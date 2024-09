A louca ascensão do Crazy Eddie: como uma loja de eletrônicos nos anos 80 enganou os investidores

Para evitar o pagamento de impostos, o chefe da Crazy Eddie escondia lucros, pagava salários "negros" e enganava os auditores apresentando-os às funcionárias da loja. Logo ele pensou em um esquema maior - entrar na bolsa de valores com uma avaliação inflada. Mas no final, ele falhou por causa de concorrentes e uma divisão na família.





Em setembro de 1984, o mercado de ações americano passava por uma fase de baixa, mas isso não impediu que a loja de eletrônicos Crazy Eddie lançasse um grande IPO. Em 2022, é improvável que os investidores sejam cativados por videocassetes e aparelhos de som, mas a indústria estava em sua infância naquela época.





No ano anterior ao IPO, a Crazy Eddie teve uma receita anual de cerca de US$ 134 milhões - hoje, isso é cerca de US$ 372 milhões. E a empresa também liderava a lucratividade entre os concorrentes em Nova York. Foi uma sensação cultural graças aos anúncios que foram parodiados, até mesmo no programa de comédia SNL.





Os investidores compraram 1,7 milhão de ações a $ 8 cada no primeiro dia de vendas e, três anos depois, já haviam aumentado quase dez vezes. Mas quanto mais alto subiam, mais arriscados ficavam o dono da empresa, Eddie Antar, e sua família, que tinha pouco interesse na lei.





“Eram os Goodfellas , exceto que eles operavam com pastas em vez de armas” – disse o advogado ao Philadelphia Inquirer





A Ascensão Louca de "Crazy Eddie"

Eddie Antar, então com 22 anos, abriu sua primeira loja de eletrônicos em 1969 no Brooklyn. Em sua típica calça de moletom suburbana de "cara durão", o jovem careca sabia que lojas com alto-falantes, videocassetes e TVs se tornariam um ponto de atração para os americanos.





Antar abriu sua segunda loja em 1973, dois anos depois, abriu outra, e em 1979 já tinha oito lojas. Ajudando-o estava sua família, parte da comunidade sírio-judaica: seu pai, seu tio e irmãos. Eles cuidavam das operações e, enquanto isso, Eddie fazia tudo o que podia para tornar as lojas do Crazy Eddie conhecidas em toda a cidade de Nova York.





Ele contratou o especialista Larry Weiss, que conhecia as pessoas certas no rádio e na indústria musical. Como diretor de marketing, ele fez do DJ de rádio Jerry Carroll o rosto da marca, embora até considerasse o cantor James Brown.





Os comerciais refletiam o espírito e as tendências musicais da época. Carroll constantemente pronunciou a frase de efeito: "Os preços no Crazy Eddie são insanos." No início dos anos 1980, Eddie estava gastando cerca de $ 5,5 milhões em publicidade (mais de $ 15 milhões em 2022) e afirmou que Crazy Eddie era o maior anunciante de Nova York.





As lojas Crazy Eddie atraíram os americanos porque estavam abertas mesmo nos feriados e domingos, algo que muitos outros varejistas não podiam se gabar. Além disso, a Antar raramente listava preços em anúncios, mas sempre garantia as melhores ofertas da cidade e se oferecia para baixar o preço de um produto se um concorrente o vendesse a um preço mais baixo.





Larry Weiss, o comerciante, notou a bravura de Antar, mas não tinha ideia de onde seus riscos estavam levando Eddie.

Vendas, folha de pagamento e seguros fraudulentos

Todos os dias, assim que os gerentes do Crazy Eddie fechavam as lojas, eles se reuniam no Antar's com sacolas cheias de dinheiro, cheques e recibos. Parte do dinheiro que eles ganharam cobria as despesas e o restante eles escondiam para pagar menos impostos.





A princípio, em uma maleta. Então, quando parou de fechar, sob o radiador. Depois disso, levaram o dinheiro para o pai de Antar quando não havia mais espaço. Ele manteve US$ 3,5 milhões no teto falso - cerca de US$ 11 milhões em 2022.





Segundo um familiar , Eddie acabou ficando com dois terços do dinheiro escondido e o pai com o restante. De 1969 a 1979, a empresa:





Minimizou as vendas acumulando dinheiro para evitar o pagamento de impostos.

Funcionários pagos recebem salários negros pelo mesmo motivo.

Aplicado por motivos exagerados ou falsos para benefícios de seguro.





"Crazy Eddie tinha essa mentalidade: nada deveria ir para o governo", disse Sam Antar explicando as ações da empresa na época. Quanto mais dinheiro Antar acumulava, mais frequentemente ele saía de férias na Europa e na América do Sul e também comprava imóveis e carros nas cidades costeiras americanas. E ele sempre tinha cerca de $ 200.000 debaixo da cama, só por precaução.





Mas, apesar de seu estilo de vida caro como executivo, Antar se manteve discreto e não deu entrevistas a ninguém. O rosto das lojas há muito se tornou famoso por Jerry Carroll dos comerciais. Com a imprensa, os funcionários se comunicavam - na maioria das vezes sob condição de anonimato. Ninguém queria irritar o chefe, que valorizava a lealdade, como escreveu o New York Daily News em 1984.

Coloque o estoque por $ 8 e venda-o por $ 79

O dinheiro que a família economizou com as vendas dava para viver confortavelmente. Mas por que se contentar com milhões quando você pode obter dezenas de milhões de uma só vez? E por volta de 1980, Antar encontrou uma maneira de fazer isso - listando o Crazy Eddie na bolsa de valores.





“Se uma empresa reporta US$ 1 milhão em lucros e negocia 1 milhão de ações em circulação, seu lucro por ação é de US$ 1. Mas pode, afinal, inflar artificialmente seus lucros, aumentando assim também seu caixa por ação” - Sam Antar





A família fez isso, e um esquema fraudulento de longa data os ajudou a fazer isso. Antes do IPO, para criar a ilusão de que os lucros da empresa estavam crescendo constantemente, Antar reservou menos dinheiro e fez mais contribuições para os livros. Eles também pagavam aos funcionários salários "cinzentos" em vez de salários "negros".





“É irônico que tenhamos que trabalhar honestamente por um tempo para nos preparar para um golpe maior” - Sam Antar





De 1980 a 1984, diz ele, eles praticamente não economizaram um centavo, embora já tivessem acumulado US$ 3 milhões por ano fiscal.





Em 13 de setembro de 1984, a empresa entrou no mercado de ações, emitindo 1,7 milhão de ações, que os investidores compraram imediatamente - a $ 8 cada. E para recuperar o dinheiro que a família "perdeu" enquanto a empresa funcionava honestamente, a Antar inventou novos esquemas:





Eles inflaram os níveis de estoque das lojas movendo mercadorias de um local para outro. Afinal, quanto mais mercadorias a rede tivesse, mais ela poderia produzir.

Os lucros anteriormente lavados voltaram para a empresa para inflar as receitas.

Eles enganaram os auditores. Sam Antar os arranjou com as funcionárias mais atraentes do Crazy Eddie para acalmar os auditores.



De 1984 a 1987, a empresa operou 43 lojas e o preço de suas ações chegou a US$ 79. Antar e outros membros da família venderam a maior parte de seus títulos a esse preço inflacionado - provavelmente no valor de $ 90 milhões.

Uma divisão na família





Apesar do crescimento do império empresarial, há muito tempo não havia um idílio na família. Crazy Eddie foi precedido pela ERS Electronics, publicamente conhecida como Sights and Sounds. Foi fundada em 1969 por Eddie, seu pai, e outro primo, Ronnie Guindy.





Em 1970, a loja enfrentou problemas legais e financeiros que Guindy não acreditava em resolver. Ele vendeu sua parte para Eddie, que acabou assumindo o controle acionário, renomeou a loja e assumiu a posição tácita de "patriarca da família", expulsando seu pai.





Foi um sentimento de ciúme decorrente dessa história que começou a correr na família. Mas a virada veio na véspera de 1983, alguns meses antes do IPO. O pai de Antar soube do caso de seu filho e avisou sua esposa sobre seu próximo encontro com sua amante. Eddie foi pego em flagrante e a briga dentro da família explodiu com vigor renovado.





Nesse ínterim, o sucesso do negócio estava em declínio, mas não apenas por causa de discórdias familiares. O mercado de eletrônicos estava crescendo e a concorrência também. Em 1987, Crazy Eddie começou a perder lucros e as ações caíram abaixo dos níveis do IPO. Em novembro daquele ano, a Crazy Eddie foi comprada por um grupo de investimentos liderado pelo empresário Elias Zinn, afastando a Antar dos cargos de gestão.





Eddie viu o negócio como uma vantagem: no mínimo, os novos proprietários seriam acusados de fraude mais tarde. Mas Elias Zinn assumiu as inspeções algumas semanas após a compra. Ele imediatamente descobriu que as lojas estavam com estoque excessivo de $ 40 milhões. As lojas logo fecharam e a empresa faliu em 1989.

Eddie Antar e a prisão

Logo, porém, Eddie teve um problema pior. Dois ex-funcionários e seu pai se uniram contra ele e, juntos, apresentaram uma queixa de fraude à SEC. Foi quando o FBI se envolveu na investigação.





Em fevereiro de 1990, Antar fugiu do país e passou os dois anos seguintes vivendo com $ 60 milhões em dinheiro e passaportes brasileiros e israelenses falsos para se locomover rapidamente.





Em junho de 1992, as autoridades americanas detectaram uma transferência suspeita entre contas supostamente pertencentes a Eddie. No dia 24, ele foi preso pela polícia israelense - nos subúrbios de Tel Aviv. A polícia encontrou $ 60.000 em dinheiro, passaportes falsos e certidões de nascimento e documentos para empresas de fachada na Libéria na casa. Um ano depois, Antar estava sendo julgado por fraudar acionistas investidores em centenas de milhões de dólares.





No entanto, os promotores tinham pouca ou nenhuma evidência de fraude real, e o esquema de inventário não era o mais fácil de entender. Então Eddie poderia muito bem ter se safado se não tivesse abandonado seu primo Sam antes de escapar. Como CFO, Sam sofreu muita pressão das autoridades e acabou se declarando culpado em troca de testemunhar e também se tornar a testemunha principal da acusação.





O advogado Michael Chertoff chamou Eddie de "Darth Vader do mundo capitalista", mas não havia nada sofisticado em seus esquemas. O procurador dos EUA, Paul Weisman, disse que todos eles eram "mais primitivos do que nunca".





Em 1999, Antar saiu da prisão e, junto com o ex-diretor de marketing Larry Weiss, lançou a loja online. Mas não havia lugar para eles no mercado de eletrônicos que havia mudado desde então, então o negócio faliu.





Até sua morte (2016), Eddie deu entrevistas ocasionais e culpou sua família por tudo. E ele se considerava mais um criador de tendências do que uma fraude:





“Todo mundo conhece o Crazy Eddie. O que posso dizer? Eu mudei o negócio. Mudei todo o negócio.”





