A nova tendência em staking DeFi: Tokens de re-staking líquidos e Blast

Liquid Re-staking Tokens (LRTs) e o surgimento da solução Layer2 Blast estão impulsionando uma nova onda no staking DeFi. Neste artigo, veremos o pano de fundo por trás desse desenvolvimento, o que isso significa para o staking de DeFi e quais são as principais tendências no setor.

Tokens de re-staking líquidos: a mais nova inovação em LSDs

Os derivados de staking líquidos (LSD) têm sido uma área do ecossistema Ethereum que demonstrou inovação e adaptabilidade exemplares, especialmente após a atualização de Xangai. Lido Finance, uma plataforma que desempenhou um papel crítico no refinamento do mecanismo de piquetagem Ethereum, foi onde tudo começou. Com sua solução inovadora, o Lido desbloqueou a liquidez dos ativos apostados no Ethereum, resolvendo um grande problema no mecanismo de piquetagem do Ethereum. O Lido permite que os usuários ganhem recompensas de apostas no Ethereum sem bloquear ativos, marcando uma grande mudança no tradicional paradigma rígido de apostas.





A Pendle Finance foi a próxima a traçar novos territórios no espaço do LSD. Ela foi pioneira na tokenização de rendimento no Ethereum, permitindo aos usuários negociar rendimento e obter um rendimento fixo sobre seus ativos. Este novo modelo abriu novas abordagens para otimização de rendimento e gestão de risco.





A busca por rendimentos mais elevados e uma utilização mais completa dos activos apostados, no entanto, não tem fim. O protocolo de restabelecimento Eigenlayer surgiu com um modelo mais complexo. O Eigenlayer permite que os stakers realoquem seus ativos apostados para garantir serviços descentralizados adicionais na rede Ethereum. Isso não apenas aumenta as recompensas gerais dos participantes, mas também aumenta a segurança criptoeconômica e a resiliência de toda a rede Ethereum.





No entanto, surgiu um grande desafio. Os ativos reaquecidos tornaram-se fragmentados e ilíquidos, dificultando a atividade e a composição no espaço DeFi. Foi aqui que o Liquid Restaking Tokens (LRT) entrou em jogo. Esta inovação desbloqueia a liquidez dos ativos reassumidos e aumenta ainda mais as recompensas dos apostadores, permitindo-lhes participar no DeFi. Os usuários podem depositar LRTs em protocolos de reinvestimento líquido para ganhos adicionais.





Com estes desenvolvimentos, o espaço LSD evoluiu de um ponto de partida de piquetagem de camada única para um ecossistema mais complexo e multifacetado. Alguns acontecimentos mais recentes, como o surgimento do Blast, refletem esta tendência. Blast é uma rede Ethereum Layer 2 compatível com EVM que oferece staking de rendimento nativo de ETH e stablecoins em sua cadeia. Isso democratizou ainda mais as recompensas de aposta e elevou a experiência geral do usuário, simplificando o processo. A evolução do espaço LSD demonstrou o ambiente dinâmico e a adaptabilidade do ecossistema Ethereum, onde inovações são constantemente criadas para atender às necessidades dos usuários por maior liquidez e rendimento enquanto navegam pela complexidade e pelos riscos do DeFi.

A próxima grande novidade do DeFi: LRTs





No domínio do DeFi, o surgimento dos tokens de re-stake de liquidez representa uma profunda revolução no paradigma tradicional de staking. Os LRTs representam um avanço não apenas por pensarem fora da caixa de piquetagem de ativo único, mas também por introduzirem e facilitarem o desenvolvimento de piquetagem multiprotocolo. Através do EigenLayer, os usuários podem transcender os limites de um único protocolo e diversificar suas recompensas apostando ativos ETH em vários Serviços Ativamente Validados (AVS) no Eigenlayer, ou seja, aplicativos e redes que são protegidos por meio de reestaqueamento. Isto melhora significativamente a segurança da rede e, ao fazê-lo, injeta uma camada de segurança mais complexa em todo o ecossistema DeFi.





As vantagens incorporadas pelos LRTs são múltiplas: uma melhoria significativa na eficiência do capital, maior segurança da rede e economias substanciais para os desenvolvedores na alocação de recursos. No entanto, devemos permanecer vigilantes relativamente aos riscos que os acompanham, incluindo potenciais riscos de penalidades, preocupações com a centralização de protocolos e diluição de receitas causadas pela feroz concorrência no mercado.





No que diz respeito às perspectivas de mercado dos LRTs, acreditamos que os protocolos LRT terão um enorme fascínio para os utilizadores com o seu elevado potencial de ganhos. Os protocolos LRT oferecem fluxos de receita adicionais para os participantes da ETH, abrangendo não apenas as recompensas básicas de aposta, mas também as recompensas do EigenLayer e os benefícios potenciais da emissão de tokens. Além disso, através de medidas de incentivo, como lançamentos aéreos, os LRT têm o potencial de atrair uma gama mais ampla de participantes, impulsionando assim o crescimento global do DeFi e criando uma tendência que poderá replicar ou mesmo superar o calor do verão DeFi de 2020.





Vale a pena prestar atenção à tendência. Com o LRT fornecendo um novo impulso, espera-se que o espaço DeFi veja um aumento da concorrência semelhante à “Guerra de Curvas” anterior, e a economia simbólica pode evoluir para uma economia mais complexa. veTokenomics modelos. Entretanto, à medida que mais AVS são lançados, as recompensas adicionais que oferecem aos titulares do VLT poderão tornar-se um fator-chave para a aquisição de utilizadores no espaço do VLT.





Em conclusão, os LRT demonstraram o seu valor único no desbloqueio de liquidez, no aumento dos rendimentos e na otimização da governação e da gestão do risco. Como tal, os LRTs não são apenas uma ferramenta de piquetagem, mas também um catalisador crucial para a inovação e o crescimento do DeFi. Seu desenvolvimento e aplicação podem trazer mudanças profundas ao ecossistema DeFi, abrindo novas possibilidades para usuários, desenvolvedores e todo o mundo blockchain.

Riscos e Desafios Associados

Stader Labs emergiu recentemente como um azarão com o lançamento do primeiro token de reestabelecimento líquido da rede principal Ethereum, rsETH, atraindo atenção generalizada. Com o rsETH, os usuários poderão “retake” tokens líquidos apostados, como o ETH empacotado da Coinbase (cbETH), o ETH apostado do Lido (stETH) e o rETH da Rocket Pool em várias redes diferentes, cunhando um token líquido para representar sua participação em um reestabelecimento do contrato. Isso permite maior liquidez e flexibilidade dos ativos apostados. Com o apoio da EigenLayer, a rsETH alcançou com sucesso o reestabelecimento em larga escala da ETH, agilizando o processo para usuários que entram no ecossistema de reestabelecimento, reforçando ainda mais a descentralização da rede Ethereum.





Contudo, tais inovações também trazem riscos. O fundador da Ethereum, Vitalik Buterin, e os cofundadores da EigenLayer apontaram que o restabelecimento pode levar a cenários complexos, representando uma ameaça à segurança da rede principal. Além disso, com a proliferação de AVS e LRT, a dispersão excessiva dos fundos e da atenção da indústria poderá resultar na instabilidade do mercado e no enfraquecimento das estruturas de governação.





Como uma força emergente, a rede Layer 2 Blast adicionou mais vitalidade ao espaço com seu recurso exclusivo de composição automática. Sua inovação reside no design que não apenas fornece aos usuários rendimentos básicos de piquetagem, trabalhando com protocolos de piquetagem líquida, como o Lido, mas também permite que os usuários recebam rendimentos adicionais de seu stablecoin USDB de rebase automático, trabalhando com protocolos como o MakerDAO. Embora tal modelo seja fácil de utilizar e ofereça mais retornos aos utilizadores, devido ao seu impacto na composição do TVL, também traz preocupações de centralização e aumenta a sua sensibilidade ao risco de mercado.





A forma como a estratégia da Blast influencia a utilização real dos activos e a dinâmica dos fluxos de capital dentro do seu ecossistema será a chave. A Blast deve ter como objetivo que a composição do seu TVL mude mais da preservação de capital para o crescimento de ativos, para que possa manter uma boa atividade de rede e liquidez suficiente em dApps. Só desta forma poderá realmente atingir o seu objetivo de impulsionar o crescimento da sua rede blockchain, em vez de servir apenas como uma plataforma de depósito.





No geral, embora tanto o Stader Labs quanto o Blast signifiquem inovação e progresso nos modelos de piquetagem do setor DeFi, eles não estão isentos de riscos sobre os quais devemos permanecer vigilantes, para garantir a segurança e o bem-estar da rede Ethereum no longo prazo. É necessário alcançar um equilíbrio robusto e sustentável entre estas inovações e a gestão de riscos no futuro.

Outros novos paradigmas para o staking de Ethereum

Acreditamos que estratégias de staking dinâmicas como os LRTs estão tendo um impacto profundo no mercado de staking de Ethereum. Em primeiro lugar, a automatização e a eficiência destas estratégias reduziram o limiar de investimento, atraindo mais investidores individuais. Em segundo lugar, à medida que mais fundos entram, a liquidez do mercado melhora significativamente, contribuindo para a estabilidade de todo o ecossistema DeFi. Além disso, estratégias dinâmicas de participação, ao oferecerem opções de investimento diversificadas e personalizadas, estão a impulsionar a inovação e o desenvolvimento do mercado. No entanto, a implementação destas estratégias enfrenta desafios técnicos, particularmente na construção de modelos algorítmicos eficientes e precisos e na garantia da segurança e resiliência do sistema contra ataques à rede.





Enquanto isso, existem outros novos paradigmas de staking em exploração. Vamos dar uma olhada.





Um novo modelo conhecido como Layered Staking System surgiu em resposta a um mercado maduro com diversas demandas dos investidores. Este sistema distribui ativos apostados em diferentes camadas de risco, cada uma com potencial de lucro e configurações de risco variados. As camadas de baixo risco oferecem retornos relativamente estáveis, adequados para investidores avessos ao risco, enquanto as camadas de alto risco atendem àqueles com maior tolerância ao risco. A flexibilidade deste sistema permite aos investidores alocar activos com base nas suas preferências de risco e previsões de mercado. A implementação de um sistema de staking em camadas requer contratos inteligentes complexos e estratégias sofisticadas de gestão de risco para garantir liquidez e segurança entre as diferentes camadas. A sua introdução proporciona aos investidores mais opções e flexibilidade, impulsionando o mercado de staking Ethereum em direção à maturidade e diversificação.





Estratégias de staking automatizadas baseadas em contratos também são um desenvolvimento interessante. Eles melhoram a eficiência e a eficácia do gerenciamento de ativos, executando automaticamente o piqueteamento, o desempacotamento e a realocação de ativos. A capacidade de gestão de risco das estratégias de staking automatizadas é aprimorada por meio de parâmetros de risco específicos definidos em contratos inteligentes. Assim que as condições de mercado acionam esses parâmetros, os contratos inteligentes ajustam automaticamente as posições de staking. Apesar de desafios como garantir a segurança e a fiabilidade dos contratos inteligentes, à medida que a segurança dos contratos inteligentes se fortalece com o avanço da tecnologia, espera-se que as estratégias de staking automatizadas tenham aplicações mais amplas.





Além disso, os modelos de participação colectiva e de participação nos lucros permitem que vários investidores façam uma aposta colectiva dos seus activos e partilhem os lucros gerados proporcionalmente. Este modelo utiliza contratos inteligentes para distribuir automaticamente os lucros, oferecendo oportunidades colaborativas de crescimento de riqueza para investidores de pequena escala. Os contratos inteligentes desempenham um papel fundamental na aposta coletiva, executando a distribuição de lucros e garantindo retornos justos para cada participante. A aposta coletiva oferece aos investidores de pequena escala oportunidades para reduzir riscos e custos, aumentando a inclusão dentro do ecossistema DeFi.





Por último, vincular ativos apostados com ativos do mundo real (RWAs) é outra abordagem inovadora no espaço DeFi. Sob este modelo, ativos do mundo real, como imóveis e obras de arte, são tokenizados no blockchain e servem como ativos subjacentes para ativos apostados. Esta abordagem proporciona liquidez para activos normalmente ilíquidos e oferece novas fontes de financiamento para proprietários de activos do mundo real. Embora este modelo enfrente desafios como a avaliação precisa e a tokenização de ativos do mundo real, bem como o tratamento de questões regulamentares e de conformidade relacionadas com estes ativos, o futuro reserva a promessa de aplicações mais amplas para a ligação de ativos apostados com RWA. Isto pode proporcionar aos detentores de ativos tradicionais novos canais de financiamento e oferecer aos investidores em criptomoedas novas oportunidades de investimento, aprofundando a integração dos mercados de criptomoedas com os mercados financeiros tradicionais.





Concluindo, o futuro do staking DeFi promete novos avanços. É uma área que vale a pena prestar atenção tanto para investidores quanto para jogadores de DeFi.