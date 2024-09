Como fazer a bola rolar PR

Chega um momento no ciclo de vida de todos os negócios em que a empresa se volta para as relações públicas. As razões podem variar, mas a causa mais comum é apenas o fato de que todo mundo parece estar fazendo isso. Fazer relações públicas tornou-se uma obrigação para todos os participantes do mercado, mas muitos deles costumam abordar esse assunto sem entender claramente por que seus negócios precisam disso.





O equívoco mais comum sobre RP é que quaisquer atividades relacionadas a RP devem inevitavelmente levar a uma popularidade mundial crescente e a longas filas de clientes esperando para assinar os cheques mais altos. Por mais tentador que pareça esse quadro, tais expectativas podem ser prejudiciais para a empresa e, eventualmente, comprometer os resultados reais potenciais que uma boa estratégia de RP poderia lhes trazer.





Escolher uma estratégia de RP adequada com objetivos realistas pode ajudá-lo a divulgar seus negócios e produtos, ganhar a confiança de possíveis parceiros e até obter melhores propostas de investimento – o que é particularmente importante para startups que estão apenas começando. Isso é o que aprendi com minha própria experiência trabalhando com marcas como Qiwi, Whirlpool, Jumeirah, Alrosa e muitas outras marcas importantes e de tecnologia do setor.

Coisas importantes a saber sobre RP

A eficácia das atividades de RP não pode ser medida pelo número de leads. Nenhum especialista pode garantir a você clientes como resultado de uma determinada publicação na mídia.

PR é uma estratégia de longo prazo. Muitas vezes, você não apenas precisa esperar semanas antes de suas primeiras manchetes aparecerem, mas também há um grande trecho de preparação que precisa ser feito antes disso. O especialista em relações públicas precisa estudar a empresa e seus produtos, encontrar e se conectar com os jornalistas certos, lançar os artigos e preparar as publicações estrategicamente para atingir determinados objetivos a longo prazo. Tudo isso leva tempo.

Principais etapas a serem seguidas antes de investir em RP

Defina os objetivos da sua empresa e entenda como a RP pode ajudar

Decida o que você está tentando alcançar e se é a RP que provavelmente resolverá seus problemas. Algumas metas que você pode definir para suas atividades de RP são:





Aumente sua exposição na mídia e domine seu nicho de mercado para atrair mais clientes e aumentar a receita, tornando-se líder de mercado



A RP ajuda a influenciar o comportamento dos consumidores ao comunicar o valor da marca. No entanto, é importante ter em mente que o PR não garante nenhum aumento imediato de clientes e fluxos de receita. Se a empresa tiver um orçamento limitado, pode valer a pena investir em outras atividades promocionais: uma campanha de marketing ou uma colaboração frutífera com influenciadores relevantes podem gerar resultados muito mais rápidos. PR é um instrumento poderoso a longo prazo, por isso exigiria mais paciência e investimentos significativamente maiores.





Apelar para potenciais parceiros e investidores, criando uma imagem confiável e influente da empresa



Muitas vezes, é necessário um portfólio de publicações de mídia para fornecer a credibilidade da empresa aos investidores. Esses artigos podem destacar o crescimento do negócio, sua crescente popularidade ou geralmente mostrar que é interessante o suficiente para receber alguma cobertura da mídia.





Promover uma marca de RH



Se a empresa está tendo dificuldades com suas contratações, o objetivo do negócio é ajudar mais pessoas a conhecer a empresa e se interessar por suas oportunidades de trabalho. Nesse caso, as relações públicas podem ajudar a aumentar o alcance da empresa para o público dos meios de comunicação populares.

Entenda sua experiência

Antes de consultar qualquer especialista em relações públicas, tente fazer algumas reflexões para responder às seguintes perguntas:





Em que sua empresa tem mais conhecimento?

Quem podem ser seus palestrantes?

Que tipo de conselho especializado eles podem compartilhar?





Se sua empresa não pode oferecer nenhum conhecimento específico ou se você está lutando para encontrar os palestrantes, há duas maneiras de resolver esse problema:





Traga um especialista ou palestrante externo (por exemplo, consultor de alto nível em seu setor)

Escolha outros métodos de promoção

Decida sobre sua contratação

Quem vai fazer o seu PR? Três opções a serem consideradas são:





Contrate um chefe de relações públicas interno (com uma perspectiva potencial de crescimento de todo um departamento de relações públicas) Nomeie uma agência de relações públicas Inscrever um gerente de relações públicas freelancer para uma determinada quantidade de tarefas

Quando contratar um chefe de relações públicas?

Quanto mais trabalho houver para fazer, maior a probabilidade de sua empresa precisar de um. Uma grande empresa com um grande portfólio de produtos que se esforça para gerar mais notícias e se envolver com um público mais amplo certamente se beneficiaria de um especialista interno que se concentrasse totalmente na marca.





Um Head of PR é alguém que trabalha para uma determinada empresa, o que significa que pode lidar com uma carga de trabalho maior e, consequentemente, produzir resultados mais significativos. Eles estão sempre no centro das atividades da empresa e ficam por dentro de tudo, gerando assim mais ganchos de notícias e eventos para a imprensa.





Benefícios

Totalmente imerso na empresa

Sempre por dentro das novidades

Gera eventos de notícias

Encontra e contrata todos os especialistas e especialistas necessários

Tem uma compreensão mais profunda da estratégia de relações públicas da empresa e um interesse pessoal em seu sucesso

Sem limite de KPIs, já que você é um especialista interno





Desvantagens

Pode ter experiência mais restrita devido à especialização em um determinado setor

Pode ser menos responsivo e adaptável às tendências que ocorrem em mercados diferentes dos deles

Tem menos chances de consultar outros especialistas e comparar as atividades da empresa com outros casos

Se não houver trabalho suficiente para um especialista em relações públicas, essa contratação dificilmente pode ser justificada

Pode ser menos eficiente devido a menos controle, pois todos os KPIs geralmente são definidos pelo próprio chefe de RP

Quando contratar uma agência?

Se a empresa não cresceu o suficiente para considerar a criação de seu próprio departamento de relações públicas, pode valer a pena contratar prestadores de serviços. No entanto, as agências podem ser igualmente úteis para grandes corporações, uma vez que seus especialistas internos não lidam mais com a carga de trabalho: neste caso, trazer alguma ajuda da agência pode maximizar de forma impressionante os esforços de relações públicas da empresa.





Um exemplo de uma sinergia bem-sucedida entre os especialistas internos de RP da empresa e os contratados é quando os primeiros lidam com as marcas pessoais do CEO e os principais palestrantes (por exemplo, gerenciando sua presença em eventos importantes do setor) e a agência abrange os KPIs em publicações de mídia.





Benefícios:

Oferece experiência combinada de vários especialistas que podem debater juntos em casos particularmente desafiadores

Os especialistas em agências geralmente são altamente profissionais e experientes, já que muitos ex-chefes de relações públicas continuam suas carreiras abrindo suas próprias agências

Fornece um pacote de serviços prestados por diferentes especialistas (incluindo redatores, editores e designers)

Base de contatos de mídia própria, contatos pessoais com jornalistas e capacidade de construir um relacionamento com a mídia certa em prazos mais curtos

Abordagem orientada a KPI





Desvantagens:

Velocidade de resposta mais lenta devido ao manuseio de vários clientes

A menos que o evento de notícias seja urgente, todo o processo de apresentação e preparação de publicações de mídia pode levar mais tempo

Menos integrado na empresa e, portanto, menos familiarizado com seus produtos e atividades

Quando contratar um gerente de relações públicas freelancer?

Esta pode ser a melhor opção para empresas com orçamento limitado, mas ainda ansiosas para começar a mergulhar no PR.





Benefícios:

Custo-amigável

Aloca o tempo necessário por cliente, pois ele tem que garantir algum resultado para justificar seu serviço





Desvantagens:

Menos serviços prestados (incluindo consultas)

Mais difícil de contratar, pois a prova de experiência relevante é particularmente importante

Decida sobre as métricas para avaliar seus esforços de relações públicas

Há vários parâmetros que você pode usar para definir os principais KPIs para seu desempenho de RP. Eles podem incluir:

Número de publicações na mídia

Alcance do público

Qualidade da audiência

tom das publicações

Escolha seus alto-falantes

Já tocamos nesse assunto quando falamos sobre a definição da expertise da empresa. Agora, é hora de ficar mais atento aos perfis das pessoas que estarão representando o seu negócio.





Seus palestrantes são aqueles que…

Ter uma especialidade específica

Compartilhe essa experiência com um especialista em relações públicas por escrito e/ou gravações de áudio. Esses pedaços de informação são posteriormente transformados em comentários e publicações da mídia.





Normalmente, os principais palestrantes são os principais gerentes da empresa e/ou especialistas genuínos do setor dentro da equipe. Se não houver candidatos adequados para desempenhar essa função a bordo, um especialista em relações públicas pode sugerir a contratação de um especialista externo. Por exemplo, uma startup de aplicativo de namoro pode ser representada por um psicólogo popular.

Liste sua mídia preferida

Nem toda empresa precisa aparecer na Forbes. As necessidades de mídia de sua empresa devem ser determinadas por seus objetivos de negócios. Por exemplo, ao trabalhar com a empresa de mineração de diamantes Alrosa, líder mundial, visamos principalmente a mídia da indústria e do estilo de vida de luxo, os mesmos meios de comunicação foram usados para uma cadeia de hotéis 5 estrelas Jumeirah, incluindo os pontos de venda de viagens. Mas ao trabalhar com a empresa fintech Qiwi, a mídia nacional, de negócios e financeira foi usada para obter o máximo de resultados para a marca.

Concluir

Passar por todas essas etapas uma a uma ajudará você a reavaliar suas necessidades de relações públicas e maximizar o efeito de suas atividades sem gastar muito dinheiro por nada. Estamos sempre prontos para uma abordagem amigável para startups!