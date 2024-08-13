自动解决 reCAPTCHA 问题：原因和方法

reCAPTCHA 就像一个守卫网站入口的数字守门人。只有人类用户才有权进入，而机器人无法通过！但问题来了——如果有一个偷偷摸摸的服务入口怎么办？好吧，猜猜怎么着？有，它被称为 reCAPTCHA 自动化！





加入我们的旅程，了解什么是 reCAPTCHA，为什么它是浏览器自动化的障碍，以及如何绕过它。





见证🤖 vs 🧑 的战斗！

什么是 reCAPTCHA？

reCAPTCHA是 Google 开发的一种安全技术，用于区分互联网上的人类用户和自动用户。其主要目标是防止自动软件（称为机器人）与网站交互。为什么？因为大多数机器人都会从事垃圾邮件等恶意活动。





不知道我们在说什么？请看下面的图片！你一定至少看过一次这个检查表： 就是这样；这就是 reCAPTCHA 的作用。通过点击“我不是机器人”检查，Google 将在后台执行一些操作来确定您是否是真实用户。





✅ 如果结果是肯定的，表格就会消失，您可以自由地继续浏览或继续做您正在做的事情。





❓如果结果不明确，您将面临以下情况之一： 你害怕吗？当然不！我们一生中都遇到过这样的难题。但你有没有想过那到底是什么？嗯，这是一个验证码！





CAPTCHA是“全自动区分计算机和人类的公共图灵测试”的缩写，是一种专门设计用于人类轻松解决但计算机却很复杂的质询-响应测试。基本上，它就像人类和互联网之间的秘密握手。





现在，请记住，reCAPTCHA 不仅仅是一个 CAPTCHA 提供商；它还是机器人保护提供商之王！它凭借其受欢迎程度和有效性占据主导地位。👑





为什么？因为自动化 reCAPTCHA 很困难！





现代版本提供了基于识别和行为分析的高级挑战，这些挑战对于机器人来说相当复杂。但是等等，你为什么还要自动化呢？让我们在下一节中找出答案！

为什么要自动化 CAPTCHA

想要自动化 reCAPTCHA 解决是一个悖论。毕竟，CAPTCHA 是专门为阻止自动化流程而设计的机制。然而，这种看似矛盾的追求在广阔的浏览器自动化领域找到了意义。

是时候找出 CAPTCHA 自动化是关键的两个主要用例了！

测试自动化

确保高水平的用户体验需要提供强大且无缝的 Web 应用程序，这需要细致的测试。现在，假设您的一个表单受 reCAPTCHA 保护。如果您想深入测试该E2E 场景，您必须找到一种方法来在您的浏览器自动化测试工具（如Playwright 、Puppeteer、Cypress 或Selenium ）中自动化 reCAPTCHA。

网页抓取

CAPTCHA 是网络抓取（通过自动化脚本从网页中提取数据的技术）面临的最大挑战之一。如果目标页面检测到您是机器人并显示 CAPTCHA，您的整个在线数据收集操作可能会失败。这就是 reCAPTCHA 自动化的作用所在，它使抓取机器人能够完全克服这些数字障碍。

reCAPTCHA 自动化：幻想还是现实？

TL;DR ：是的，自动化 reCAPTCHA 是现实，但只有使用正确的工具才能实现！





解决 CAPTCHA 通常非常复杂，甚至对人类来说也是如此，以至于我们怀疑自己是否是真正的人类。难怪 Reddit 上充斥着有关机器人检测挑战的 meme！

这确实很有趣。但问题是，如果这对人类来说如此困难，那么对机器来说，实现自动化又有多难呢？目前，reCAPTCHA 自动化是否可行？好吧，我们一次只谈一件事。





首先，并非所有 CAPTCHA 都是强制性的。使用信誉良好的 IP 和正确配置的浏览器自动化工具，您甚至可能不会触发它们。这是最简单的获胜之路，正如我们在如何使用 Python 绕过 CAPTCHA 的指南中所述。





不幸的是，这种方法只在有限的场合和非常具体的假设下有效。不过，大多数 CAPTCHAS 是不可跳过的。





一个通用的解决方案是使用机器学习和人工智能技术来尝试解决这些问题。你可以想象，说起来容易做起来难 😅。此外，reCAPTHA 非常先进，它可以轻松使用行为分析来确定选择正确图像的是机器人而不是人类。

准备放弃？等一下；我们有解决方案！





Bright Data 的reCAPTCHA Solver可以为您解决 CAPTCHA 和质询-响应测试，同时模拟真实用户的浏览器和交互。这实际上只是构成Web Unlocker的众多模块之一，Web Unlocker 是通过自动化软件访问网络上任何内容的权威技术。





如需完整指导，请查看我们的教程，了解如何使用 Web Unlocker 绕过 CAPTCHA ！

结论

reCAPTCHA 是 CAPTCHA 提供商中的超级明星，因为它的反机器人挑战越来越好。在这里，您已经看到了自动解决 reCAPTCHA 问题所打开的大门以及实现这一目标的最佳方法。但让我们面对现实吧，这真的非常非常困难！





使用Bright Data的 reCAPTCHA Solver 解决方案可避免这种麻烦。踏上我们让网络民主化的征程，确保所有人都能随时随地访问网络，甚至通过自动化脚本也能访问网络！





直到下一次，请继续自由地探索互联网，无需验证码！