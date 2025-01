Dios, Bitcoin y la prueba de trabajo: cómo la sabiduría ancestral impulsa la cadena de bloques

Es realmente una bendición total despertarse este domingo por la mañana con el sonido del viento soplando entre los árboles. Ayer mismo vi el documental completo God Bless Bitcoin por tercera vez. Me quedé dormido en medio de la película, mientras me sumergía en el sistema de prueba de trabajo de Bitcoin. Me desperté y me topé con un versículo bíblico de Proverbios 23:23 en mi pantalla.





Esto es lo que me impactó como un rayo: en la Traducción de la Pasión, que nos dice: "Abraza la verdad y mantente cerca de ella. No dejes de lado la sabiduría, la instrucción y el entendimiento que da vida". La palabra hebrea para "comprar" en este contexto significa "adquirir", lo que sugiere que la verdad real, la sabiduría genuina, requiere esfuerzo. ¿Te suena familiar? Debería, porque esto es exactamente de lo que se trata el sistema de prueba de trabajo de Bitcoin.





Piénsalo. Cuando Satoshi Nakamoto nos dio Bitcoin, no creó simplemente otra moneda digital. Construyeron un sistema en el que no se puede comprar el consenso, sino que hay que demostrar el compromiso con el trabajo real. Es como si hubieran tomado este antiguo principio bíblico y lo hubieran codificado en el ADN mismo de Bitcoin.





Ya he escrito antes sobre cómo la prueba de trabajo está transformando todo, desde la política presidencial hasta la gobernanza en lugares como el Reino de Tonga. Pero verlo a través de esta lente bíblica añade una dimensión completamente nueva. Cuando hablamos de mineros que gastan potencia computacional para validar transacciones, no solo están protegiendo una red, sino que están participando en un ritual tan antiguo como la sabiduría misma: demostrar su compromiso con la verdad a través del esfuerzo.





Esto es especialmente duro cuando se observa lo que está sucediendo en la esfera política. Cuando el 17% de los adultos estadounidenses tienen criptomonedas, no solo están invirtiendo en una nueva clase de activos, sino que están poniendo su piel en el juego, demostrando su dedicación a la autodeterminación financiera a través de un esfuerzo tangible. Cada satoshi que poseen representa una prueba de su compromiso con esta nueva verdad.





¿Recuerdan cómo desapareció Satoshi sin convertir las monedas que había extraído en un principio? Ese acto desinteresado tiene aún más sentido ahora. Comprendieron lo que nos decía la sabiduría ancestral: la verdad no es algo que se pueda acumular o vender, sino algo que se debe ganar y compartir.





Y aquí es donde la situación se pone realmente interesante para el futuro de la gobernanza. En mi trabajo con el modelo de gobernanza descentralizada de Tonga, estamos creando básicamente un sistema en el que los ciudadanos se convierten en "mineros de la verdad" en su propia comunidad. Cada vez que participan en la formulación de sus políticas locales, no solo ganan "govTokens", sino que demuestran su participación en la verdad compartida de la comunidad a través de un esfuerzo real.





Los paralelismos son sorprendentes. Así como la red de Bitcoin se fortalece con cada bloque extraído y cada pieza de prueba de trabajo añadida, una comunidad se fortalece cuando sus miembros participan activamente en la creación y validación de sus verdades compartidas. Este tipo de legitimidad no se puede comprar: hay que ganársela.





En un mundo en el que cada vez nos cuestionamos más qué es real y qué no, en el que la confianza en las instituciones tradicionales se está erosionando, tal vez necesitemos esta sabiduría ancestral más que nunca. La idea de que la verdad debe ganarse con esfuerzo, no comprarse con dinero, parece revolucionaria, pero no es nueva: es tan antigua como la sabiduría misma.





El sistema de prueba de trabajo de Bitcoin no es solo criptografía inteligente. Es una implementación digital de un principio atemporal: que la verdad requiere esfuerzo, que la sabiduría debe ganarse, que el valor real proviene del compromiso genuino. En cierto modo, cada minero de Bitcoin participa en una tradición que se remonta a miles de años: demuestra su dedicación a la verdad a través de un trabajo tangible.





A medida que construimos este nuevo futuro digital, tal vez deberíamos prestar más atención a esta sabiduría ancestral. Después de todo, ya sea que hablemos de la verdad espiritual o del consenso digital, el principio sigue siendo el mismo: no se puede comprar la legitimidad. Hay que demostrarla, bloque por bloque, esfuerzo por esfuerzo.





El futuro de la organización humana puede ser digital, pero los principios que la hacen funcionar son atemporales.