Eğitim Baytı: Memecoin nedir ve nasıl oluşturulur?

Herkes iyi bir meme'i sever ve buna yazılım mühendisleri ve kripto para meraklıları da dahildir. Sonuç, artık "memecoin" dediğimiz şeydir: Temel amacı tam olarak açıklanamayan, bir İnternet meme'i veya mizah unsuru etrafında tasarlanmış kripto para birimleri veya jetonlar . Başka bir deyişle, geliştiriciler tarafından çoğunlukla eğlence için piyasaya sürülen gerçek paralardır. Ancak tüm teknik yönleri kontrol altında tutuyorlar ve bir ödeme aracı olarak veya yerel defterlerinde (DeFi uygulamaları gibi) olası herhangi bir özellik olarak kullanılabilirler.





Şu ana kadar Dogecoin (DOGE) en popüler memecoindir. Aynı zamanda ilk olanıdır ve 2013 yılında geliştiriciler Jackson Palmer ve Billy Markus tarafından şaka olarak yaratılmıştır. Aslında madalyonun herhangi bir yere gitmesini planlamamışlardı. Bu nedenle, teknik şakalarının inanılmaz bir şekilde büyüdüğünü gördüklerinde oldukça şaşırdılar.

Aralık 2023 itibarıyla Dogecoin'in fiyatı 0,1 dolar civarında ve piyasa değeri 14,8 milyar doların üzerindedir. Bu, TRON, Chainlink, Avalanche ve Polygon gibi zincirleri geride bırakarak, kripto para başına ilk on piyasa değeri arasında [CMC] yer alıyor.





Komik sempatisi, yeni coin çıkarma fırsatı ve kuruluşunun verdiği bazı yaygın vaatlerin yanı sıra Dogecoin'in sunabileceği pek bir şey olmadığını kesin olarak söyleyebiliriz. Bu, yalnızca faydanın şiddetli sadakate neden olamayacağının canlı bir kanıtıdır. Bu nedenle, diğer geliştiriciler de şanslarını denemek için hızla onları takip etti ve gerçek fiyatlara, piyasa değerlerine ve sadık topluluklara sahip diğer memecoinler ortaya çıktı.





Shiba Inu, PEPE ve daha fazlası





Shiba Inu (SHIB), 2020'de Dogecoin'in doğrudan rakibi olarak ortaya çıktı. Gerçekten de ekosisteminin tokenlerinden birine “Doge Killer” adı veriliyor. Dogecoin'den farklı olarak kendi defteri yoktur ancak Ethereum'u temel alır. Yine Dogecoin'den farklı olarak kullanıcılarının yararlanabileceği yeni DeFi özellikleri getirdi. SHIB ile likidite madenciliği yapmak ve karşılığında BONE tokenleri kazanmak mümkün.













Ayrıca bir dergileri, isim hizmetleri, oyunları, NFT koleksiyonları ve Metaverse planları da var . Şu anda SHIB başına fiyat 0,0000090 $ (muazzam arz nedeniyle) ve piyasa değeri 5,3 milyar $ seviyesindedir. Şakayı bir üst aşamaya taşıdılar ve bunu diğer bazı ekosistemler de takip etti diyebiliriz. Etrafta çok sayıda başka “Inu” parası var. CMC'de yaklaşık 100 köpek temalı koin bulabiliriz ve bunlar var olan tek memcoinler değil. Pepe Coin (PEPE) gibi daha fazlası da var.





Kurbağa Pepe meme'lerine odaklanan PEPE, Nisan 2023'te Ethereum'da yayınlandı ve aynı yılın Mayıs ayında viral oldu. Kelimenin tam anlamıyla sıfırdan kahramana gitti ve tek bir ayda %7.000'in üzerinde bir fiyat artışı gösterdi. Bu yazının yazıldığı sırada 570,8 milyon dolarlık bir piyasa değeri var ve en popüler borsalarda listeleniyor. Bu, kendi web sitelerindeki uyarıya rağmen.





“$PEPE, hiçbir içsel değeri veya finansal getiri beklentisi olmayan bir meme parasıdır. Resmi bir ekip veya yol haritası yok. Para tamamen işe yaramaz ve yalnızca eğlence amaçlıdır.”





Sonuç açık görünüyor. Biraz eğlenebilir ve belki bu süreçte gerçek kazançlar elde edebilirsiniz.





Kendi memecoin'inizi nasıl yapabilirsiniz?





Çoğu memecoin, halihazırda var olan bir zincirin (Ethereum gibi) tepesinde yapılıyor çünkü ekip, şaka olsun diye tamamen yeni bir defter oluşturma zahmetine girmek istemiyor. Eğer bir şeyi esas olarak eğlence için yapıyorsanız, bütçeniz genellikle kısıtlıdır. Bu anlamda muhtemelen Ethereum en uygun maliyetli çözüm bile değil.





En son kontrol ettiğimizde Ethereum'un ortalama işlem ücreti 11 dolardı [BitInfoCharts]. Bu komik değil. Ayrıca, kod hakkında hiçbir şey bilmediğiniz için işi yapması için birini işe almak isterseniz, bu size 5.000 ila 10.000 $ arasında bir maliyete mal olur. Tekrar söylüyorum hiç komik değil. Öte yandan Obyte: The Asset Registry'de gerçekten ucuz ve kullanıcı dostu bir çözüm bulabilirsiniz.













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Elbette memecoinlerin riskli varlıklar olduğunu da göz önünde bulundurmalısınız. Yeni bir memecoin muhtemelen herhangi bir değere sahip olmayacaktır, ancak gerektiği gibi tanıtılır ve viral hale gelirse (PEPE gibi) makul bir piyasa değerine ve fiyata ulaşabilir. Bundan sonra fiyat oldukça değişken olabilir. Ama en azından biraz güldük, değil mi?





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