Byte Educacional: O que é um memecoin e como criá-lo?

Todo mundo adora um bom meme, e isso inclui engenheiros de software e amantes de criptomoedas. O resultado é o que chamamos agora de “memecoins”: criptomoedas ou tokens concebidos em torno de um meme da Internet ou de um elemento humorístico cujo objetivo principal pode não ser totalmente claro . Em outras palavras, são moedas reais lançadas pelos desenvolvedores principalmente para diversão. Mas eles têm todos os aspectos técnicos sob controle e podem ser usados como meio de pagamento ou qualquer outro recurso possível em seus livros nativos —como aplicativos DeFi.





Até agora, Dogecoin (DOGE) é o memecoin mais popular. É também o primeiro e foi criado em 2013 como uma brincadeira pelos desenvolvedores Jackson Palmer e Billy Markus. Na verdade, eles não planejaram que a moeda fosse a lugar nenhum. Então, eles ficaram bastante surpresos ao ver o incrível crescimento de sua piada tecnológica.

Em dezembro de 2023, Dogecoin tinha um preço de cerca de US$ 0,1 e uma capitalização de mercado de mais de US$ 14,8 bilhões. Isso está entre os dez principais valores de mercado por moeda [CMC], superando cadeias como TRON, Chainlink, Avalanche e Polygon.





Além da simpatia engraçada, da oportunidade de minerar novas moedas e de algumas promessas difusas de sua fundação, podemos afirmar com certeza que Dogecoin não tem muito a oferecer. É a prova viva de que não só a utilidade pode causar uma lealdade feroz. Portanto, outros desenvolvedores também o seguiram rapidamente para tentar a sorte, e surgiram outros memecoins com preços reais, valores de mercado e comunidades leais.





Shiba Inu, PEPE e muito mais





Shiba Inu (SHIB) apareceu em 2020 para ser o concorrente direto do Dogecoin. Na verdade, um dos tokens de seu ecossistema é chamado de “Doge Killer”. Ao contrário do Dogecoin, ele não possui livro-razão próprio, mas é baseado no Ethereum. Ao contrário do Dogecoin novamente, ele trouxe novos recursos DeFi para seus usuários aproveitarem. É possível fazer mineração de liquidez com SHIB e ganhar tokens BONE em troca.













Eles também têm uma revista , um serviço de nomes, um jogo, uma coleção NFT e planos para um Metaverso. Atualmente, o preço por SHIB é de US$ 0,0000090 (devido à sua enorme oferta) e seu valor de mercado é de US$ 5,3 bilhões. Podemos dizer que eles levaram a piada para o próximo nível e alguns outros ecossistemas seguiram o exemplo. Existem muitas outras moedas “Inu” por aí. Podemos encontrar aproximadamente 100 moedas com tema de cachorro no CMC, e elas não são as únicas memecoins existentes. Tem mais, como Pepe Coin (PEPE) .





Focado nos memes de Pepe the Frog, PEPE foi lançado no Ethereum em abril de 2023 e se tornou viral em maio do mesmo ano. Literalmente passou de zero a herói, mostrando uma alta de preços de mais de 7.000% em um único mês. Tem um valor de mercado de US$ 570,8 milhões no momento em que este artigo foi escrito e está listado nas bolsas mais populares. Isto apesar do aviso em seu próprio site .





“$PEPE é uma moeda meme sem valor intrínseco ou expectativa de retorno financeiro. Não existe uma equipe ou roteiro formal. A moeda é completamente inútil e apenas para fins de entretenimento.”





A conclusão parece óbvia. Você pode se divertir e, talvez, obter alguns ganhos reais no processo.





Como fazer seu próprio memecoin?





A maioria dos memecoins são feitos no topo de uma cadeia já existente (como Ethereum) porque a equipe não quer se preocupar em criar um livro-razão totalmente novo para uma piada. Se você está fazendo algo principalmente por diversão, o orçamento costuma ser apertado. Nesse sentido, provavelmente o Ethereum nem é a solução com melhor custo-benefício.





Da última vez que verificamos, a taxa média de transação do Ethereum era de US$ 11 [BitInfoCharts]. Isso não é engraçado. Além disso, se você quisesse contratar alguém para fazer o trabalho porque não sabe nada sobre código, isso custaria entre US$ 5.000 e US$ 10.000. Novamente, não é engraçado. Por outro lado, você pode encontrar uma solução realmente barata e fácil de usar em Obyte: The Asset Registry .













Este é um site simples onde você pode criar qualquer tipo de token personalizado baseado em Obyte , incluindo pontos de fidelidade, ações de ICO, produtos tokenizados ou memecoins. A imaginação é o limite porque nenhuma programação é necessária. Basta preencher os espaços (fornecimento, nome, descrição, etc.) e solicitar a criação pagando 0,005 GBYTEs (menos de US$ 1). Então, sua nova moeda estará pronta na rede para ser promovida e usada. Sem etapas ou taxas extras.





Claro, você deve considerar que os memecoins são ativos de risco. Um novo memecoin provavelmente não terá nenhum valor, mas se for devidamente promovido e se tornar viral (como o PEPE), poderá atingir um valor de mercado e um preço decentes. Depois disso, o preço poderá ser altamente volátil. Mas ei, pelo menos rimos, certo?





