A classificação na IA não é tão complicada quanto você pensa

A corrida para adaptar estratégias de conteúdo para a era da IA está esquentando. Assim como as empresas se esforçavam para otimizar para mecanismos de busca nos primeiros dias do Google, uma nova fronteira surgiu: consultas orientadas por IA. Com ferramentas como ChatGPT, Bard e Bing AI moldando como os usuários pesquisam, consomem e interagem com informações, o desafio é claro — se seu conteúdo não estiver pronto para IA, ele corre o risco de se tornar invisível. Mas aqui estão as boas notícias: tornar seu conteúdo à prova de IA tem menos a ver com reinventar a roda e mais com ajustar sua estratégia para um novo tipo de público — um que pensa, resume e avalia como um algoritmo.





Em 2024, a maneira como os usuários pesquisam informações on-line está passando por uma mudança sísmica. Enquanto mecanismos de busca tradicionais como o Google ainda dominam com mais de 90% da atividade de busca global ( WSJ ), ferramentas como o ChatGPT estão ganhando terreno rapidamente. Com mais de 200 milhões de usuários ativos semanais em todo o mundo e 8% dos entrevistados nos EUA agora identificando o ChatGPT como sua principal ferramenta de busca ( Backlinko ; Barron's ), a corrida para fornecer respostas conversacionais e orientadas por IA está remodelando a forma como as pessoas acessam as informações. Essa preferência crescente por ferramentas com tecnologia de IA reflete uma demanda crescente por soluções diretas e conversacionais, sinalizando um futuro em que as estratégias tradicionais de SEO por si só podem não ser mais suficientes. Para os criadores de conteúdo, adaptar-se a esse cenário de busca orientado por IA não é opcional — é uma necessidade.





Dito isso, neste artigo, exploraremos maneiras práticas de garantir que seu conteúdo apareça nos resultados de pesquisa baseados em IA e repercuta entre leitores humanos, posicionando sua marca para o sucesso em 2025 e além.

O que é conteúdo à prova de IA?

O conteúdo à prova de IA é projetado para ser legível por máquina e amigável ao ser humano. Ele antecipa como os sistemas de IA generativos processam dados, criam resumos e fornecem respostas, ao mesmo tempo em que entregam valor ao usuário final. Alcançar isso requer uma abordagem híbrida, misturando princípios tradicionais de SEO com estratégias adaptadas para o papel crescente da IA na busca e na entrega de conteúdo.

1. Escreva para humanos, otimize para IA

A base do conteúdo à prova de IA é encontrar um equilíbrio entre uma escrita coloquial e envolvente e a otimização algorítmica.

Pense de forma coloquial: Ferramentas como o ChatGPT prosperam na linguagem natural. Escreva conteúdo que imite como as pessoas falam e fazem perguntas. Por exemplo, em vez de “estratégias de proteção contra IA”, tente “Como posso proteger meu conteúdo contra IA para 2025?”

Ferramentas como o ChatGPT prosperam na linguagem natural. Escreva conteúdo que imite como as pessoas falam e fazem perguntas. Por exemplo, em vez de “estratégias de proteção contra IA”, tente “Como posso proteger meu conteúdo contra IA para 2025?” Foco na intenção do usuário: Entenda o "porquê" por trás de uma consulta de pesquisa. O usuário está procurando respostas rápidas, guias aprofundados ou dicas práticas? Alinhe seu conteúdo para cumprir essa intenção.

Entenda o "porquê" por trás de uma consulta de pesquisa. O usuário está procurando respostas rápidas, guias aprofundados ou dicas práticas? Alinhe seu conteúdo para cumprir essa intenção. Evite o excesso de palavras-chave: algoritmos de IA priorizam o contexto em vez da densidade. Use palavras-chave de cauda longa que reflitam questões ou problemas do mundo real.

Exemplo:

O blog da HubSpot usa consistentemente títulos conversacionais como "O que é marketing de entrada?" e "Como criar um plano de marketing de sucesso", atendendo tanto aos leitores humanos quanto à preferência da IA pela linguagem natural.

usa consistentemente títulos conversacionais como "O que é marketing de entrada?" e "Como criar um plano de marketing de sucesso", atendendo tanto aos leitores humanos quanto à preferência da IA pela linguagem natural. Uma consulta como “Como gerar leads em B2B SaaS” provavelmente faria o blog da HubSpot aparecer porque seu conteúdo corresponde ao formato e à intenção da consulta.





Conclusão: sistemas de IA como ChatGPT e Bard priorizam conteúdo conversacional e contextualmente relevante em vez de material rigidamente recheado de palavras-chave.





2. Estrutura de conteúdo para resumos de IA

A IA generativa geralmente condensa o conteúdo em respostas ou resumos concisos, tornando a estrutura um elemento crítico.

Use títulos claros: divida seu conteúdo em seções lógicas usando H2s e H3s que sinalizem os pontos principais.

divida seu conteúdo em seções lógicas usando H2s e H3s que sinalizem os pontos principais. Insira informações importantes na frente: siga o modelo da pirâmide invertida, com os insights mais valiosos no início do seu artigo.





Incorpore listas e tabelas: os sistemas de IA são excelentes na análise de formatos estruturados, portanto, inclua marcadores, listas numeradas e tabelas de dados quando apropriado.

Exemplo:

O Page Layout da Wikipédia é o padrão ouro para estrutura legível por IA: títulos claros, parágrafos curtos e marcadores. Isso o torna uma das fontes mais frequentemente citadas em respostas orientadas por IA.

é o padrão ouro para estrutura legível por IA: títulos claros, parágrafos curtos e marcadores. Isso o torna uma das fontes mais frequentemente citadas em respostas orientadas por IA. Da mesma forma, o Guia para Iniciantes em SEO da Moz divide tópicos complexos em seções fáceis de entender, garantindo que sejam facilmente resumidos pelos sistemas de IA.





Conclusão: a IA generativa geralmente extrai trechos ou respostas concisas do conteúdo, o que torna a estrutura essencial.

3. Aproveite a marcação de esquema e metadados

Os mecanismos de busca e a IA dependem de dados estruturados para interpretar o conteúdo contextualmente.

Adicione marcação de esquema ao seu site (por exemplo, esquemas de perguntas frequentes, instruções e artigos) para tornar seu conteúdo facilmente identificável.

(por exemplo, esquemas de perguntas frequentes, instruções e artigos) para tornar seu conteúdo facilmente identificável. Otimize metadados: crie metatítulos e descrições atraentes que destaquem o valor do seu conteúdo e, ao mesmo tempo, segmentem frases de pesquisa naturais.

crie metatítulos e descrições atraentes que destaquem o valor do seu conteúdo e, ao mesmo tempo, segmentem frases de pesquisa naturais. Use texto alternativo descritivo para imagens e multimídia, pois a IA frequentemente integra recursos de pesquisa visual.





Exemplo:

O esquema de perguntas frequentes do Yoast SEO garante que, quando os usuários fizerem perguntas como "O que é uma auditoria de SEO?" em ferramentas de IA, as perguntas frequentes relevantes apareçam com destaque.

garante que, quando os usuários fizerem perguntas como "O que é uma auditoria de SEO?" em ferramentas de IA, as perguntas frequentes relevantes apareçam com destaque. Um site de receitas como o AllRecipes usa o esquema HowTo para exibir instruções passo a passo diretamente nos resultados da pesquisa, tornando-o compatível com IA.





Takeaway: Dados estruturados ajudam a IA a entender o contexto e o propósito do seu conteúdo. Minha ferramenta gratuita para construir dados estruturados é a Technical Seo's free tool here .





4. Publique conteúdo original e confiável

Os sistemas de IA priorizam conteúdo confiável e original em vez de material genérico ou reciclado.

Realize pesquisas originais: publique dados, estudos de caso ou insights exclusivos da sua marca.

publique dados, estudos de caso ou insights exclusivos da sua marca. Link para fontes confiáveis: Citar referências de alta qualidade sinaliza autoridade à IA.

Citar referências de alta qualidade sinaliza autoridade à IA. Mantenha-se atualizado: atualize o conteúdo regularmente para garantir que ele permaneça relevante e preciso, especialmente para tópicos perenes.

Exemplo:

O blog de Neil Patel frequentemente apresenta pesquisas proprietárias, como estatísticas originais sobre tendências de marketing, garantindo que sejam citadas por ferramentas de IA quando os usuários solicitam insights.

frequentemente apresenta pesquisas proprietárias, como estatísticas originais sobre tendências de marketing, garantindo que sejam citadas por ferramentas de IA quando os usuários solicitam insights. Os estudos da Ahrefs , como suas análises de tráfego de pesquisa, fornecem dados exclusivos, ajudando-os a dominar os resultados de pesquisa orientados por IA para consultas relacionadas a SEO.





Takeaway: Conteúdo exclusivo sinaliza confiabilidade para sistemas de IA. Certifique-se de que você está vinculando fontes da web de alta autoridade e que seu conteúdo seja fácil para outros vincularem!





5. Otimize para pesquisa multimodal

A IA está evoluindo para lidar com consultas multimodais, combinando texto, imagens e até vídeo.

Adote uma abordagem de vídeo em primeiro lugar: plataformas como YouTube e TikTok são cada vez mais indexadas por ferramentas de IA. Crie vídeos curtos e cheios de valor com títulos e descrições claros.

plataformas como YouTube e TikTok são cada vez mais indexadas por ferramentas de IA. Crie vídeos curtos e cheios de valor com títulos e descrições claros. Otimize os recursos visuais: use imagens e infográficos de alta qualidade com nomes de arquivo e legendas descritivos.

use imagens e infográficos de alta qualidade com nomes de arquivo e legendas descritivos. Transcreva multimídia: forneça transcrições de texto para vídeos e podcasts para torná-los pesquisáveis pela IA.





Exemplo:

O Canva combina efetivamente tutoriais em vídeo, posts de blog e infográficos. Uma consulta como “Como criar um logotipo profissional” pode fazer aparecer vídeos do Canva junto com conteúdo de texto.

combina efetivamente tutoriais em vídeo, posts de blog e infográficos. Uma consulta como “Como criar um logotipo profissional” pode fazer aparecer vídeos do Canva junto com conteúdo de texto. O BuzzFeed Tasty combina receitas de texto com vídeos curtos e visualmente envolventes. Essa abordagem multimodal garante visibilidade em plataformas de IA que priorizam diversos formatos de mídia.





Takeaway: A IA integra cada vez mais texto, imagem e vídeo para fornecer respostas abrangentes. Certifique-se de otimizar arquivos com o máximo de metadados possível. Você pode aprender mais sobre como otimizar vídeos para o YouTube aqui .





6. Aproveite o conteúdo conversacional e gerado pelo usuário

Os modelos de IA são treinados em grandes quantidades de dados de conversação, o que torna essa uma área de crescimento essencial.

Aproveite as perguntas frequentes: antecipe as perguntas dos usuários e responda-as diretamente no seu conteúdo.

antecipe as perguntas dos usuários e responda-as diretamente no seu conteúdo. Incentive avaliações e discussões: o conteúdo gerado pelo usuário (UGC), como depoimentos e discussões em fóruns, aumenta a capacidade de descoberta do seu conteúdo.

o conteúdo gerado pelo usuário (UGC), como depoimentos e discussões em fóruns, aumenta a capacidade de descoberta do seu conteúdo. **Envolva-se em fóruns:**Plataformas como Reddit, X, Meta e Quora estão alimentando conjuntos de dados de treinamento de IA — esteja presente onde a IA aprende.



Exemplo:

Quora e Reddit são fontes principais de dados de treinamento de IA. Uma resposta bem elaborada para uma pergunta como "Qual é a melhor maneira de começar um blog?" não só envolve os usuários, mas também aumenta as chances de seu conteúdo ser referenciado em respostas de IA.

são fontes principais de dados de treinamento de IA. Uma resposta bem elaborada para uma pergunta como "Qual é a melhor maneira de começar um blog?" não só envolve os usuários, mas também aumenta as chances de seu conteúdo ser referenciado em respostas de IA. As avaliações da Amazon são outra forma de conteúdo gerado pelo usuário que os sistemas de IA geralmente resumem ao gerar recomendações de produtos.





Takeaway: A IA se baseia muito em discussões e consultas de usuários do mundo real. Quora, Reddit são excelentes lugares para engajar perguntas e respostas, com o LinkedIn agora logo atrás. O Google Business também dá a oportunidade de escrever e responder perguntas frequentes sobre seu negócio.





7. Crie autoridade de conteúdo com backlinks

Os modelos de IA reconhecem conteúdo amplamente referenciado e compartilhado.

Busque backlinks de alta qualidade: busque parcerias com sites de autoridade no seu setor.

busque parcerias com sites de autoridade no seu setor. Crie ativos compartilháveis: desenvolva ferramentas, guias ou infográficos que outros queiram vincular.





Exemplo:

Os guias da Backlinko sobre tópicos como SEO e link building são amplamente citados por outros profissionais de marketing. Essa rede de backlinks impulsiona sua autoridade, tornando-a um recurso preferencial para sistemas de IA.

sobre tópicos como SEO e link building são amplamente citados por outros profissionais de marketing. Essa rede de backlinks impulsiona sua autoridade, tornando-a um recurso preferencial para sistemas de IA. Os artigos da Harvard Business Review são frequentemente vinculados por publicações acadêmicas e profissionais, garantindo que sejam sinalizados como confiáveis em consultas baseadas em IA.





Takeaway: Os sistemas de IA favorecem o conteúdo amplamente referenciado por fontes confiáveis. Publicar em sites de blogs de alta autoridade de domínio, press releases em serviços de distribuição de alta qualidade são uma ótima maneira gratuita e paga de fazer isso. Não são apenas backlinks, no entanto, obter sinais de mídia social é um lado importante e frequentemente esquecido de obter autoridade e classificação nos resultados de pesquisa.





8. Foco em práticas éticas e transparentes

A confiança é um fator essencial para sistemas de IA na classificação de conteúdo.

Mostre sua experiência: destaque as credenciais do autor e use nomes de autores no conteúdo.

destaque as credenciais do autor e use nomes de autores no conteúdo. Seja transparente: declare claramente suas fontes e intenções, evitando sensacionalismo ou desinformação.





Exemplo:

A Mayo Clinic dá crédito explicitamente aos autores, editores e profissionais médicos por seus artigos de saúde, garantindo que seu conteúdo seja sinalizado como confiável pela IA.

dá crédito explicitamente aos autores, editores e profissionais médicos por seus artigos de saúde, garantindo que seu conteúdo seja sinalizado como confiável pela IA. O New York Times enfatiza a transparência nas fontes, o que o ajuda a continuar sendo uma das principais fontes de resumos de notícias em ferramentas como o Bard.





Takeaway: Os modelos de IA priorizam o conteúdo de fontes confiáveis e transparentes. O que determina a confiabilidade inclui uma combinação de elementos técnicos como idade do domínio, classificação do domínio, backlinks, tráfego e fluxo de confiança (TF).

9. Otimize para velocidade e acessibilidade

Os sistemas de IA valorizam a experiência do usuário tanto quanto a qualidade do conteúdo.

Melhore a velocidade do site: páginas de carregamento lento podem nem aparecer nas consultas de IA.

páginas de carregamento lento podem nem aparecer nas consultas de IA. Garanta compatibilidade com dispositivos móveis: o design responsivo não é negociável para indexação de IA.

o design responsivo não é negociável para indexação de IA. Ofereça acessibilidade: inclua texto alternativo, legendas e navegação simples para ampliar seu público.

Exemplo:

As plataformas HackerNoon, Substack e Medium são todas otimizadas para leitura rápida e sem distrações em dispositivos móveis e desktops. Isso garante que seus artigos sejam fáceis de usar e preferidos por IA.

são todas otimizadas para leitura rápida e sem distrações em dispositivos móveis e desktops. Isso garante que seus artigos sejam fáceis de usar e preferidos por IA. As atualizações do Core Web Vitals do Google levaram marcas como a Shopify a priorizar velocidade e usabilidade, mantendo-as competitivas nos rankings de pesquisa.





Takeaway: Os sistemas de IA levam em consideração a experiência do usuário nas classificações. A velocidade do site e a otimização mobile first são fatores muito ponderados.

10. Monitore a IA e as tendências de pesquisa

Permanecer relevante requer adaptabilidade.

Experimente ferramentas de IA: teste regularmente como seu conteúdo aparece em plataformas baseadas em IA, como ChatGPT , Gemini , Perplexity e Venice .

teste regularmente como seu conteúdo aparece em plataformas baseadas em IA, como ChatGPT , Gemini , Perplexity e Venice . Analise análises de IA: use ferramentas como o Google Analytics 4 (GA4) para monitorar o desempenho e se adaptar.

use ferramentas como o Google Analytics 4 (GA4) para monitorar o desempenho e se adaptar. Mantenha-se informado: acompanhe as atualizações do setor sobre IA, algoritmos de pesquisa e estratégias de conteúdo para manter sua abordagem de vanguarda.



Exemplo:

O blog SEMrush testa regularmente como seu conteúdo aparece em ferramentas baseadas em IA, como o ChatGPT, atualizando artigos para corresponder às tendências emergentes.

testa regularmente como seu conteúdo aparece em ferramentas baseadas em IA, como o ChatGPT, atualizando artigos para corresponder às tendências emergentes. O BuzzSumo analisa tópicos de tendência e ajusta sua estratégia de conteúdo para garantir visibilidade em plataformas de IA e de busca tradicionais.





Takeaway: Adaptar-se às mudanças no comportamento de busca de IA é essencial para permanecer relevante. Siga Darragh no HackerNoon para se manter informado sobre ferramentas de IA, algoritmos de busca e estratégias de conteúdo à prova do futuro.

Conclusão: pense como uma IA

Tornar seu conteúdo à prova de IA não é sobre manipular o sistema — é sobre alinhar sua estratégia com a forma como as informações são processadas e servidas. À medida que as ferramentas de IA generativas continuam a redefinir como as pessoas pesquisam e consomem informações, seu conteúdo deve atender tanto aos algoritmos quanto aos humanos por trás das consultas.





Ao focar em conteúdo estruturado, original e centrado no usuário, você se posicionará para prosperar nesta era impulsionada pela IA. Ao entrarmos em 2025, a questão não é se seu conteúdo pode sobreviver à ascensão da IA, mas se ele pode liderar a investida.





