Ceffu Rantre Fòs Ak EOS Pou Bay Opòtinite gad avanse ak CeDeFi

Calgary, Alberta, Desanm 5th, 2024/Chainwire/--EOS Network Foundation (ENF) kontan anonse l ke Ceffu, patnè enstitisyonèl Binance, sipòte kounye a EOS mainnet la.





Patenarya sa a bay sèvis gadyen enstitisyonèl pandan y ap debloke nouvo opòtinite CeDeFi pou moun ki gen siy EOS atravè entegrasyon MirrorX Binance.





Avèk enfrastrikti gad avanse Ceffu a, enstitisyon yo ka an sekirite byen EOS yo lè l sèvi avèk kalkil milti-pati (MPC) ak plan apwobasyon personnalisable.





Atravè MirrorX , administratè fon enstitisyonèl yo ka deplwaye estrateji CeDeFi ki pwofite pi bon nan tou de mond CEX ak DeFi. Lè yo pwofite lajan likid sikile Binance a ak mekanis komès avanse, moun ki gen siy EOS jwenn aksè a solisyon sede inovatè ki adapte a bezwen enstitisyonèl yo.





Enklizyon EOS nan Coinbase COIN50 Index, yon referans mondyal ki reprezante pi gwo 50 byen dijital ki nan lis Coinbase Exchange mete aksan sou enterè k ap grandi ak popilarite ekosistèm nan anvè enstitisyon yo. Rekonesans sa a souliye pozisyon EOS kòm yon platfòm blockchain dirijan ak yon jwè kle nan ekonomi kript la.





"Entegrasyon Ceffu a ak EOS reprezante yon etap enpòtan nan bati enfrastrikti ki nesesè pou sipòte angajman enstitisyonèl nan echèl," te di Yves La Rose, Fondatè & CEO, EOS Network Foundation.





"Nan patenarya ak Ceffu, n ap kreye nouvo chemen pou enstitisyon yo patisipe an sekirite nan ekosistèm EOS la epi benefisye de opòtinite evolye li yo."





EOS te fè eksperyans amelyorasyon siyifikatif pèfòmans kondwi pa amelyorasyon kominote apwouve tokenomics. Tokenomics yo nouvo estrateji gen ladann yon bokit finansman dedye pou middleware ak Unicove egzekite a pòtal rasyonalize pwosesis onboarding la ak amelyore eksperyans itilizatè.





Anplis de sa, yon pwogram rekonpans jalonjman ki distribye $ 450 milyon dola nan EOS te aktif pou plis pase senk mwa e li te ogmante patisipasyon EOS jalonj pa 4 fwa pandan y ap pwolonje tan an fèmen siy an menm tan an soti nan 4 a 28 jou. Inisyativ tokenomics sa yo kolektivman ranfòse ekosistèm EOS la, montre solidite k ap grandi li yo ak apèl.

Rezo EOS

Rezo EOS la se yon platfòm blockchain 3yèm jenerasyon ki mache ak EOS VM, yon motè WebAssembly ki ba-latansi, trè pèfòmans, ak ekstansibl pou egzekisyon detèminist tranzaksyon tou pre santi yo; objektif-bati pou pèmèt itilizatè Web3 optimal ak eksperyans devlopè.





EOS se blockchain prensipal la ak sant finansye nan fondasyon Antelope, k ap sèvi kòm fòs kondwi dèyè kolaborasyon milti-chèn ak finansman byen piblik pou zouti ak enfrastrikti atravè EOS Network Foundation (ENF).

Fondasyon rezo EOS

EOS Network Foundation (ENF) te fòje atravè yon vizyon pou yon avni pwospere ak desantralize. Atravè angajman prensipal moun ki gen enterè nou yo, pwogram kominotè yo, finansman ekosistèm yo, ak sipò nan yon ekosistèm teknoloji ouvè, ENF ap transfòme Web3.





Te fonde an 2021, ENF se sant pou EOS Network, yon platfòm dirijan sous louvri ak yon seri kad ki estab, zouti, ak bibliyotèk pou deplwaman blockchain. Ansanm, n ap pote inovasyon ke kominote nou an bati epi yo angaje nan yon avni ki pi solid pou tout moun.

Konsènan Ceffu

Ceffu se yon platfòm gad enstitisyonèl ki konfòme, ki ofri solisyon gad ak lajan likid sikile ki sètifye ISO 27001 & 27701 ak SOC2 Tip 1 & Tip 2 sètifye.





Teknoloji kalkil milti-pati nou an (MPC), konbine avèk yon konplo multi-apwobasyon personnalisable, bay solisyon Sur mesure ki pèmèt kliyan enstitisyonèl yo estoke ak jere byen dijital yo san danje. Enstitisyon yo ka benefisye tou de pòtay sekirite Ceffu a nan yon pakèt pwodwi lajan likid sikile nan ekosistèm lòt echanj yo.





Enstitisyon yo ka benefisye tou de pòtay sekirite Ceffu a nan pi gwo echanj kripto nan mond lan atravè MirrorX, solisyon règleman nou an nan echanj.

