DeFi Staking'de Yeni Trend: Liquid Re-Stake Tokenları ve Blast

Liquid Re-Stake Tokenları (LRT'ler) ve Layer2 çözümü Blast'ın ortaya çıkışı, DeFi staking'de yeni bir dalgayı güçlendiriyor. Bu makalede, bu gelişmenin arkasındaki arka plana, bunun DeFi stake etme açısından ne anlama geldiğine ve alandaki ana trendlerin neler olduğuna bakacağız.

Likit Yeniden Staking Tokenları: LSD'lerdeki En Yeni Yenilik

Likit staking türevleri (LSD), Ethereum ekosisteminde, özellikle Şangay yükseltmesinden sonra örnek teşkil eden yenilik ve uyarlanabilirlik sergileyen bir alan olmuştur. Ethereum staking mekanizmasının geliştirilmesinde kritik rol oynayan bir platform olan Lido Finance, her şeyin başladığı yerdi. Lido, yenilikçi çözümüyle Ethereum'daki stake edilen varlıkların likiditesinin kilidini açarak Ethereum stake etme mekanizmasındaki önemli bir sorunu çözdü. Lido, kullanıcıların varlıkları kilitlemeden Ethereum üzerinde stake ödülleri kazanmalarına olanak tanıyor ve bu da geleneksel katı stake etme paradigmasından büyük bir değişime işaret ediyor.





Pendle Finance, LSD alanındaki yeni bölgeleri planlayan bir sonraki kişiydi. Ethereum'da getiri tokenizasyonuna öncülük ederek kullanıcıların getiri ticareti yapmasına ve varlıklarından sabit bir getiri elde etmesine olanak sağladı. Bu yeni model, getiri optimizasyonu ve risk yönetimi için yeni yaklaşımların önünü açtı.





Ancak daha yüksek getiri ve hisseli varlıkların daha iyi kullanılması arayışının sonu yok. Yeniden alım protokolü Eigenlayer daha karmaşık bir modelle ortaya çıktı. Eigenlayer, stake edenlerin Ethereum ağında ek merkezi olmayan hizmetleri güvence altına almak için stake edilen varlıklarını yeniden tahsis etmelerine olanak tanır. Bu sadece stake edenlerin genel ödüllerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm Ethereum ağının kriptoekonomik güvenliğini ve dayanıklılığını da artırıyor.





Ancak büyük bir zorluk ortaya çıktı. Yeniden hisselendirilen varlıklar parçalanmış ve likit olmayan hale gelerek DeFi alanındaki aktiviteyi ve şekillendirilebilirliği engelledi. Liquid Retakeing Tokens'ın (LRT) devreye girdiği yer burasıydı. Bu yenilik, yeniden stake edilen varlıkların likiditesinin kilidini açar ve stake edenlerin DeFi'ye katılmasını sağlayarak ödüllerini daha da artırır. Kullanıcılar ek kazanç elde etmek için LRT'leri likit yeniden alım protokollerine yatırabilirler.





Bu gelişmelerle birlikte LSD alanı, tek katmanlı stake etme başlangıç noktasından daha karmaşık ve çok yönlü bir ekosisteme dönüştü. Blast'ın ortaya çıkışı gibi daha yeni bazı olaylar bu eğilimi yansıtıyor. Blast, zincirinde ETH ve stabilcoinlerin yerel getiri stakingini sunan EVM uyumlu bir Ethereum Layer 2 ağıdır. Bu, staking ödüllerini daha da demokratikleştirdi ve süreci kolaylaştırarak genel kullanıcı deneyimini yükseltti. LSD alanının gelişimi, DeFi'nin karmaşıklığı ve riskleri ile uğraşırken kullanıcıların daha yüksek likidite ve getiri ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli yeniliklerin yaratıldığı Ethereum ekosisteminin dinamik ortamını ve uyarlanabilirliğini gösterdi.

DeFi'nin Bir Sonraki Büyük Şeyi: LRT'ler





DeFi alanında, Likidite Yeniden Staking Tokenlarının ortaya çıkışı, geleneksel staking paradigmasında derin bir devrimi temsil ediyor. LRT'ler, yalnızca tek varlıklı staking'in çerçevesinin dışında düşünerek değil, aynı zamanda çoklu protokol staking'in geliştirilmesini tanıtarak ve kolaylaştırarak da bir atılımı temsil ediyor. EigenLayer aracılığıyla, kullanıcılar tek bir protokolün sınırlarını aşabilir ve ETH varlıklarını Eigenlayer üzerindeki birden fazla Aktif Olarak Doğrulanmış Hizmet (AVS) (yani yeniden alım yoluyla güvence altına alınan uygulamalar ve ağlar) üzerinden stake ederek ödüllerini çeşitlendirebilir. Bu, ağ güvenliğini önemli ölçüde artırır ve bunu yaparken tüm DeFi ekosistemine daha karmaşık bir güvenlik katmanı enjekte eder.





LRT'lerin sağladığı avantajlar çok çeşitlidir: sermaye verimliliğinde önemli bir iyileşme, gelişmiş ağ güvenliği ve geliştiriciler için kaynak tahsisinde önemli tasarruflar. Ancak potansiyel ceza riskleri, protokolün merkezileştirilmesiyle ilgili endişeler ve şiddetli piyasa rekabetinin neden olduğu gelir azalması da dahil olmak üzere eşlik eden riskler konusunda dikkatli olmamız gerekiyor.





LRT'lerin pazar beklentilerine ilişkin olarak, LRT protokollerinin yüksek kazanç potansiyeliyle kullanıcılar için muazzam bir cazibeye sahip olacağına inanıyoruz. LRT protokolleri, ETH stakerları için yalnızca temel stake etme ödüllerini değil aynı zamanda EigenLayer'dan gelen ödülleri ve token ihracının potansiyel faydalarını da kapsayan ek gelir akışları sunar. Üstelik LRT'ler, airdrop'lar gibi teşvik önlemleri sayesinde daha geniş bir katılımcı yelpazesini çekme potansiyeline sahip, böylece genel DeFi büyümesini teşvik ediyor ve 2020 DeFi yazının sıcaklığını tekrarlayabilecek, hatta aşabilecek bir trend yaratıyor.





Trend dikkat etmeye değer. LRT'nin yeni bir ivme sağlamasıyla birlikte, DeFi alanında önceki "Eğri Savaşı"na benzer şekilde rekabetin artması bekleniyor ve token ekonomisi daha karmaşık hale gelebilir veTokenomik modeller. Bu arada, daha fazla AVS piyasaya sürüldükçe, LRT sahiplerine sundukları ek ödüller, LRT alanında kullanıcı kazanımında önemli bir etken haline gelebilir.





Sonuç olarak, LRT'ler likiditenin kilidini açma, getirileri artırma ve yönetişim ile risk yönetimini optimize etme konusunda benzersiz değerlerini kanıtladılar. Bu nedenle, LRT'ler yalnızca bir staking aracı değil aynı zamanda DeFi inovasyonu ve büyümesi için de önemli bir katalizördür. Bunların geliştirilmesi ve uygulanması, DeFi ekosistemine derin değişiklikler getirebilir; kullanıcılar, geliştiriciler ve tüm blockchain dünyası için yeni olanaklar açabilir.

İlgili Riskler ve Zorluklar

Stader Labs, yakın zamanda Ethereum ana ağının ilk likit yeniden alım tokeni rsETH'yi piyasaya sürerek geniş çapta ilgi toplayarak kara bir at olarak ortaya çıktı. rsETH ile kullanıcılar, Coinbase'in sarılmış stake edilmiş ETH'si (cbETH), Lido'nun stake edilmiş ETH'si (stETH) ve Rocket Pool'un rETH'si gibi likit stake edilmiş tokenleri birden fazla farklı ağda "yeniden alabilecek" ve bir platformdaki paylarını temsil edecek bir likit token basabilecekler. yeniden alım sözleşmesi. Bu, hisseli varlıkların daha fazla likiditesine ve esnekliğine olanak tanır. EigenLayer'ın desteğiyle rsETH, yeniden alım ekosistemine giren kullanıcılar için süreci kolaylaştırarak ve Ethereum ağının merkezi olmayan yapısını daha da güçlendirerek ETH'nin büyük ölçekli yeniden alımını başarıyla gerçekleştirdi.





Ancak bu tür yenilikler aynı zamanda riskleri de beraberinde getiriyor. Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin ve EigenLayer'ın kurucu ortakları, yeniden alım işleminin karmaşık senaryolara yol açabileceğini ve ana ağın güvenliğine tehdit oluşturabileceğini belirtti. Ek olarak, AVS'lerin ve LRT'lerin çoğalmasıyla birlikte endüstri fonlarının ve dikkatin aşırı dağılımı, piyasada istikrarsızlığa ve yönetişim yapılarının zayıflamasına neden olabilir.





Yükselen bir güç olarak Layer 2 network Blast, benzersiz otomatik birleştirme özelliğiyle alana daha fazla canlılık kattı. Yeniliği, kullanıcılara yalnızca Lido gibi likit staking protokolleriyle çalışarak temel stake getirileri sağlamakla kalmayıp aynı zamanda MakerDAO gibi protokollerle çalışarak kullanıcıların otomatik yeniden temellenen stablecoin USDB'den ek getiriler elde etmelerini sağlayan tasarımında yatıyor. Böyle bir model kullanıcı dostu olmasına ve kullanıcılara daha fazla getiri sunmasına rağmen TVL kompozisyonu üzerindeki etkisi nedeniyle merkezileşme endişelerini de beraberinde getirmekte ve piyasa riskine duyarlılığı artırmaktadır.





Blast'ın stratejisinin, varlıkların fiili kullanımını ve ekosistemindeki sermaye akışlarının dinamiklerini nasıl etkilediği önemli olacak. Blast, dApp'lerde iyi ağ aktivitesini ve yeterli likiditeyi sürdürebilmek için TVL kompozisyonunun sermaye korumasından varlık büyümesine doğru daha fazla kaymasını hedeflemelidir. Yalnızca bu şekilde, yalnızca bir para yatırma platformu olarak hizmet vermek yerine, blockchain ağının büyümesini yönlendirme hedefine gerçekten ulaşabilir.





Genel olarak hem Stader Labs hem de Blast, DeFi sektörünün staking modellerinde yenilikçiliği ve ilerlemeyi ifade etse de, uzun vadede Ethereum ağının güvenliğini ve refahını sağlamak için dikkatli olmamız gereken riskler de var. Gelecekte bu yeniliklerle risk yönetimi arasında sağlam ve sürdürülebilir bir dengeye ulaşılması gerekiyor.

Ethereum Staking İçin Diğer Yeni Paradigmalar

LRT'ler gibi dinamik staking stratejilerinin Ethereum staking piyasası üzerinde derin bir etkisi olduğuna inanıyoruz. İlk olarak, bu stratejilerin otomasyonu ve verimliliği yatırım eşiğini düşürerek daha fazla bireysel yatırımcının ilgisini çekti. İkinci olarak, daha fazla fon aktıkça piyasa likiditesi önemli ölçüde artarak tüm DeFi ekosisteminin istikrarına katkıda bulunur. Üstelik dinamik stake etme stratejileri, çeşitlendirilmiş ve özelleştirilmiş yatırım seçenekleri sunarak pazarda yenilik ve gelişmeyi teşvik ediyor. Ancak bu stratejilerin uygulanması, özellikle etkili ve doğru algoritmik modellerin oluşturulması ve sistem güvenliğinin ve ağ saldırılarına karşı dayanıklılığın sağlanmasında teknik zorluklarla karşı karşıyadır.





Bu arada, araştırılan başka yeni stake etme paradigmaları da var. Hadi bir bakalım.





Farklı yatırımcıların talepleri ile olgunlaşan bir pazara yanıt olarak Katmanlı Staking Sistemi olarak bilinen yeni bir model ortaya çıktı. Bu sistem, hisseli varlıkları her biri değişen kâr potansiyeli ve risk yapılandırmalarına sahip farklı risk katmanlarına dağıtır. Düşük riskli katmanlar, riskten kaçınan yatırımcılar için uygun, nispeten istikrarlı getiriler sunarken, yüksek riskli katmanlar, daha yüksek risk toleransına sahip olanlara hitap eder. Bu sistemin esnekliği, yatırımcıların varlıkları risk tercihlerine ve piyasa tahminlerine göre tahsis etmelerine olanak tanır. Katmanlı Staking Sisteminin uygulanması, farklı katmanlar arasında likidite ve güvenliği sağlamak için karmaşık akıllı sözleşmeler ve gelişmiş risk yönetimi stratejileri gerektirir. Tanıtımı yatırımcılara daha fazla seçenek ve esneklik sağlayarak Ethereum staking piyasasını olgunluğa ve çeşitlendirmeye doğru itiyor.





Sözleşmeye dayalı otomatik stake stratejileri de ilginç bir gelişme. Staking, staking ve varlık yeniden tahsisini otomatik olarak gerçekleştirerek varlık yönetimi verimliliğini ve etkinliğini artırırlar. Otomatik stake etme stratejilerinin risk yönetimi kapasitesi, akıllı sözleşmelerde belirlenen spesifik risk parametreleri aracılığıyla geliştirilir. Piyasa koşulları bu parametreleri tetiklediğinde akıllı sözleşmeler stake pozisyonlarını otomatik olarak ayarlar. Akıllı sözleşmelerin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak gibi zorluklara rağmen, teknolojinin ilerlemesiyle akıllı sözleşmelerin güvenliği güçlendiğinden, otomatik staking stratejilerinin daha geniş uygulamalar görmesi bekleniyor.





Ek olarak, kolektif stake etme ve kar paylaşımı modelleri, birden fazla yatırımcının varlıklarını kolektif olarak stake etmesine ve elde edilen karları orantılı olarak paylaşmasına olanak tanır. Bu model, kazançları otomatik olarak dağıtmak için akıllı sözleşmelerden yararlanıyor ve küçük ölçekli yatırımcılara işbirlikçi servet artışı fırsatları sunuyor. Akıllı sözleşmeler, kar dağıtımını gerçekleştirerek ve her katılımcı için adil getiri sağlayarak kolektif stake etmede önemli bir rol oynar. Toplu staking, küçük ölçekli yatırımcılara riski ve maliyetleri azaltma fırsatları sunarak DeFi ekosistemindeki kapsayıcılığı artırır.





Son olarak, stake edilen varlıkları Gerçek Dünya Varlıkları (RWA'lar) ile bağlamak, DeFi alanındaki bir başka yenilikçi yaklaşımdır. Bu modele göre, gayrimenkul ve sanat eseri gibi gerçek dünya varlıkları blok zincirinde tokenleştirilir ve stake edilen varlıklar için temel varlıklar olarak hizmet eder. Bu yaklaşım, genellikle likit olmayan varlıklar için likidite sağlar ve gerçek dünyadaki varlıkların sahipleri için yeni finansman kaynakları sunar. Bu model, gerçek dünya varlıklarının doğru değerlendirilmesi ve tokenleştirilmesinin yanı sıra bu varlıklarla ilgili düzenleme ve uyumluluk sorunlarının ele alınması gibi zorluklarla karşı karşıya kalsa da, gelecek, stake edilen varlıkları RWA'lara bağlamak için daha geniş uygulamaların vaadini taşıyor. Bu, geleneksel varlık sahiplerine yeni finansman kanalları sağlayabilir ve kripto para birimi yatırımcılarına yeni yatırım fırsatları sunarak kripto para piyasalarının geleneksel finans piyasalarıyla entegrasyonunu derinleştirebilir.





Sonuç olarak, DeFi staking'in geleceği daha fazla ilerleme vaat ediyor. Hem yatırımcıların hem de DeFi oyuncularının dikkat etmesi gereken bir alan.