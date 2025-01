Ceffu une forças com EOS para oferecer oportunidades avançadas de custódia e CeDeFi

Calgary, Alberta, 5 de dezembro de 2024/Chainwire/--A EOS Network Foundation (ENF) tem o prazer de anunciar que a Ceffu, parceira de custódia institucional da Binance, agora oferece suporte à rede principal EOS.





Esta parceria fornece serviços de custódia de nível institucional ao mesmo tempo em que desbloqueia novas oportunidades de CeDeFi para detentores de tokens EOS por meio da integração MirrorX da Binance.





Com a infraestrutura de custódia avançada da Ceffu, as instituições podem proteger com confiança seus ativos EOS usando computação multipartidária (MPC) e esquemas de aprovação personalizáveis.





Através Espelho X , os gestores de fundos institucionais podem implementar estratégias CeDeFi que alavancam o melhor dos mundos CEX e DeFi. Ao alavancar a liquidez e os mecanismos de negociação avançados da Binance, os detentores de tokens EOS ganham acesso a soluções de rendimento inovadoras adaptadas às necessidades institucionais.





A inclusão da EOS no Coinbase COIN50 Index, um benchmark global que representa os 50 principais ativos digitais listados na Coinbase Exchange, destaca o crescente interesse e popularidade do ecossistema em relação às instituições. Este reconhecimento ressalta a posição da EOS como uma plataforma de blockchain líder e um player-chave na criptoeconomia.





“A integração da Ceffu com a EOS representa um passo importante na construção da infraestrutura necessária para dar suporte ao engajamento institucional em escala”, disse Yves La Rose, fundador e CEO da EOS Network Foundation.





“Ao fazer parceria com a Ceffu, estamos criando novos caminhos para que as instituições participem com segurança do ecossistema EOS e se beneficiem de suas oportunidades em evolução.”





O EOS experimentou melhorias significativas de desempenho impulsionadas por melhorias de tokenomics aprovadas pela comunidade. O novo tokenomics estratégia inclui um balde de financiamento dedicado para middleware com o Unicove executado portal simplificando o processo de integração e melhorando a experiência do usuário.





Além disso, um programa de recompensas de staking distribuindo US$ 450 milhões em EOS está ativo há mais de cinco meses e aumentou a participação de staking de EOS em 4x, ao mesmo tempo em que estendeu o tempo de bloqueio do token de 4 para 28 dias. Essas iniciativas de tokenomics fortalecem coletivamente o ecossistema EOS, mostrando sua crescente robustez e apelo.

Rede EOS

A EOS Network é uma plataforma blockchain de 3ª geração alimentada pela EOS VM, um mecanismo WebAssembly de baixa latência, alto desempenho e extensível para execução determinística de transações quase sem taxas; desenvolvido especificamente para permitir experiências ideais para usuários e desenvolvedores Web3.





EOS é o principal blockchain e centro financeiro da estrutura Antelope, servindo como força motriz por trás da colaboração multicadeia e do financiamento de bens públicos para ferramentas e infraestrutura por meio da EOS Network Foundation (ENF).

Fundação de rede EOS

A EOS Network Foundation (ENF) foi forjada por meio de uma visão para um futuro próspero e descentralizado. Por meio do nosso engajamento de stakeholders-chave, programas comunitários, financiamento de ecossistemas e suporte a um ecossistema de tecnologia aberta, a ENF está transformando a Web3.





Fundada em 2021, a ENF é o centro da EOS Network, uma plataforma de código aberto líder com um conjunto de frameworks, ferramentas e bibliotecas estáveis para implementações de blockchain. Juntos, estamos trazendo inovações que nossa comunidade constrói e estamos comprometidos com um futuro mais forte para todos.

Sobre Ceffu

A Ceffu é uma plataforma de custódia de nível institucional compatível que oferece soluções de custódia e liquidez certificadas pela ISO 27001 e 27701 e atestadas pela SOC2 Tipo 1 e Tipo 2.





Nossa tecnologia de computação multipartidária (MPC), combinada com um esquema de aprovação múltipla personalizável, fornece soluções personalizadas que permitem que clientes institucionais armazenem e gerenciem com segurança seus ativos digitais. As instituições também podem se beneficiar do gateway seguro da Ceffu para uma ampla gama de produtos de liquidez dentro dos ecossistemas de outras bolsas.





As instituições também podem se beneficiar do gateway seguro da Ceffu para a maior bolsa de criptomoedas do mundo por meio do MirrorX, nossa solução de liquidação fora da bolsa.

