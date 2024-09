Como Vencer nos Negócios Durante a Incerteza Econômica

Como empresários, a incerteza é um dos nossos piores inimigos.

Claro que é – afinal, nosso negócio é nosso sustento, e ninguém quer ver seu sustento comprometido.

Infelizmente, existem muitos fatores fora de nosso controle que podem impactar negativamente nossos negócios, e um dos mais significativos é a incerteza econômica.

Não sou economista, e a última coisa que quero fazer é causar medo ou pânico nos corações dos empresários. Este não é um aviso dos tempos difíceis que virão.

Mas como a economia tem um impacto tão significativo em nossos negócios, é importante que estejamos cientes dos riscos potenciais e tomemos medidas para proteger nossos negócios e a nós mesmos.

Em uma entrevista recente, falei com Ron Gruner. Ele é um especialista em todas as questões de política e economia dos Estados Unidos, e foi fascinante ouvir suas percepções sobre o estado atual das coisas, bem como algumas de suas reflexões sobre a história.

Embora apenas um pequeno segmento de nossa conversa tenha sido dedicado à economia, foi o suficiente para me fazer pensar: é tão improvável que outra grande recessão ou depressão possa acontecer em nossas vidas, ou mesmo em um futuro próximo? E se isso acontecer, como podemos estar preparados?

Como empresários, não podemos nos dar ao luxo de enterrar a cabeça na areia.

Ignorância não é felicidade – é perigoso. Então, vamos dar uma olhada mais de perto na economia e em algumas das coisas que podemos fazer para ajudar a proteger nossos negócios de possíveis impactos negativos.

Ron Gruner, autor de We The Presidents

Antes de mergulhar, quero fazer uma breve recapitulação de quem é Ron Gruner e sua carreira até agora. Ron é uma das pessoas com mais conhecimento com quem falei em termos de política e economia dos Estados Unidos. Ele tem uma perspectiva única, pois não é apenas um especialista nesses tópicos, mas também um empresário e engenheiro de computação estabelecido.

Aqui está uma visão geral de suas realizações:

Ron é pioneiro na comercialização de transparência corporativa há mais de vinte anos.

Ele fundou a Shareholder.com em 1991, inventando efetivamente a indústria de relações com investidores online.

Antes da Shareholder.com, Ron atuou como CEO da Alliant Computer Systems, uma empresa de supercomputadores que tinha um valor de mercado de quase US$ 500 milhões. Ron também projetou muitos computadores de sucesso, incluindo o Nova 1200 e o Eclipse Series.

Atualmente, Ron é fundador e CEO da empresa de serviços jurídicos Sky Analytics. Ele lançou recentemente um livro fascinante, We The Presidents , que se concentra nas principais questões que afetam a população hoje.

Vendo suas muitas áreas de especialização, fiquei empolgado em interrogar Ron sobre todas as questões relacionadas à incerteza econômica e ouvir suas projeções para o futuro da economia dos Estados Unidos. Vamos começar com alguns insights retirados diretamente da entrevista.

Teoria Monetária Moderna

Um grande tópico que abordamos na entrevista foi o conceito de Teoria Monetária Moderna. Sem entrar muito no mato, a teoria acredita essencialmente que nosso país poderia ter um déficit por um longo período de tempo sem quaisquer consequências reais. O governo poderia simplesmente criar mais dinheiro para gastar (ou distribuir) se quisesse.

Embora essa teoria esteja ganhando força em alguns círculos , é importante observar que ainda é apenas uma teoria. Ron não está convencido de que isso realmente funcionará na prática e acredita que nosso governo atingiria rapidamente um teto de dívida se tentasse implementar essas políticas.

"Acho que vai ser uma ilusão. A teoria basicamente diz que os Estados Unidos podem emitir a dívida que quiserem, desde que encontrem compradores para essa dívida. Isso parece estar implorando por uma queda. Se os compradores começarem recuar, as taxas de juros sobem e tudo isso pode desmoronar como um castelo de cartas."

Embora o MMT certamente tenha seus méritos – mais dinheiro para gastos públicos, assistência médica universal e criação de empregos – parece exigir um elemento de pensamento positivo que pode ter consequências terríveis para nossa economia.

"É tudo baseado em um pensamento otimista: o que está acontecendo agora vai continuar acontecendo no futuro. Mas, idealmente, os políticos deveriam ter a coragem de dizer às pessoas que talvez tenhamos que apertar o cinto, seja cortando gastos, aumentando impostos ou ambos para colocar nossa casa fiscal em melhor ordem."

Economia dos EUA ao longo da história

Se os EUA enfrentassem recessão ou depressão, isso não seria sem precedentes. Vimos esses ciclos ao longo de nossa história:

O Pânico de 1837 desencadeou uma grande depressão que durou seis anos. O pânico de 1873 levou a uma depressão que durou quatro anos.

A Grande Depressão da década de 1930 foi a pior recessão econômica da história mundial, durando uma década. A recessão mais recente (2007-2009) foi uma das piores da história dos Estados Unidos, com a taxa de desemprego chegando a 10%.

Os EUA também passaram por nada menos que doze recessões econômicas desde a Segunda Guerra Mundial, cada uma causando conflitos para empresas e indivíduos.

Ron Gruner não só é bem versado nesses eventos, mas também vê o potencial para uma reprise da recessão de 2008 se os formuladores de políticas seguirem a mentalidade da Teoria Monetária Moderna.

"Estou preocupado que, com a dívida nacional subindo como está - com base na teoria de que continuaremos empurrando a dívida para fora, ou sempre podemos refinanciar - será uma repetição de 2008 com esteróides."

O que isso significa para nós

Mais uma vez, não estou escrevendo sobre esse assunto para espalhar o medo ou tentar convencê-lo de que o céu está caindo. Estou simplesmente pensando no que poderia acontecer se – ou quando – a economia dos EUA piorar.

Na realidade, já tivemos experiência com uma recessão econômica na história muito recente. A pandemia do COVID-19 viu empresas e indivíduos em todo o mundo lutando para proteger suas receitas e economias.

Os acontecimentos recentes apenas tornam esta conversa mais relevante. Então, como podemos nós, como indivíduos e proprietários de empresas, nos proteger da incerteza econômica futura?

Resistindo à Crise Econômica

Esta não é a primeira vez que toco no tópico de como proteger seu negócio de crises. Em uma entrevista anterior com Vincenzo Guzzo, falamos sobre o poder da flexibilidade e da adaptabilidade diante de tempos desafiadores.

Hoje, porém, quero me concentrar na preparação financeira, e não na adaptabilidade. É crucial que tenhamos um plano para lidar com tempos difíceis, seja uma pandemia ou uma recessão econômica.

Etapa 1: mantenha sua higiene financeira

Com as tensões geopolíticas aumentando e ainda saindo do segundo plano da recessão do COVID-19, todas as empresas devem manter sua higiene financeira em preparação para uma possível desaceleração.

Por quê? Porque a história nos diz para esperar o melhor e se preparar para o pior. Administre seu negócio como se estivesse se preparando ativamente para uma recessão, e você estará em uma posição muito melhor quando – não se – ocorrer uma.

Opere dentro do seu orçamento

Isso deve ser um dado adquirido para qualquer empresa, mas é especialmente importante em tempos de incerteza. Não quebre o cofrinho. Opere dentro de suas possibilidades e esteja atento às suas despesas.

Isso não significa apenas reinar em gastos desnecessários; isso também significa garantir que você obtenha o máximo valor pelo seu dinheiro.

Avalie seus fornecedores, renegocie contratos quando necessário e explore outras formas de economizar sem comprometer a qualidade do seu produto ou serviço.

Crie uma reserva de caixa

Em tempos difíceis, é importante ter reservas de caixa para recorrer. Isso o ajudará a enfrentar a tempestade enquanto trabalha em soluções de longo prazo. Ao definir seu orçamento, certifique-se de alocar uma parte especificamente para economizar em dias chuvosos.

Se puder, tente aumentar ao máximo essa reserva de caixa. Quanto mais dinheiro você economizou, melhor você estará se as coisas piorarem.

Invista em seu negócio

Embora possa parecer contra-intuitivo investir em seu negócio quando a economia está incerta, esta é realmente uma jogada muito inteligente.

Pense nisso: se a economia piorar, o valor do seu negócio provavelmente diminuirá.

Mas, se você já investiu em seu negócio durante tempos difíceis, estará em uma posição muito melhor quando o mercado se recuperar.

Além disso, investir em seu negócio pode ajudá-lo a crescer e expandir, o que pode levar a ainda mais sucesso no futuro.

Fique à frente da concorrência

Durante uma recessão, nem todas as empresas enfrentam as mesmas probabilidades. Na verdade, nas últimas recessões, 14% das empresas aceleraram suas receitas e lucros, em vez de declinar.

Se você deseja ser uma das empresas que prosperam em tempos incertos, precisa ficar à frente da concorrência. Fique de olho em seu setor, monitore os movimentos de seus concorrentes e sempre procure maneiras de se diferenciar do grupo.

Passo 2: Planeje para o Pior

É muito mais confortável para nós evitar pensar em possíveis desacelerações. Mas a história nos diz que isso não faz bem a ninguém. Na verdade, é muito melhor ser proativo e planejar para o pior cenário.

O que aconteceria com o seu negócio se a economia piorasse? Como você sobreviveria? Quais são seus planos de backup?

Iniciar um fundo de emergência

Muitas pessoas dedicam uma parte de seu salário semanalmente a um fundo de emergência, e as empresas devem fazer o mesmo. Não precisa ser para nada em particular – pode ser apenas uma reserva de dinheiro que você pode acessar em caso de emergência.

Isso é especialmente crucial para empresas que dependem fortemente de crédito. Quando a economia vai para baixo, as linhas de crédito geralmente ficam mais restritas, dificultando a obtenção do dinheiro necessário para manter seu negócio funcionando.

Como diretriz, trabalhe para obter um fundo de emergência que possa cobrir seus negócios por seis a nove meses. Isso lhe dará algum espaço para respirar enquanto você descobre soluções de longo prazo.

Familiarize-se com sua liquidez

Liquidez é a capacidade de uma empresa de transformar seus ativos em dinheiro rapidamente. Antes que os tempos incertos cheguem, familiarizar-se com suas opções de liquidez lhe dará uma vantagem.

Existem algumas fontes diferentes de liquidez das quais você deve estar ciente:

Ativos de negócios: você pode vender algum de seus ativos rapidamente se precisar?

Contas a receber: Você tem algum cliente que provavelmente pagará suas faturas rapidamente?

Linhas de crédito: Você tem alguma linha de crédito disponível para você? Quão fácil seria acessá-los, se necessário?

Estoque: você pode vender qualquer um dos seus estoques rapidamente, se necessário?

Conhecer suas opções de liquidez ajudará você a tomar decisões informadas se a economia piorar. Fique atento aos subsídios e empréstimos do governo que também podem ajudá-lo.

Reduza suas despesas

Assim como você interromperia a inscrição em uma academia se tivesse visitado apenas uma vez no ano passado, é útil eliminar custos comerciais desnecessários sempre que possível.

Sejam despesas gerais, orçamentos de marketing ou salários de funcionários, procure maneiras de reduzir seus gastos.

Isso não significa que você tenha que reduzir áreas importantes do seu negócio – apenas identifique as áreas onde você pode economizar dinheiro sem comprometer a qualidade ou o serviço.

Algumas dessas áreas podem incluir:

Renegociação de contratos com fornecedores e fornecedores.

Mudar para um fornecedor mais barato Simplificar os processos para reduzir o desperdício Revisar os benefícios e salários dos funcionários Terceirizar tarefas não essenciais.

Voltando ao financiamento de emergência, você pode até redirecionar as economias desses cortes diretamente para o seu fundo.

Etapa 3: prepare sua empresa para o sucesso

Uma ótima mentalidade quando se trata de seu negócio é agir como se você estivesse criando um filho.

Você quer que eles sejam independentes e sobrevivam por conta própria; você deseja equipá-los com todas as ferramentas de que precisam para serem autossuficientes.

Esta é a mesma mentalidade que você deve ter em relação ao seu negócio. Você quer que seja resiliente e capaz de prosperar em qualquer ambiente. E a melhor maneira de fazer isso é melhorá-lo continuamente.

Existem algumas maneiras de fazer isso:

Invista no seu negócio. Você está observando as tendências atuais do setor e se mantendo à frente ? Você está atualizando sua tecnologia e equipamentos? Você está expandindo seus serviços ou ofertas de produtos?

Treine seus funcionários. Isso pode significar treinamento no local de trabalho ou desenvolvimento profissional. Você deve sempre incentivar sua equipe a se destacar e crescer.

Avalie seus processos. Existem redundâncias ou ineficiências no seu negócio? Você pode simplificar as coisas para torná-las mais suaves?

Automatize sempre que possível. Isso pode ser qualquer coisa, desde a automatização de tarefas contábeis até o uso de um sistema de CRM. A automação é um caminho direto para economia de tempo e dinheiro, portanto, explore esse caminho.

Invista no relacionamento com seus clientes. Quando ocorre um desastre, você deseja uma base de clientes sólida e leal para recorrer. Certifique-se de fazer tudo o que puder para promover esses relacionamentos e mantê-los fortes.

É claro que nem sempre temos meios para investir em nossos negócios. Mas isso não significa que não podemos tomar outras medidas para melhorar a resiliência. Sempre podemos ser proativos em nossa solução de problemas e ficar à frente de possíveis problemas.

Por exemplo: ser amigável e confiável com seus clientes gera confiança; ter um plano de backup sólido em caso de emergência mostra preparação; acompanhar suas despesas e lucros ajuda você a ficar atento à sua situação financeira.

O mais importante é lembrar que resiliência é algo que sempre pode ser melhorado. Não existe uma solução única para todos, portanto, reserve um tempo para adaptar sua abordagem especificamente ao seu negócio.

Com um pouco de esforço, você pode preparar seu negócio para o sucesso – não importa o que o futuro reserva.

Embrulhar

A entrevista do My Success Story Podcast com Ron Gruner abordou apenas brevemente esse assunto - passamos a maior parte da conversa falando sobre ex-presidentes dos EUA, o que foi fascinante. Eu recomendo ouvir a entrevista completa se você ainda não ouviu.

Quão preparado você se sente financeiramente? Se um desastre acontecesse, você tomaria medidas para ajudar sua empresa a se recuperar?

Novamente, não estou prevendo uma quebra de Wall Street em 2022 ou uma recessão futura; meu objetivo com este boletim é simplesmente fazer com que todos pensemos sobre essas questões e fornecer algumas ideias iniciais sobre como preparar sua empresa para qualquer situação.

Lembre-se: espere pelo melhor, prepare-se para o pior e fique à frente da curva. Até a próxima vez!

Anteriormente publicado aqui.