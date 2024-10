2023 foi o melhor momento para acumular criptografia

Que bênção louca.





Terminando em absoluto fogo de artifício, 2023 foi um ano de limpeza e renascimento.





Após as calamidades de 2022, o ano começou instável e incerto, cheio de intrigas políticas, contorções regulatórias, reviravoltas institucionais e Gary Gensler. Apesar das manchetes negativas devastadoras, do declínio do ânimo do varejo e da estranha movimentação dos preços ao longo do ano, foram feitos tantos progressos fundamentais que as forças do mercado não conseguiram resistir ao chamado sedutor de uma giga-indústria em amadurecimento, e a criptografia voltou à vida.





Novos projetos foram lançados, novas tecnologias foram descobertas, reguladores foram desafiados, empresas realizaram demissões, hackathons ocorreram e dinheiro para mudar vidas foi ganho.





Seria tolice (se não impossível) cobrir tudo o que aconteceu numa única tentativa, mas, em última análise, a conclusão mais importante é que os sentimentos mudaram. Começamos a descongelar de um inverno prolongado e passamos para a coloquial “Primavera Cripto”.





Para celebrar a nossa transição e nos prepararmos para o próximo ano, vamos recapitular alguns dos eventos mais notáveis que aconteceram:





*Não estão em ordem específica.

Progresso Político

Devido à sua natureza digital e sem placa, ao falar de política em criptografia, as conversas devem sempre se tornar globais.





Tradicionalmente, os países tendem a estruturar a sua legislação seguindo o exemplo dado pela América. No entanto, a constante atitude ambivalente, opaca e monótona dos EUA empurrou a inovação para o exterior e deu uma oportunidade a outros países, incluindo Singapura, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos, entre outros, para resolverem o assunto com as suas próprias mãos e se tornarem líderes na frente regulatória.

SEC fica humilhado

Perdendo quase (se não todas) as grandes batalhas do ano, mais notavelmente a Ripple, a Securities and Exchange Commission tornou-se motivo de chacota, em grande parte considerada incapaz de cumprir os seus deveres de proteger qualquer coisa (além dos interesses dos insiders). Agora sinónimo da personalidade sorrateira, desprezível e de duas caras de Gary Gensler, parece que, para recuperar a sua reputação no futuro, a agência terá de repensar as suas políticas e assumir uma posição mais amigável e abrangente.

Dinheiro Tornado

Sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, e seus fundadores foram presos. O misturador que preserva a privacidade foi considerado uma ameaça à segurança nacional porque viola as políticas KYC/AML. Assim, a tecnologia foi colocada na lista negra e banida dos EUA, e qualquer endereço criptográfico que interaja com ela torna-se um inimigo do Estado.

LBRY decide não apelar

Perdendo o processo contra a SEC em 2022, no qual a decisão alegou que os tokens digitais LBC eram, na verdade, títulos e que a entidade por trás do LBRY não registou os ativos como tais, o projeto decidiu não recorrer da decisão. A empresa entrou em concordata, mas a rede continua operando. É muito possível que os ativos da empresa sejam adquiridos por outra empresa de criptografia, e a infraestrutura que foi construída, juntamente com a sua comunidade ativa, se funda em algo maior do que nunca.

Projetos NFT são atendidos com aplicação regulatória

Os NFTs continuam a ser um arquétipo de ativo que não foi formalmente definido pelo sistema jurídico. No entanto, 2023 viu a primeira rodada de ações contra projetos NFT, incluindo Cool Cats e Impact Theory. Ambos os casos foram resolvidos sem pena de prisão e com acordos multimilionários, coisas que abrirão o precedente no que diz respeito ao que a indústria pode esperar.

Purificando os Demônios e Servindo Justiça

A espuma do último ciclo trouxe impactos económicos duradouros; tecido cicatricial na forma de fraude, manipulação e design de protocolo inadequado permanece nas memórias não muito distantes do mercado. FTX, Sam Bankman Fried, Alameda, Genesis, Gemini, BlockFi, Terra Luna, Celcius, 3AC e o bando de bandidos tornaram-se uma ferida para a indústria. Os exaustivos recursos mentais alocados para discutir as questões que surgiram, descobrir quem culpar e apontar o dedo começaram a diminuir. Muita limpeza ocorreu, mas ainda há algumas pontas soltas que precisam ser resolvidas.





A criptografia é muito mais emocionante do que os processos que ocorrem nos tribunais; esperançosamente, podemos superar isso mais cedo ou mais tarde.

Binance e a SEC

Depois de chegar a um acordo com a SEC por mais de US$ 2 bilhões por sua série de infrações legais, a Binance foi forçada a mudar sua liderança e marcar o fim da era CZ. Desde o início humilde como uma exchange de criptomoedas até a maior entidade de pagamentos, negociações, investimentos, NFTs e tudo mais, a Binance se tornou a marca mais reconhecida em todo o mundo. Incontáveis milhões de usuários, centenas de bilhões de dólares e centenas de países; a quantidade de valor positivo que esta única empresa trouxe é impossível de quantificar.

Apresentando as Tecnologias da Geração 5

2023 marcou um ano de incrível inovação tecnológica que se manifesta na expansão horizontal (lançamentos de novos projetos). Escalabilidade, interoperabilidade e privacidade continuaram a ser os princípios fundamentais das novas descobertas.





Chegando em muitos formatos, incluindo alt L1s, Optimistic rollups, ZeroKnowledge Rollups, mult-sigs e aplicações DEFI, a lista de novos projetos alimentados por novas primitivas tecnológicas, com novos mecanismos de entrada no mercado e gloriosas campanhas de lançamento aéreo deram origem para a próxima geração de blockchains. (Dependendo de como você conta ou de quem você pergunta, esta seria a 5ª geração da tecnologia pública de blockchain).

Redes alternativas e rollups

SUI, SEI, Aptos, Manta Pacific, Stargaze, Kujira, Astar, Blast, a lista de novas redes baseadas em blockchain está em constante expansão. Cada uma destas redes está a executar algum tipo de programa de incentivo baseado em acção e a atrair TVL para os seus ecossistemas. Cada cadeia exige suas próprias aplicações, equipes, comunidades, lançamento e capital operacional, mas isso não parece desacelerar ninguém.

Acumulações

Tornando-se a tecnologia de escalonamento de fato para EVM, os Rollups atraíram a atenção de algumas das entidades mais notáveis do setor, incluindo Coinbase e Binance. Provando seu valor ao facilitar várias vezes mais transações do que a camada base herdada da ETH, parece que os Rollups se tornarão as interfaces para os aplicativos conduzirem atividades. Além disso, parece que esta é a tecnologia que atraiu a maior parte da atenção.

Interoperabilidade

Um futuro MultiChain tornou-se ainda mais provável. As operações interchain com soluções do IBC da Cosmos, XCM da Polkadot e, claro, LayerZero estão facilitando mais transferências do que nunca. Pontes, incluindo Wormhole, Orbiter, Stargate, Symbiosis, et al. estão explodindo em TVL. Esta é uma tendência que simplesmente não pode e não irá reverter.

Ecossistema Bitcoin e Inscrições

Sendo a maior e mais antiga rede criptográfica de todas, o Bitcoin foi durante muitos anos considerado uma tecnologia um tanto obsoleta que há muito tempo descobriu seu caso de uso e o interesse por ela aumentou.

Não tão rápido. Com a introdução de contratos inteligentes e inscrições no Bitcoin, um novo calibre de usuários ultra-ricos que agora podem fazer algo com as moedas nas quais estavam sentados inundou o ecossistema. Isso resultou em divisões entre as criptomoedas maxis e trouxe enormes bônus de receita transacional para os mineradores.

Ação de preço do quarto trimestre

Se você gosta de Bitcoin por US$ 20.000; você vai adorar por $ 44.000.





Os macacos, os degens e os touros estão a acordar e a procurar um lugar para lançar o seu capital em oposição ao comércio. O último trimestre de 2023 trouxe ganhos estonteantes e surpreendentes para os detentores de criptografia em todos os níveis.

Memapaoloosa

A cultura revigorada da Internet está começando a fazer seu efeito. Moedas meme obscuras como WIF, PEPE, BONK e COQ estão registrando ganhos acima de 1000%. Embora os memes não tenham valor inerente e tendam a entrar em espirais de morte pronunciadas, a sua presença destaca os estágios iniciais de um mercado em recuperação. Se os memes estão a surgir, então uma de duas coisas é provável: ou há excesso de capital no sistema, ou os GO estão a preparar-se para um influxo de retalho. De qualquer forma, mesmo que você não ganhe dinheiro com memecoins, o efeito riqueza inevitavelmente se espalhará para outras criptomoedas.

A Ressurreição de Solana das Cinzas

Caindo no esquecimento da saga FTX, Solana quebrou todas as crenças convencionais e se tornou o azarão e o melhor desempenho do ano. Além do salto meteórico do token, de valores mínimos em torno de US$ 8 para mais de US$ 120, o ecossistema viu um influxo de novos usuários, novos aplicativos gloriosos e melhorias funcionais em uma ordem de magnitude. Hospedando uma das comunidades mais unidas e resilientes, Solana tornou-se uma plataforma para a realização de aplicações sofisticadas do mundo real e de segmentos de mercado emergentes, como o DEPIN. Após um Aidrop de classe mundial do protocolo Jito MEV/liquid staking, um pipeline de projetos preparados para liberar seus tokens por meio de uma poderosa rede de distribuição (The Solana Mobile phone); parece não haver mais conversas sobre sua morte, apenas questões sobre como aproveitar melhor a tecnologia.

ETF de Bitcoin à vista

Seria negligente se isso não fosse mencionado. Talvez o evento criptográfico mais comentado do ano, muitas das maiores instituições do mundo, incluindo o megalodonte BlackRock, preencheram uma vaga no Bitcoin ETF. Abrindo as portas para as instituições, um ETF Spot Bitcoin está nos planos para aprovação em 2024. No entanto, do jeito que está, esses ETFs provavelmente ainda serão forçados a liquidar em dinheiro, o que é um resultado líquido positivo, mas não tão fundamentalmente impactante quanto ter que liquidar em BTC.





A indústria tem opiniões divergentes sobre o que se pode esperar disto; por um lado, há quem queira acreditar no acontecimento, enquanto outros abordam com mais cautela, insinuando que se trata de um evento de “venda de notícias”. Depois que os rumores começaram a circular e as pessoas começaram a se confrontar, o preço respondeu com uma força tremenda. Dadas as liquidações em dinheiro, a procura reprimida, a confluência de eventos macroeconómicos e o capital pré-comprometido que já está reservado para entradas superiores a 200 milhões de dólares americanos; a única coisa que parece garantida é que não importa o que aconteça, é uma questão de tempo até que o instrumento esteja ativo.

O Ciclo Narrativo

Durante o período de reestabilização, a criptografia procurava narrativas que a potencializassem. Ao longo do ano, as narrativas foram embaralhadas de IA para RWA, para Alt L1s, Rollups, DEPIN, ETFs e assim por diante.





Stablecoins continuaram a florescer; DEFI levou uma surra no TVL, mas se tornou muito mais seguro, sendo o ano com menor quantidade total de hacks. Os NFTs estão começando a fazer barulho novamente, provavelmente liderados pelos Pudgy Penguins e pelas novas casas da moeda Trump Card. Um influxo de novos participantes importantes no mercado e um aumento na participação dos existentes, incluindo Google, Franklin Templeton, VanEck e outros, confirmam ainda mais o crescimento da criptografia.





Resumindo, 2023 foi o melhor momento para acumular.





Aqueles que foram corajosos o suficiente para calar o barulho e liderar através do investimento já foram recompensados pelas suas mãos de diamantes.





Muitas pessoas estão ficando desapontadas, pensando que perderam a chance; amigos, todo o valor de mercado da nossa indústria é de aproximadamente 1,6 trilhão… O jogo apenas começou.





A história nem sempre se repete,

mas caramba…

Com certeza tende a rimar.









Estou animado por estar nesta jornada com todos vocês;





Espero que você tenha colhido os frutos do passado da Crypto e que suas malas estejam prontas para crescer para o futuro.





Vejo todos vocês em 2024.