Voici pourquoi votre marketing TikTok échoue

Autrefois une application amusante de partage de vidéos sur la synchronisation labiale et les sketches comiques, TikTok est devenu un canal de marketing prometteur pour les entreprises.





Avec plus de 1 milliard utilisateurs actifs mensuels, il serait beaucoup plus facile pour les spécialistes du marketing de faire passer leurs messages et d'attirer plus de regards. Pas étonnant que de plus en plus d'entreprises sautent dans le train du marketing TikTok et investissent dans des campagnes marketing .





Cela dit, tous ces milliards d'utilisateurs signifient toujours zéro chance si vous ne le faites pas correctement. Certains spécialistes du marketing ont peut-être pensé qu'ils avaient déjà une excellente stratégie, pour découvrir que leur campagne de marketing TikTok n'apporte pas le résultat qu'ils souhaitent.





Si vous faites partie de ces personnes et que vous vous grattez la tête à propos de ce qui n'a pas fonctionné, voici quelques explications possibles.

Comprendre la plateforme TikTok

Chaque plateforme de médias sociaux est différente. Si vous voulez réussir à commercialiser votre entreprise sur TikTok, vous devez d'abord comprendre le fonctionnement de la plateforme.

La génération Z domine

Plus de la moitié ( 60% ) des utilisateurs de TikTok sont âgés de 16 à 24 ans. Ces jeunes générations sont avisées, curieuses et ont leurs propres attentes et les approches des marques.





Cela signifie que vous devez modifier votre stratégie si vous ciblez un autre groupe d'âge. Le contenu, le ton et tout le reste seront différents. Ne pas comprendre cela se traduira par une campagne ratée.

Les utilisateurs ont une durée d'attention extrêmement courte

L'utilisateur moyen de TikTok dépense environ 52 minutes sur l'application tous les jours. Cela signifie qu'ils parcourent beaucoup de contenu et ne s'arrêtent que quelques secondes pour regarder chaque vidéo.





C'est pourquoi votre vidéo doit attirer l'attention et être suffisamment intéressante pour qu'ils s'arrêtent et la regardent jusqu'à la fin. Sinon, vous ne serez qu'un autre parchemin.

Les utilisateurs utilisent la plateforme pour se divertir

TikTok est synonyme de divertissement. Les utilisateurs vont sur l'application pour regarder des vidéos amusantes, des défis de danse et d'autres contenus créatifs. C'est pourquoi votre contenu doit également être divertissant. Personne ne veut regarder une publicité ennuyeuse se faisant passer pour une vidéo TikTok.

C'est une maison pour les influenceurs

TikTok est aussi un endroit où influenceurs peuvent développer leur audience et partager leur contenu. C'est pourquoi travailler avec eux devrait faire partie de votre stratégie marketing TikTok. Ils ont déjà un énorme public dans lequel vous pouvez puiser.

7 raisons pour lesquelles votre stratégie marketing TikTok ne fonctionne pas bien

Bien sûr, il faut beaucoup d'efforts pour construire une stratégie marketing TikTok réussie. Cependant, certains spécialistes du marketing ne voient toujours pas les résultats qu'ils souhaitent, même après avoir beaucoup travaillé.





Certains d'entre eux veulent simplement profiter de la tendance en étant simplement là. D'autres mettent trop de contenu. Ils ne peuvent même pas le gérer eux-mêmes.





Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, mais voici quelques-unes des plus courantes :

1. Vos vidéos sont trop commerciales

La principale raison pour laquelle votre stratégie marketing TikTok pourrait ne pas fonctionner est que vous utilisez le contenu pour vous vanter uniquement de la qualité de vos produits et de la façon dont les utilisateurs finiront par être malheureux de ne pas les acheter.





Le contenu marketing TikTok hautement performant doit toujours se concentrer sur la valeur ajoutée pour les utilisateurs. Qu'il s'agisse de les divertir, de les éduquer ou les deux, votre contenu doit porter sur autre chose que la vente de votre produit.

2. Vos vidéos sont trop longues

Rappelez-vous comment nous avons dit que les utilisateurs de TikTok ont une courte durée d'attention ? Cela signifie que vous devez rendre vos vidéos aussi courtes et concises que possible.





La durée idéale pour une vidéo TikTok est d'environ 15 secondes . Tout ce qui dépasse cela fera perdre l'attention des utilisateurs - les vidéos YouTube sont bonnes, mais pas sur TikTok.

3. Vous ne connaissez pas vraiment votre public

TikTok peut être un canal marketing extrêmement utile si vous ciblez les jeunes générations. Mais si vous avez des professionnels ou des baby-boomers comme public cible, vous feriez mieux d'utiliser une autre plateforme, comme LinkedIn ou Facebook, par exemple. Si vos publics cibles ne sont pas là en premier lieu, comment pouvez-vous espérer obtenir des résultats ?

4. S'en tenir à une seule stratégie pendant trop longtemps

Les tendances vont et viennent sur TikTok. Un jour, nous parlons de Squid Games. Le lendemain, nous avons parlé de la Renegade Dance. C'est pourquoi vous devez être flexible avec votre contenu et pouvoir changer de stratégie chaque fois que nécessaire. Si vous vous en tenez à une seule stratégie, vous deviendrez rapidement obsolète et non pertinent.

5. Vous êtes trop sérieux

Les vidéos marketing TikTok doivent toujours être amusantes et légères. Ce n'est pas la plate-forme pour les sujets sérieux ou lourds. Si vous essayez de le forcer, vous finirez seulement par aliéner votre public.





Partagez des vidéos qui mettent un visage sur votre marque. Des vidéos des coulisses, des commandes d'emballage ASMR, une journée dans la vie de vos équipes dans différents départements ou divisions - tout ce qui donne aux utilisateurs un aperçu de qui vous êtes en tant qu'entreprise.

6. Toutes vos vidéos se ressemblent

Votre stratégie marketing TikTok peut également ne pas fonctionner car toutes vos vidéos se ressemblent exactement.





C'est pourquoi il est important d'expérimenter différents formats, longueurs et styles. En mélangeant les choses, vous serez en mesure de comprendre ce qui fonctionne vraiment bien pour vous afin de garder votre public engagé et d'en vouloir plus.

7. La stratégie se termine une fois le contenu téléchargé

La stratégie marketing TikTok est bien plus que la production de contenu. Vous ne pouvez pas mettre des contenus les uns après les autres et croiser les doigts pour espérer qu'ils apparaissent sur le FYP.





Vous devez continuer à en faire la promotion via d'autres canaux, comme votre site Web ou les plateformes de médias sociaux. Vous devez également suivre vos analyses pour voir les performances de vos vidéos et apporter des modifications en conséquence.

La ligne du bas

Peu importe à quel point un canal marketing est prometteur et à la demande, il y aura toujours une chance qu'il ne fonctionne pas pour vous et votre entreprise. Il est important de comprendre la plateforme que vous utilisez et de créer un contenu en phase avec les tendances.





En faisant cela, vous pourrez augmenter vos chances de succès et atteindre votre public cible plus efficacement. N'oubliez pas que toute stratégie de marketing sur les réseaux sociaux nécessite du temps, des efforts et de la cohérence pour vous apporter le résultat escompté.