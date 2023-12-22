教育字节：什么是模因币以及如何创建模因币？

每个人都喜欢好的模因，其中包括软件工程师和加密货币爱好者。结果就是我们现在所说的“模因币”：围绕互联网模因或幽默元素设计的加密货币或代币，其核心目的可能并不完全清楚。换句话说，它们是开发商主要为了好玩而发行的真实货币。但它们的所有技术方面都受到控制，可以用作支付手段或本地账本中的任何其他可能的功能——比如 DeFi 应用程序。





到目前为止，狗狗币（DOGE）是最受欢迎的模因币。这也是第一个，是由开发者 Jackson Palmer 和 Billy Markus 在 2013 年作为一个笑话创建的。事实上，他们并没有计划让硬币流向任何地方。因此，他们非常惊讶地看到他们的技术笑话令人难以置信的增长。

截至 2023 年 12 月，狗狗币的价格约为 0.1 美元，市值超过 148 亿美元。该币种的市值位居前十名 [CMC]，超过了 TRON、Chainlink、Avalanche 和 Polygon 等区块链。





除了它有趣的同情心、开采新硬币的机会以及其基金会的一些分散的承诺之外，我们可以肯定地说狗狗币并没有提供太多东西。这是活生生的证据，证明不仅实用性才能带来强烈的忠诚度。因此，其他开发者也迅速跟进来碰碰运气，其他具有真实价格、市值和忠诚社区的模因币也出现了。





柴犬、PEPE 等





柴犬（SHIB）在 2020 年似乎成为狗狗币的直接竞争对手。事实上，其生态系统的代币之一被称为“Doge Killer”。与狗狗币不同，它没有自己的账本，而是基于以太坊。与狗狗币不同的是，它带来了新的 DeFi 功能供用户利用。可以通过 SHIB 进行流动性挖矿并赚取 BONE 代币作为交换。













他们还有一本杂志、一个名称服务、一款游戏、一个 NFT 系列以及元宇宙计划。目前，每个 SHIB 的价格为 0.0000090 美元（由于供应量巨大），其市值为 53 亿美元。我们可以说他们把这个笑话提升到了一个新的水平，其他一些生态系统也纷纷效仿。周围还有很多其他“犬”硬币。我们可以在 CMC 中找到大约 100 种以狗为主题的币，而且它们并不是唯一存在的模因币。还有更多，例如佩佩币（PEPE） 。





PEPE 专注于 Pepe the Frog 表情包，于 2023 年 4 月在以太坊上发布，并于同年 5 月病毒式传播。它确实从零到英雄，单月内价格上涨超过 7,000%。截至撰写本文时，它的市值为 5.708 亿美元，并且已在最受欢迎的交易所上市。尽管他们自己的网站上有警告，但还是如此。





“$PEPE 是一种模因币，没有内在价值或财务回报预期。没有正式的团队或路线图。这枚硬币完全没有用，仅用于娱乐目的。”





结论似乎很明显。你可以享受一些乐趣，也许还能在这个过程中获得一些真正的收入。





如何制作自己的模因币？





大多数模因币都是在现有链（如以太坊）的顶部完成的，因为团队不想为一个笑话创建一个全新的分类账。如果您做某事主要是为了好玩，那么预算通常会很紧张。从这个意义上说，以太坊可能不是最具成本效益的解决方案。





上次我们检查时，以太坊的平均交易费用为 11 美元 [BitInfoCharts]。这不好笑。此外，如果您因为对代码一无所知而想雇用某人来完成这项工作，那么您将花费 5,000到10,000 美元。再说一遍，一点都不好笑。另一方面，您可以在 Obyte 中找到一个真正便宜且用户友好的解决方案：资产注册表。













这是一个简单的网站，您可以在其中创建任何类型的基于 Obyte 的定制代币，包括忠诚度积分、ICO 股票、代币化产品或 memecoin。想象力是有限的，因为不需要编程。您只需填写空格（供应、名称、描述等）并通过支付 0.005 GBYTE（不到 1 美元）来订购创作。然后，您的新硬币就可以在链上进行推广和使用。没有额外的步骤或费用。





当然，您应该考虑到模因币是风险资产。一种新的模因币可能不会有任何价值，但如果它得到适当推广并像病毒一样传播（如 PEPE），它可能会达到不错的市值和价格。此后，价格可能会大幅波动。但是，嘿，至少我们有一些笑声，对吧？





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