Veja por que seu marketing TikTok está falhando

Outrora um divertido aplicativo de compartilhamento de vídeo sobre sincronização labial e esquetes cômicos, o TikTok se tornou um canal de marketing promissor para empresas por aí.





Com mais de 1 bilião usuários ativos mensais, seria muito mais fácil para os profissionais de marketing transmitir suas mensagens e atrair mais atenção. Não é de admirar que mais e mais empresas entrem no movimento de marketing do TikTok e invistam em campanhas de marketing .





Dito isso, todos esses bilhões de usuários ainda significam chance zero se você não fizer isso direito. Alguns profissionais de marketing podem ter pensado que já têm uma ótima estratégia, apenas para descobrir que sua campanha de marketing TikTok não traz o resultado que desejam.





Se você é uma dessas pessoas e está coçando a cabeça sobre o que deu errado, aqui estão algumas explicações possíveis.

Entendendo a plataforma TikTok

Cada plataforma de mídia social é diferente. Se você deseja ter sucesso no marketing de seus negócios no TikTok, primeiro precisa entender como a plataforma funciona.

A Geração Z está dominando

Mais da metade ( 60% ) dos usuários do TikTok têm entre 16 e 24 anos. Essas gerações mais jovens são experientes, curiosas e têm suas próprias expectativas e abordagens às marcas.





Isso significa que você precisa mudar sua estratégia se estiver segmentando outra faixa etária. O conteúdo, o tom e tudo mais será diferente. Não entender isso resultará em uma campanha fracassada.

Os usuários têm um período de atenção extremamente curto

O usuário médio do TikTok gasta cerca de 52 minutos no aplicativo todos os dias. Isso significa que eles estão navegando por muito conteúdo e parando apenas por alguns segundos para assistir a cada vídeo.





É por isso que seu vídeo precisa chamar a atenção e ser interessante o suficiente para fazê-los parar e assistir até o final. Caso contrário, você será apenas mais um pergaminho.

Os usuários usam a plataforma para entretenimento

O TikTok tem tudo a ver com entretenimento. Os usuários acessam o aplicativo para assistir a vídeos engraçados, desafios de dança e outros conteúdos criativos. É por isso que seu conteúdo também precisa ser divertido. Ninguém quer assistir a um anúncio chato disfarçado de vídeo do TikTok.

É uma casa para influenciadores

TikTok também é um lugar onde influenciadores podem aumentar seus seguidores e compartilhar seu conteúdo. É por isso que trabalhar com eles deve fazer parte de sua estratégia de marketing TikTok. Eles já têm muitos seguidores que você pode aproveitar.

7 razões pelas quais sua estratégia de marketing TikTok não vai bem

Claro, é preciso muito esforço para construir uma estratégia de marketing TikTok bem-sucedida. No entanto, existem alguns profissionais de marketing que ainda não veem os resultados que desejam, mesmo depois de muito trabalho.





Alguns deles só querem aproveitar a tendência simplesmente estando lá. Outros colocam muito conteúdo. Eles mesmos não conseguem nem lidar com isso.





Pode haver muitas razões para isso, mas aqui estão algumas das mais comuns:

1. Seus vídeos são muito vendidos

A principal razão pela qual sua estratégia de marketing do TikTok pode não funcionar é que você usa o conteúdo apenas para se gabar de quão bons são seus produtos e como os usuários ficarão infelizes por não comprá-los.





O conteúdo de marketing TikTok de alto desempenho deve sempre se concentrar em fornecer valor aos usuários. Seja para entretê-los, educá-los ou ambos, seu conteúdo deve ser sobre algo diferente de vender seu produto.

2. Seus vídeos são muito longos

Lembra como dissemos que os usuários do TikTok têm um curto período de atenção? Isso significa que você precisa fazer seus vídeos o mais curtos e concisos possível.





A duração ideal para um vídeo TikTok é de cerca de 15 segundos . Qualquer coisa mais longa do que isso perderá a atenção dos usuários - os vídeos do YouTube são bons, mas não no TikTok.

3. Você realmente não conhece seu público

O TikTok pode ser um canal de marketing extremamente útil se você tiver como alvo as gerações mais jovens. Mas, se você tem profissionais ou boomers como público-alvo, é melhor usar outra plataforma, como LinkedIn ou Facebook, por exemplo. Se o seu público-alvo não estiver lá em primeiro lugar, como você pode esperar obter resultados?

4. Atenha-se a uma única estratégia por muito tempo

As tendências vêm e vão no TikTok. Um dia falamos sobre Squid Games. No dia seguinte, conversamos sobre a Dança Renegada. É por isso que você precisa ser flexível com seu conteúdo e poder mudar sua estratégia sempre que necessário. Se você se ater a uma única estratégia, rapidamente ficará desatualizado e irrelevante.

5. Você está sendo muito sério

Os vídeos de marketing do TikTok devem ser sempre divertidos e alegres. Esta não é a plataforma para tópicos sérios ou pesados. Se você tentar forçar, acabará apenas alienando seu público.





Compartilhe alguns vídeos que dão um rosto à sua marca. Vídeos dos bastidores, pedidos de embalagem ASMR, um dia na vida de suas equipes em diferentes departamentos ou divisões - qualquer coisa que dê aos usuários um vislumbre de quem você é como empresa.

6. Todos os seus vídeos têm a mesma aparência

Sua estratégia de marketing TikTok também pode não estar funcionando porque todos os seus vídeos parecem exatamente iguais.





É por isso que é importante experimentar diferentes formatos, comprimentos e estilos. Ao misturar as coisas, você será capaz de entender o que realmente funciona bem para manter seu público engajado e querendo mais.

7. A estratégia termina assim que o conteúdo é carregado

A estratégia de marketing do TikTok é muito mais do que produção de conteúdo. Você não pode colocar conteúdo um após o outro e torcer para que apareça no FYP.





Você precisa continuar a promovê-lo por meio de outros canais, como seu site ou plataformas de mídia social. Você também precisa acompanhar suas análises para ver o desempenho de seus vídeos e fazer as alterações necessárias.

A linha de fundo

Não importa o quão promissor e sob demanda seja um canal de marketing, sempre haverá uma chance de que ele não funcione para você e sua empresa. É importante entender a plataforma que você está usando e criar conteúdos que estejam alinhados com as tendências.





Ao fazer isso, você poderá aumentar suas chances de sucesso e atingir seu público-alvo de forma mais eficaz. Lembre-se de que qualquer estratégia de marketing de mídia social requer tempo, esforço e consistência para trazer o resultado esperado.