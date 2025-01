Deus, Bitcoin e Prova de Trabalho: Como a Sabedoria Antiga Alimenta o Blockchain

É realmente uma benção total acordar nesta manhã de domingo com o som do vento soprando entre as árvores. Ontem à noite assisti ao documentário completo God Bless Bitcoin pela 3ª vez. Adormeci no meio do filme, enquanto mergulhava fundo no sistema de prova de trabalho do Bitcoin. Acordei e tropecei em um versículo da Bíblia de Provérbios 23:23 na minha tela.





Aqui está o que me atingiu como um raio: na Passion Translation, que nos diz para "Abraçar a verdade e mantê-la perto. Não deixe de lado a sabedoria, a instrução e o entendimento que dá vida. A palavra hebraica para "comprar" neste contexto significa "adquirir" - sugerindo que a verdade real, a sabedoria genuína, requer esforço. Parece familiar? Deveria, porque é exatamente disso que se trata o sistema de prova de trabalho do Bitcoin.





Pense nisso. Quando Satoshi Nakamoto nos deu o Bitcoin, ele/ela/eles não criaram apenas outra moeda digital. Eles construíram um sistema onde você não pode simplesmente comprar seu caminho para o consenso – você tem que provar seu comprometimento por meio de trabalho real. É como se eles pegassem esse antigo princípio bíblico e o codificassem no próprio DNA do Bitcoin.





Já escrevi antes sobre como a prova de trabalho está remodelando tudo, desde a política presidencial até a governança em lugares como o Reino Tonga. Mas ver isso através dessa lente bíblica acrescenta uma dimensão totalmente nova. Quando falamos sobre mineradores gastando poder computacional para validar transações, eles não estão apenas protegendo uma rede – eles estão participando de um ritual tão antigo quanto a própria sabedoria: provar seu comprometimento com a verdade por meio do esforço.





Isso é especialmente difícil quando você olha para o que está acontecendo na esfera política. Quando 17% dos adultos dos EUA detêm criptomoedas, eles não estão apenas investindo em uma nova classe de ativos. Eles estão colocando a pele no jogo, provando sua dedicação à autodeterminação financeira por meio de esforço tangível. Cada satoshi que eles detêm representa uma prova de seu comprometimento com essa nova verdade.





Lembra como Satoshi desapareceu sem converter suas moedas mineradas no início? Esse ato altruísta faz ainda mais sentido agora. Eles entenderam o que a sabedoria antiga estava nos dizendo: a verdade não é algo para ser acumulado ou vendido – é algo para ser conquistado e compartilhado.





E é aqui que fica realmente interessante para o futuro da governança. No meu trabalho com o modelo de governança descentralizada de Tonga, estamos essencialmente criando um sistema onde os cidadãos se tornam "mineradores da verdade" em sua própria comunidade. Toda vez que eles participam da formação de suas políticas locais, eles não estão apenas ganhando "govTokens" - eles estão provando sua participação na verdade compartilhada da comunidade por meio de esforço real.





Os paralelos são impressionantes. Assim como a rede do Bitcoin se torna mais forte a cada bloco minerado, cada pedaço de prova de trabalho adicionado, uma comunidade se torna mais forte quando seus membros participam ativamente na criação e validação de suas verdades compartilhadas. Você não pode comprar esse tipo de legitimidade – você tem que conquistá-la.





Em um mundo onde estamos cada vez mais questionando o que é real e o que não é, onde a confiança nas instituições tradicionais está se erodindo, talvez precisemos dessa sabedoria antiga mais do que nunca. A ideia de que a verdade deve ser conquistada por meio do esforço, não comprada com dinheiro, parece revolucionária. Mas não é nova — é tão antiga quanto a própria sabedoria.





O sistema de prova de trabalho do Bitcoin não é apenas criptografia inteligente. É uma implementação digital de um princípio atemporal: que a verdade exige esforço, que a sabedoria deve ser conquistada, que o valor real vem do comprometimento genuíno. De certa forma, cada minerador de Bitcoin está participando de uma tradição que remonta a milhares de anos – provando sua dedicação à verdade por meio de trabalho tangível.





À medida que construímos esse novo futuro digital, talvez devêssemos prestar mais atenção a essa sabedoria antiga. Afinal, quer estejamos falando sobre verdade espiritual ou consenso digital, o princípio permanece o mesmo: você não pode comprar seu caminho para a legitimidade. Você tem que provar isso, um bloco de cada vez, um esforço de cada vez.





O futuro da organização humana pode ser digital, mas os princípios que o fazem funcionar? Esses são atemporais.