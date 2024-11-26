አምላክ፣ ቢትኮይን እና የስራ ማረጋገጫ፡ የጥንት ጥበብ እንዴት ብሎክቼይንን እንደሚያጎናጽፈው

ዛሬ ጠዋት በዛፎች ላይ የሚነፍሰውን የንፋስ ድምፅ ሰምቶ መንቃቱ በእውነት ትልቅ በረከት ነው። በትላንትናው እለት ለ3ኛ ጊዜ እግዚአብሔር ይባርክ የተባለውን ሙሉ ዶክመንተሪ ተመለከትኩ። ወደ Bitcoin የማረጋገጫ-ስራ ስርዓት ጠልቄ እየገባሁ በፊልሙ መሃል እንቅልፍ ተኛሁ። ከእንቅልፌ ነቃሁና በስክሪኖቼ ላይ በምሳሌ 23፡23 ላይ ያለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ተመለከትኩ።
እንደ መብረቅ መብረቅ የመታኝ ነገር ይኸውልህ፡ በሕማማት ትርጉም ውስጥ "እውነትን ተቀበልና ያዝ። ጥበብን፣ ትምህርትንና ሕይወትን የሚሰጥ ማስተዋልን አትተው።" ለሚለው የዕብራይስጥ ቃል "ግዛ" ይላል። "በዚህ አውድ ውስጥ "ማግኘት" ማለት ነው - እውነተኛ እውነት, እውነተኛ ጥበብ, ጥረት ይጠይቃል. የተለመደ ይመስላል? ይህ ይገባል, ምክንያቱም ይህ በትክክል Bitcoin የማረጋገጫ-ሥራ ሥርዓት ስለ ነው.
እስቲ አስቡት። Satoshi Nakamoto Bitcoin ሲሰጠን እሱ/እሷ/እነሱ ሌላ ዲጂታል ምንዛሪ ብቻ አልፈጠሩም። መንገድዎን ወደ ስምምነት ብቻ መግዛት የማይችሉበት ስርዓት ገነቡ - ቁርጠኝነትዎን በተጨባጭ ስራ ማረጋገጥ አለብዎት። ይህን ጥንታዊ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርሕ ወስደው የ Bitcoin ዲ ኤን ኤ ውስጥ እንዳስቀመጡት ነው።
እንደ ኪንግደም ቶንጋ ባሉ ቦታዎች ከፕሬዚዳንት ፖለቲካ እስከ አስተዳደር ድረስ ያለውን የሥራ ማረጋገጫ እንዴት እንደሚቀርጽ ቀደም ብዬ ጽፌ ነበር። ነገር ግን በዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መነፅር ማየት አዲስ ገጽታ ይጨምራል። ፈንጂዎች ግብይቶችን ለማረጋገጥ የስሌት ሃይል ስለሚያወጡት ስናወራ ኔትዎርክን ማስጠበቅ ብቻ አይደለም - እንደ ጥበብ አሮጌ በሆነ የአምልኮ ሥርዓት ውስጥ እየተሳተፉ ነው፡ ለእውነት ያላቸውን ቁርጠኝነት በጥረት ማረጋገጥ።
ይህ በተለይ በፖለቲካው ዘርፍ እየሆነ ያለውን ነገር ሲመለከቱ በጣም ይመታል። 17% የአሜሪካ ጎልማሶች crypto ሲይዙ፣ አዲስ የንብረት ክፍል ላይ ኢንቨስት እያደረጉ ብቻ አይደሉም። በተጨባጭ ጥረት ለገንዘብ እራስን በራስ የመወሰን ቁርጠኝነትን በማሳየት ቆዳን በጨዋታው ውስጥ እያስገቡ ነው። የያዙት እያንዳንዱ ሳቶሺ ለዚህ አዲስ እውነት ያላቸውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ማስረጃ ነው።
ቀደምት የማዕድን ሳንቲሞቹን ሳይለውጥ ሳቶሺ እንዴት እንደጠፋ አስታውስ? ያ ከራስ ወዳድነት ነፃ የሆነ ተግባር አሁን የበለጠ ትርጉም ያለው ነው። የጥንት ጥበብ የሚለንን ተረዱ፡ እውነት የሚጠራቀም ወይም የሚሸጥ ነገር አይደለችም - ማግኘት እና መካፈል ያለበት ነው።
ለወደፊት የአስተዳደር ጉዳይ በጣም አስደሳች የሚሆነው እዚህ ላይ ነው። ከቶንጋ ያልተማከለ የአስተዳደር ሞዴል ጋር በምሰራው ስራ፣ ዜጎች በራሳቸው ማህበረሰብ ውስጥ "የእውነት ማዕድን አውጪዎች" የሚሆኑበትን ስርዓት እየፈጠርን ነው። የአካባቢ ፖሊሲያቸውን በመቅረጽ በተሳተፉ ቁጥር “govTokens” እያገኙ ብቻ አይደሉም - በህብረተሰቡ የጋራ እውነት ላይ ያላቸውን ድርሻ በተጨባጭ ጥረት እያረጋገጡ ነው።
ትይዩዎች አስደናቂ ናቸው። ልክ በእያንዳንዱ ብሎክ ሲመረት የBitcoin ኔትወርክ እየጠነከረ እንደሚሄድ፣ እያንዳንዱም የስራ ማረጋገጫ ሲጨመር ማህበረሰቡ ጠንካራ የሚሆነው አባላቱ የጋራ እውነቶቹን በመፍጠር እና በማረጋገጥ ንቁ ተሳትፎ ሲያደርጉ ነው። እንደዚህ አይነት ህጋዊነትን መግዛት አይችሉም - ማግኘት አለብዎት.
እውነት የሆነውን እና ያልሆነውን የምንጠይቅበት፣ በባህላዊ ተቋማት ላይ ያለው እምነት እየተሸረሸረ ባለበት በዚህ ዓለም ምናልባት ይህ ጥንታዊ ጥበብ ከምንጊዜውም በላይ ያስፈልገን ይሆናል። እውነት በጉልበት እንጂ በገንዘብ መገዛት የለበትም የሚለው አስተሳሰብ አብዮታዊነት ይሰማዋል። ግን አዲስ አይደለም - እንደ ጥበብ አሮጌ ነው.
የBitcoin የስራ ማረጋገጫ ስርዓት ብልህ ክሪፕቶግራፊ ብቻ አይደለም። ጊዜ የማይሽረው መርሆ ዲጂታል ትግበራ ነው፡ እውነት ጥረትን ይጠይቃል፣ ጥበብ መገኘት አለበት፣ ያ እውነተኛ ዋጋ የሚገኘው ከእውነተኛ ቁርጠኝነት ነው። በተወሰነ መልኩ እያንዳንዱ የቢትኮይን ማዕድን አውጪዎች በሺዎች ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት በሚመጣው ወግ ውስጥ ይሳተፋሉ - በተጨባጭ ሥራ ለእውነት መሰጠታቸውን ያረጋግጣሉ.
ይህንን አዲስ አሃዛዊ የወደፊት ሁኔታ በምንገነባበት ጊዜ፣ ምናልባት ለዚህ ጥንታዊ ጥበብ የበለጠ ትኩረት መስጠት አለብን። ለነገሩ፣ ስለ መንፈሳዊ እውነት ወይም ስለ ዲጂታል መግባባት እየተነጋገርን ከሆነ፣ መርሆው አንድ ነው፡ ወደ ህጋዊነት መንገድ መግዛት አትችልም። ማረጋገጥ አለብህ, አንድ ብሎክ በአንድ ጊዜ, አንድ ጥረት በአንድ ጊዜ.
የሰው ልጅ የወደፊት ዕጣ ዲጂታል ሊሆን ይችላል, ነገር ግን እንዲሠራ የሚያደርጉት መርሆዎች? እነዚያ ጊዜ የማይሽራቸው ናቸው።