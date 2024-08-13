Автоматизация решения reCAPTCHA: почему и как

reCAPTCHA — это как цифровой привратник, стоящий на страже у входа на сайт. Только пользователи-люди имеют право войти, а боты не могут пройти! Но вот в чем загвоздка — а что, если есть скрытый служебный вход? Ну, угадайте что? Есть и называется автоматизацией reCAPTCHA!





Присоединяйтесь к нам в этом путешествии, чтобы понять, что такое reCAPTCHA, почему она представляет собой препятствие для автоматизации браузера и как ее обойти.





Станьте свидетелем битвы 🤖 против 🧑!

Что такое reCAPTCHA?

reCAPTCHA — это технология безопасности, разработанная Google для различения пользователей-людей и автоматизированных пользователей в Интернете. Ее основная цель — предотвратить взаимодействие автоматизированного программного обеспечения, известного как боты, с сайтом. Почему? Потому что большинство ботов занимаются вредоносной деятельностью, например, рассылкой спама.





Не знаете, о чем мы говорим? Рассмотрите изображение ниже! Вы наверняка видели эту форму чека хотя бы раз: Вот и все; это reCAPTCHA в действии. Нажимая на галочку «Я не робот», Google выполнит некоторые скрытые операции, чтобы определить, являетесь ли вы реальным пользователем или нет.





✅ Если результат положительный, форма исчезнет, и вы сможете продолжить просмотр или заняться тем, чем занимались.





❓Если результат неясен, вы столкнетесь с одной из следующих проблем: Вы боитесь? Конечно, нет! Мы все сталкивались с одной из таких головоломок в своей жизни. Но вы когда-нибудь задумывались, что это такое? Ну, это CAPTCHA!





CAPTCHA , сокращение от «Completely Automated Public Turing test to Tell Computers and Humans Apart», — это тест типа «вызов-ответ», специально разработанный для того, чтобы его было легко решать людям, но сложно компьютерам. По сути, это как секретное рукопожатие между людьми и Интернетом.





Теперь имейте в виду, что reCAPTCHA — это не просто поставщик CAPTCHA; это король среди поставщиков защиты от ботов! Он правит бал благодаря своей популярности и эффективности. 👑





Почему? Потому что автоматизировать reCAPTCHA сложно!





Современные версии предоставляют сложные задачи, основанные на распознавании и поведенческом анализе, которые довольно сложны для решения роботами. Но подождите, зачем вообще это автоматизировать? Давайте узнаем в следующем разделе!

Зачем автоматизировать CAPTCHA?

Желание автоматизировать решение reCAPTCHA — это парадокс. В конце концов, CAPTCHA — это механизмы, специально разработанные для блокировки автоматизированных процессов. Тем не менее, это, казалось бы, противоречивое стремление находит свое значение в обширной области автоматизации браузера.

Пришло время узнать о двух основных вариантах использования, где автоматизация CAPTCHA играет ключевую роль!

Автоматизация тестирования

Обеспечение высокого уровня пользовательского опыта подразумевает предоставление надежных и бесшовных веб-приложений, что требует тщательного тестирования. Теперь предположим, что одна из ваших форм защищена с помощью reCAPTCHA. Если вы хотите глубоко протестировать этот сценарий E2E , вам необходимо найти способ автоматизировать reCAPTCHA в инструменте тестирования автоматизации вашего браузера, таком как Playwright , Puppeteer, Cypress или Selenium .

Веб-скрапинг

CAPTCHA — одна из самых больших проблем для веб-скрейпинга , искусства извлечения данных с веб-страниц с помощью автоматизированного скрипта. Если целевая страница определит, что вы бот, и отобразит CAPTCHA, вся ваша операция по сбору данных в Интернете может потерпеть неудачу. Вот тут-то и вступает в дело автоматизация reCAPTCHA, позволяющая ботам-скрейпингу полностью преодолеть эти цифровые препятствия.

Автоматизация reCAPTCHA: фантастика или реальность?

TL;DR : Да, автоматизация reCAPTCHA — это реальность, но только при наличии правильных инструментов!





Решение CAPTCHA часто настолько сложно, даже для людей, что мы задаемся вопросом, являемся ли мы настоящими людьми или нет. Неудивительно, что Reddit полон мемов о проблемах обнаружения ботов!

Смешно, конечно. Но вопрос в том, если это так сложно для человека, насколько сложно для машины автоматизировать это? На данный момент, возможна ли вообще автоматизация reCAPTCHA? Ну, по одной вещи за раз.





Во-первых, не все CAPTCHA являются обязательными. Используя IP с высокой репутацией и правильно настроенный инструмент автоматизации браузера, вы можете даже не вызвать их. Это самый простой путь к победе, как объясняется в нашем руководстве по обходу CAPTCHA с помощью Python .





К сожалению, это работает только в ограниченном количестве случаев и при очень специфическом предположении. Большинство CAPTCHAS, однако, непропускаемы.





Общее решение предполагает использование машинного обучения и технологий ИИ для их решения. Легче сказать, чем сделать, как вы можете себе представить 😅. Плюс, reCAPTHA настолько продвинута, что может легко использовать поведенческий анализ, чтобы выяснить, что выбор правильных изображений — это бот, а не человек.

Готовы сдаться? Подождите минутку, у нас есть решение для вас!





reCAPTCHA Solver от Bright Data может решать CAPTCHA и тесты «вызов-ответ» для вас, эмулируя браузеры и взаимодействия реальных пользователей. Это на самом деле только один из многих модулей, которые составляют Web Unlocker , окончательную технологию для доступа к любому контенту в Интернете с помощью автоматизированного программного обеспечения.





Для получения полной инструкции ознакомьтесь с нашим руководством по обходу CAPTCHA с помощью Web Unlocker !

Заключение

reCAPTCHA выделяется как суперзвезда среди поставщиков CAPTCHA, поскольку ее антибот-задачи становятся все лучше и лучше. Здесь вы увидели, какие двери открывает автоматизация решения reCAPTCHA и лучшие подходы к этому. Но давайте посмотрим правде в глаза, это действительно, очень сложно!





Избавьтесь от этой головной боли с помощью решения reCAPTCHA Solver от Bright Data . Отправьтесь в наш поход по демократизации Интернета, гарантируя, что он останется доступным для всех и везде, даже с помощью автоматизированных скриптов!





До следующего раза, продолжайте исследовать Интернет свободно и без CAPTCHA!