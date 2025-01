Sijoitus tekoälyssä ei ole niin monimutkaista kuin luulet

Kilpailu sisältöstrategioiden mukauttamisesta tekoälyn aikakaudelle kiihtyy. Aivan kuten yritykset pyrkivät optimoimaan hakukoneita varten Googlen alkuaikoina, uusi raja on noussut esiin: tekoälyyn perustuvat kyselyt. ChatGPT:n, Bardin ja Bing AI:n kaltaisilla työkaluilla, jotka muokkaavat sitä, miten käyttäjät etsivät, kuluttavat ja ovat vuorovaikutuksessa tiedon kanssa, haaste on selvä – jos sisältösi ei ole valmis tekoälylle, se saattaa jäädä näkymättömäksi. Mutta tässä on hyvä uutinen: sisältösi tekoälyn varmistaminen ei ole niinkään pyörän keksimistä uudelleen, vaan pikemminkin strategiasi hienosäätöä uudenlaiselle yleisölle – yleisölle, joka ajattelee, tekee yhteenvedon ja arvioi kuin algoritmi.





Vuonna 2024 tapa, jolla käyttäjät etsivät tietoa verkosta, on kokemassa seismisen muutosta. Vaikka perinteiset hakukoneet, kuten Google, hallitsevat edelleen yli 90 % maailmanlaajuisesta hakutoiminnasta ( WSJ ), ChatGPT:n kaltaiset työkalut valtaavat nopeasti jalansijaa. Yli 200 miljoonaa viikoittaista aktiivista käyttäjää eri puolilla maailmaa ja 8 % yhdysvaltalaisista vastaajista tunnistaa ChatGPT:n ensisijaiseksi hakutyökalukseen ( Backlinko ; Barron's ), kilpa keskustelua sisältävien, tekoälyyn perustuvien vastausten tarjoamisesta muokkaa ihmisten tiedonsaantitapaa. Tämä tekoälypohjaisten työkalujen kasvava suosio heijastaa suorien, keskusteluratkaisujen kasvavaa kysyntää, mikä on merkki tulevaisuudesta, jossa perinteiset SEO-strategiat eivät välttämättä enää riitä. Sisällöntuottajille sopeutuminen tähän tekoälypohjaiseen hakumaisemaan ei ole valinnaista – se on välttämätöntä.





Tästä huolimatta tässä artikkelissa tutkimme toimivia tapoja varmistaa, että sisältösi näkyy tekoälypohjaisissa hakutuloksissa ja resonoi ihmislukijoiden keskuudessa, mikä asettaa brändisi menestymään vuonna 2025 ja sen jälkeen.

Mikä on AI-suojattu sisältö?

Tekoälysuojattu sisältö on suunniteltu sekä koneellisesti luettavaksi että ihmisystävälliseksi. Se ennakoi, kuinka generatiiviset tekoälyjärjestelmät käsittelevät tietoja, luovat yhteenvetoja ja antavat vastauksia samalla, kun ne tarjoavat silti arvoa loppukäyttäjälle. Tämän saavuttaminen vaatii hybridilähestymistapaa, jossa perinteiset SEO-periaatteet yhdistetään strategioihin, jotka on räätälöity tekoälyn kasvavaan rooliin haku- ja sisällönjakelussa.

1. Kirjoita ihmisille, optimoi tekoälylle

Tekoälysuojatun sisällön perustana on löytää tasapaino keskustelullisen, mukaansatempaavan kirjoittamisen ja algoritmisen optimoinnin välillä.

Ajattele keskustelullisesti: ChatGPT:n kaltaiset työkalut menestyvät luonnollisella kielellä. Kirjoita sisältöä, joka jäljittelee ihmisten puhetta ja kysymyksiä. Kokeile esimerkiksi "AI-proofing strategies" sijaan "Kuinka voin tehdä tekoälykestävyyden sisällön vuodelle 2025?"

ChatGPT:n kaltaiset työkalut menestyvät luonnollisella kielellä. Kirjoita sisältöä, joka jäljittelee ihmisten puhetta ja kysymyksiä. Kokeile esimerkiksi "AI-proofing strategies" sijaan "Kuinka voin tehdä tekoälykestävyyden sisällön vuodelle 2025?" Keskity käyttäjän tarkoitukseen: ymmärrä hakukyselyn taustalla oleva "miksi". Etsitkö nopeita vastauksia, perusteellisia oppaita tai hyödyllisiä vinkkejä? Kohdista sisältösi täyttämään tämä tarkoitus.

ymmärrä hakukyselyn taustalla oleva "miksi". Etsitkö nopeita vastauksia, perusteellisia oppaita tai hyödyllisiä vinkkejä? Kohdista sisältösi täyttämään tämä tarkoitus. Vältä avainsanojen täyttämistä: AI-algoritmit priorisoivat kontekstin tiheyden edelle. Käytä pitkähäntäisiä avainsanoja, jotka kuvastavat tosielämän kysymyksiä tai ongelmia.

Esimerkki:

HubSpotin blogissa käytetään johdonmukaisesti keskusteluotsikoita, kuten "Mitä on saapuva markkinointi?" ja "Kuinka luoda onnistunut markkinointisuunnitelma", joka palvelee sekä ihmislukijoita että tekoälyn luonnollista kieltä.

käytetään johdonmukaisesti keskusteluotsikoita, kuten "Mitä on saapuva markkinointi?" ja "Kuinka luoda onnistunut markkinointisuunnitelma", joka palvelee sekä ihmislukijoita että tekoälyn luonnollista kieltä. Kysely, kuten "Kuinka luoda liidejä B2B SaaS -palvelussa", todennäköisesti nousisi HubSpotin blogiin, koska sen sisältö vastaa sekä kyselyn muotoa että tarkoitusta.





Takeaway: AI-järjestelmät, kuten ChatGPT ja Bard, priorisoivat keskustelua herättävän, asiayhteyteen liittyvän sisällön jäykästi avainsanoilla täytetyn materiaalin sijaan.





2. Tekoälyyhteenvetojen rakennesisältö

Generatiivinen tekoäly tiivistää sisällön usein tiiviiksi vastauksiksi tai tiivistelmiksi, mikä tekee rakenteesta kriittisen elementin.

Käytä selkeitä otsikoita: Jaa sisältösi loogisiin osiin käyttämällä H2:ta ja H3:a, jotka osoittavat pääkohdat.

Jaa sisältösi loogisiin osiin käyttämällä H2:ta ja H3:a, jotka osoittavat pääkohdat. Etulataa tärkeitä tietoja: Seuraa käänteistä pyramidimallia, ja arvokkaimmat oivallukset ovat artikkelisi alussa.





Sisällytä luettelot ja taulukot: AI-järjestelmät ovat erinomaisia jäsentäessään jäsennettyinä muotoja, joten sisällytä tarvittaessa luettelomerkit, numeroidut luettelot ja tietotaulukot.

Esimerkki:

Wikipedian sivuasettelu on tekoälyn luettavan rakenteen kultainen standardi: selkeät otsikot, lyhyet kappaleet ja luettelomerkit. Tämä tekee siitä yhden useimmin siteeratuista lähteistä tekoälypohjaisissa vastauksissa.

on tekoälyn luettavan rakenteen kultainen standardi: selkeät otsikot, lyhyet kappaleet ja luettelomerkit. Tämä tekee siitä yhden useimmin siteeratuista lähteistä tekoälypohjaisissa vastauksissa. Samoin Mozin hakukoneoptimoinnin aloittelijan opas jakaa monimutkaiset aiheet helposti sulaviin osiin, mikä varmistaa, että tekoälyjärjestelmät tekevät niistä helposti yhteenvedon.





Takeaway: Generatiivinen tekoäly vetää usein ytimekkäitä katkelmia tai vastauksia sisällöstä, mikä tekee rakenteesta kriittistä.

3. Hyödynnä Schema Markup ja metadata

Hakukoneet ja tekoäly käyttävät strukturoitua dataa tulkitakseen sisältöä kontekstuaalisesti.

Lisää sivustollesi mallimerkintöjä (esim. FAQ-, HowTo- ja artikkelimallit), jotta sisältösi on helposti tunnistettavissa.

(esim. FAQ-, HowTo- ja artikkelimallit), jotta sisältösi on helposti tunnistettavissa. Optimoi metatiedot: Luo houkuttelevia sisällönkuvausotsikoita ja kuvauksia, jotka korostavat sisältösi arvoa ja kohdistat samalla luonnollisiin hakulausekkeisiin.

Luo houkuttelevia sisällönkuvausotsikoita ja kuvauksia, jotka korostavat sisältösi arvoa ja kohdistat samalla luonnollisiin hakulausekkeisiin. Käytä kuvaavaa vaihtoehtoista tekstiä kuville ja multimedialle, koska tekoäly integroi usein visuaaliset hakuominaisuudet.





Esimerkki:

Yoast SEO :n UKK-skeema varmistaa, että kun käyttäjät esittävät kysymyksiä, kuten "Mikä on SEO-tarkastus?" AI-työkaluissa osuvat usein kysytyt kysymykset näkyvät näkyvästi.

:n UKK-skeema varmistaa, että kun käyttäjät esittävät kysymyksiä, kuten "Mikä on SEO-tarkastus?" AI-työkaluissa osuvat usein kysytyt kysymykset näkyvät näkyvästi. Reseptisivusto, kuten AllRecipes, käyttää HowTo-skeemaa vaiheittaisten ohjeiden näyttämiseen suoraan hakutuloksissa, mikä tekee siitä tekoälyystävällisen.





Takeaway: Strukturoitu data auttaa tekoälyä ymmärtämään sisältösi kontekstin ja tarkoituksen. Strukturoidun datan rakentaminen on Technical Seon ilmainen työkalu täällä .





4. Julkaise arvovaltainen, alkuperäinen sisältö

Tekoälyjärjestelmät asettavat luotettavan, alkuperäisen sisällön etusijalle yleisen tai kierrätetyn materiaalin sijaan.

Tee alkuperäistä tutkimusta: Julkaise tietoja, tapaustutkimuksia tai brändiäsi koskevia ainutlaatuisia oivalluksia.

Julkaise tietoja, tapaustutkimuksia tai brändiäsi koskevia ainutlaatuisia oivalluksia. Linkki luotettaviin lähteisiin: Laadukkaiden viittausten lainaus merkitsee tekoälyn valtuutusta.

Laadukkaiden viittausten lainaus merkitsee tekoälyn valtuutusta. Pysy ajan tasalla: Päivitä sisältö säännöllisesti varmistaaksesi, että se pysyy relevanttina ja täsmällisenä, erityisesti ikivihreiden aiheiden osalta.

Esimerkki:

Neil Patelin blogi sisältää usein omaa tutkimusta, kuten alkuperäisiä tilastoja markkinointitrendeistä, mikä varmistaa, että tekoälytyökalut viittaavat siihen, kun käyttäjät pyytävät oivalluksia.

sisältää usein omaa tutkimusta, kuten alkuperäisiä tilastoja markkinointitrendeistä, mikä varmistaa, että tekoälytyökalut viittaavat siihen, kun käyttäjät pyytävät oivalluksia. Ahrefsin tutkimukset , kuten hakuliikenteen analyysit, tarjoavat ainutlaatuisia tietoja, jotka auttavat heitä hallitsemaan tekoälyyn perustuvia hakutuloksia SEO-hakukyselyissä.





Takeaway: Ainutlaatuinen sisältö on merkki tekoälyjärjestelmien luotettavuudesta. Varmista, että linkität korkean tason verkkolähteisiin ja että sisältöösi on helppo linkittää muiden!





5. Optimoi multimodaalihakua varten

Tekoäly kehittyy käsittelemään multimodaalisia kyselyitä yhdistäen tekstiä, kuvia ja jopa videoita.

Ota video ensin: YouTuben ja TikTokin kaltaiset alustat indeksoidaan yhä enemmän tekoälytyökaluilla. Luo lyhyitä, arvokkaita videoita selkeillä otsikoilla ja kuvauksilla.

YouTuben ja TikTokin kaltaiset alustat indeksoidaan yhä enemmän tekoälytyökaluilla. Luo lyhyitä, arvokkaita videoita selkeillä otsikoilla ja kuvauksilla. Optimoi visuaalinen materiaali: Käytä korkealaatuisia kuvia ja infografiikkaa kuvaavilla tiedostonimilla ja kuvateksteillä.

Käytä korkealaatuisia kuvia ja infografiikkaa kuvaavilla tiedostonimilla ja kuvateksteillä. Literoi multimedia: Tarjoa tekstin transkriptioita videoille ja podcasteille tehdäksesi niistä haettavissa tekoälyllä.





Esimerkki:

Canva yhdistää tehokkaasti video-opetusohjelmat, blogitekstit ja infografiat. Kysymys, kuten "Kuinka suunnitella ammattilogo", voi nostaa Canvan videoita tekstisisällön rinnalle.

yhdistää tehokkaasti video-opetusohjelmat, blogitekstit ja infografiat. Kysymys, kuten "Kuinka suunnitella ammattilogo", voi nostaa Canvan videoita tekstisisällön rinnalle. BuzzFeed Tasty yhdistää tekstireseptit lyhyisiin, visuaalisesti kiinnostaviin videoihin. Tämä multimodaalinen lähestymistapa varmistaa näkyvyyden kaikilla AI-alustoilla, jotka priorisoivat erilaisia mediamuotoja.





Takeaway: AI integroi yhä enemmän tekstiä, kuvia ja videoita tarjotakseen kattavia vastauksia. Varmista, että olet optimoinut tiedostot mahdollisimman suurella metadatalla. Saat lisätietoja videon optimoinnista Youtubea varten täältä .





6. Napauta keskustelusisältöä ja käyttäjien luomaa sisältöä

Tekoälymallit on koulutettu käyttämään valtavia määriä keskusteludataa, joten tämä on keskeinen kasvualue.

Hyödynnä usein kysyttyjä kysymyksiä: Ennakoi käyttäjien kysymyksiä ja vastaa niihin suoraan sisällössäsi.

Ennakoi käyttäjien kysymyksiä ja vastaa niihin suoraan sisällössäsi. Rohkaise arvosteluja ja keskusteluja: Käyttäjien luoma sisältö (UGC), kuten suosittelut ja keskustelupalstat, lisää sisältösi löydettävyyttä.

Käyttäjien luoma sisältö (UGC), kuten suosittelut ja keskustelupalstat, lisää sisältösi löydettävyyttä. **Osallistu foorumeilla:**Reddit, X, Meta ja Quora kaltaiset alustat syöttävät tekoälyn harjoitustietojoukkoja – ole läsnä siellä, missä tekoäly oppii.



Esimerkki:

Quora ja Reddit ovat molemmat ensisijaisia tekoälyn harjoitustietojen lähteitä. Hyvin muotoiltu vastaus kysymykseen, kuten "Mikä on paras tapa aloittaa blogi?" ei vain houkuttele käyttäjiä, vaan lisää myös todennäköisyyttä, että sisältöösi viitataan tekoälyvastauksissa.

ovat molemmat ensisijaisia tekoälyn harjoitustietojen lähteitä. Hyvin muotoiltu vastaus kysymykseen, kuten "Mikä on paras tapa aloittaa blogi?" ei vain houkuttele käyttäjiä, vaan lisää myös todennäköisyyttä, että sisältöösi viitataan tekoälyvastauksissa. Amazon Reviews on toinen käyttäjien luoman sisällön muoto, josta tekoälyjärjestelmät usein tekevät yhteenvedon luodessaan tuotesuosituksia.





Takeaway: AI hyödyntää voimakkaasti todellisten käyttäjien keskusteluja ja kyselyitä. Quora, Reddit ovat erinomaisia paikkoja esittää kysymyksiä ja vastauksia, ja LinkedIn seuraa nyt tiiviisti perässä. Google Business tarjoaa myös mahdollisuuden kirjoittaa yritystäsi koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja vastata niihin.





7. Rakenna sisältövaltuutusta käänteisten linkkien avulla

Tekoälymallit tunnistavat sisällön, johon viitataan laajasti ja jota jaetaan.

Tavoittele korkealaatuisia käänteisiä linkkejä: Etsi kumppanuuksia alasi arvovaltaisten verkkosivustojen kanssa.

Etsi kumppanuuksia alasi arvovaltaisten verkkosivustojen kanssa. Luo jaettavia resursseja: kehitä työkaluja, oppaita tai infografioita, joihin muut haluavat linkittää.





Esimerkki:

Muut markkinoijat lainaavat laajasti Backlinkon oppaita SEO:n ja linkkien rakentamisen kaltaisista aiheista. Tämä käänteinen verkko lisää sen auktoriteettia, mikä tekee siitä ensisijaisen resurssin tekoälyjärjestelmille.

SEO:n ja linkkien rakentamisen kaltaisista aiheista. Tämä käänteinen verkko lisää sen auktoriteettia, mikä tekee siitä ensisijaisen resurssin tekoälyjärjestelmille. Harvard Business Review -artikkeleihin on usein linkitetty akateemiset ja ammattijulkaisut, mikä varmistaa, että ne merkitään uskottaviksi tekoälyyn perustuvissa kyselyissä.





Takeaway: AI-järjestelmät suosivat sisältöä, johon luotettavat lähteet viittaavat laajalti. Julkaiseminen korkean verkkotunnuksen auktoriteetin blogisivustoilla, lehdistötiedotteet korkealaatuisista syndikointipalveluista ovat loistava ilmainen ja maksullinen tapa tehdä tämä. Kyse ei kuitenkaan ole vain käänteisistä linkeistä, vaan sosiaalisen median signaalien saaminen on tärkeä ja usein huomiotta jäävä puoli viranomaisen ja sijoituksen saamisessa hakutuloksissa.





8. Keskity eettisiin ja läpinäkyviin käytäntöihin

Luottamus on avaintekijä tekoälyjärjestelmissä sisällön luokittelussa.

Näytä asiantuntemuksesi: Korosta tekijän tunnistetietoja ja käytä sisällössä sivurivejä.

Korosta tekijän tunnistetietoja ja käytä sisällössä sivurivejä. Ole läpinäkyvä: Ilmoita selkeästi lähteesi ja aikeesi välttäen sensaatiohakuisuutta tai väärää tietoa.





Esimerkki:

Mayo Clinic kiittää nimenomaan tekijöitä, toimittajia ja lääketieteen ammattilaisia terveysartikkeleistaan ja varmistaa, että tekoäly merkitsee sen sisällön luotettavaksi.

kiittää nimenomaan tekijöitä, toimittajia ja lääketieteen ammattilaisia terveysartikkeleistaan ja varmistaa, että tekoäly merkitsee sen sisällön luotettavaksi. New York Times korostaa hankinnan läpinäkyvyyttä, mikä auttaa sitä pysymään uutistiivistelmien tärkeimpänä lähteenä Bardin kaltaisissa työkaluissa.





Takeaway: AI-mallit priorisoivat luotettavista, läpinäkyvistä lähteistä peräisin olevan sisällön. Luotettavuuden määrittelee teknisten elementtien yhdistelmä, kuten verkkotunnuksen ikä, verkkotunnuksen sijoitus, käänteiset linkit, liikenne ja luottamusvirta (TF).

9. Optimoi nopeutta ja käytettävyyttä varten

Tekoälyjärjestelmät arvostavat käyttökokemusta yhtä paljon kuin sisällön laatua.

Paranna sivuston nopeutta: Hitaasti latautuvat sivut eivät välttämättä edes pääse AI-kyselyihin.

Hitaasti latautuvat sivut eivät välttämättä edes pääse AI-kyselyihin. Varmista mobiiliystävällisyys: Responsiivinen suunnittelu ei ole neuvoteltavissa tekoälyindeksoinnissa.

Responsiivinen suunnittelu ei ole neuvoteltavissa tekoälyindeksoinnissa. Tarjoa esteettömyys: Laajenna yleisöäsi sisällyttämällä vaihtoehtoinen teksti, kuvatekstit ja yksinkertainen navigointi.

Esimerkki:

HackerNoon, Substack & Mediumin alustat on optimoitu nopeasti latautuvaan, häiriöttömään lukemiseen mobiilissa ja pöytäkoneessa. Tämä varmistaa, että sen artikkelit ovat käyttäjäystävällisiä ja tekoälyn suosimia.

on optimoitu nopeasti latautuvaan, häiriöttömään lukemiseen mobiilissa ja pöytäkoneessa. Tämä varmistaa, että sen artikkelit ovat käyttäjäystävällisiä ja tekoälyn suosimia. Googlen Core Web Vitals -päivitykset ovat saaneet Shopifyn kaltaiset tuotemerkit asettamaan etusijalle nopeuden ja käytettävyyden ja pitämään ne kilpailukykyisinä hakutuloksissa.





Takeaway: AI-järjestelmät huomioivat käyttäjäkokemuksen rankingissa. Sivuston nopeus, mobiilien ensimmäinen optimointi ovat voimakkaasti painotettuja tekijöitä.

10. Tarkkaile tekoäly- ja hakutrendejä

Asiallisena pysyminen vaatii sopeutumiskykyä.

Kokeile tekoälytyökaluja: Testaa säännöllisesti, miten sisältösi näkyy tekoälypohjaisissa alustoissa, kuten ChatGPT , Gemini , Perplexity ja Venice .

Testaa säännöllisesti, miten sisältösi näkyy tekoälypohjaisissa alustoissa, kuten ChatGPT , Gemini , Perplexity ja Venice . Analysoi tekoälyanalytiikkaa: Käytä työkaluja, kuten Google Analytics 4 (GA4), seurataksesi suorituskykyä ja mukautuaksesi.

Käytä työkaluja, kuten Google Analytics 4 (GA4), seurataksesi suorituskykyä ja mukautuaksesi. Pysy ajan tasalla: Seuraa alan päivityksiä tekoälystä, hakualgoritmeista ja sisältöstrategioista pitääksesi lähestymistapasi huippuluokan.



Esimerkki:

SEMrush Blog testaa säännöllisesti, kuinka sen sisältö näkyy tekoälypohjaisissa työkaluissa, kuten ChatGPT, päivittämällä artikkeleita nousevien trendien mukaan.

testaa säännöllisesti, kuinka sen sisältö näkyy tekoälypohjaisissa työkaluissa, kuten ChatGPT, päivittämällä artikkeleita nousevien trendien mukaan. BuzzSumo analysoi trendaavia aiheita ja muokkaa sisältöstrategiaansa varmistaakseen näkyvyyden tekoälyllä ja perinteisillä hakualustoilla.





Takeaway: Sopeutuminen tekoälyhakukäyttäytymisen muutoksiin on tärkeää pysyäksesi ajan tasalla. Seuraa Darraghia HackerNoonissa pysyäksesi ajan tasalla tekoälytyökaluista, hakualgoritmeista ja sisältöstrategioistasi.

Bottom Line: Ajattele kuin tekoäly

Tekoälyn varmistaminen sisältösi ei tarkoita järjestelmän pelaamista, vaan strategiasi mukauttamista siihen, miten tietoja käsitellään ja tarjotaan. Kun generatiiviset tekoälytyökalut määrittävät jatkuvasti uudelleen tapoja, joilla ihmiset etsivät ja kuluttavat tietoa, sisältösi on huomioitava sekä algoritmit että kyselyjen takana olevat ihmiset.





Keskittymällä jäsenneltyyn, alkuperäiseen ja käyttäjäkeskeiseen sisältöön voit menestyä tällä tekoälyyn perustuvalla aikakaudella. Vuoteen 2025 mennessä kysymys ei ole siitä, selviääkö sisältösi tekoälyn noususta, vaan siitä, voiko se johtaa panostusta.





Piditkö tämän artikkelin mielenkiintoisena? jaa se verkostosi kanssa jo tänään!





Tilaa Darragh HackerNoonissa ja seuraa häntä Twitterissä/X: ssä ja LinkedInissä.