ចំណាត់ថ្នាក់លើ AI មិនស្មុគស្មាញដូចអ្នកគិតនោះទេ។

ការប្រណាំងដើម្បីសម្របយុទ្ធសាស្រ្តមាតិកាសម្រាប់យុគសម័យ AI កំពុងឡើងកំដៅ។ ដូចជាអាជីវកម្មធ្លាប់បានព្យាយាមបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វែងរកក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃ Google ព្រំដែនថ្មីមួយបានលេចចេញមក៖ សំណួរដែលជំរុញដោយ AI ។ ជាមួយនឹងឧបករណ៍ដូចជា ChatGPT, Bard និង Bing AI ដែលបង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់ស្វែងរក ប្រើប្រាស់ និងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយព័ត៌មាន បញ្ហាប្រឈមគឺច្បាស់ - ប្រសិនបើខ្លឹមសាររបស់អ្នកមិនទាន់រួចរាល់សម្រាប់ AI ទេ វានឹងប្រឈមនឹងការមើលមិនឃើញ។ ប៉ុន្តែនេះគឺជាដំណឹងល្អ៖ ការការពារ AI មាតិការបស់អ្នកគឺតិចជាងអំពីការកែច្នៃកង់ឡើងវិញ និងច្រើនទៀតអំពីការកែសម្រួលយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកសម្រាប់ប្រភេទទស្សនិកជនថ្មី ដែលគិត សង្ខេប និងវាយតម្លៃដូចជាក្បួនដោះស្រាយ។





នៅឆ្នាំ 2024 របៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់ស្វែងរកព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតកំពុងឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូររញ្ជួយដី។ ខណៈពេលដែលម៉ាស៊ីនស្វែងរកបែបប្រពៃណីដូចជា Google នៅតែគ្រប់គ្រងដោយជាង 90% នៃសកម្មភាពស្វែងរកសកល ( WSJ ) ឧបករណ៍ដូចជា ChatGPT កំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ជាង 200 លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក ហើយ 8% នៃអ្នកឆ្លើយតបអាមេរិកឥឡូវនេះកំណត់អត្តសញ្ញាណ ChatGPT ជាឧបករណ៍ស្វែងរកចម្បងរបស់ពួកគេ ( Backlinko ; Barron's ) ការប្រណាំងដើម្បីផ្តល់នូវការសន្ទនា ចម្លើយដែលជំរុញដោយ AI កំពុងរៀបចំឡើងវិញពីរបៀបដែលមនុស្សចូលប្រើព័ត៌មាន។ ចំណូលចិត្តកើនឡើងនេះសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលដំណើរការដោយ AI ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការដែលកំពុងកើនឡើងសម្រាប់ដំណោះស្រាយការសន្ទនាដោយផ្ទាល់ ដែលបង្ហាញពីអនាគតដែលយុទ្ធសាស្ត្រ SEO បែបប្រពៃណីតែមួយមុខប្រហែលជាលែងគ្រប់គ្រាន់ទៀតហើយ។ សម្រាប់អ្នកបង្កើតមាតិកា ការសម្របខ្លួនទៅនឹងទិដ្ឋភាពស្វែងរកដែលជំរុញដោយ AI នេះមិនមែនជាជម្រើសទេ វាជាភាពចាំបាច់។





ដូច្នេះជាមួយនឹងអ្វីដែលបាននិយាយថានៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងស្វែងរកវិធីដែលអាចធ្វើសកម្មភាពដើម្បីធានាបាននូវផ្ទៃមាតិការបស់អ្នកនៅក្នុងលទ្ធផលស្វែងរកដែលជំរុញដោយ AI និងឆ្លើយតបជាមួយអ្នកអានរបស់មនុស្ស ដោយកំណត់ទីតាំងម៉ាករបស់អ្នកឱ្យទទួលបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ 2025 និងលើសពីនេះ។

តើ AI-Proof Content ជាអ្វី?

មាតិកាភស្តុតាង AI ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឱ្យមានទាំងម៉ាស៊ីនអាចអានបាន និងងាយស្រួលប្រើសម្រាប់មនុស្ស។ វាទន្ទឹងរង់ចាំពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធ AI បង្កើតដំណើរការទិន្នន័យ បង្កើតសេចក្តីសង្ខេប និងផ្តល់ការឆ្លើយតបខណៈពេលដែលនៅតែផ្តល់តម្លៃដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។ ការសម្រេចបាននូវចំណុចនេះតម្រូវឱ្យមានវិធីសាស្រ្តកូនកាត់ ដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវគោលការណ៍ SEO ប្រពៃណីជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្តដែលតម្រូវសម្រាប់តួនាទីដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ AI ក្នុងការស្វែងរក និងការផ្តល់ខ្លឹមសារ។

1. សរសេរសម្រាប់មនុស្ស បង្កើនប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ AI

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃមាតិកាភស្តុតាង AI កំពុងធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពរវាងការសន្ទនា ការសរសេរដែលចូលរួម និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃក្បួនដោះស្រាយ។

គិតការសន្ទនា៖ ឧបករណ៍ដូចជា ChatGPT រីកចម្រើនលើភាសាធម្មជាតិ។ សរសេរខ្លឹមសារដែលធ្វើត្រាប់តាមរបៀបដែលមនុស្សនិយាយ និងសួរសំណួរ។ ជាឧទាហរណ៍ ជំនួសឱ្យ "យុទ្ធសាស្រ្តការពារ AI" សូមសាកល្បង "តើខ្ញុំអាច AI ភស្តុតាងមាតិការបស់ខ្ញុំសម្រាប់ឆ្នាំ 2025 យ៉ាងដូចម្តេច?"

ឧបករណ៍ដូចជា ChatGPT រីកចម្រើនលើភាសាធម្មជាតិ។ សរសេរខ្លឹមសារដែលធ្វើត្រាប់តាមរបៀបដែលមនុស្សនិយាយ និងសួរសំណួរ។ ជាឧទាហរណ៍ ជំនួសឱ្យ "យុទ្ធសាស្រ្តការពារ AI" សូមសាកល្បង "តើខ្ញុំអាច AI ភស្តុតាងមាតិការបស់ខ្ញុំសម្រាប់ឆ្នាំ 2025 យ៉ាងដូចម្តេច?" ផ្តោតលើចេតនារបស់អ្នកប្រើ៖ ស្វែងយល់ពី "ហេតុអ្វី" នៅពីក្រោយសំណួរស្វែងរក។ តើអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងស្វែងរកចម្លើយរហ័ស ការណែនាំស៊ីជម្រៅ ឬគន្លឹះដែលអាចធ្វើសកម្មភាពបានទេ? តម្រឹមខ្លឹមសាររបស់អ្នកដើម្បីបំពេញបំណងនោះ។

ស្វែងយល់ពី "ហេតុអ្វី" នៅពីក្រោយសំណួរស្វែងរក។ តើអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងស្វែងរកចម្លើយរហ័ស ការណែនាំស៊ីជម្រៅ ឬគន្លឹះដែលអាចធ្វើសកម្មភាពបានទេ? តម្រឹមខ្លឹមសាររបស់អ្នកដើម្បីបំពេញបំណងនោះ។ ជៀសវាងការបញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ៖ ក្បួនដោះស្រាយ AI កំណត់អាទិភាពបរិបទលើដង់ស៊ីតេ។ ប្រើពាក្យគន្លឹះវែងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសំណួរ ឬបញ្ហាក្នុងពិភពពិត។

ឧទាហរណ៍៖

ប្លុករបស់ HubSpot តែងតែប្រើក្បាលសន្ទនាដូចជា "តើអ្វីទៅជា Inbound Marketing?" និង "របៀបបង្កើតផែនការទីផ្សារប្រកបដោយជោគជ័យ" ដែលផ្តល់ជូនទាំងអ្នកអានរបស់មនុស្ស និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ AI សម្រាប់ភាសាធម្មជាតិ។

តែងតែប្រើក្បាលសន្ទនាដូចជា "តើអ្វីទៅជា Inbound Marketing?" និង "របៀបបង្កើតផែនការទីផ្សារប្រកបដោយជោគជ័យ" ដែលផ្តល់ជូនទាំងអ្នកអានរបស់មនុស្ស និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ AI សម្រាប់ភាសាធម្មជាតិ។ សំណួរដូចជា "របៀបបង្កើតការនាំមុខនៅក្នុង B2B SaaS" ទំនងជានឹងបង្ហាញប្លុករបស់ HubSpot ដោយសារតែខ្លឹមសាររបស់វាត្រូវគ្នាទាំងទម្រង់សំណួរ និងចេតនា។





Takeaway៖ ប្រព័ន្ធ AI ដូចជា ChatGPT និង Bard ផ្តល់អាទិភាពដល់ការសន្ទនា ខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធតាមបរិបទលើសម្ភារៈដែលបំពេញដោយពាក្យគន្លឹះយ៉ាងតឹងរឹង។





2. ខ្លឹមសារនៃរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់សេចក្តីសង្ខេប AI

Generative AI ច្រើនតែបង្រួមខ្លឹមសារទៅជាចម្លើយសង្ខេប ឬសេចក្តីសង្ខេប ដោយធ្វើឱ្យរចនាសម្ព័ន្ធជាធាតុសំខាន់។

ប្រើចំណងជើងច្បាស់លាស់៖ បំបែកខ្លឹមសាររបស់អ្នកទៅជាផ្នែកឡូជីខលដោយប្រើ H2s និង H3s ដែលផ្តល់សញ្ញាចំណុចសំខាន់ៗ។

បំបែកខ្លឹមសាររបស់អ្នកទៅជាផ្នែកឡូជីខលដោយប្រើ H2s និង H3s ដែលផ្តល់សញ្ញាចំណុចសំខាន់ៗ។ ផ្ទុកព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅខាងមុខ៖ ធ្វើតាមគំរូពីរ៉ាមីតដាក់បញ្ច្រាស ជាមួយនឹងការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅដើមអត្ថបទរបស់អ្នក។





បញ្ចូលបញ្ជី និងតារាង៖ ប្រព័ន្ធ AI ពូកែក្នុងការញែកទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធ ដូច្នេះរួមបញ្ចូលចំណុចចំណុច បញ្ជីលេខ និងតារាងទិន្នន័យតាមដែលសមរម្យ។

ឧទាហរណ៍៖

ប្លង់ទំព័ររបស់វិគីភីឌា គឺជាស្តង់ដារមាសសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចអានបាន AI៖ ក្បាលច្បាស់លាស់ កថាខណ្ឌខ្លី និងចំណុចចំណុច។ នេះធ្វើឱ្យវាក្លាយជាប្រភពមួយដែលត្រូវបានលើកឡើងញឹកញាប់បំផុតនៅក្នុងចម្លើយដែលជំរុញដោយ AI ។

គឺជាស្តង់ដារមាសសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចអានបាន AI៖ ក្បាលច្បាស់លាស់ កថាខណ្ឌខ្លី និងចំណុចចំណុច។ នេះធ្វើឱ្យវាក្លាយជាប្រភពមួយដែលត្រូវបានលើកឡើងញឹកញាប់បំផុតនៅក្នុងចម្លើយដែលជំរុញដោយ AI ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ មគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងរបស់ Moz ចំពោះ SEO បំបែកប្រធានបទស្មុគស្មាញទៅជាផ្នែកដែលអាចរំលាយបាន ដោយធានាថាវាត្រូវបានសង្ខេបយ៉ាងងាយស្រួលដោយប្រព័ន្ធ AI ។





Takeaway៖ Generative AI ជារឿយៗទាញផ្នែកខ្លីៗ ឬចម្លើយពីខ្លឹមសារ ដែលធ្វើឱ្យរចនាសម្ព័ន្ធមានសារៈសំខាន់។

3. អានុភាព Schema Markup និង Metadata

ម៉ាស៊ីនស្វែងរក និង AI ពឹងផ្អែកលើទិន្នន័យរចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីបកស្រាយខ្លឹមសារតាមបរិបទ។

បន្ថែមការសម្គាល់គ្រោងការណ៍ទៅគេហទំព័ររបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ FAQ របៀបធ្វើ និងគ្រោងការណ៍អត្ថបទ) ដើម្បីធ្វើឱ្យមាតិការបស់អ្នកអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានយ៉ាងងាយស្រួល។

(ឧទាហរណ៍ FAQ របៀបធ្វើ និងគ្រោងការណ៍អត្ថបទ) ដើម្បីធ្វើឱ្យមាតិការបស់អ្នកអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានយ៉ាងងាយស្រួល។ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពទិន្នន័យមេតា៖ បង្កើតចំណងជើងមេតាគួរឱ្យទាក់ទាញអារម្មណ៍ និងការពិពណ៌នាដែលបញ្ជាក់ពីតម្លៃនៃមាតិការបស់អ្នក ខណៈពេលដែលកំណត់គោលដៅឃ្លាស្វែងរកធម្មជាតិ។

បង្កើតចំណងជើងមេតាគួរឱ្យទាក់ទាញអារម្មណ៍ និងការពិពណ៌នាដែលបញ្ជាក់ពីតម្លៃនៃមាតិការបស់អ្នក ខណៈពេលដែលកំណត់គោលដៅឃ្លាស្វែងរកធម្មជាតិ។ ប្រើអត្ថបទ alt ពិពណ៌នាសម្រាប់រូបភាព និងពហុមេឌៀ ដោយសារ AI ជាញឹកញាប់រួមបញ្ចូលសមត្ថភាពស្វែងរកដែលមើលឃើញ។





ឧទាហរណ៍៖

គ្រោងការណ៍សំណួរគេសួរញឹកញាប់របស់ Yoast SEO ធានាថានៅពេលអ្នកប្រើសួរសំណួរដូចជា "តើសវនកម្ម SEO គឺជាអ្វី?" នៅក្នុងឧបករណ៍ AI សំណួរដែលទាក់ទងគ្នាលេចឡើងយ៉ាងលេចធ្លោ។

ធានាថានៅពេលអ្នកប្រើសួរសំណួរដូចជា "តើសវនកម្ម SEO គឺជាអ្វី?" នៅក្នុងឧបករណ៍ AI សំណួរដែលទាក់ទងគ្នាលេចឡើងយ៉ាងលេចធ្លោ។ គេហទំព័ររូបមន្តដូចជា AllRecipes ប្រើគ្រោងការណ៍ HowTo ដើម្បីបង្ហាញការណែនាំជាជំហានៗដោយផ្ទាល់នៅក្នុងលទ្ធផលស្វែងរក ដែលធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលប្រើ AI ។





Takeaway៖ ទិន្នន័យដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធជួយ AI យល់ពីបរិបទ និងគោលបំណងនៃមាតិការបស់អ្នក។ ការចូលទៅរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការកសាងទិន្នន័យដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធគឺជា ឧបករណ៍ឥតគិតថ្លៃរបស់ Technical Seo នៅទីនេះ ។





4. បោះពុម្ពផ្សាយ ខ្លឹមសារដើម

ប្រព័ន្ធ AI ផ្តល់អាទិភាពដល់ខ្លឹមសារដើមដែលគួរឱ្យទុកចិត្តជាងសម្ភារៈទូទៅ ឬកែច្នៃឡើងវិញ។

ធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម៖ ផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យ ករណីសិក្សា ឬការយល់ដឹងអំពីម៉ាកយីហោរបស់អ្នក។

ផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យ ករណីសិក្សា ឬការយល់ដឹងអំពីម៉ាកយីហោរបស់អ្នក។ ភ្ជាប់ទៅប្រភពដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន៖ ការលើកឡើងនូវឯកសារយោងដែលមានគុណភាពខ្ពស់ បង្ហាញពីសិទ្ធិអំណាចដល់ AI ។

ការលើកឡើងនូវឯកសារយោងដែលមានគុណភាពខ្ពស់ បង្ហាញពីសិទ្ធិអំណាចដល់ AI ។ រក្សាបច្ចុប្បន្នកាល៖ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមាតិកាជាទៀងទាត់ ដើម្បីធានាថាវានៅតែពាក់ព័ន្ធ និងត្រឹមត្រូវ ជាពិសេសសម្រាប់ប្រធានបទបៃតង។

ឧទាហរណ៍៖

ប្លុករបស់ Neil Patel ជាញឹកញាប់បង្ហាញពីការស្រាវជ្រាវដែលមានកម្មសិទ្ធិ ដូចជាស្ថិតិដើមអំពីនិន្នាការទីផ្សារ ដោយធានាថាវាត្រូវបានដកស្រង់ដោយឧបករណ៍ AI នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ស្នើសុំការយល់ដឹង។

ជាញឹកញាប់បង្ហាញពីការស្រាវជ្រាវដែលមានកម្មសិទ្ធិ ដូចជាស្ថិតិដើមអំពីនិន្នាការទីផ្សារ ដោយធានាថាវាត្រូវបានដកស្រង់ដោយឧបករណ៍ AI នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ស្នើសុំការយល់ដឹង។ ការសិក្សារបស់ Ahrefs ដូចជាការវិភាគរបស់ពួកគេអំពីចរាចរណ៍ស្វែងរក ផ្តល់ទិន្នន័យផ្តាច់មុខ ជួយពួកគេគ្រប់គ្រងលទ្ធផលស្វែងរកដែលជំរុញដោយ AI សម្រាប់សំណួរទាក់ទងនឹង SEO ។





Takeaway៖ ខ្លឹមសារប្លែកៗបង្ហាញពីភាពជឿជាក់ចំពោះប្រព័ន្ធ AI។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកកំពុងភ្ជាប់ទៅប្រភពគេហទំព័រដែលមានសិទ្ធិអំណាចខ្ពស់ ហើយមាតិការបស់អ្នកគឺងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតក្នុងការភ្ជាប់ទៅ!





5. បង្កើនប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការស្វែងរកពហុគំរូ

AI កំពុងវិវឌ្ឍដើម្បីដោះស្រាយសំណួរចម្រុះ រួមបញ្ចូលគ្នានូវអត្ថបទ រូបភាព និងសូម្បីតែវីដេអូ។

ប្រើវិធីសាស្រ្តដំបូងជាវីដេអូ៖ វេទិកាដូចជា YouTube និង TikTok កាន់តែខ្លាំងឡើងដោយឧបករណ៍ AI ។ បង្កើត​វីដេអូ​ខ្លីៗ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ដោយ​មាន​ចំណង​ជើង​និង​ការ​ពណ៌នា​ច្បាស់​លាស់។

វេទិកាដូចជា YouTube និង TikTok កាន់តែខ្លាំងឡើងដោយឧបករណ៍ AI ។ បង្កើត​វីដេអូ​ខ្លីៗ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ដោយ​មាន​ចំណង​ជើង​និង​ការ​ពណ៌នា​ច្បាស់​លាស់។ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពរូបភាព៖ ប្រើរូបភាព និងរូបភាពដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងឈ្មោះឯកសារពិពណ៌នា និងចំណងជើង។

ប្រើរូបភាព និងរូបភាពដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងឈ្មោះឯកសារពិពណ៌នា និងចំណងជើង។ ចម្លងពហុមេឌៀ៖ ផ្តល់ការចម្លងអត្ថបទសម្រាប់វីដេអូ និងផតខាស ដើម្បីធ្វើឱ្យពួកវាអាចស្វែងរកបានដោយ AI ។





ឧទាហរណ៍៖

Canva រួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនូវវីដេអូបង្រៀន ការបង្ហោះប្លក់ និងព័ត៌មានក្រាហ្វិក។ សំណួរដូចជា "របៀបរចនារូបសញ្ញាអាជីព" អាចបង្ហាញវីដេអូរបស់ Canva រួមជាមួយនឹងខ្លឹមសារអត្ថបទ។

រួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនូវវីដេអូបង្រៀន ការបង្ហោះប្លក់ និងព័ត៌មានក្រាហ្វិក។ សំណួរដូចជា "របៀបរចនារូបសញ្ញាអាជីព" អាចបង្ហាញវីដេអូរបស់ Canva រួមជាមួយនឹងខ្លឹមសារអត្ថបទ។ BuzzFeed Tasty ផ្គូផ្គងរូបមន្តអត្ថបទជាមួយនឹងវីដេអូខ្លីៗដែលទាក់ទាញភ្នែក។ វិធីសាស្រ្តចម្រុះនេះធានានូវភាពមើលឃើញនៅទូទាំងវេទិកា AI ដែលផ្តល់អាទិភាពដល់ទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះ។





Takeaway៖ AI រួមបញ្ចូលកាន់តែខ្លាំងឡើងនូវអត្ថបទ រូបភាព និងវីដេអូ ដើម្បីបម្រើចម្លើយដ៏ទូលំទូលាយ។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឯកសារជាមួយនឹងទិន្នន័យមេតាឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពវីដេអូសម្រាប់ Youtube នៅទីនេះ ។





6. ចុចលើមាតិកាសន្ទនា និងបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់

គំរូ AI ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលលើទិន្នន័យសន្ទនាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាតំបន់រីកចម្រើនដ៏សំខាន់។

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់អានុភាព៖ គិតទុកជាមុននូវសំណួររបស់អ្នកប្រើ ហើយឆ្លើយពួកគេដោយផ្ទាល់នៅក្នុងខ្លឹមសាររបស់អ្នក។

គិតទុកជាមុននូវសំណួររបស់អ្នកប្រើ ហើយឆ្លើយពួកគេដោយផ្ទាល់នៅក្នុងខ្លឹមសាររបស់អ្នក។ លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញ និងការពិភាក្សា៖ ខ្លឹមសារដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ (UGC) ដូចជាសក្ខីកម្ម និងការពិភាក្សាវេទិកា បង្កើនលទ្ធភាពស្វែងរកខ្លឹមសាររបស់អ្នក។

ខ្លឹមសារដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ (UGC) ដូចជាសក្ខីកម្ម និងការពិភាក្សាវេទិកា បង្កើនលទ្ធភាពស្វែងរកខ្លឹមសាររបស់អ្នក។ ** ចូលរួមក្នុងវេទិកា៖** វេទិកាដូចជា Reddit, X, Meta និង Quora កំពុងផ្តល់អាហារដល់សំណុំទិន្នន័យបណ្តុះបណ្តាល AI—មានវត្តមានដែល AI រៀន។



ឧទាហរណ៍៖

Quora និង Reddit គឺជាប្រភពចម្បងសម្រាប់ទិន្នន័យបណ្តុះបណ្តាល AI ។ ចម្លើយដែលបានរៀបចំយ៉ាងល្អចំពោះសំណួរដូចជា "តើអ្វីជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីចាប់ផ្តើមប្លុក?" មិនត្រឹមតែចូលរួមអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនឱកាសនៃមាតិការបស់អ្នកត្រូវបានយោងនៅក្នុងការឆ្លើយតប AI ផងដែរ។

គឺជាប្រភពចម្បងសម្រាប់ទិន្នន័យបណ្តុះបណ្តាល AI ។ ចម្លើយដែលបានរៀបចំយ៉ាងល្អចំពោះសំណួរដូចជា "តើអ្វីជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីចាប់ផ្តើមប្លុក?" មិនត្រឹមតែចូលរួមអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនឱកាសនៃមាតិការបស់អ្នកត្រូវបានយោងនៅក្នុងការឆ្លើយតប AI ផងដែរ។ Amazon Reviews គឺជាទម្រង់មួយផ្សេងទៀតនៃមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលប្រព័ន្ធ AI តែងតែសង្ខេបនៅពេលបង្កើតការណែនាំផលិតផល។





Takeaway៖ AI ទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការពិភាក្សា និងសំណួររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងពិភពពិត។ Quora, Reddit គឺជាកន្លែងដ៏ល្អដើម្បីចូលរួមសំណួរ និងចម្លើយ ជាមួយនឹង LinkedIn ឥឡូវនេះតាមក្រោយ។ Google Business ក៏ផ្តល់ឱកាសក្នុងការសរសេរ និងឆ្លើយសំណួរដែលសួរញឹកញាប់អំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកផងដែរ។





7. បង្កើត Content Authority ជាមួយនឹង Backlinks

ម៉ូដែល AI ទទួលស្គាល់ខ្លឹមសារដែលត្រូវបានយោង និងចែករំលែកយ៉ាងទូលំទូលាយ។

ស្វែងរក backlinks ដែលមានគុណភាពខ្ពស់៖ ស្វែងរកភាពជាដៃគូជាមួយគេហទំព័រដែលមានការអនុញ្ញាតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរបស់អ្នក។

ស្វែងរកភាពជាដៃគូជាមួយគេហទំព័រដែលមានការអនុញ្ញាតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរបស់អ្នក។ បង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចចែករំលែកបាន៖ បង្កើតឧបករណ៍ មគ្គុទ្ទេសក៍ ឬ Infographics ដែលអ្នកដទៃចង់ភ្ជាប់ទៅ។





ឧទាហរណ៍៖

ការណែនាំរបស់ Backlinko លើប្រធានបទដូចជា SEO និងការកសាងតំណភ្ជាប់ត្រូវបានលើកឡើងយ៉ាងទូលំទូលាយដោយអ្នកទីផ្សារផ្សេងទៀត។ បណ្តាញ backlink នេះបង្កើនសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួន ដោយធ្វើឱ្យវាក្លាយជាធនធានដែលពេញចិត្តសម្រាប់ប្រព័ន្ធ AI ។

លើប្រធានបទដូចជា SEO និងការកសាងតំណភ្ជាប់ត្រូវបានលើកឡើងយ៉ាងទូលំទូលាយដោយអ្នកទីផ្សារផ្សេងទៀត។ បណ្តាញ backlink នេះបង្កើនសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួន ដោយធ្វើឱ្យវាក្លាយជាធនធានដែលពេញចិត្តសម្រាប់ប្រព័ន្ធ AI ។ អត្ថបទ ពិនិត្យឡើងវិញអំពីអាជីវកម្មរបស់ Harvard ត្រូវបានភ្ជាប់ជាញឹកញាប់ដោយការបោះពុម្ពផ្សាយផ្នែកសិក្សា និងវិជ្ជាជីវៈ ដោយធានាថាពួកគេត្រូវបានគេដាក់ទង់ថាអាចជឿទុកចិត្តបាននៅក្នុងសំណួរដែលជំរុញដោយ AI ។





Takeaway៖ ប្រព័ន្ធ AI ពេញចិត្តនឹងមាតិកាដែលត្រូវបានយោងយ៉ាងទូលំទូលាយដោយប្រភពដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត។ ការបោះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រប្លក់ដែលមានសិទ្ធិអំណាចដែនខ្ពស់ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីសេវាកម្មប្រមូលផ្តុំដែលមានគុណភាពខ្ពស់គឺជាវិធីឥតគិតថ្លៃ និងបង់ប្រាក់ដ៏ល្អដើម្បីធ្វើរឿងនេះ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនមែនគ្រាន់តែជា backlinks នោះទេ ការទទួលបានសញ្ញាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ ហើយជារឿយៗត្រូវបានគេមើលរំលងក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិអំណាច និងចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងលទ្ធផលស្វែងរក។





8. ផ្តោតលើការអនុវត្តន៍ប្រកបដោយសីលធម៌ និងតម្លាភាព

ការជឿទុកចិត្តគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធ AI នៅពេលចាត់ថ្នាក់មាតិកា។

បង្ហាញជំនាញរបស់អ្នក៖ រំលេចព័ត៌មានសម្គាល់អ្នកនិពន្ធ និងប្រើបន្ទាត់សម្រាប់មាតិកា។

រំលេចព័ត៌មានសម្គាល់អ្នកនិពន្ធ និងប្រើបន្ទាត់សម្រាប់មាតិកា។ មានតម្លាភាព៖ បញ្ជាក់ប្រភព និងចេតនារបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់លាស់ ជៀសវាងការរំជួលចិត្ត ឬព័ត៌មានមិនពិត។





ឧទាហរណ៍៖

គ្លីនិក Mayo ផ្តល់កិត្តិយសដល់អ្នកនិពន្ធ អ្នកកែសម្រួល និងអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ដសម្រាប់អត្ថបទសុខភាពរបស់ខ្លួន ដោយធានាថាខ្លឹមសាររបស់វាត្រូវបានសម្គាល់ថាអាចជឿទុកចិត្តបានដោយ AI ។

ផ្តល់កិត្តិយសដល់អ្នកនិពន្ធ អ្នកកែសម្រួល និងអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ដសម្រាប់អត្ថបទសុខភាពរបស់ខ្លួន ដោយធានាថាខ្លឹមសាររបស់វាត្រូវបានសម្គាល់ថាអាចជឿទុកចិត្តបានដោយ AI ។ កាសែត New York Times សង្កត់ធ្ងន់លើតម្លាភាពក្នុងការស្វែងរកប្រភព ដោយជួយឱ្យវានៅតែជាប្រភពកំពូលសម្រាប់ការសង្ខេបព័ត៌មាននៅក្នុងឧបករណ៍ដូចជា Bard ជាដើម។





Takeaway៖ ម៉ូដែល AI ផ្តល់អាទិភាពដល់ខ្លឹមសារពីប្រភពដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត និងតម្លាភាព។ អ្វី​ដែល​កំណត់​ភាព​គួរ​ឱ្យ​ទុក​ចិត្ត​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​នៃ​ធាតុ​បច្ចេកទេស​ដូច​ជា​អាយុ​ដែន, ចំណាត់ថ្នាក់​ដែន, backlinks, ចរាចរណ៍​និង​លំហូរ​ការ​ជឿ​ទុកចិត្ត (TF) ។

9. បង្កើនប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ល្បឿន និងភាពងាយស្រួល

ប្រព័ន្ធ AI ផ្តល់តម្លៃដល់បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាគុណភាពមាតិកា។

កែលម្អល្បឿនគេហទំព័រ៖ ទំព័រដែលផ្ទុកយឺត ប្រហែលជាមិនបង្កើតវាទៅជាសំណួរ AI ទេ។

ទំព័រដែលផ្ទុកយឺត ប្រហែលជាមិនបង្កើតវាទៅជាសំណួរ AI ទេ។ ធានាភាពស្និទ្ធស្នាលសម្រាប់ទូរស័ព្ទ៖ ការរចនាដែលឆ្លើយតបគឺមិនអាចចរចារបានសម្រាប់ការបង្កើតលិបិក្រម AI ។

ការរចនាដែលឆ្លើយតបគឺមិនអាចចរចារបានសម្រាប់ការបង្កើតលិបិក្រម AI ។ ផ្តល់ភាពងាយស្រួល៖ រួមបញ្ចូលអត្ថបទជំនួស ចំណងជើង និងការរុករកសាមញ្ញ ដើម្បីពង្រីកទស្សនិកជនរបស់អ្នក។

ឧទាហរណ៍៖

HackerNoon, Substack & Medium's Platform ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរសម្រាប់ការអានលឿន និងគ្មានការរំខាននៅលើទូរសព្ទ និងកុំព្យូទ័រ។ នេះធានាថាអត្ថបទរបស់វាងាយស្រួលប្រើ និងចូលចិត្ត AI។

ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរសម្រាប់ការអានលឿន និងគ្មានការរំខាននៅលើទូរសព្ទ និងកុំព្យូទ័រ។ នេះធានាថាអត្ថបទរបស់វាងាយស្រួលប្រើ និងចូលចិត្ត AI។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Core Web Vitals របស់ Google បានជំរុញម៉ាកយីហោដូចជា Shopify ឱ្យកំណត់អាទិភាពល្បឿន និងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ ដោយរក្សាឱ្យពួកគេប្រកួតប្រជែងក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ស្វែងរក។





Takeaway៖ ប្រព័ន្ធ AI ជំរុញបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ទៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់។ ល្បឿន​គេហទំព័រ ការ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ដំបូង​គឺ​ជា​កត្តា​ដែល​មាន​ទម្ងន់​ធ្ងន់។

10. តាមដាន AI និងនិន្នាការស្វែងរក

ការរក្សាភាពពាក់ព័ន្ធតម្រូវឱ្យមានការសម្របសម្រួល។

សាកល្បងជាមួយឧបករណ៍ AI៖ សាកល្បងជាប្រចាំនូវរបៀបដែលខ្លឹមសាររបស់អ្នកបង្ហាញនៅក្នុងវេទិកាដែលជំរុញដោយ AI ដូចជា ChatGPT , Gemini , Perplexity និង Venice ។

សាកល្បងជាប្រចាំនូវរបៀបដែលខ្លឹមសាររបស់អ្នកបង្ហាញនៅក្នុងវេទិកាដែលជំរុញដោយ AI ដូចជា ChatGPT , Gemini , Perplexity និង Venice ។ វិភាគការវិភាគ AI៖ ប្រើឧបករណ៍ដូចជា Google Analytics 4 (GA4) ដើម្បីតាមដានការអនុវត្ត និងសម្របខ្លួន។

ប្រើឧបករណ៍ដូចជា Google Analytics 4 (GA4) ដើម្បីតាមដានការអនុវត្ត និងសម្របខ្លួន។ ទទួលព័ត៌មាន៖ អនុវត្តតាមការអាប់ដេតឧស្សាហកម្មលើ AI ក្បួនដោះស្រាយការស្វែងរក និងយុទ្ធសាស្ត្រខ្លឹមសារ ដើម្បីរក្សាវិធីសាស្រ្តរបស់អ្នកឱ្យទាន់សម័យ។



ឧទាហរណ៍៖

SEMrush Blog សាកល្បងជាប្រចាំអំពីរបៀបដែលមាតិការបស់វាលេចឡើងនៅក្នុងឧបករណ៍ដែលជំរុញដោយ AI ដូចជា ChatGPT ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអត្ថបទដើម្បីផ្គូផ្គងនិន្នាការដែលកំពុងរីកចម្រើន។

សាកល្បងជាប្រចាំអំពីរបៀបដែលមាតិការបស់វាលេចឡើងនៅក្នុងឧបករណ៍ដែលជំរុញដោយ AI ដូចជា ChatGPT ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអត្ថបទដើម្បីផ្គូផ្គងនិន្នាការដែលកំពុងរីកចម្រើន។ BuzzSumo វិភាគប្រធានបទដែលកំពុងពេញនិយម និងកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រខ្លឹមសាររបស់វា ដើម្បីធានាបាននូវភាពមើលឃើញនៅទូទាំង AI និងវេទិកាស្វែងរកបែបប្រពៃណី។





Takeaway៖ ការសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថស្វែងរក AI គឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាភាពពាក់ព័ន្ធ។ អនុវត្តតាម Darragh នៅលើ HackerNoon ដើម្បីរក្សាព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍ AI ក្បួនដោះស្រាយការស្វែងរក និងការការពារយុទ្ធសាស្ត្រមាតិការបស់អ្នកនាពេលអនាគត។

បន្ទាត់ខាងក្រោម៖ គិតដូច AI

AI-proofing your content is not about gaming system- it is about aligning your strategy with how information is processed and serve. ដោយសារឧបករណ៍ AI ជំនាន់ថ្មីបន្តកំណត់ឡើងវិញពីរបៀបដែលមនុស្សស្វែងរក និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន ខ្លឹមសាររបស់អ្នកត្រូវតែបំពេញទាំងក្បួនដោះស្រាយ និងមនុស្សនៅពីក្រោយសំណួរ។





ដោយផ្តោតលើខ្លឹមសារដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ ដើម និងអ្នកប្រើប្រាស់ជាកណ្តាល អ្នកនឹងកំណត់ទីតាំងរបស់អ្នកឱ្យរីកចម្រើននៅក្នុងយុគសម័យដែលជំរុញដោយ AI នេះ។ នៅពេលដែលយើងចូលដល់ឆ្នាំ 2025 សំណួរគឺថាតើខ្លឹមសាររបស់អ្នកអាចរស់រានមានជីវិតពីការកើនឡើងនៃ AI ដែរឬទេ ប៉ុន្តែថាតើវាអាចដឹកនាំការចោទប្រកាន់ដែរឬទេ។





តើអ្នកបានរកឃើញអត្ថបទនេះគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ទេ? ចែករំលែកវាជាមួយបណ្តាញរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ!





ជាវ Darragh នៅលើ HackerNoon ហើយធ្វើតាមគាត់នៅលើ Twitter / X និង LinkedIn ។