Chống lại những người hoài nghi: Tại sao sự cố tiền điện tử không phải là kết thúc của chuỗi khối

Những người hoài nghi về tiền điện tử và blockchain đang có một ngày thực địa. Kể từ khi TerraUSD sụp đổ vào tháng 5, họ đã xếp hàng để viết bài điếu văn về tiền điện tử, tiếp tục bởi những tai ương trải qua Độ C , Ba mũi tên viết hoa , Voyager Digital , BlockFi và các công ty khác. Và với việc bitcoin và các loại tiền thay thế vẫn ở dưới mức cao nhất mọi thời đại, có nhiều khả năng các quân cờ domino khác sẽ giảm trong những tuần tới, vì việc sử dụng quá mức và rủi ro quay trở lại cắn xé thị trường.





Thật khó để phủ nhận rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đang trải qua một cuộc khủng hoảng ngay bây giờ. Điều đó nói rằng, một lập luận cần được đưa ra rằng các nhà phê bình tiền điện tử đã đi quá xa trong việc tuyên bố kết thúc ngành công nghiệp và vâng, một số đang nói như thể toàn bộ ngành công nghiệp sắp chết:

Chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa, một số nền tảng và công ty sẽ biến mất trong vài tháng tới, nhưng lĩnh vực tiền điện tử và blockchain vẫn sẽ tiếp tục. Tại sao? Chà, vì tiềm năng khai thác của cải từ các nhà đầu tư (bán lẻ) khiến nó quá hấp dẫn để bỏ qua.





Vâng, trái ngược với những người tuyên bố tiền điện tử sẽ tồn tại chủ yếu vì nó hứa hẹn một cuộc cách mạng về công nghệ và tiền bạc, bài viết này sẽ đóng vai người ủng hộ Devil và có cái nhìn hoài nghi hơn về sự tồn tại của nó. Gặp phải điệp khúc ngày càng tăng của những người hoài nghi tiền điện tử nửa chừng, nó sẽ - vì lợi ích của tranh luận - chạy với tuyên bố rằng tiền điện tử là tất cả nhưng vô dụng, nhưng vẫn khẳng định nó ở đây chính xác vì nó là một phương tiện tuyệt vời để khai thác công chúng .





Không chỉ vậy, khả năng khai thác tài sản của tiền điện tử khiến nó trở nên hoàn toàn phù hợp với hệ thống tài chính chính thống, trong vài thập kỷ qua, hệ thống này ngày càng xoay quanh việc sử dụng phí, hình phạt và các công cụ phức tạp để bòn rút tiền từ khách hàng.

'Tài chính' có nghĩa là chuyển của cải cho các chủ nợ đã giàu

Cần phải thừa nhận rằng những người hoài nghi tiền điện tử - trong đó David Gerard, Amy Castor, Jacob Silverman (và Ben McKenzie), Nicholas Weaver và Stephen Diehl là một số người nổi bật nhất - có thể đúng về nhiều điều. Điều này bao gồm mối quan tâm của họ về Tether và các khoản dự trữ chưa được kiểm toán của nó, về cách blockchain vẫn chưa tìm thấy trường hợp sử dụng đáng kể bên ngoài tiền điện tử, về cách Bitcoin tiêu thụ một lượng điện khủng khiếp, v.v.





Tuy nhiên, thất bại chính của những người hoài nghi là họ nói về tiền điện tử như thể đó là một điều bất thường, như thể đó là một loại thực thể kỳ lạ ngoài hành tinh đã đến từ một chiều không gian khác để lây nhiễm sang một hệ thống tài chính lành mạnh khác. Ngược lại, nó chỉ đơn thuần là sự phát triển mới nhất của một hệ thống kinh tế và tài chính ngày càng trở nên phản xã hội, vô luật pháp và phục vụ bản thân kể từ ít nhất là những năm 70.





Biểu đồ A: các ngân hàng đã và đang tạo ra một tỷ trọng lớn hơn trong doanh thu tương ứng của họ từ phí dịch vụ trong vài năm qua , nghĩa là phí thấu chi, phí ATM và phí bảo trì. Để cung cấp một số số liệu, phí thấu chi thu được ở Hoa Kỳ lên tới 15,47 tỷ đô la vào năm 2019 , trong khi JPMorgan, Wells Fargo và Bank of America, chỉ có ba thu thập 1,5 tỷ đô la, 1,3 tỷ đô la và 1,1 tỷ đô la thấu chi vào năm 2020.





Như mọi người đang đọc bài viết này đều nhớ, năm 2020 là năm sự bùng phát của Covid-19 trở thành một đại dịch, đánh dấu một thời kỳ mà khoảng tám triệu người Mỹ rơi vào cảnh nghèo đói . Và như nhiều người có thể đoán, phí thấu chi ảnh hưởng không tương xứng đến những người kém thuận lợi hơn về mặt tài chính, với Dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Pew từ năm 2016 cho thấy 18% chủ tài khoản trả phần lớn - 91% - của tất cả các loại phí như vậy. Hơn nữa, 67% những người thấu chi thường xuyên kiếm được ít hơn 50.000 đô la một năm, với những người thấu chi này được đại diện quá mức trong nhóm thu nhập thấp hơn mà họ sinh sống.





Điểm mấu chốt của tất cả những điều này là các ngân hàng chính thống không hề ghét việc trở nên giàu có hơn nữa nhưng lại khiến công chúng trở nên nghèo hơn. Khi bạn kết hợp việc áp đặt phí với lãi suất (mà chiếm 44,5 tỷ đô la thu nhập ròng của JPMorgan năm ngoái ), một bức tranh nổi lên về một ngành công nghiệp đáng nghi vấn về mặt đạo đức, một ngành dựa trên việc độc quyền tiền để kiếm nhiều tiền hơn.





Thật vậy, với Nợ thẻ tín dụng của Mỹ hiện ở mức 930 tỷ USD , và với lạm phát và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt khiến nhiều người rơi vào cảnh nợ nần , thật khó để tranh luận rằng các ngân hàng có bất kỳ sự thúc giục nào về việc kiếm lợi từ khó khăn. Điều đó có thể thấy rõ từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-8, bắt nguồn từ việc đầu cơ liều lĩnh và trục lợi, dẫn đến các khoản cứu trợ cho các ngân hàng và suy thoái đối với phần còn lại của chúng ta.





Điều này đưa chúng ta trở lại với tiền điện tử. Hãy giả sử, vì lợi ích của lập luận, tiền điện tử chỉ hữu ích để kiếm tiền từ các nhà đầu tư bán lẻ (thông qua tính phí sau hoặc bằng cách đổ túi cho họ). Điều này vẫn sẽ làm cho nó trở thành một phương tiện chính cho lĩnh vực tài chính và ngân hàng.





Trên thực tế, các ngân hàng đã dần dần bắt đầu giới thiệu các dịch vụ lưu ký và môi giới tiền điện tử khác nhau, với Bài báo của Reuters từ tháng 4 báo cáo rằng Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street, Deutsche Bank, Morgan Stanley, JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs và Bank of America là một trong những tổ chức tài chính lớn đã bắt đầu “tận dụng sự phổ biến tiền điện tử để cung cấp các dịch vụ liên quan cho khách hàng. ”





Nhiều cái tên trong số này đã bắt đầu cho phép khách hàng của họ giao dịch tiền điện tử (tất nhiên là đổi lấy phí), làm nổi bật sự sẵn sàng sử dụng tiền điện tử như một nguồn lợi nhuận khác. Họ không quan tâm liệu tiền điện tử hay blockchain có đại diện cho một công nghệ có ý nghĩa hay không; họ chỉ đơn giản là quan tâm liệu họ có thể khai thác nó như một nguồn thu nhập khác hay không. Và với quy mô tuyệt đối và tầm ảnh hưởng vận động hành lang , việc họ nắm lấy tiền điện tử có thể mang tính quyết định trong việc đẩy nó đến với phần còn lại của chúng ta.

Tiền điện tử là mẹo của tảng băng trôi

Cũng không thể phóng đại về mức độ thoải mái của các ngân hàng lớn với các công cụ tài chính ít hoặc không có cơ sở trên thực tế, chúng hoàn toàn chỉ vì mục đích đầu cơ và giảm phí / lãi suất của khách hàng.





Chỉ cần nhắc nhở bạn về các giao dịch hoán đổi nợ tín dụng và CDO tổng hợp (nghĩa vụ nợ được thế chấp), là công cụ trong cuộc khủng hoảng tài chính 2007-8. Về cơ bản, các công cụ phái sinh này là đặt cược vào các công cụ tài chính khác, chỉ có mối liên hệ mỏng manh nhất với nền kinh tế thực.





Trước tiên, thực hiện giao dịch hoán đổi nợ tín dụng, sau đó là một loại hợp đồng 'bảo hiểm', theo đó nhà đầu tư (hoặc thường xuyên hơn, người bán khống) sẽ trả phí bảo hiểm thường xuyên để có quyền thu một khoản thanh toán lớn nếu một số trái phiếu thế chấp sụp đổ trong giá trị (thường là do mặc định thế chấp).





Dưới đây là tác giả Michael Lewis mô tả các giao dịch hoán đổi vỡ nợ tín dụng trong The Big Short, giải thích cách chúng tồn tại hoàn toàn như một nguồn thu nhập / lợi nhuận cho các nhà đầu tư và ngân hàng:





“Nhìn bề ngoài, thị trường bùng nổ trong các khoản ký cược trên trái phiếu thế chấp dưới chuẩn dường như tương đương với tài chính của bóng đá tưởng tượng: một bản fax lành tính, nếu ngớ ngẩn, của đầu tư [...] Khi Mike Burry mua một khoản hoán đổi nợ tín dụng dựa trên Long Trái phiếu được bảo đảm dưới chuẩn của Beach Savings, ông đã cho phép Goldman Sachs tạo ra một trái phiếu khác giống với trái phiếu gốc ở mọi khía cạnh, ngoại trừ một điều: Không có khoản vay mua nhà hoặc người mua nhà thực tế. Chỉ có lãi và lỗ từ việc đặt cược vào trái phiếu là có thật ”.





Lợi nhuận không chỉ được cho là thực tế, mà cuối cùng chúng còn dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng, gây khó khăn cho hàng triệu người. Điều tương tự cũng xảy ra đối với các CDO tổng hợp, vốn là hàng đống các khoản hoán đổi mặc định tín dụng được đóng gói thành một trái phiếu lớn, với mục đích duy nhất là tạo ra nhiều phí bảo hiểm hơn và - có khả năng - một khoản thanh toán khổng lồ. Về lâu dài của các CDO như vậy là các nhà đầu tư thu các khoản thanh toán thường xuyên từ các nhà đầu tư ngắn hạn, những người này về cơ bản đặt cược rằng một loạt trái phiếu thế chấp dưới chuẩn sẽ trở nên vô giá trị.





Đây là Michael Lewis một lần nữa, mô tả phản ứng của nhà đầu tư Steve Eisman đối với các CDO tổng hợp. Eisman nổi tiếng đã mua một số lượng lớn các khoản hoán đổi nợ tín dụng trong thời gian diễn ra cuộc khủng hoảng 2007-8, nhưng ngay cả khi ông báo cáo rằng ông đã bị chết lặng trước quy mô tuyệt đối của sự thèm muốn của ngành tài chính đối với các kế hoạch vô nghĩa (nhưng tạo ra thu nhập):





“Giờ thì anh ấy đã hiểu: Các khoản hoán đổi mặc định tín dụng, được lọc qua các CDO, đang được sử dụng để tái tạo các trái phiếu được hỗ trợ bởi các khoản vay mua nhà thực tế. Không có đủ người Mỹ với khoản tín dụng tồi tệ vay tiền để đáp ứng sự thèm muốn của các nhà đầu tư đối với sản phẩm cuối cùng. Phố Wall cần những vụ đặt cược của anh ấy để tổng hợp nhiều hơn nữa. "





Phải thừa nhận rằng CDO tổng hợp đã trở nên khá khan hiếm kể từ cuộc Đại suy thoái. Tuy nhiên, các sản phẩm đáng ngờ khác đã trở nên nổi bật trong những năm kể từ khi , với các nghĩa vụ cho vay có thế chấp đạt giá trị 1 nghìn tỷ đô la trên toàn cầu vào năm 2021.





Một số nhà nghiên cứu đã cảnh báo rằng các sản phẩm như vậy “ có thể gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tiếp theo . ” Nếu điều đó là chưa đủ, cũng có nghiên cứu cho thấy rằng toàn bộ lĩnh vực tài chính là một sự tiêu hao ròng của xã hội rộng lớn hơn, lấy ra của cải nhiều hơn những gì nó cung cấp.





Ví dụ, trong một bài báo nghiên cứu năm 2016 có tiêu đề, “ Bị tính quá nhiều: Chi phí tài chính cao , ”Giáo sư Gerald Epstein của Đại học Massachusetts và Juan Montecino của Đại học Columbia tính toán rằng“ hệ thống tài chính sẽ áp đặt chi phí vượt quá 22,7 nghìn tỷ đô la từ năm 1990 đến năm 2023, khiến tài chính ở dạng hiện tại trở thành lực cản ròng đối với người Mỹ nền kinh tế."





Epstein và Montecino dựa trên tính toán của họ dựa trên phân tích ba yếu tố: tiền thuê và lợi nhuận vượt mức; chi phí phân bổ sai, nghĩa là chi phí cơ hội của việc chuyển hướng vốn và nguồn lực khỏi những nỗ lực có khả năng mang tính xây dựng hơn (phi tài chính); và chi phí khủng hoảng, trong trường hợp này là tác động của cuộc khủng hoảng tài chính 2007-8.





Cùng với Andrew Baker của Đại học Sheffield, họ đã thực hiện một nghiên cứu tương tự tập trung vào Vương quốc Anh vào năm 2018, nhận thấy rằng chi phí ròng của lĩnh vực tài chính Anh đối với Vương quốc Anh từ năm 1995 đến năm 2015 là 4,5 nghìn tỷ bảng Anh. “Tổng con số này tương đương với khoảng 2,5 năm GDP trung bình trong suốt thời kỳ”.





Nếu không có các ví dụ nhân rộng, cần phải thấy khá rõ ràng rằng khu vực tài chính toàn cầu hiện ít quan tâm hơn đến tiện ích xã hội, và quan tâm nhiều hơn đến việc khai thác công chúng vì lợi ích của riêng mình. Nói cách khác, sẽ không thực sự quan tâm đến việc tiền điện tử có vô giá trị về mặt công nghệ hay không, miễn là chúng có thể được sử dụng để tạo ra “tiền thuê và lợi nhuận vượt mức”. Đây là lý do tại sao họ bắt đầu chuyển sang tiền điện tử, với Gã khổng lồ ngân hàng Pháp BNP Paribas là người mới nhất tham gia trò chơi lưu ký tiền điện tử . Đó cũng là lý do tại sao Steve Eisman nói trên có những điều sau đây để nói về lĩnh vực này, như được trích dẫn bởi Michael Lewis:





“Đó là khi tôi quyết định hệ thống thực sự là, 'Fuck the Poor.'"





Hệ thống này hiện bao gồm tiền điện tử. Sự đón nhận của ngành công nghiệp ngân hàng sẽ là đủ để tiền điện tử tiếp tục tồn tại gây tranh cãi, ngay cả khi nó không bao giờ phát triển bất kỳ trường hợp sử dụng 'đáng kể' nào. Các ngân hàng sẽ ngày càng cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử, bởi vì các sàn giao dịch như Binance và Coinbase đã phát hiện ra, tiền thật trong tiền điện tử sẽ được sử dụng để tính phí mọi người giao dịch và giữ chúng. Chỉ cần chứng kiến vận may được tích lũy bởi những người nổi tiếng như Changpeng Zhao, Sam Bankman-Fried và Brian Armstrong, tất cả đều lãnh đạo các sàn giao dịch và tất cả đều xếp hạng trong số những cá nhân giàu nhất trong lĩnh vực này .

Tại sao các nhà đầu tư sẽ tiếp tục chuyển sang tiền điện tử

Một phản biện rõ ràng đối với phân tích này là nó bỏ qua câu hỏi tại sao các nhà đầu tư sẽ tiếp tục giao dịch tiền điện tử, đặc biệt nếu chúng ta dành thêm năm, mười hoặc hai mươi năm nữa mà không có tiền điện tử tạo ra một 'ứng dụng giết người'. Nghĩa là, chắc chắn chuyến tàu cường điệu sẽ hết hơi nếu tiền điện tử trải qua một thập kỷ nữa mà không ảnh hưởng đến thế giới thực một cách hữu hình? Và chỉ vì các ngân hàng muốn bán tiền điện tử cho khách hàng của họ không có nghĩa là những khách hàng này sẽ thực sự muốn mua nó, phải không?





Suy luận như vậy là ngây thơ. Crypto đã làm rất tốt trong hơn một thập kỷ qua khi đưa ra các xu hướng, khái niệm và / hoặc từ thông dụng mới để giữ cho chu kỳ cường điệu quay vòng, từ DeFi và NFT đến Web3 và metaverse. Vậy tại sao nó lại cạn kiệt ý tưởng trong tương lai, đặc biệt khi nhiều người trong số họ có thể ẩn sau những lời chứng thực thông minh và tiếp thị thông minh của người nổi tiếng?





Quan trọng hơn, các lĩnh vực phụ như vậy trong tiền điện tử là ngẫu nhiên với những gì không gian thực sự là về: đầu cơ hoặc cờ bạc. Nếu bạn muốn biết lý do tại sao các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ tiếp tục bơm tiền vào tiền điện tử, bạn chỉ cần nhìn vào xổ số. Ở Mỹ, xổ số nhà nước đã bán vé trị giá 105 tỷ đô la vào năm 2021 , tăng từ 89,6 tỷ đô la vào năm 2020. Ở Anh, Xổ số Quốc gia chỉ tạo ra doanh thu hơn 8 tỷ bảng Anh trong năm 2021/22 , đại diện cho năm tốt nhất của nó từ trước đến nay. Và ở Đức, doanh số bán xổ số đạt 7,9 tỷ euro vào năm 2021 .





Có thị trường tiền điện tử, ngay tại đó. Sau đó, bạn có số liệu cho ngành công nghiệp cờ bạc, tạo ra doanh thu kỷ lục 44 tỷ đô la ở Mỹ vào năm 2021 . Một lần nữa, đây là một con số lớn, cho thấy nhu cầu rất lớn của công chúng đối với sự vội vã đến từ việc mở rộng bản thân trước khả năng trở nên giàu có cực kỳ xa vời. Đây chính xác là những gì tiền điện tử khai thác , và đó là điều sẽ giúp ngành tiếp tục phát triển trong nhiều năm tới, bất kể quy mô hay tầm quan trọng thực sự của nó.





Tất nhiên, tất cả những điều trên không có nghĩa là tiền điện tử và blockchain là không có giá trị. Thay vào đó, có thể nói rằng tiền điện tử có thể tồn tại ngay cả khi không có giá trị, đây dường như là điều mà hầu hết những người hoài nghi cho rằng nó không thể. Họ đã sai, cũng như bất kỳ ai khác tuyên bố rằng sự sụp đổ của lĩnh vực tiền điện tử bằng cách nào đó là 'không thể tránh khỏi'. Đúng vậy, nó đã bị phá sản trong vài tuần qua, nhưng không có gì thiếu sự cấm đoán hoàn toàn sẽ ngăn nó được nhặt lại (và một lần nữa) như một công cụ hút tiền từ công chúng. Hãy chỉ hy vọng nó sẽ phát triển nhiều trường hợp sử dụng hơn thế này trong tương lai không xa.