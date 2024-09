Contra os céticos: por que o crash das criptomoedas não é o fim do blockchain

Os céticos da criptomoeda e blockchain estão tendo um dia de campo. Desde o colapso do TerraUSD em maio, eles estão fazendo fila para escrever o elogio da criptomoeda, estimulados pelos problemas experimentados por Celsius , Três Flechas Maiúsculas , Viajante Digital , BlockFi e outras empresas. E com bitcoin e altcoins permanecendo muito abaixo dos máximos de todos os tempos, há todas as chances de que outros dominós caiam nas próximas semanas, já que a superalavancagem e o risco voltam a morder o mercado.





É difícil negar que a indústria de criptomoedas está passando por uma crise no momento. Dito isso, é preciso argumentar que os críticos de criptografia foram longe demais ao declarar o fim da indústria e, sim, alguns estão falando como se toda a indústria estivesse prestes a morrer:

Claro, há poucas dúvidas de que algumas plataformas e empresas vão desaparecer nos próximos meses, mas o setor de criptomoedas e blockchain continuará. Por quê? Bem, porque seu potencial para extrair riqueza de investidores (de varejo) o torna lucrativo demais para ser ignorado.





Sim, em contraste com aqueles que afirmam que a criptografia sobreviverá principalmente porque promete uma revolução em tecnologia e dinheiro, este artigo será o advogado do diabo e terá uma visão mais cínica de sua sobrevivência. Encontrando o crescente coro de céticos criptográficos no meio do caminho, ele irá - por uma questão de argumento - alegar que a cripto é quase inútil, mas ainda afirma que está aqui para ficar precisamente porque é um ótimo veículo para enganar o público. .





Não apenas isso, mas a capacidade da criptografia para extração de riqueza a torna perfeita para o sistema financeiro convencional, que nas últimas décadas tem girado cada vez mais em torno do uso de taxas, penalidades e instrumentos misteriosos para desviar dinheiro de seus clientes.

'Finanças' significa transferir riqueza para credores já ricos

Vale a pena reconhecer que os céticos da criptografia - dos quais David Gerard, Amy Castor, Jacob Silverman (e Ben McKenzie), Nicholas Weaver e Stephen Diehl são alguns dos mais proeminentes - podem estar certos sobre muitas coisas. Isso inclui suas preocupações em relação ao Tether e suas reservas não auditadas, sobre como o blockchain ainda não encontrou um caso de uso significativo fora da criptografia, sobre como o Bitcoin consome uma quantidade prodigiosa de eletricidade e assim por diante.





No entanto, a principal falha dos céticos é que eles falam sobre criptomoeda como se fosse uma anomalia, como se fosse algum tipo de entidade alienígena esquisita que desceu de outra dimensão para infectar um sistema financeiro de outra forma são. Pelo contrário, é apenas o mais recente resultado de um sistema econômico e financeiro que se tornou mais anti-social, sem lei e egoísta desde pelo menos os anos 70.





Anexo A: os bancos têm gerado uma parcela maior de suas respectivas receitas com taxas de serviços nos últimos anos , ou seja, taxas de cheque especial, taxas de caixa eletrônico e taxas de manutenção. Para fornecer alguns números, taxas de cheque especial cobradas nos Estados Unidos totalizaram US$ 15,47 bilhões em 2019 , enquanto JPMorgan, Wells Fargo e Bank of America, para citar apenas três, respectivamente coletado US$ 1,5 bilhão, US$ 1,3 bilhão e US$ 1,1 bilhão em cheque especial em 2020.





Como lembram todos os leitores deste artigo, 2020 foi o ano em que o surto de Covid-19 se tornou uma pandemia, marcando um período em que cerca de oito milhões de americanos caíram na pobreza . E como muitas pessoas podem imaginar, as taxas de cheque especial afetam desproporcionalmente os menos favorecidos financeiramente, com Dados do Centro de Pesquisa Pew de 2016 mostrando que 18% dos titulares de contas pagam a grande maioria - 91% - de todas essas taxas. Além do mais, 67% dos descobertos frequentes ganham menos de $ 50.000 por ano, com esses descobertos sendo super-representados entre as faixas de renda mais baixas que habitam.





O ponto de tudo isso é que os bancos tradicionais não são de forma alguma avessos a se tornarem ainda mais ricos com o objetivo de tornar o público em geral mais pobre. Ao acoplar a imposição de tarifas com a de juros (que foi responsável por US$ 44,5 bilhões do lucro líquido do JPMorgan no ano passado ), surge uma imagem de uma indústria moralmente questionável, que se baseia em monopolizar o dinheiro para ganhar mais dinheiro.





Com efeito, com Dívida de cartão de crédito dos EUA está atualmente em US$ 930 bilhões , e com a inflação e a crise do custo de vida levando mais pessoas ao endividamento , é difícil argumentar que os bancos têm algum escrúpulo em lucrar com as dificuldades. Isso deve ser evidente a partir da crise financeira de 2007-8, que se originou de especulação e especulação imprudente, e que resultou em salvamentos para os bancos e uma recessão para o resto de nós.





Isso nos traz de volta à criptografia. Vamos supor, para fins de argumentação, que a criptografia é útil apenas para ganhar dinheiro com investidores de varejo (seja cobrando as últimas taxas ou despejando sacolas sobre eles). Isso ainda o tornaria um veículo privilegiado para o setor bancário e financeiro.





Na verdade, os bancos começaram a introduzir vários serviços de corretagem e custódia de criptomoedas, com um artigo da Reuters de abril informando que o Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street, Deutsche Bank, Morgan Stanley, JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs e Bank of America estão entre as principais instituições financeiras que começaram “a capitalizar a popularidade de criptomoedas para oferecer serviços relacionados aos clientes.”





Muitos desses nomes começaram a permitir que seus clientes negociem criptomoedas (em troca de uma taxa, é claro), destacando sua disposição de usar criptomoedas como outra fonte de lucro. Eles não se importam se cripto ou blockchain representam uma tecnologia significativa; eles simplesmente se importam se podem usá-lo como mais uma fonte de renda. E, devido ao seu tamanho e influência no lobby , sua adoção da criptografia pode ser decisiva para empurrá-la para o resto de nós.

Cripto é a ponta do iceberg

Também não pode ser exagerado o quão confortáveis os grandes bancos estão com instrumentos financeiros que têm pouca ou nenhuma base na realidade, que existem apenas para fins de especulação e taxas/juros exorbitantes dos clientes.





Apenas lembre-se dos swaps de inadimplência de crédito e CDOs sintéticos (obrigações de dívida com garantia), que foram fundamentais na crise financeira de 2007-8. Basicamente, esses derivativos eram apostas em outros instrumentos financeiros, apenas com o vínculo mais tênue com a economia real.





Tomando primeiro os swaps de inadimplência de crédito, os últimos eram uma espécie de contrato de 'seguro' pelo qual um investidor (ou mais frequentemente, um vendedor a descoberto) pagaria um prêmio regular pelo direito de receber um grande pagamento se alguns títulos hipotecários quebrassem em valor (geralmente por causa de inadimplência de hipoteca).





Aqui está o autor Michael Lewis descrevendo os credit default swaps em The Big Short, explicando como eles existiam puramente como fontes de renda/lucro para investidores e bancos:





“Superficialmente, o crescente mercado de apostas paralelas em títulos hipotecários subprime parecia ser o equivalente financeiro do futebol de fantasia: um fac-símile benigno, embora bobo, de investimento [...] Quando Mike Burry comprou um CDS baseado em um Long Beach Savings, ele permitiu que o Goldman Sachs criasse outro título idêntico ao original em todos os aspectos, exceto um: não havia empréstimos imobiliários reais ou compradores de imóveis. Apenas os ganhos e perdas da aposta lateral nos títulos eram reais.”





Os ganhos não apenas foram reais, mas acabaram resultando no quase colapso do sistema bancário, impondo dificuldades a milhões. O mesmo vale para CDOs sintéticos, que eram pilhas de swaps de inadimplência de crédito empacotados em um grande título, com o único propósito de gerar mais prêmios e - potencialmente - um grande pagamento. Na ponta longa desses CDOs havia investidores que cobravam pagamentos regulares dos investidores na ponta curta, que por sua vez estavam basicamente apostando que um monte de títulos hipotecários subprime perderiam seu valor.





Aqui está Michael Lewis novamente, descrevendo a reação do investidor Steve Eisman aos CDOs sintéticos. Eisman comprou uma grande quantidade de swaps de inadimplência de crédito no período que antecedeu a crise de 2007-8, mas mesmo ele relatou ter ficado perplexo com a escala da cobiça do setor financeiro por esquemas sem sentido (ainda que geradores de renda):





“Agora ele entendeu: os swaps de inadimplência de crédito, filtrados pelos CDOs, estavam sendo usados para replicar títulos garantidos por empréstimos imobiliários reais. Não havia americanos suficientes com crédito de merda fazendo empréstimos para satisfazer o apetite dos investidores pelo produto final. Wall Street precisava de suas apostas para sintetizar mais delas.”





Reconhecidamente, os CDOs sintéticos tornaram-se bastante escassos desde a Grande Recessão. No entanto, outros produtos duvidosos ganharam destaque nos anos desde , com obrigações de empréstimos garantidos atingindo um valor de US$ 1 trilhão globalmente em 2021.





Alguns pesquisadores alertaram que tais produtos “ pode causar a próxima crise financeira global .” Se isso não bastasse, também há pesquisas que sugerem que o setor financeiro como um todo é um dreno líquido para a sociedade em geral, extraindo mais riqueza do que fornece.





Por exemplo, em um trabalho de pesquisa de 2016 intitulado “ Sobrecarregado: os altos custos das altas finanças ”, o professor Gerald Epstein, da Universidade de Massachusetts, e Juan Montecino, da Universidade de Columbia, calcularam que “o sistema financeiro imporá um custo excessivo de até US$ 22,7 trilhões entre 1990 e 2023, tornando as finanças em sua forma atual um obstáculo líquido para o mercado americano. economia."





Epstein e Montecino basearam seus cálculos na análise de três coisas: aluguéis e lucros excessivos; custos de má alocação, ou seja, os custos de oportunidade de desviar capital e recursos de empreendimentos potencialmente mais construtivos (não financeiros); e os custos da crise, neste caso o impacto da crise financeira de 2007-8.





Junto com Andrew Baker, da Universidade de Sheffield, eles conduziram um estudo semelhante focado no Reino Unido em 2018, descobrindo que o custo líquido do setor financeiro britânico para o Reino Unido entre 1995 e 2015 foi de £ 4,5 trilhões. “Esse número total equivale a aproximadamente 2,5 anos do PIB médio no período.”





Sem multiplicar exemplos, deve estar bastante claro agora que o setor financeiro global está menos interessado em utilidade social e mais interessado em explorar o público para seu próprio ganho. Em outras palavras, realmente não se importaria se as criptomoedas não tivessem valor tecnologicamente, desde que pudessem ser usadas para gerar “aluguéis e lucros excessivos”. É por isso que eles começaram a recorrer à criptografia, com O gigante bancário francês BNP Paribas é o mais recente a entrar no jogo de custódia criptográfica . É também por isso que o já mencionado Steve Eisman disse o seguinte sobre o setor, conforme citado por Michael Lewis:





“Foi quando eu decidi que o sistema era realmente, 'Fodam-se os pobres'.”





Este sistema agora inclui criptomoedas. A adoção deste último pelo setor bancário será suficiente para que a criptografia continue sua existência controversa, mesmo que nunca desenvolva nenhum caso de uso 'significativo'. Os bancos oferecerão cada vez mais serviços relacionados a criptomoedas, porque, como bolsas como Binance e Coinbase descobriram, o dinheiro real em criptomoedas é cobrado das pessoas para negociá-las e mantê-las. Basta testemunhar as fortunas acumuladas por luminares como Changpeng Zhao, Sam Bankman-Fried e Brian Armstrong, todos os quais trocam lemes e todos os quais figuram entre os indivíduos mais ricos do setor .

Por que os investidores continuarão recorrendo às criptomoedas

Um contra-argumento óbvio a essa análise é que ela ignora a questão de por que os investidores continuarão negociando criptomoedas, principalmente se passarmos mais cinco, dez ou vinte anos sem cripto produzir um 'aplicativo matador'. Ou seja, certamente o trem do hype perderá força se a criptografia passar mais uma década sem interferir no mundo real de maneira tangível? E só porque os bancos querem vender cripto para seus clientes não significa que esses clientes realmente vão querer comprá-la, não é?





Tal raciocínio é ingênuo. A criptografia fez um bom trabalho na última década ao apresentar novas tendências, conceitos e/ou chavões para manter o ciclo do hype girando, de DeFi e NFTs para Web3 e o metaverso. Então, por que ficaria sem ideias no futuro, especialmente quando muitas delas podem se esconder atrás de marketing inteligente e endosso de celebridades?





Mais importante, esses subsetores dentro da criptografia são incidentais para o que realmente é o espaço: especulação ou jogos de azar. Se você quiser saber por que os investidores de varejo continuarão injetando dinheiro em criptomoedas, basta olhar para a loteria. Nos Estados Unidos, loterias estaduais venderam bilhetes no valor de $ 105 bilhões em 2021 , contra US$ 89,6 bilhões em 2020. No Reino Unido, a Loteria Nacional gerou pouco mais de £ 8 bilhões em vendas em 2021/22 , representando seu melhor ano de todos os tempos. E na Alemanha, vendas de loteria totalizaram € 7,9 bilhões em 2021 .





Existe o mercado de criptomoedas, bem ali. Então você tem números para a indústria de jogos de azar, que gerou uma receita recorde de US$ 44 bilhões nos EUA em 2021 . Mais uma vez, trata-se de um número grande, indicando a enorme demanda que existe entre o grande público pela pressa que vem de se abrir para a possibilidade extremamente remota de ficar rico. este é exatamente o que a criptografia explora , e é o que vai manter o setor por muitos anos, independentemente de seu tamanho ou real importância.





Claro, tudo o que foi dito acima não quer dizer que criptomoedas e blockchain não tenham mérito. Em vez disso, é para dizer que a criptografia pode sobreviver mesmo sem mérito, o que parece ser algo que a maioria dos céticos afirma que não pode. Eles estão errados, assim como qualquer um que afirme que o fim do setor de criptomoedas é de alguma forma 'inevitável'. Sim, ele sofreu algumas falências nas últimas semanas, mas nada menos que a proibição total impedirá que seja usado novamente (e novamente) como uma ferramenta para aspirar dinheiro do público. Vamos apenas esperar que ele desenvolva mais casos de uso do que este em um futuro não muito distante.