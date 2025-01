Ranking auf KI ist nicht so kompliziert wie Sie denken

Das Rennen um die Anpassung von Content-Strategien an das KI-Zeitalter wird immer spannender. So wie Unternehmen in den frühen Tagen von Google noch darum kämpften, ihre Inhalte für Suchmaschinen zu optimieren, ist heute eine neue Grenze entstanden: KI-gesteuerte Abfragen. Tools wie ChatGPT, Bard und Bing AI prägen die Art und Weise, wie Benutzer Informationen suchen, nutzen und mit ihnen interagieren. Die Herausforderung ist klar: Wenn Ihr Content nicht für KI bereit ist, besteht die Gefahr, dass er unsichtbar wird. Aber hier ist die gute Nachricht: Wenn Sie Ihren Content KI-sicher machen, müssen Sie das Rad weniger neu erfinden, sondern Ihre Strategie eher auf eine neue Art von Publikum abstimmen – ein Publikum, das wie ein Algorithmus denkt, zusammenfasst und auswertet.





Im Jahr 2024 wird sich die Art und Weise, wie Benutzer online nach Informationen suchen, grundlegend ändern. Während traditionelle Suchmaschinen wie Google mit über 90 % der weltweiten Suchaktivitäten immer noch dominieren ( WSJ ), gewinnen Tools wie ChatGPT schnell an Boden. Mit mehr als 200 Millionen wöchentlich aktiven Benutzern weltweit und 8 % der US-Befragten, die ChatGPT mittlerweile als ihr primäres Suchtool angeben ( Backlinko ; Barron's ), verändert das Rennen um dialogorientierte, KI-gesteuerte Antworten die Art und Weise, wie Menschen auf Informationen zugreifen. Diese steigende Präferenz für KI-gestützte Tools spiegelt eine wachsende Nachfrage nach direkten, dialogorientierten Lösungen wider und signalisiert eine Zukunft, in der traditionelle SEO-Strategien allein möglicherweise nicht mehr ausreichen. Für Inhaltsersteller ist die Anpassung an diese KI-gesteuerte Suchlandschaft keine Option, sondern eine Notwendigkeit.





Vor diesem Hintergrund untersuchen wir in diesem Artikel umsetzbare Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte in KI-gesteuerten Suchergebnissen angezeigt werden und bei menschlichen Lesern Anklang finden, und so Ihre Marke für den Erfolg im Jahr 2025 und darüber hinaus positionieren.

Was ist KI-sicherer Inhalt?

KI-sicherer Inhalt ist so konzipiert, dass er sowohl maschinenlesbar als auch benutzerfreundlich ist. Er nimmt vorweg, wie generative KI-Systeme Daten verarbeiten, Zusammenfassungen erstellen und Antworten bereitstellen und dabei dennoch einen Mehrwert für den Endbenutzer bieten. Um dies zu erreichen, ist ein hybrider Ansatz erforderlich, der traditionelle SEO-Prinzipien mit Strategien kombiniert, die auf die wachsende Rolle der KI bei der Suche und Bereitstellung von Inhalten zugeschnitten sind.

1. Schreiben Sie für Menschen, optimieren Sie für KI

Die Grundlage für KI-sichere Inhalte ist das Finden eines Gleichgewichts zwischen ansprechendem Konversationsschreiben und algorithmischer Optimierung.

Denken Sie im Gesprächsstil: Tools wie ChatGPT leben von natürlicher Sprache. Schreiben Sie Inhalte, die die Art und Weise nachahmen, wie Menschen sprechen und Fragen stellen. Versuchen Sie es beispielsweise statt mit „KI-sicheren Strategien“ mit „Wie kann ich meine Inhalte für 2025 KI-sicher machen?“

Tools wie ChatGPT leben von natürlicher Sprache. Schreiben Sie Inhalte, die die Art und Weise nachahmen, wie Menschen sprechen und Fragen stellen. Versuchen Sie es beispielsweise statt mit „KI-sicheren Strategien“ mit „Wie kann ich meine Inhalte für 2025 KI-sicher machen?“ Konzentrieren Sie sich auf die Absicht des Benutzers: Verstehen Sie das „Warum“ hinter einer Suchanfrage. Sucht der Benutzer nach schnellen Antworten, ausführlichen Anleitungen oder umsetzbaren Tipps? Richten Sie Ihren Inhalt so aus, dass er diese Absicht erfüllt.

Verstehen Sie das „Warum“ hinter einer Suchanfrage. Sucht der Benutzer nach schnellen Antworten, ausführlichen Anleitungen oder umsetzbaren Tipps? Richten Sie Ihren Inhalt so aus, dass er diese Absicht erfüllt. Vermeiden Sie Keyword-Stuffing: KI-Algorithmen priorisieren Kontext gegenüber Dichte. Verwenden Sie Long-Tail-Keywords, die reale Fragen oder Probleme widerspiegeln.

Beispiel:

Der Blog von HubSpot verwendet durchgängig umgangssprachliche Überschriften wie „Was ist Inbound-Marketing?“ und „So erstellen Sie einen erfolgreichen Marketingplan“ und geht damit sowohl auf die menschlichen Leser als auch auf die Vorliebe der KI für natürliche Sprache ein.

verwendet durchgängig umgangssprachliche Überschriften wie „Was ist Inbound-Marketing?“ und „So erstellen Sie einen erfolgreichen Marketingplan“ und geht damit sowohl auf die menschlichen Leser als auch auf die Vorliebe der KI für natürliche Sprache ein. Bei einer Abfrage wie „So generieren Sie Leads in B2B SaaS“ wird wahrscheinlich der Blog von HubSpot angezeigt, da dessen Inhalt sowohl dem Abfrageformat als auch der Abfrageabsicht entspricht.





Fazit: KI-Systeme wie ChatGPT und Bard priorisieren gesprächsorientierte, kontextrelevante Inhalte gegenüber starr mit Schlüsselwörtern vollgestopftem Material.





2. Strukturieren Sie den Inhalt für KI-Zusammenfassungen

Generative KI verdichtet Inhalte häufig zu prägnanten Antworten oder Zusammenfassungen, sodass die Struktur ein entscheidendes Element darstellt.

Verwenden Sie klare Überschriften: Teilen Sie Ihren Inhalt in logische Abschnitte auf, indem Sie H2- und H3-Überschriften verwenden, die die wichtigsten Punkte kennzeichnen.

Teilen Sie Ihren Inhalt in logische Abschnitte auf, indem Sie H2- und H3-Überschriften verwenden, die die wichtigsten Punkte kennzeichnen. Stellen Sie wichtige Informationen an den Anfang: Folgen Sie dem umgekehrten Pyramidenmodell und platzieren Sie die wertvollsten Erkenntnisse am Anfang Ihres Artikels.





Integrieren Sie Listen und Tabellen: KI-Systeme sind hervorragend darin, strukturierte Formate zu analysieren. Fügen Sie daher bei Bedarf Aufzählungszeichen, nummerierte Listen und Datentabellen ein.

Beispiel:

Das Seitenlayout von Wikipedia ist der Goldstandard für eine KI-lesbare Struktur: klare Überschriften, kurze Absätze und Aufzählungspunkte. Dies macht es zu einer der am häufigsten zitierten Quellen in KI-gesteuerten Antworten.

ist der Goldstandard für eine KI-lesbare Struktur: klare Überschriften, kurze Absätze und Aufzählungspunkte. Dies macht es zu einer der am häufigsten zitierten Quellen in KI-gesteuerten Antworten. Ebenso unterteilt Moz‘ „Beginner‘s Guide to SEO“ komplexe Themen in leicht verständliche Abschnitte und stellt so sicher, dass sie von KI-Systemen leicht zusammengefasst werden können.





Fazit: Generative KI extrahiert häufig prägnante Ausschnitte oder Antworten aus Inhalten, sodass die Struktur von entscheidender Bedeutung ist.

3. Nutzen Sie Schema-Markup und Metadaten

Suchmaschinen und KI sind auf strukturierte Daten angewiesen, um Inhalte kontextbezogen zu interpretieren.

Fügen Sie Ihrer Site Schema-Markup hinzu (z. B. FAQ-, HowTo- und Artikelschemata), um Ihre Inhalte leicht erkennbar zu machen.

(z. B. FAQ-, HowTo- und Artikelschemata), um Ihre Inhalte leicht erkennbar zu machen. Metadaten optimieren: Verfassen Sie überzeugende Meta-Titel und -Beschreibungen, die den Wert Ihres Inhalts hervorheben und gleichzeitig auf natürliche Suchbegriffe abzielen.

Verfassen Sie überzeugende Meta-Titel und -Beschreibungen, die den Wert Ihres Inhalts hervorheben und gleichzeitig auf natürliche Suchbegriffe abzielen. Verwenden Sie beschreibenden Alternativtext für Bilder und Multimedia, da KI häufig visuelle Suchfunktionen integriert.





Beispiel:

Das FAQ-Schema von Yoast SEO stellt sicher, dass relevante FAQs prominent angezeigt werden, wenn Benutzer in KI-Tools Fragen wie „Was ist ein SEO-Audit?“ stellen.

stellt sicher, dass relevante FAQs prominent angezeigt werden, wenn Benutzer in KI-Tools Fragen wie „Was ist ein SEO-Audit?“ stellen. Eine Rezepte-Website wie AllRecipes verwendet das HowTo-Schema, um Schritt-für-Schritt-Anleitungen direkt in den Suchergebnissen anzuzeigen und ist damit KI-freundlich.





Fazit: Strukturierte Daten helfen der KI, den Kontext und Zweck Ihrer Inhalte zu verstehen. Zum Erstellen strukturierter Daten verwende ich am besten das kostenlose Tool von Technical Seo hier .





4. Veröffentlichen Sie maßgebliche, originelle Inhalte

KI-Systeme priorisieren vertrauenswürdige, originelle Inhalte gegenüber generischem oder recyceltem Material.

Führen Sie originäre Recherchen durch: Veröffentlichen Sie Daten, Fallstudien oder Erkenntnisse, die für Ihre Marke einzigartig sind.

Veröffentlichen Sie Daten, Fallstudien oder Erkenntnisse, die für Ihre Marke einzigartig sind. Link zu glaubwürdigen Quellen: Das Zitieren hochwertiger Referenzen signalisiert Autorität in der KI.

Das Zitieren hochwertiger Referenzen signalisiert Autorität in der KI. Bleiben Sie auf dem Laufenden: Aktualisieren Sie Inhalte regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie relevant und aktuell bleiben, insbesondere bei Evergreen-Themen.

Beispiel:

Der Blog von Neil Patel enthält häufig firmeneigene Forschungsergebnisse, beispielsweise Originalstatistiken zu Marketingtrends. Er stellt sicher, dass diese von KI-Tools zitiert werden, wenn Benutzer nach Informationen suchen.

enthält häufig firmeneigene Forschungsergebnisse, beispielsweise Originalstatistiken zu Marketingtrends. Er stellt sicher, dass diese von KI-Tools zitiert werden, wenn Benutzer nach Informationen suchen. Die Studien von Ahrefs , beispielsweise die Analyse des Suchverkehrs, liefern exklusive Daten und helfen dem Unternehmen, die KI-gesteuerten Suchergebnisse bei SEO-bezogenen Abfragen zu dominieren.





Fazit: Einzigartige Inhalte signalisieren KI-Systemen Vertrauenswürdigkeit. Stellen Sie sicher, dass Sie auf Webquellen mit hoher Autorität verlinken und dass Ihre Inhalte für andere leicht zu verlinken sind!





5. Für multimodale Suche optimieren

Die KI entwickelt sich weiter, um multimodale Abfragen zu verarbeiten und dabei Text, Bilder und sogar Videos zu kombinieren.

Setzen Sie auf einen Video-First-Ansatz: Plattformen wie YouTube und TikTok werden zunehmend von KI-Tools indiziert. Erstellen Sie kurze, wertvolle Videos mit klaren Titeln und Beschreibungen.

Plattformen wie YouTube und TikTok werden zunehmend von KI-Tools indiziert. Erstellen Sie kurze, wertvolle Videos mit klaren Titeln und Beschreibungen. Optimieren Sie die Darstellung: Verwenden Sie qualitativ hochwertige Bilder und Infografiken mit aussagekräftigen Dateinamen und Beschriftungen.

Verwenden Sie qualitativ hochwertige Bilder und Infografiken mit aussagekräftigen Dateinamen und Beschriftungen. Multimedia transkribieren: Stellen Sie Texttranskripte für Videos und Podcasts bereit, um sie für die KI durchsuchbar zu machen.





Beispiel:

Canva kombiniert effektiv Video-Tutorials, Blogbeiträge und Infografiken. Bei einer Abfrage wie „So entwerfen Sie ein professionelles Logo“ werden möglicherweise neben Textinhalten auch Canva-Videos angezeigt.

kombiniert effektiv Video-Tutorials, Blogbeiträge und Infografiken. Bei einer Abfrage wie „So entwerfen Sie ein professionelles Logo“ werden möglicherweise neben Textinhalten auch Canva-Videos angezeigt. BuzzFeed Tasty kombiniert Textrezepte mit kurzen, visuell ansprechenden Videos. Dieser multimodale Ansatz sorgt für Sichtbarkeit auf KI-Plattformen, die unterschiedliche Medienformate priorisieren.





Fazit: KI integriert zunehmend Text, Bilder und Videos, um umfassende Antworten zu liefern. Stellen Sie sicher, dass Ihre Dateien mit möglichst vielen Metadaten optimiert sind. Weitere Informationen zur Optimierung von Videos für YouTube finden Sie hier .





6. Nutzen Sie konversationelle und benutzergenerierte Inhalte

KI-Modelle werden anhand riesiger Mengen von Konversationsdaten trainiert, was diesen Bereich zu einem wichtigen Wachstumsbereich macht.

Nutzen Sie FAQs: Erwarten Sie Benutzerfragen und beantworten Sie diese direkt in Ihren Inhalten.

Erwarten Sie Benutzerfragen und beantworten Sie diese direkt in Ihren Inhalten. Fördern Sie Bewertungen und Diskussionen: Benutzergenerierte Inhalte (UGC) wie Erfahrungsberichte und Forendiskussionen erhöhen die Auffindbarkeit Ihrer Inhalte.

Benutzergenerierte Inhalte (UGC) wie Erfahrungsberichte und Forendiskussionen erhöhen die Auffindbarkeit Ihrer Inhalte. **Beteiligen Sie sich an Foren:**Plattformen wie Reddit, X, Meta und Quora füllen KI-Trainingsdatensätze – seien Sie dort präsent, wo KI lernt.



Beispiel:

Quora und Reddit sind beides erstklassige Quellen für KI-Trainingsdaten. Eine gut formulierte Antwort auf eine Frage wie „Wie starte ich am besten einen Blog?“ fesselt nicht nur die Nutzer, sondern erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Inhalt in KI-Antworten referenziert wird.

sind beides erstklassige Quellen für KI-Trainingsdaten. Eine gut formulierte Antwort auf eine Frage wie „Wie starte ich am besten einen Blog?“ fesselt nicht nur die Nutzer, sondern erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Inhalt in KI-Antworten referenziert wird. Amazon-Bewertungen sind eine weitere Form von benutzergenerierten Inhalten, die KI-Systeme häufig bei der Generierung von Produktempfehlungen zusammenfassen.





Fazit: KI stützt sich stark auf reale Benutzerdiskussionen und -anfragen. Quora und Reddit sind hervorragende Orte, um Fragen und Antworten zu stellen, und LinkedIn folgt mittlerweile dicht dahinter. Google Business bietet auch die Möglichkeit, FAQs zu Ihrem Unternehmen zu schreiben und zu beantworten.





7. Bauen Sie Content-Autorität mit Backlinks auf

KI-Modelle erkennen Inhalte, die häufig referenziert und geteilt werden.

Streben Sie nach hochwertigen Backlinks: Suchen Sie nach Partnerschaften mit maßgeblichen Websites in Ihrer Branche.

Suchen Sie nach Partnerschaften mit maßgeblichen Websites in Ihrer Branche. Erstellen Sie gemeinsam nutzbare Assets: Entwickeln Sie Tools, Anleitungen oder Infografiken, auf die andere verlinken möchten.





Beispiel:

Die Leitfäden von Backlinko zu Themen wie SEO und Linkaufbau werden von anderen Vermarktern häufig zitiert. Dieses Backlink-Netzwerk steigert seine Autorität und macht es zu einer bevorzugten Ressource für KI-Systeme.

zu Themen wie SEO und Linkaufbau werden von anderen Vermarktern häufig zitiert. Dieses Backlink-Netzwerk steigert seine Autorität und macht es zu einer bevorzugten Ressource für KI-Systeme. Auf Artikel der Harvard Business Review wird häufig in akademischen und professionellen Veröffentlichungen verwiesen. Dadurch wird sichergestellt, dass sie bei KI-gesteuerten Abfragen als glaubwürdig gekennzeichnet werden.





Fazit: KI-Systeme bevorzugen Inhalte, die von vertrauenswürdigen Quellen häufig referenziert werden. Das Veröffentlichen auf Blogseiten mit hoher Domain-Autorität und Pressemitteilungen auf hochwertigen Syndication-Diensten sind eine großartige kostenlose und kostenpflichtige Möglichkeit, dies zu tun. Es sind jedoch nicht nur Backlinks, auch Social-Media-Signale sind ein wichtiger und oft übersehener Aspekt, um Autorität zu erlangen und in Suchergebnissen zu rangieren.





8. Fokus auf ethische und transparente Praktiken

Vertrauen ist für KI-Systeme ein Schlüsselfaktor beim Ranking von Inhalten.

Zeigen Sie Ihr Fachwissen: Heben Sie die Referenzen der Autoren hervor und verwenden Sie Autorenzeilen für Inhalte.

Heben Sie die Referenzen der Autoren hervor und verwenden Sie Autorenzeilen für Inhalte. Seien Sie transparent: Geben Sie Ihre Quellen und Absichten klar an und vermeiden Sie Sensationsjournalismus oder Fehlinformationen.





Beispiel:

Die Mayo Clinic nennt Autoren, Herausgeber und medizinische Fachkräfte ausdrücklich als Urheber ihrer Gesundheitsartikel und stellt sicher, dass ihre Inhalte von der KI als zuverlässig gekennzeichnet werden.

nennt Autoren, Herausgeber und medizinische Fachkräfte ausdrücklich als Urheber ihrer Gesundheitsartikel und stellt sicher, dass ihre Inhalte von der KI als zuverlässig gekennzeichnet werden. Die New York Times legt Wert auf Transparenz bei der Quellenangabe und bleibt damit eine der Top-Quellen für Nachrichtenzusammenfassungen in Tools wie Bard.





Fazit: KI-Modelle priorisieren Inhalte aus vertrauenswürdigen, transparenten Quellen. Was die Vertrauenswürdigkeit bestimmt, umfasst eine Kombination technischer Elemente wie Domänenalter, Domänenranking, Backlinks, Verkehr und Vertrauensfluss (TF).

9. Optimieren Sie Geschwindigkeit und Zugänglichkeit

KI-Systeme legen auf das Benutzererlebnis ebenso viel Wert wie auf die Qualität der Inhalte.

Verbessern Sie die Site-Geschwindigkeit: Langsam ladende Seiten schaffen es möglicherweise nicht einmal in die KI-Abfragen.

Langsam ladende Seiten schaffen es möglicherweise nicht einmal in die KI-Abfragen. Stellen Sie die Mobilfreundlichkeit sicher: Responsive Design ist für die KI-Indizierung unverzichtbar.

Responsive Design ist für die KI-Indizierung unverzichtbar. Bieten Sie Barrierefreiheit: Fügen Sie Alternativtext, Untertitel und eine einfache Navigation hinzu, um Ihr Publikum zu erweitern.

Beispiel:

Die Plattformen von HackerNoon, Substack und Medium sind alle für schnelles Laden und ablenkungsfreies Lesen auf Mobilgeräten und Desktops optimiert. Dies stellt sicher, dass die Artikel benutzerfreundlich und KI-bevorzugt sind.

sind alle für schnelles Laden und ablenkungsfreies Lesen auf Mobilgeräten und Desktops optimiert. Dies stellt sicher, dass die Artikel benutzerfreundlich und KI-bevorzugt sind. Die Core Web Vitals-Updates von Google haben Marken wie Shopify dazu veranlasst, Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu priorisieren und so in den Suchrankings wettbewerbsfähig zu bleiben.





Fazit: KI-Systeme berücksichtigen die Benutzererfahrung bei der Bewertung. Die Geschwindigkeit der Website und die Optimierung für Mobilgeräte sind wichtige Faktoren.

10. KI- und Suchtrends überwachen

Um relevant zu bleiben, ist Anpassungsfähigkeit erforderlich.

Experimentieren Sie mit KI-Tools: Testen Sie regelmäßig, wie Ihre Inhalte auf KI-gesteuerten Plattformen wie ChatGPT , Gemini , Perplexity und Venice angezeigt werden.

Testen Sie regelmäßig, wie Ihre Inhalte auf KI-gesteuerten Plattformen wie ChatGPT , Gemini , Perplexity und Venice angezeigt werden. Analysieren Sie KI-Analysen: Verwenden Sie Tools wie Google Analytics 4 (GA4), um die Leistung zu überwachen und Anpassungen vorzunehmen.

Verwenden Sie Tools wie Google Analytics 4 (GA4), um die Leistung zu überwachen und Anpassungen vorzunehmen. Bleiben Sie informiert: Verfolgen Sie Branchen-Updates zu KI, Suchalgorithmen und Content-Strategien, um Ihren Ansatz auf dem neuesten Stand zu halten.



Beispiel:

Das SEMrush-Blog testet regelmäßig, wie seine Inhalte in KI-gesteuerten Tools wie ChatGPT angezeigt werden, und aktualisiert die Artikel, um sie an neue Trends anzupassen.

testet regelmäßig, wie seine Inhalte in KI-gesteuerten Tools wie ChatGPT angezeigt werden, und aktualisiert die Artikel, um sie an neue Trends anzupassen. BuzzSumo analysiert Trendthemen und passt seine Inhaltsstrategie an, um die Sichtbarkeit auf KI- und herkömmlichen Suchplattformen sicherzustellen.





Fazit: Um relevant zu bleiben, ist es entscheidend, sich an Änderungen im KI-Suchverhalten anzupassen. Folgen Sie Darragh auf HackerNoon, um über KI-Tools, Suchalgorithmen und die Zukunftssicherheit Ihrer Content-Strategien auf dem Laufenden zu bleiben.

Fazit: Denken Sie wie eine KI

Wenn Sie Ihre Inhalte KI-sicher machen, geht es nicht darum, das System auszutricksen – es geht darum, Ihre Strategie darauf abzustimmen, wie Informationen verarbeitet und bereitgestellt werden. Da generative KI-Tools die Art und Weise, wie Menschen nach Informationen suchen und diese nutzen, immer weiter neu definieren, müssen Ihre Inhalte sowohl den Algorithmen als auch den Menschen hinter den Abfragen gerecht werden.





Indem Sie sich auf strukturierte, originelle und benutzerzentrierte Inhalte konzentrieren, sind Sie in der Lage, in diesem KI-Zeitalter erfolgreich zu sein. Im Jahr 2025 lautet die Frage nicht, ob Ihre Inhalte den Aufstieg der KI überleben können, sondern ob sie die Führung übernehmen können.





