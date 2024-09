Devrions-nous modifier génétiquement nos fruits et légumes ?

La question des OGM est sur la table depuis un certain temps. Maintenant, nous vous proposons une autre alternative : l'édition de gènes.

Ce n'est peut-être pas nouveau dans le quartier, mais les avantages que nous pouvons obtenir avec cette technologie ont refait surface. C'est l'un des sujets que nous avons amenés à discuter dans notre communauté dans ce fil de discussion, parallèlement à la différence entre GM et GE.

Ce fil de discussion de Sara Pinto, Jack Boreham, Mónica Freitas et Arthur Tkachenko s'est produit sur la chaîne #technologique officielle de slogging et a été modifié pour plus de lisibilité.

Doit-on génétiquement modifier nos fruits et légumes ?



" Les tomates qui stimulent la vitamine D du corps pourraient être parmi les premières cultures génétiquement modifiées autorisées à la vente en Angleterre.

Des chercheurs de Norwich ont créé les plantes en désactivant une molécule spécifique dans leur code génétique.

Un projet de loi sera présenté mercredi pour autoriser la culture commerciale de cultures génétiquement modifiées en Angleterre. »

"La technique n'est actuellement pas utilisée pour la production alimentaire au Royaume-Uni en raison des règles établies par l'UE, mais le Brexit a permis au Royaume-Uni d'établir ses propres règles .

Une personne sur six au Royaume-Uni souffre d'une carence en vitamine D, qui est essentielle à la solidité des os et des muscles et aide à réduire le risque de cancer.

Le professeur Cathie Martin, qui a dirigé la recherche au John Innes Centre, a déclaré que le développement, publié dans Nature Plants , pourrait être extrêmement bénéfique. »

"Chez les humains, une demi-heure au soleil chaque jour suffit pour fabriquer suffisamment de vitamine D. Mais beaucoup de gens n'ont pas ce temps à l'extérieur et c'est pourquoi ils ont besoin de suppléments. Les tomates elles-mêmes pourraient fournir une autre source de vitamine D dans leur alimentation."

Que pensez-vous de ceci? Pensez-vous que c'est une bonne façon de rendre les produits plus bénéfiques pour la population ? Jack Boreham Limarc Ambalina Monica Freitas

Absolument! Je ne pense pas que nous devrions avoir peur des cultures GM. Ils pourraient sauver la planète

Sara Pinto, je comprends pourquoi cette initiative est populaire - elle répond directement au besoin d'une population. Le problème avec les OGM, c'est que nous ne savons pas quels effets ils pourraient avoir à long terme sur les gens. Donc, c'est un peu une épée à double tranchant - est-ce bon à court terme, mauvais à long terme ?

Maintenant, c'est la partie curieuse. La modification génétique est un peu différente de l'édition génétique. Alors que les OGM ajoutent une section d'ADN, dans l'édition de gènes, ils ne retirent qu'une partie de l'ADN de la plante sans en ajouter. Les deux modifient la plante et les deux sont interdits en Europe. Cependant, comme la technologie n'implique pas l'introduction de différents gènes dans la plante, cela peut être considéré comme plus sûr. Jack Boreham Mónica Freitas

Sara Pinto, oh, c'est intéressant ! Peut-être que cela le rend plus sûr, mais nous devons encore attendre plus de tests pour être sûrs. Dans cette initiative sur les tomates, ajoutent-ils des gènes ou en suppriment-ils ? Savez-vous?

Mónica Freitas, dans cet article, ils mentionnent la possibilité de l'édition de gènes, et jusqu'à présent : "Le gouvernement britannique a décidé que l'édition de gènes est sûre à utiliser et doit présenter mercredi un projet de loi pour permettre son développement commercial en Angleterre. La réglementation sur les cultures GM ne sera pas assouplie à ce stade."

Le Royaume-Uni profite de ne pas avoir à suivre les réglementations de l'Union européenne et envisage cette technologie, ce qui est assez curieux

Sara Pinto, c'est donc probablement plus qu'une simple suppression ou ajout de gènes. Il y a plus que ça.

Sara Pinto Voyons où ils prennent cette initiative et espérons le meilleur

Mónica Freitas, jusqu'à présent, ils ne prévoient que de supprimer, donc c'est toujours de l'édition de gènes. Mais je suis curieux de voir comment ça va se passer

Sara Pinto Je suis très curieux de savoir comment ils vont faire de la publicité et vendre ce produit et quelle sera la réaction du public

Bien sûr, nous devons le faire. nous sélectionnons des légumes depuis des milliers d'années maintenant. c'est juste une autre façon de le faire beaucoup plus rapidement plutôt que d'attendre Mère Nature



plus sérieusement, il y a eu un cas dans certains pays, où le riz était le plat principal pour beaucoup de gens, et les enfants ont commencé à tomber malades parce qu'ils n'avaient pas assez de β-carotène



généralement, vous pouvez y remédier en mangeant plus de carottes. Mais vous ne pouvez pas résoudre rapidement ce problème. pour des raisons différentes. La solution consistait à mélanger les gènes du riz pour qu'il contienne du bêta-carotène à l'intérieur...



Mais les gens anti-ogm locaux n'étaient pas contents.





Le bêta-carotène agit comme une pro-vitamine A ou un composé anticancéreux. Les carottes contiennent la plus grande quantité de bêta-carotène des fruits et légumes courants , mais chaque année, 25 % de la production de carottes est perdue aux États-Unis pendant la transformation et le stockage, tandis que, dans le même temps, la demande du marché augmente.



De plus, imaginez deux situations. L'un est un agriculteur qui essaie de sélectionner un nouveau légume avec un peu de chance, sans expérience appropriée, etc.



Ou imaginez un grand laboratoire, plein d'employés expérimentés, titulaires d'un doctorat, dans un laboratoire propre qui utilise des équipements de haute technologie et utilise une approche scientifique. Lequel approuverez-vous le plus ?

Je dois également mentionner que la plupart des cultures en ce moment ne proviennent pas d'une grand-mère locale, mais d'entreprises certifiées qui les vendent à des prix élevés.





Mónica Freitas, je pense honnêtement qu'ils feront de la publicité de la même manière. Ils devront peut-être apposer un cachet renonçant à l'édition du gène

Arthur Tkachenko, je suis d'accord. Il semble naturel de profiter de la technologie dont nous disposons, si elle est considérée comme sûre, bien sûr. Nous avons des gens partout qui pourraient bénéficier de ces plantes qui nous aident à obtenir la bonne quantité de nutriments dont nous avons besoin. Je vois pourquoi les gens sont préoccupés par ce sujet, mais je pense que nous devrions explorer davantage et investir là-dedans.

Arthur Tkachenko, c'est curieux parce que je pense que pour la plupart des gens, le premier réflexe est de penser que le naturel est la meilleure option. Cependant, surtout dans la nourriture, on commence à voir que ce n'est pas le cas. J'ai vérifié notre histoire HackerNoon, et cette image est l'une des raisons pour lesquelles nous ne pouvions certainement pas dépendre de la nourriture non modifiée

Sara Pinto, s'ils le sont, ils rateront une bonne occasion. Ils pourraient les vendre comme des tomates magiques qui vous feront bronzer 😂

Sérieusement, ils pourraient le vendre comme aliment boostant la vitamine D.

Mónica Freitas, c'est un bon point haha. Cependant, je pense toujours que beaucoup de gens hésiteront à acheter de la nourriture modifiée de cette manière, donc je ne sais pas vraiment comment le public le prendrait. Pensez-vous que la population de votre pays serait ouverte à cela ?

Sara Pinto, je n'en ai aucune idée. Nous nous méfions de tout ce qui n'est pas "naturel", mais nous ne nous soucions généralement même pas de le vérifier, alors... c'est un gâchis. Il y aurait des gens qui achèteraient et ne se soucieraient pas de savoir si c'est des OGM. Je ne sais tout simplement pas quel pourcentage de la population ce serait.

À l'heure actuelle, le seul OGM autorisé à la production est le maïs. Donc, il n'est même pas encore possible de vendre des OGM.

