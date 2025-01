Hudaý, Bitcoin we işiň subutnamasy: Gadymy paýhas blokcheini nädip güýçlendirýär

Bu ýekşenbe güni irden agaçlaryň üstünden öwüsýän ýeliň sesi bilen oýanmak hakykatdanam bagtdyr. Düýn 3-nji gezek “God Bless Bitcoin” doly dokumental filmine tomaşa etdim. Bitcoin-iň iş synag ulgamyna çuňňur çümüp barýarkam, filmiň ortasynda uklap galdym. Men oýandym we ekranda Süleýmanyň Tymsallary 23: 23-den Injil aýatyna büdredim.





Ine, meni ýyldyrym çakýan ýaly urdy: "Hakykaty gujaklaň we ýakyn saklaň" diýýän "Passion Translation" -da paýhas, görkezme we durmuş düşünjesini goýmaň. Hebrewewreýçe "satyn almak" sözi "bu kontekstde" gazanmak "diýmek - hakyky hakykatyň, hakyky paýhasyň tagallanyň gerekdigini görkezýär. Tanyş ýaly görünýärmi? Sebäbi, Bitcoin-iň iş synag ulgamynyň hut şu görnüşi.





Bu barada pikirleniň. Satoşi Nakamoto bize Bitcoin bereninde, diňe bir sanly walýuta döretmediler. Diňe ylalaşyga girip bilmeýän ulgam gurdular - hakyky işiň üsti bilen ygrarlylygyňyzy subut etmeli. Bu gadymy bibliýa ýörelgesini alyp, Bitcoin DNK-syna kodlaýan ýaly.





Prezidentiň syýasatlaryndan başlap, Tonga Patyşalygy ýaly ýerlerde dolandyryşa çenli hemme zady subut edýändigi barada öňem ýazypdym. Emma bu bibliýa obýektiwiniň üsti bilen görmek düýbünden täze bir ölçeg goşýar. Geleşikleri tassyklamak üçin hasaplaýyş güýjüni sarp edýän magdançylar hakda aýdanymyzda, olar diňe bir tor üpjün etmeýärler - paýhasyň özi ýaly köne däp-dessurlara gatnaşýarlar: tagallalar bilen hakykata ygrarlydyklaryny subut edýärler.





Syýasy ugurda bolup geçýän zatlara seredeniňde bu aýratyn agyr degýär. ABŞ-ly ulularyň 17% -i kripto saklanda, diňe täze aktiw synpyna maýa goýmaýarlar. Görnükli tagallalar bilen maddy öz ykbalyňy kesgitlemäge wepalydygyny subut edip, oýna derini goýýarlar. Olaryň tutan her bir satoşi, bu täze hakykata ygrarlydygyny görkezýär.





Satoşiniň irki gazylan teňňelerini öwürmän nädip ýitirim bolandygyny ýadyňyzdamy? Şol yhlasly hereket indi hasam manyly. Gadymy paýhasyň bize aýdýanlaryna düşündiler: hakykat saklanjak ýa-da satyljak zat däl - bu gazanylmaly we paýlaşylmaly zat.





Ine, dolandyryşyň geljegi üçin hakykatdanam gyzykly ýer. Tonganyň merkezleşdirilmedik dolandyryş modeli bilen işimde, raýatlaryň öz jemgyýetlerinde "hakykat magdançylaryna" öwrülýän ulgamyny döredýäris. Her gezek ýerli syýasatlaryny düzmäge gatnaşanlarynda diňe "govTokens" gazanmak bilen çäklenmän, hakyky tagallalar bilen jemgyýetiň umumy hakykatynda paýlaryny subut edýärler.





Meňzeşlikler haýran galdyrýar. Bitcoin torunyň gazylyp alynýan her bir blok bilen güýçlenişi ýaly, her bir subutnama goşuldy, agzalary umumy hakykatlary döretmäge we tassyklamaga işjeň gatnaşanlarynda bir jemgyýet güýçlenýär. Munuň ýaly kanunylygy satyn alyp bolmaz - ony gazanmaly.





Hakyky we nämäniň ýoklugyny has köp sorag edýän, adaty edaralara bolan ynamyň azalýan dünýäsinde, belki, bu gadymy paýhasa öňkülerinden has köp mätäçdiris. Hakykat pul bilen satyn alynman, tagallalar arkaly gazanylmaly diýen pikir öwrülişik duýýar. Emma bu täze däl - paýhasyň özi ýaly köne.





“Bitcoin” -iň subutnama ulgamy diňe akylly kriptografiýa däl. Wagtlaýyn ýörelgäniň sanly durmuşa geçirilmegi: hakykat zähmet talap edýär, paýhas gazanmaly, hakyky gymmatlyk hakyky ygrarlylykdan gelýär. Bir tarapdan, her bir Bitcoin magdançysy müňlerçe ýyl dowam edip gelýän däbe gatnaşýar - göze görnüp duran işler arkaly hakykata wepalylygyny subut edýär.





Bu täze sanly geljegi guranymyzda, belki, bu gadymy paýhasa has köp üns bermelidiris. Galyberse-de, ruhy hakykat ýa-da sanly ylalaşyk hakda gürleşsek-de, ýörelge öňküligine galýar: kanunylyga ýoluňyzy satyn alyp bilmersiňiz. Muny subut etmeli, bir gezekde bir blok, bir gezekde bir tagalla.





Adam guramasynyň geljegi sanly bolup biler, ýöne ony işleýän ýörelgeler? Bular wagtlaýyn.