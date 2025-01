La classifica sull'intelligenza artificiale non è così complicata come pensi

La corsa all'adattamento delle strategie di contenuto all'era dell'intelligenza artificiale si sta surriscaldando. Proprio come le aziende un tempo si affannavano per ottimizzare i motori di ricerca nei primi giorni di Google, è emersa una nuova frontiera: le query guidate dall'intelligenza artificiale. Con strumenti come ChatGPT, Bard e Bing AI che modellano il modo in cui gli utenti cercano, consumano e interagiscono con le informazioni, la sfida è chiara: se il tuo contenuto non è pronto per l'intelligenza artificiale, rischia di diventare invisibile. Ma ecco la buona notizia: rendere il tuo contenuto a prova di intelligenza artificiale significa meno reinventare la ruota e più perfezionare la tua strategia per un nuovo tipo di pubblico, uno che pensa, riassume e valuta come un algoritmo.





Nel 2024, il modo in cui gli utenti cercano informazioni online sta subendo un cambiamento radicale. Mentre i motori di ricerca tradizionali come Google dominano ancora con oltre il 90% dell'attività di ricerca globale ( WSJ ), strumenti come ChatGPT stanno rapidamente guadagnando terreno. Con oltre 200 milioni di utenti attivi settimanali in tutto il mondo e l'8% degli intervistati statunitensi che ora identifica ChatGPT come il loro strumento di ricerca principale ( Backlinko ; Barron's ), la corsa per fornire risposte conversazionali basate sull'intelligenza artificiale sta rimodellando il modo in cui le persone accedono alle informazioni. Questa crescente preferenza per gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale riflette una crescente domanda di soluzioni dirette e conversazionali, segnalando un futuro in cui le strategie SEO tradizionali da sole potrebbero non essere più sufficienti. Per i creatori di contenuti, adattarsi a questo panorama di ricerca basato sull'intelligenza artificiale non è facoltativo, è una necessità.





Detto questo, in questo articolo esploreremo modi concreti per garantire che i tuoi contenuti vengano visualizzati nei risultati di ricerca basati sull'intelligenza artificiale e trovino riscontro nei lettori umani, posizionando il tuo marchio per il successo nel 2025 e oltre.

Cosa si intende per contenuto a prova di intelligenza artificiale?

I contenuti a prova di IA sono progettati per essere sia leggibili dalle macchine che intuitivi per gli esseri umani. Anticipa il modo in cui i sistemi di IA generativa elaborano i dati, creano riepiloghi e forniscono risposte, continuando a fornire valore all'utente finale. Per raggiungere questo obiettivo è necessario un approccio ibrido, che unisca i principi SEO tradizionali con strategie su misura per il ruolo crescente dell'IA nella ricerca e nella distribuzione dei contenuti.

1. Scrivi per gli umani, ottimizza per l'intelligenza artificiale

Il fondamento di contenuti a prova di intelligenza artificiale è trovare un equilibrio tra scrittura colloquiale e coinvolgente e ottimizzazione algoritmica.

Pensa in modo colloquiale: strumenti come ChatGPT prosperano sul linguaggio naturale. Scrivi contenuti che imitano il modo in cui le persone parlano e pongono domande. Ad esempio, invece di "strategie di protezione dall'intelligenza artificiale", prova "Come posso proteggere dall'intelligenza artificiale i miei contenuti per il 2025?"

strumenti come ChatGPT prosperano sul linguaggio naturale. Scrivi contenuti che imitano il modo in cui le persone parlano e pongono domande. Ad esempio, invece di "strategie di protezione dall'intelligenza artificiale", prova "Come posso proteggere dall'intelligenza artificiale i miei contenuti per il 2025?" Concentrati sull'intento dell'utente: comprendi il "perché" dietro una query di ricerca. L'utente sta cercando risposte rapide, guide approfondite o suggerimenti pratici? Allinea i tuoi contenuti per soddisfare quell'intento.

comprendi il "perché" dietro una query di ricerca. L'utente sta cercando risposte rapide, guide approfondite o suggerimenti pratici? Allinea i tuoi contenuti per soddisfare quell'intento. Evita il riempimento di parole chiave: gli algoritmi AI danno priorità al contesto rispetto alla densità. Utilizza parole chiave long-tail che riflettano domande o problemi del mondo reale.

Esempio:

Il blog di HubSpot utilizza costantemente titoli colloquiali come "Cos'è l'Inbound Marketing?" e "Come creare un piano di marketing di successo", soddisfacendo sia i lettori umani sia la preferenza dell'intelligenza artificiale per il linguaggio naturale.

utilizza costantemente titoli colloquiali come "Cos'è l'Inbound Marketing?" e "Come creare un piano di marketing di successo", soddisfacendo sia i lettori umani sia la preferenza dell'intelligenza artificiale per il linguaggio naturale. Una query del tipo "Come generare lead in B2B SaaS" molto probabilmente farebbe emergere il blog di HubSpot perché il suo contenuto corrisponde sia al formato che all'intento della query.





Conclusione: i sistemi di intelligenza artificiale come ChatGPT e Bard danno priorità ai contenuti conversazionali e contestualmente rilevanti rispetto a quelli rigidamente pieni di parole chiave.





2. Struttura del contenuto per i riepiloghi AI

L'intelligenza artificiale generativa spesso condensa i contenuti in risposte o riassunti concisi, rendendo la struttura un elemento fondamentale.

Utilizza titoli chiari: suddividi il contenuto in sezioni logiche utilizzando titoli H2 e H3 che segnalano i punti principali.

suddividi il contenuto in sezioni logiche utilizzando titoli H2 e H3 che segnalano i punti principali. Inserisci subito le informazioni importanti: segui il modello della piramide rovesciata, inserendo le informazioni più preziose all'inizio dell'articolo.





Incorpora elenchi e tabelle: i sistemi di intelligenza artificiale sono eccellenti nell'analizzare formati strutturati, quindi includi elenchi puntati, elenchi numerati e tabelle di dati ove appropriato.

Esempio:

Il Page Layout di Wikipedia è il gold standard per una struttura leggibile dall'IA: titoli chiari, paragrafi brevi e punti elenco. Ciò lo rende una delle fonti più frequentemente citate nelle risposte basate sull'IA.

è il gold standard per una struttura leggibile dall'IA: titoli chiari, paragrafi brevi e punti elenco. Ciò lo rende una delle fonti più frequentemente citate nelle risposte basate sull'IA. Allo stesso modo, la Guida per principianti alla SEO di Moz suddivide gli argomenti complessi in sezioni di facile comprensione, garantendone una facile sintesi da parte dei sistemi di intelligenza artificiale.





Conclusione: l'intelligenza artificiale generativa spesso estrae frammenti o risposte concise dai contenuti, rendendo la struttura fondamentale.

3. Sfrutta il markup dello schema e i metadati

I motori di ricerca e l'intelligenza artificiale si basano su dati strutturati per interpretare i contenuti in modo contestuale.

Aggiungi markup di schema al tuo sito (ad esempio schemi di FAQ, HowTo e articoli) per rendere i tuoi contenuti facilmente identificabili.

(ad esempio schemi di FAQ, HowTo e articoli) per rendere i tuoi contenuti facilmente identificabili. Ottimizza i metadati: crea meta titoli e descrizioni accattivanti che evidenzino il valore dei tuoi contenuti, prendendo di mira al contempo frasi di ricerca naturali.

crea meta titoli e descrizioni accattivanti che evidenzino il valore dei tuoi contenuti, prendendo di mira al contempo frasi di ricerca naturali. Utilizzare testo alternativo descrittivo per immagini e contenuti multimediali, poiché l'intelligenza artificiale integra spesso funzionalità di ricerca visiva.





Esempio:

Lo schema FAQ di Yoast SEO garantisce che quando gli utenti pongono domande come "Cos'è un audit SEO?" negli strumenti di intelligenza artificiale, le FAQ pertinenti vengano visualizzate in modo prominente.

garantisce che quando gli utenti pongono domande come "Cos'è un audit SEO?" negli strumenti di intelligenza artificiale, le FAQ pertinenti vengano visualizzate in modo prominente. Un sito web di ricette come AllRecipes utilizza lo schema HowTo per visualizzare istruzioni dettagliate direttamente nei risultati di ricerca, rendendolo compatibile con l'intelligenza artificiale.





Takeaway: i dati strutturati aiutano l'IA a comprendere il contesto e lo scopo dei tuoi contenuti. Il mio punto di riferimento per la creazione di dati strutturati è lo strumento gratuito di Technical Seo qui .





4. Pubblica contenuti autorevoli e originali

I sistemi di intelligenza artificiale danno priorità ai contenuti originali e affidabili rispetto al materiale generico o riciclato.

Conduci ricerche originali: pubblica dati, casi di studio o approfondimenti esclusivi per il tuo marchio.

pubblica dati, casi di studio o approfondimenti esclusivi per il tuo marchio. Collegamento a fonti attendibili: citare riferimenti di alta qualità trasmette autorevolezza all'IA.

citare riferimenti di alta qualità trasmette autorevolezza all'IA. Rimani aggiornato: aggiorna regolarmente i contenuti per assicurarti che siano sempre pertinenti e accurati, soprattutto per gli argomenti sempre attuali.

Esempio:

Il blog di Neil Patel presenta spesso ricerche proprietarie, come statistiche originali sulle tendenze di marketing, garantendo che vengano citate dagli strumenti di intelligenza artificiale quando gli utenti richiedono approfondimenti.

presenta spesso ricerche proprietarie, come statistiche originali sulle tendenze di marketing, garantendo che vengano citate dagli strumenti di intelligenza artificiale quando gli utenti richiedono approfondimenti. Gli studi di Ahrefs , come la loro analisi del traffico di ricerca, forniscono dati esclusivi, aiutandoli a dominare i risultati di ricerca basati sull'intelligenza artificiale per le query correlate alla SEO.





Takeaway: i contenuti unici segnalano affidabilità ai sistemi AI. Assicurati di linkare fonti web di alta autorità e che i tuoi contenuti siano facili da linkare per gli altri!





5. Ottimizzazione per la ricerca multimodale

L'intelligenza artificiale si sta evolvendo per gestire query multimodali, combinando testo, immagini e persino video.

Adotta un approccio Video-first: piattaforme come YouTube e TikTok sono sempre più indicizzate da strumenti AI. Crea video brevi e ricchi di valore con titoli e descrizioni chiari.

piattaforme come YouTube e TikTok sono sempre più indicizzate da strumenti AI. Crea video brevi e ricchi di valore con titoli e descrizioni chiari. Ottimizza gli elementi visivi: utilizza immagini e infografiche di alta qualità con nomi di file e didascalie descrittivi.

utilizza immagini e infografiche di alta qualità con nomi di file e didascalie descrittivi. Trascrivi contenuti multimediali: fornisci trascrizioni di testo per video e podcast per renderli ricercabili tramite intelligenza artificiale.





Esempio:

Canva combina efficacemente tutorial video, post di blog e infografiche. Una query come "Come progettare un logo professionale" potrebbe far emergere i video di Canva insieme al contenuto di testo.

combina efficacemente tutorial video, post di blog e infografiche. Una query come "Come progettare un logo professionale" potrebbe far emergere i video di Canva insieme al contenuto di testo. BuzzFeed Tasty abbina ricette di testo a video brevi e visivamente accattivanti. Questo approccio multimodale garantisce visibilità su piattaforme AI che danno priorità a diversi formati multimediali.





Takeaway: l'intelligenza artificiale integra sempre più testo, immagini e video per fornire risposte esaustive. Assicurati di ottimizzare i file con quanti più metadati possibili. Puoi saperne di più sull'ottimizzazione dei video per Youtube qui .





6. Sfrutta i contenuti conversazionali e generati dagli utenti

I modelli di intelligenza artificiale vengono addestrati su grandi quantità di dati conversazionali, il che rende questo un settore di crescita fondamentale.

Sfrutta le FAQ: anticipa le domande degli utenti e rispondi direttamente nei tuoi contenuti.

anticipa le domande degli utenti e rispondi direttamente nei tuoi contenuti. Incoraggia recensioni e discussioni: i contenuti generati dagli utenti (UGC), come testimonianze e discussioni nei forum, aumentano la visibilità dei tuoi contenuti.

i contenuti generati dagli utenti (UGC), come testimonianze e discussioni nei forum, aumentano la visibilità dei tuoi contenuti. **Partecipa ai forum:**Piattaforme come Reddit, X, Meta e Quora alimentano set di dati di formazione dell'intelligenza artificiale: sii presente dove l'intelligenza artificiale impara.



Esempio:

Quora e Reddit sono entrambe fonti primarie di dati di training AI. Una risposta ben congegnata a una domanda come "Qual è il modo migliore per iniziare un blog?" non solo coinvolge gli utenti, ma aumenta anche le possibilità che il tuo contenuto venga citato nelle risposte AI.

sono entrambe fonti primarie di dati di training AI. Una risposta ben congegnata a una domanda come "Qual è il modo migliore per iniziare un blog?" non solo coinvolge gli utenti, ma aumenta anche le possibilità che il tuo contenuto venga citato nelle risposte AI. Le recensioni di Amazon sono un'altra forma di contenuto generato dagli utenti che i sistemi di intelligenza artificiale spesso riepilogano quando generano raccomandazioni sui prodotti.





Takeaway: l'intelligenza artificiale attinge ampiamente alle discussioni e alle domande degli utenti del mondo reale. Quora e Reddit sono ottimi posti per rispondere a domande e risposte, seguiti da vicino da LinkedIn. Anche Google Business offre l'opportunità di scrivere e rispondere a FAQ sulla tua attività.





7. Costruisci l'autorità dei contenuti con i backlink

I modelli di intelligenza artificiale riconoscono i contenuti ampiamente citati e condivisi.

Ottieni backlink di alta qualità: cerca partnership con siti web autorevoli nel tuo settore.

cerca partnership con siti web autorevoli nel tuo settore. Crea risorse condivisibili: sviluppa strumenti, guide o infografiche a cui altri vorranno collegarsi.





Esempio:

Le guide di Backlinko su argomenti come SEO e link building sono ampiamente citate da altri addetti al marketing. Questa rete di backlink aumenta la sua autorevolezza, rendendola una risorsa preferita per i sistemi AI.

su argomenti come SEO e link building sono ampiamente citate da altri addetti al marketing. Questa rete di backlink aumenta la sua autorevolezza, rendendola una risorsa preferita per i sistemi AI. Gli articoli della Harvard Business Review sono spesso linkati da pubblicazioni accademiche e professionali, il che ne garantisce l'attendibilità nelle query basate sull'intelligenza artificiale.





Takeaway: i sistemi di intelligenza artificiale favoriscono i contenuti ampiamente citati da fonti attendibili. Pubblicare su blog con elevata autorità di dominio, comunicati stampa su servizi di distribuzione di alta qualità sono un ottimo modo gratuito e a pagamento per farlo. Tuttavia, non si tratta solo di backlink, ottenere segnali dai social media è un aspetto importante e spesso trascurato per ottenere autorità e classificarsi nei risultati di ricerca.





8. Concentrarsi su pratiche etiche e trasparenti

La fiducia è un fattore chiave per i sistemi di intelligenza artificiale quando si tratta di classificare i contenuti.

Dimostra la tua competenza: evidenzia le credenziali dell'autore e usa le firme nei contenuti.

evidenzia le credenziali dell'autore e usa le firme nei contenuti. Siate trasparenti: dichiarate chiaramente le vostre fonti e intenzioni, evitando sensazionalismi o disinformazione.





Esempio:

La Mayo Clinic attribuisce esplicitamente il merito dei suoi articoli sulla salute agli autori, ai redattori e ai professionisti del settore medico, garantendo che i suoi contenuti siano contrassegnati come affidabili dall'intelligenza artificiale.

attribuisce esplicitamente il merito dei suoi articoli sulla salute agli autori, ai redattori e ai professionisti del settore medico, garantendo che i suoi contenuti siano contrassegnati come affidabili dall'intelligenza artificiale. Il New York Times sottolinea l'importanza della trasparenza nelle fonti, fattore che lo aiuta a rimanere una delle principali fonti di sintesi delle notizie in strumenti come Bard.





Takeaway: i modelli AI danno priorità ai contenuti provenienti da fonti affidabili e trasparenti. Ciò che determina l'affidabilità include una combinazione di elementi tecnici come età del dominio, ranking del dominio, backlink, traffico e trust flow (TF).

9. Ottimizza per velocità e accessibilità

I sistemi di intelligenza artificiale attribuiscono all'esperienza dell'utente la stessa importanza della qualità dei contenuti.

Migliora la velocità del sito: le pagine che si caricano lentamente potrebbero non essere nemmeno visualizzate nelle query dell'intelligenza artificiale.

le pagine che si caricano lentamente potrebbero non essere nemmeno visualizzate nelle query dell'intelligenza artificiale. Garantire la compatibilità con i dispositivi mobili: il design reattivo è imprescindibile per l'indicizzazione tramite intelligenza artificiale.

il design reattivo è imprescindibile per l'indicizzazione tramite intelligenza artificiale. Offri accessibilità: includi testo alternativo, didascalie e una navigazione semplice per ampliare il tuo pubblico.

Esempio:

HackerNoon, Substack e la piattaforma Medium sono tutte ottimizzate per una lettura veloce e senza distrazioni su dispositivi mobili e desktop. Ciò garantisce che i suoi articoli siano intuitivi e preferiti dall'intelligenza artificiale.

sono tutte ottimizzate per una lettura veloce e senza distrazioni su dispositivi mobili e desktop. Ciò garantisce che i suoi articoli siano intuitivi e preferiti dall'intelligenza artificiale. Gli aggiornamenti Core Web Vitals di Google hanno spinto marchi come Shopify a dare priorità a velocità e usabilità, mantenendosi competitivi nei risultati di ricerca.





Takeaway: i sistemi AI incidono sull'esperienza utente nelle classifiche. La velocità del sito e l'ottimizzazione mobile first sono fattori fortemente ponderati.

10. Monitorare l'intelligenza artificiale e le tendenze di ricerca

Per restare al passo con i tempi è necessaria la capacità di adattamento.

Sperimenta con gli strumenti di intelligenza artificiale: testa regolarmente l'aspetto dei tuoi contenuti su piattaforme basate sull'intelligenza artificiale come ChatGPT , Gemini , Perplexity e Venice .

testa regolarmente l'aspetto dei tuoi contenuti su piattaforme basate sull'intelligenza artificiale come ChatGPT , Gemini , Perplexity e Venice . Analizza i dati dell'intelligenza artificiale: utilizza strumenti come Google Analytics 4 (GA4) per monitorare le prestazioni e adattarti.

utilizza strumenti come Google Analytics 4 (GA4) per monitorare le prestazioni e adattarti. Rimani informato: segui gli aggiornamenti del settore su intelligenza artificiale, algoritmi di ricerca e strategie di contenuto per mantenere il tuo approccio all'avanguardia.



Esempio:

Il blog di SEMrush verifica regolarmente il modo in cui i suoi contenuti vengono visualizzati in strumenti basati sull'intelligenza artificiale come ChatGPT, aggiornando gli articoli in base alle tendenze emergenti.

verifica regolarmente il modo in cui i suoi contenuti vengono visualizzati in strumenti basati sull'intelligenza artificiale come ChatGPT, aggiornando gli articoli in base alle tendenze emergenti. BuzzSumo analizza gli argomenti di tendenza e adatta la propria strategia di contenuti per garantire visibilità sulle piattaforme di ricerca tradizionali e basate sull'intelligenza artificiale.





Takeaway: adattarsi ai cambiamenti nel comportamento di ricerca dell'IA è fondamentale per rimanere rilevanti. Segui Darragh su HackerNoon per rimanere informato sugli strumenti di IA, sugli algoritmi di ricerca e sulla messa a prova del futuro delle tue strategie di contenuto.

In conclusione: pensa come un'intelligenza artificiale

Rendere i tuoi contenuti a prova di IA non significa manipolare il sistema, ma allineare la tua strategia al modo in cui le informazioni vengono elaborate e fornite. Mentre gli strumenti di IA generativa continuano a ridefinire il modo in cui le persone cercano e consumano informazioni, i tuoi contenuti devono soddisfare sia gli algoritmi sia gli esseri umani dietro le query.





Concentrandoti su contenuti strutturati, originali e incentrati sull'utente, ti posizionerai per prosperare in questa era guidata dall'intelligenza artificiale. Mentre entriamo nel 2025, la domanda non è se i tuoi contenuti possono sopravvivere all'ascesa dell'intelligenza artificiale, ma se possono guidare la carica.





Hai trovato interessante questo articolo? Condividilo subito con la tua rete!





Iscriviti a Darragh su HackerNoon e seguilo su Twitter/X e LinkedIn.