamos criar um segmento separado para agricultura vertical e cultivo de plantas em recipientes!

🔥 1