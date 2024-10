Byte educativo: ¿Qué es una memecoin y cómo crear una?

A todo el mundo le encanta un buen meme, y eso incluye a los ingenieros de software y a los amantes de las criptomonedas. El resultado es lo que ahora llamamos "memecoins": criptomonedas o tokens diseñados en torno a un meme de Internet o un elemento humorístico cuyo propósito principal puede no estar del todo claro . En otras palabras, son monedas reales lanzadas por desarrolladores principalmente por diversión. Pero tienen todos los aspectos técnicos bajo control y pueden usarse como medio de pago o cualquier otra característica posible en sus libros de contabilidad nativos, como las aplicaciones DeFi.





Hasta ahora, Dogecoin (DOGE) es la memecoin más popular. También es el primero y fue creado en 2013 como una broma por los desarrolladores Jackson Palmer y Billy Markus. En realidad, no planearon que la moneda fuera a ninguna parte. Entonces, se sorprendieron bastante al ver el increíble crecimiento de su broma tecnológica.

En diciembre de 2023, Dogecoin tiene un precio de alrededor de 0,1 dólares y una capitalización de mercado de más de 14.800 millones de dólares. Se encuentra entre las diez principales capitalizaciones de mercado por moneda [CMC], superando a cadenas como TRON, Chainlink, Avalanche y Polygon.





Además de su divertida simpatía, la oportunidad de extraer nuevas monedas y algunas promesas difusas de su fundación, podemos decir con seguridad que Dogecoin no tiene mucho que ofrecer. Es la prueba viviente de que no sólo la utilidad puede generar una lealtad feroz. Por lo tanto, otros desarrolladores siguieron rápidamente para probar suerte también, y han aparecido otras memecoins con precios reales, límites de mercado y comunidades leales.





Shiba Inu, PEPE y más





Shiba Inu (SHIB) apareció en 2020 como el competidor directo de Dogecoin. De hecho, una de las fichas de su ecosistema se llama "Doge Killer". A diferencia de Dogecoin, no tiene su propio libro de contabilidad sino que se basa en Ethereum. A diferencia de Dogecoin nuevamente, trajo nuevas funciones DeFi para que las aprovechen sus usuarios. Es posible realizar minería de liquidez con SHIB y ganar tokens BONE a cambio.













También tienen una revista , un servicio de nombres, un juego, una colección NFT y planes para un Metaverso. Actualmente, el precio por SHIB es de 0,0000090 dólares (debido a su enorme oferta) y su capitalización de mercado es de 5.300 millones de dólares. Podemos decir que llevaron el chiste al siguiente nivel y algunos otros ecosistemas hicieron lo mismo. Hay muchas otras monedas "Inu" disponibles. Podemos encontrar aproximadamente 100 monedas con temática de perros en CMC, y no son las únicas memecoins que existen. Hay más, como Pepe Coin (PEPE) .





Centrado en los memes de Pepe the Frog, PEPE se lanzó en Ethereum en abril de 2023 y se volvió viral en mayo del mismo año. Literalmente pasó de cero a héroe, mostrando un repunte de precios de más del 7.000% en un solo mes. Tiene una capitalización de mercado de 570,8 millones de dólares en el momento de escribir este artículo y figura en las bolsas más populares. Esto a pesar de la advertencia en su propio sitio web .





“$PEPE es una moneda meme sin valor intrínseco ni expectativa de retorno financiero. No existe un equipo formal ni una hoja de ruta. La moneda es completamente inútil y sólo tiene fines de entretenimiento”.





La conclusión parece obvia. Puedes divertirte un poco y, tal vez, obtener ganancias reales en el proceso.





¿Cómo hacer tu propia memecoin?





La mayoría de las memecoins se crean en la parte superior de una cadena ya existente (como Ethereum) porque el equipo no quiere molestarse en crear un libro de contabilidad completamente nuevo para bromear. Si haces algo principalmente por diversión, el presupuesto suele ser ajustado. En este sentido, probablemente Ethereum ni siquiera sea la solución más rentable.





La última vez que lo comprobamos, la tarifa de transacción promedio de Ethereum fue de $11 [BitInfoCharts]. Eso no es divertido. Además, si quisieras contratar a alguien para que hiciera el trabajo porque no sabes nada sobre código, eso te costaría entre $5,000 y $10,000. De nuevo, no es gracioso. Por otro lado, puedes encontrar una solución realmente económica y fácil de usar en Obyte: The Asset Registry .













Este es un sitio web sencillo donde puedes crear cualquier tipo de token personalizado basado en Obyte , incluidos puntos de fidelidad, acciones de ICO, productos tokenizados o memecoins. La imaginación es el límite porque no se requiere programación. Simplemente rellena los espacios (suministro, nombre, descripción, etc.) y encarga la creación pagando 0,005 GBYTE (menos de 1 dólar). Luego, su nueva moneda estará lista en la cadena para ser promocionada y utilizada. Sin pasos ni tarifas adicionales.





Por supuesto, debes considerar que las memecoins son activos riesgosos. Una nueva memecoin probablemente no tendrá ningún valor, pero si se promociona debidamente y se vuelve viral (como PEPE), podría alcanzar una capitalización de mercado y un precio decentes. Después de eso, el precio podría volverse muy volátil. Pero bueno, al menos nos reímos un poco, ¿no?





Imagen vectorial destacada de Freepik