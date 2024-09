Automatiser la résolution de reCAPTCHA : pourquoi et comment

Le reCAPTCHA est comme un gardien numérique qui monte la garde à l'entrée d'un site Web. Seuls les utilisateurs humains ont le droit d'entrer, tandis que les robots ne peuvent pas passer ! Mais voici le problème : que se passe-t-il s'il existe une entrée de service sournoise ? Eh bien, devinez quoi ? Il existe et s'appelle l'automatisation du reCAPTCHA !





Rejoignez-nous dans ce voyage pour comprendre ce qu'est reCAPTCHA, pourquoi il représente un obstacle à l'automatisation du navigateur et comment le contourner.





Soyez témoin de la bataille de 🤖 contre 🧑 !

Qu'est-ce que reCAPTCHA ?

reCAPTCHA est une technologie de sécurité développée par Google pour faire la distinction entre les utilisateurs humains et les utilisateurs automatisés sur Internet. Son objectif principal est d'empêcher les logiciels automatisés, appelés robots, d'interagir avec un site. Pourquoi ? Parce que la plupart des robots se livrent à des activités malveillantes telles que le spam.





Vous ne savez pas de quoi nous parlons ? Regardez l'image ci-dessous ! Vous avez sûrement déjà vu ce formulaire de chèque au moins une fois : Et voilà, c'est reCAPTCHA en action. En cliquant sur la case « Je ne suis pas un robot », Google effectuera quelques opérations en coulisses pour déterminer si vous êtes un véritable utilisateur ou non.





✅ Si le résultat est positif, le formulaire disparaîtra et vous serez libre de continuer à naviguer ou de continuer à faire ce que vous faisiez.





❓Si le résultat n’est pas clair, vous serez confronté à l’une des situations suivantes : Tu as peur ? Bien sûr que non ! Nous avons tous été confrontés à l'une de ces énigmes dans notre vie. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que c'était exactement ? Eh bien, c'est un CAPTCHA !





Un CAPTCHA , abréviation de « Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart », est un test de type « challenge-response » spécialement conçu pour être facile à résoudre pour les humains mais complexe pour les ordinateurs. En gros, c'est comme une poignée de main secrète entre les humains et Internet.





Gardez à l'esprit que reCAPTCHA n'est pas seulement un fournisseur de CAPTCHA ; c'est le roi des fournisseurs de protection contre les robots ! Il règne en maître grâce à sa popularité et à son efficacité. 👑





Pourquoi ? Parce qu'automatiser le reCAPTCHA est difficile !





Les versions modernes proposent des défis avancés basés sur la reconnaissance et l'analyse comportementale qui sont assez complexes à résoudre pour les robots. Mais attendez, pourquoi voudriez-vous automatiser cela ? Découvrons-le dans la section suivante !

Pourquoi automatiser les CAPTCHA

Vouloir automatiser la résolution des reCAPTCHA est un paradoxe. Après tout, les CAPTCHA sont des mécanismes expressément conçus pour bloquer les processus automatisés. Pourtant, cette quête apparemment contradictoire trouve son sens dans le vaste domaine de l’automatisation des navigateurs.

Il est temps de découvrir les deux principaux cas d’utilisation où l’automatisation CAPTCHA est essentielle !

Automatisation des tests

Pour garantir une expérience utilisateur de haut niveau, il faut fournir des applications Web robustes et transparentes, ce qui exige des tests méticuleux. Supposons maintenant que l'un de vos formulaires soit protégé par reCAPTCHA. Si vous souhaitez tester en profondeur ce scénario E2E , vous devez trouver un moyen d'automatiser reCAPTCHA dans votre outil de test d'automatisation de navigateur comme Playwright , Puppeteer, Cypress ou Selenium .

Grattage Web

Les CAPTCHA constituent l'un des plus grands défis du scraping Web , l'art d'extraire des données de pages Web grâce à un script automatisé. Si la page cible détecte que vous êtes un robot et affiche un CAPTCHA, toute votre opération de collecte de données en ligne risque d'échouer. C'est là qu'intervient l'automatisation reCAPTCHA, permettant aux robots de scraping de surmonter complètement ces obstacles numériques.

Automatisation reCAPTCHA : fantasme ou réalité ?

TL;DR : Oui, automatiser le reCAPTCHA est une réalité, mais seulement avec les bons outils !





Résoudre les CAPTCHA est souvent si complexe, même pour les humains, que nous nous demandons si nous sommes un véritable être humain ou non. Pas étonnant que Reddit regorge de mèmes sur les défis de détection des robots !

C'est drôle, bien sûr. Mais la question est de savoir si c'est si difficile pour un être humain, à quel point est-il difficile pour une machine d'automatiser cela ? À ce stade, l'automatisation de reCAPTCHA est-elle même possible ? Eh bien, une chose à la fois.





Tout d'abord, tous les CAPTCHA ne sont pas obligatoires. En utilisant une adresse IP avec une bonne réputation et un outil d'automatisation de navigateur correctement configuré, vous risquez même de ne pas les déclencher. C'est le chemin le plus simple vers la victoire, comme expliqué dans notre guide sur la façon de contourner les CAPTCHA avec Python .





Malheureusement, cela ne fonctionne que dans un nombre limité de cas et sur la base d'une hypothèse très spécifique. La plupart des CAPTCHA ne peuvent cependant pas être ignorés.





Une solution générale consiste à utiliser l'apprentissage automatique et les technologies d'IA pour tenter de les résoudre. Plus facile à dire qu'à faire, comme vous pouvez l'imaginer 😅. De plus, reCAPTHA est si avancé qu'il pourrait facilement utiliser l'analyse comportementale pour déterminer que celui qui sélectionne les bonnes images est un robot et non un être humain.

Prêt à abandonner ? Attendez une minute, nous avons une solution pour vous !





reCAPTCHA Solver de Bright Data peut résoudre les CAPTCHA et les tests de type challenge-response pour vous tout en imitant les navigateurs et les interactions des utilisateurs réels. Il s'agit en fait de l'un des nombreux modules qui composent Web Unlocker , la technologie ultime pour accéder à n'importe quel contenu sur le Web via un logiciel automatisé.





Pour un guide complet, consultez notre tutoriel sur la façon de contourner le CAPTCHA à l'aide de Web Unlocker !

Conclusion

reCAPTCHA se distingue comme la superstar parmi les fournisseurs de CAPTCHA, car ses défis anti-bots ne cessent de s'améliorer. Ici, vous avez vu les portes ouvertes par l'automatisation de la résolution de reCAPTCHA et les meilleures approches pour y parvenir. Mais soyons réalistes, c'est vraiment, vraiment difficile !





Évitez ce casse-tête avec la solution reCAPTCHA Solver de Bright Data . Lancez-vous dans notre quête pour démocratiser le Web, en veillant à ce qu'il reste accessible à tous, partout, même grâce à des scripts automatisés !





Jusqu'à la prochaine fois, continuez à explorer Internet librement et sans CAPTCHA !