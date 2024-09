Automatizando a resolução do reCAPTCHA: por que e como

O reCAPTCHA é como um porteiro digital montando guarda na entrada de um site. Apenas usuários humanos têm o direito de entrar, enquanto bots não podem passar! Mas aqui está a pegadinha — e se houver uma entrada de serviço furtiva? Bem, adivinhe? Existe e é chamada de automação reCAPTCHA!





Junte-se a nós nesta jornada para entender o que é reCAPTCHA, por que ele representa um obstáculo à automação do navegador e como contorná-lo.





Testemunhe a batalha de 🤖 vs 🧑!

O que é reCAPTCHA?

reCAPTCHA é uma tecnologia de segurança desenvolvida pelo Google para distinguir entre usuários humanos e usuários automatizados na Internet. Seu objetivo principal é evitar que softwares automatizados, conhecidos como bots, interajam com um site. Por quê? Porque a maioria dos bots se envolve em atividades maliciosas, como spam.





Não sabe do que estamos falando? Considere a imagem abaixo! Você deve ter visto este formulário de cheque pelo menos uma vez: É isso; é o reCAPTCHA em ação. Ao clicar na verificação “Não sou um robô”, o Google realizará algumas operações nos bastidores para determinar se você é um usuário real ou não.





✅ Se o resultado for positivo, o formulário desaparecerá e você poderá continuar navegando ou fazendo o que estava fazendo.





❓Se o resultado não for claro, você se deparará com um destes: Você está com medo? Claro que não! Todos nós já lidamos com um desses quebra-cabeças em nossas vidas. Mas você já se perguntou o que exatamente é isso? Bem, é um CAPTCHA!





Um CAPTCHA , abreviação de “Completely Automated Public Turing test to Tell Computers and Humans Apart,” é um teste de desafio-resposta projetado especificamente para ser fácil para humanos resolverem, mas complexo para computadores. Basicamente, é como um aperto de mão secreto entre humanos e a Internet.





Agora, tenha em mente que o reCAPTCHA não é apenas um provedor de CAPTCHA; ele é o rei dos provedores de proteção de bot! Ele reina supremo graças à sua popularidade e eficácia. 👑





Por quê? Porque automatizar o reCAPTCHA é difícil!





Versões modernas fornecem desafios avançados baseados em reconhecimento e análise comportamental que são bem complexos para robôs resolverem. Mas espere, por que você iria querer automatizar isso? Vamos descobrir na próxima seção!

Por que automatizar CAPTCHAs

Querer automatizar a resolução de reCAPTCHA é um paradoxo. Afinal, CAPTCHAs são mecanismos expressamente projetados para bloquear processos automatizados. No entanto, essa busca aparentemente contraditória encontra seu significado no vasto campo da automação de navegadores.

É hora de descobrir os dois principais casos de uso em que a automação de CAPTCHA é fundamental!

Automação de testes

Garantir uma experiência de usuário de alto nível envolve entregar aplicativos web robustos e perfeitos, o que exige testes meticulosos. Agora, suponha que um dos seus formulários esteja protegido com reCAPTCHA. Se você quiser testar profundamente esse cenário E2E , você deve encontrar uma maneira de automatizar o reCAPTCHA na sua ferramenta de teste de automação de navegador como Playwright , Puppeteer, Cypress ou Selenium .

Raspagem da Web

Os CAPTCHAs são um dos maiores desafios para o web scraping , a arte de extrair dados de páginas da web por meio de um script automatizado. Se a página de destino detectar que você é um bot e exibir um CAPTCHA, toda a sua operação de coleta de dados online pode falhar. É aí que entra a automação do reCAPTCHA, permitindo que os bots de scraping superem esses obstáculos digitais completamente.

Automação reCAPTCHA: Fantasia ou realidade?

TL;DR : Sim, automatizar o reCAPTCHA é uma realidade, mas somente com as ferramentas certas!





Resolver CAPTCHAs é frequentemente tão complexo, até mesmo para humanos, que nos perguntamos se somos um ser humano real ou não. Não é de se espantar que o Reddit esteja cheio de memes sobre desafios de detecção de bots!

Isso é engraçado, claro. Mas a questão é, se isso é tão difícil para um ser humano, quão difícil é para uma máquina automatizar isso? Neste ponto, a automação do reCAPTCHA é mesmo possível? Bem, uma coisa de cada vez.





Primeiro, nem todos os CAPTCHAs são obrigatórios. Usando um IP com alta reputação e uma ferramenta de automação de navegador configurada corretamente, você pode nem mesmo acioná-los. Esse é o caminho mais fácil para a vitória, conforme explicado em nosso guia sobre como ignorar CAPTCHAs com Python .





Infelizmente, isso funciona apenas em um número limitado de ocasiões e em uma suposição muito específica. A maioria dos CAPTCHAS são impossíveis de pular, no entanto.





Uma solução geral envolve usar aprendizado de máquina e tecnologias de IA para tentar resolvê-los. Mais fácil falar do que fazer, como você pode imaginar 😅. Além disso, o reCAPTHA é tão avançado que poderia facilmente usar análise comportamental para descobrir que o que está selecionando as imagens corretas é um bot e não um ser humano.

Pronto para desistir? Espere um minuto; temos uma solução para você!





O reCAPTCHA Solver da Bright Data pode resolver CAPTCHAs e testes de desafio-resposta para você enquanto emula navegadores e interações de usuários reais. Esse é, na verdade, apenas um dos muitos módulos que compõem o Web Unlocker , a tecnologia definitiva para acessar qualquer conteúdo na Web por meio de software automatizado.





Para orientação completa, confira nosso tutorial sobre como ignorar CAPTCHA usando o Web Unlocker !

Conclusão

O reCAPTCHA se destaca como o superstar entre os provedores de CAPTCHA, pois seus desafios anti-bot estão ficando cada vez melhores. Aqui, você viu quais portas a automação da resolução do reCAPTCHA abre e as melhores abordagens para fazer isso. Mas, sejamos realistas, isso é muito, muito difícil!





Evite essa dor de cabeça com a solução reCAPTCHA Solver da Bright Data . Embarque em nossa jornada para democratizar a Web, garantindo que ela permaneça acessível para todos, em qualquer lugar, mesmo por meio de scripts automatizados!





Até a próxima, continue explorando a Internet livremente e sem CAPTCHAs!