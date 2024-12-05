ሴፉ ምስ EOS ብምትሕብባር ምዕቡል ዕድላት ምእላይን CeDeFiን ንምቕራብ

ካልጋሪ፡ ኣልበርታ፡ ታሕሳስ 5፡ 2024/ቻይንዋየር/--ኢኦኤስ ኔትወርክ ፋውንዴሽን (ENF)፡ ትካላዊ መሻርኽቲ ባይናንስ ዝኾነ ሴፍፉ፡ ሕጂ ንኢኦኤስ ማይኔት ከም ዝድግፍ ብሓጎስ ይሕብር።
እዚ ሽርክነት ብናይ Binance MirrorX ውህደት ኣቢሉ ንEOS ቶከን ወነንቲ ሓድሽ ናይ CeDeFi ዕድላት እናኸፈተ ትካላዊ ደረጃ ዘለዎ ናይ ኣላዪ ኣገልግሎት ይህብ።
ምስ ምዕቡል ትሕተ ቅርጺ ምሕላው ሴፉ፡ ትካላት ንብረተን EOS ብዓርሰ እምነት ብብዙሕ ወገናት ስሌት (MPC)ን ንዓኻ ዝምጥን ናይ ምጽዳቕ ስኬማትን ብምጥቃም ውሕስነት ክህባ ይኽእላ።
ብውሽጢ
ኣብ ኮይንቤዝ ኤክስቸንጅ ንዝተዘርዘሩ ላዕለዎት 50 ዲጂታላዊ ንብረታት ዝውክል ዓለማዊ መዐቀኒ ኮይንቤዝ ኮይን50 ኢንዴክስ EOS ምእታዉ፡ ነቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ተገዳስነትን ተፈታውነትን እቲ ስነ-ህይወት ኣብ ልዕሊ ትካላት ዘጉልሕ እዩ። እዚ ኣፍልጦ እዚ፡ EOS ከም መሪሕ መድረኽ ብሎክቸይንን ኣብ ቁጠባ ክሪፕቶ ቁልፊ ተጻዋታይን ዘለዎ መርገጺ ዘጉልሕ እዩ።
"Ceffu ምስ EOS ምውህሃድ፡ ንትካላዊ ጽምዶ ብዓቐን ንምድጋፍ ዘድሊ ትሕተ ቅርጺ ኣብ ምህናጽ ኣገዳሲ ስጉምቲ ይውክል" ይብል Yves La Rose, Founder & CEO, EOS Network Foundation።
“ምስ ሴፉ ብምሽራኽ፡ ትካላት ኣብ ስነ-ህይወት ኢኦኤስ ብውሑስ መንገዲ ንኽሳተፋን ካብቲ ዝምዕብል ዘሎ ዕድላቱ ንኽጥቀሙን ሓደስቲ መንገድታት ንፈጥር ኣለና።”
EOS ብማሕበረሰብ ዝጸደቐ ምምሕያሻት ቶኪኖሚክስ ዝተደፋፍአ ርኡይ ምምሕያሽ ኣፈጻጽማ ኣርእዩ እዩ። እቲ ሓድሽ ቶኪኖሚክስ
ብተወሳኺ፡ 450 ሚልዮን ዶላር ዝግመት EOS ዝዕድል መደብ ሽልማት ስታኪንግ ንልዕሊ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ንጡፍ ኮይኑ ጸኒሑ፡ ተሳትፎ ስታኪንግ EOS ብ4x ኣዕብዩ፡ ብሓንሳብ ድማ ነቲ ናይ ቶከን ምዕጻው ግዜ ካብ 4 ናብ 28 መዓልታት ኣናዊሑ። እዞም ተበግሶታት ቶኪኖሚክስ ብሓባር ንኢኮሲስተም ኢኦኤስ ዘሐይልዎ ኮይኖም፡ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ጽንዓትን ስሕበትን ዘርእዩ እዮም።
EOS Network ብEOS VM ዝሰርሕ 3ይ ወለዶ ብሎክቸይን ፕላትፎርም ኮይኑ፣ ትሑት ላቴንሲ ዘለዎ፣ ልዑል ኣፈፃፅማ ዘለዎን ዝዝርጋሕን WebAssembly ሞተር ንውሳኒ ኣፈፃፅማ ዳርጋ ስምዒት ዘይብሉ ትራንዛክሽን፤ ንዕላማ ዝተሃንጸ ምቹእ ናይ ዌብ3 ተጠቃሚን ዲቨሎፐርን ተመኩሮታት ንምኽኣል እዩ።
EOS ፍላግሺፕ ብሎክቸይንን ፋይናንሳዊ ማእከልን ናይ ኣንቴሎፕ ማዕቀፍ ኮይኑ፡ ብመንገዲ EOS ኔትወርክ ፋውንዴሽን (ENF) ኣቢሉ ንመሳርሕታትን ትሕተ ቅርጽን ዝኸውን ናይ ብዙሕ ሰንሰለታዊ ምትሕብባርን ህዝባዊ ኣቑሑት ምወላን ኮይኑ የገልግል።
ፋውንዴሽን ኔትወርክ ኢኦኤስ (ENF) ንብልጽግናን ዘይተማእከለን መጻኢ ብዝብል ራእይ እዩ ተፈጢሩ። ብመንገዲ ቁልፊ መዳርግቲ ኣካላትና፡ መደባት ማሕበረሰብና፡ ምወላ ስነ-ህይወት፡ ከምኡ’ውን ደገፍ ክፉት ስነ-ህይወት ቴክኖሎጂ፡ ENF ንዌብ3 ይቕይሮ ኣሎ።
ኣብ 2021 ዝተመስረተ ENF፡ ማእከል ናይ EOS Network ኮይኑ፡ ንብሎክቸይን ምዝርጋሕ ዝኸውን ስብስብ ርጉእ ማዕቀፋት፡ መሳርሕታትን ቤተ-መጻሕፍትን ዘለዎ መራሒ ክፉት ምንጪ መድረኽ እዩ። ብሓባር ሕብረተሰብና ዝሃንጾምን ንኹሉ ዝሓየለ መጻኢ ንኽህሉ ቃል ዝኣተዉን ምህዞታት ነምጽእ ኣለና።
ሴፉ ብISO 27001 & 27701 ዝተረጋገጸን SOC2 ዓይነት 1 & ዓይነት 2 ዝተረጋገጸን ናይ ምእላይን ፈሳሲን መፍትሒታት ዘቕርብን ትካላዊ ደረጃ ዘለዎ ናይ ምሕላው መድረኽ እዩ።
ናትና ናይ ብዙሕ ወገናት ስሌት (MPC) ቴክኖሎጂ፡ ምስ ንዓኻ ዝምጥን ናይ ብዙሕ ምጽዳቕ ስኬም ተደሚሩ፡ ትካላዊ ዓማዊል ዲጂታላዊ ንብረቶም ብውሑስ መንገዲ ክዕቅቡን ከመሓድሩን ዘኽእሎም ብፍቓድ ዝተዳለወ ፍታሕ ይህብ። ትካላት ካብቲ ሴፉ ኣብ ውሽጢ ስነ-ህይወት ካልኦት ምልውዋጥ ትካላት ናብ ሰፊሕ ዝርዝር ፍርያት ፈሳሲ ዝወስድ ውሑስ ኣፍደገ እውን ክጥቀማ ይኽእላ እየን።
ትካላት እውን ካብቲ ሴፉ ናብ ዝዓበየ ክሪፕቶ ምልውዋጥ ዓለም ዝወስድ ውሑስ ኣፍደገ ብመንገዲ MirrorX ዝበሃል ካብ ምልውዋጥ ወጻኢ ዝኾነ ናይ ምፍታሕ መፍትሒና ክጥቀማሉ ይኽእላ እየን።
ትሪስታን ዲኪንሰን
ኢኦኤስ ኔትወርክ ፋውንዴሽን
ትሪስታን.ዲኪንሰን@eosnetwork.com