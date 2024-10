2023 était le meilleur moment pour accumuler de la crypto

Quelle folle bénédiction.





Se terminant par un feu d’artifice absolu, 2023 a été une année de nettoyage et de renaissance.





Après les calamités de 2022, l’année a commencé de manière fragile et incertaine, pleine d’intrigues politiques, de contorsions réglementaires, de revirements institutionnels et de Gary Gensler. Malgré les gros titres négatifs, la baisse du moral des détaillants et l'évolution inquiétante des prix tout au long de l'année, de tels progrès fondamentaux ont été réalisés que les forces du marché n'ont pas pu résister à l'appel séduisant d'une giga-industrie en pleine maturité, et la cryptographie est revenue à la vie.





De nouveaux projets ont été lancés, de nouvelles technologies ont été découvertes, les régulateurs ont été mis au défi, les entreprises ont procédé à des licenciements, des hackathons ont eu lieu et de l'argent qui a changé la vie a été gagné.





Il serait insensé (voire impossible) de couvrir tout ce qui s’est passé en une seule tentative, mais en fin de compte, le point le plus important à retenir est que les sentiments ont changé. Nous avons commencé à dégeler après un hiver ours prolongé et sommes passés au « printemps crypto » familier.





Pour célébrer notre transition et nous préparer pour l'année à venir, récapitulons quelques-uns des événements les plus marquants qui ont eu lieu :





* Ceux-ci ne sont pas classés dans un ordre spécifique.

Progrès politique

En raison de sa nature numérique et sans tableau, lorsqu’on parle de politique en crypto, les conversations doivent toujours devenir mondiales.





Traditionnellement, les pays ont tendance à structurer leur législation en suivant l’exemple donné par l’Amérique. Cependant, l’attitude constante, ambivalente, opaque et monotone des États-Unis a poussé l’innovation à l’étranger et a donné l’occasion à d’autres pays, notamment Singapour, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis, de prendre les choses en main et de devenir leaders sur le front de la réglementation.

La SEC est humiliée

Ayant perdu presque (sinon toutes) les batailles majeures de l'année, notamment Ripple, la Securities and Exchange Commission est devenue la risée, largement considérée comme incapable de remplir sa mission de protection de quoi que ce soit (outre les intérêts des initiés). Désormais synonyme du personnage sournois, sordide et à deux visages de Gary Gensler, il semble que pour regagner sa réputation à l'avenir, l'agence devra repenser ses politiques et adopter une position plus amicale et plus accueillante.

Trésorerie tornade

Sanctionné par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain, ses fondateurs ont été arrêtés. Le mélangeur préservant la confidentialité a été considéré comme une menace pour la sécurité nationale car il viole les politiques KYC/AML. Ainsi, la technologie a été mise sur liste noire et interdite aux États-Unis, et toute adresse cryptographique interagissant avec elle devient un ennemi de l’État.

LBRY décide de ne pas faire appel

Ayant perdu son procès contre la SEC en 2022, dans lequel la décision affirmait que les jetons numériques LBC étaient en fait des titres et que l'entité derrière LBRY n'avait pas enregistré les actifs en tant que tels, le projet a décidé de ne pas faire appel de la décision. L'entreprise a été mise en redressement judiciaire, mais le réseau continue de fonctionner. Il est très possible que les actifs de l'entreprise soient acquis par une autre société de cryptographie et que l'infrastructure qui a été construite, aux côtés de sa communauté active, fusionne en quelque chose de plus grand que jamais.

Les projets NFT sont soumis à l'application de la réglementation

Les NFT continuent d’être un archétype d’actifs qui n’a pas été formellement défini par le système juridique. Néanmoins, 2023 a vu le premier cycle d'actions contre les projets NFT, notamment Cool Cats et Impact Theory. Les deux cas ont été résolus sans peine de prison et avec des règlements de plusieurs millions de dollars, des choses qui créeront un précédent quant à ce à quoi l'industrie peut s'attendre.

Purger les démons et rendre la justice

L’écume du dernier cycle a eu des conséquences économiques durables ; les tissus cicatriciels sous forme de fraude, de manipulation et de mauvaise conception de protocoles persistent dans les souvenirs pas si lointains du marché. FTX, Sam Bankman Fried, Alameda, Genesis, Gemini, BlockFi, Terra Luna, Celcius, 3AC et la flopée d'escrocs sont devenus un plaie pour l'industrie. Les ressources mentales épuisantes consacrées à discuter des problèmes qui se sont produits, à trouver les responsables et à pointer du doigt ont commencé à s’atténuer. De nombreux nettoyages ont eu lieu, mais il reste encore quelques détails à régler.





La cryptographie est bien plus passionnante que les processus qui se déroulent dans les salles d’audience ; j'espère que nous pourrons surmonter ce problème le plus tôt possible.

Binance et la SEC

Après avoir réglé avec la SEC plus de 2 milliards de dollars américains pour ses nombreuses infractions à la loi, Binance a été contraint de changer de direction et de marquer la fin de l'ère CZ. Depuis ses humbles débuts en tant qu'échange crypto-crypto jusqu'à la plus grande entité pour les paiements, le trading, les investissements, les NFT et tout le reste, Binance est devenue la marque la plus reconnue dans le monde. D'innombrables millions d'utilisateurs, des centaines de milliards de dollars et des centaines de pays ; la quantité de valeur positive apportée par cette seule entreprise est impossible à quantifier.

Présentation des technologies de génération 5

2023 a été une année d’incroyable innovation technologique se manifestant par une expansion horizontale (lancements de nouveaux projets). L'évolutivité, l'interopérabilité et la confidentialité sont restées les principes fondamentaux des nouvelles découvertes.





Arrivant sous de nombreux facteurs de forme, notamment les applications alt L1, Optimistic rollups, ZeroKnowledge Rollups, mult-sigs et DEFI, la liste des nouveaux projets alimentés par de nouvelles primitives technologiques, avec de nouveaux mécanismes de mise sur le marché et de glorieuses campagnes de largage a donné naissance à à la prochaine génération de blockchains. (Selon la façon dont vous comptez ou à qui vous demandez, ce serait la 5ème génération de technologie blockchain publique).

Réseaux alternatifs et rollups

SUI, SEI, Aptos, Manta Pacific, Stargaze, Kujira, Astar, Blast, la liste des nouveaux réseaux basés sur la blockchain ne cesse de s'allonger. Chacun de ces réseaux gère une sorte de programme d’incitation basé sur l’action et attire TVL dans ses écosystèmes. Chaque chaîne nécessite ses propres applications, équipes, communautés, lancement et capital opérationnel, mais cela ne semble ralentir personne.

Cumuls

Devenus la technologie de mise à l'échelle de facto pour EVM, les Rollups ont attiré l'attention de certaines des entités les plus notables du secteur, notamment Coinbase et Binance. Prouvant leur valeur en facilitant plusieurs fois plus de transactions que l'ancienne couche de base ETH, il semble que les Rollups deviendront les interfaces permettant aux applications de mener des activités. De plus, il semble que ce soit la technologie qui a retenu l’attention de la majorité.

Interopérabilité

Un avenir MultiChain n’en devient que plus probable. Les opérations inter-chaînes avec les solutions d'IBC de Cosmos, de XCM de Polkadot et, bien sûr, de LayerZero facilitent plus de transferts que jamais. Des ponts, notamment Wormhole, Orbiter, Stargate, Symbiosis, et al. explosent en TVL. Il s’agit d’une tendance qui ne peut tout simplement pas s’inverser.

Écosystème Bitcoin et inscriptions

Étant le réseau de cryptographie le plus ancien et le plus grand de tous, Bitcoin a été pendant de nombreuses années considéré comme une technologie quelque peu obsolète qui a depuis longtemps découvert son cas d'utilisation et qui suscite un intérêt certain.

Pas si vite. Avec l’introduction des contrats intelligents et des inscriptions sur Bitcoin, un nouveau calibre d’utilisateurs ultra-riches qui peuvent désormais faire quelque chose avec les pièces sur lesquelles ils viennent de s’asseoir ont inondé l’écosystème. Cela a entraîné des divisions entre les maxis crypto et apporté d’énormes bonus de revenus transactionnels aux mineurs.

Action sur les prix du quatrième trimestre

Si vous aimez le Bitcoin à 20 000 $ ; vous allez l'adorer à 44 000 $.





Les singes, les dégens et les taureaux se réveillent et cherchent un endroit où investir leur capital en opposition au commerce. Le dernier trimestre de 2023 a apporté des gains époustouflants et époustouflants aux détenteurs de crypto à tous les niveaux.

Mémapaoloosa

La culture Internet revigorée commence à faire son effet. Les pièces mèmes obscures comme WIF, PEPE, BONK et COQ affichent des gains au nord de 1 000 %. Même si les mèmes n’ont pas de valeur intrinsèque et ont tendance à entrer dans des spirales mortelles prononcées, leur présence met en évidence les premiers stades d’un marché en reprise. Si des mèmes apparaissent, alors l’une des deux choses suivantes est probable : soit il y a un excès de capital dans le système, soit les OG se préparent à un afflux de commerce de détail. Quoi qu’il en soit, même si vous ne gagnez pas d’argent avec les memecoins, l’effet de richesse se répercutera inévitablement sur d’autres cryptos.

Solana renaît de ses cendres

Battue dans l'oubli par la saga FTX, Solana a brisé toutes les croyances dominantes et est devenue l'opprimée et la meilleure interprète de l'année. Au-delà du rebond fulgurant du jeton, passant d'un minimum d'environ 8 $ à plus de 120 $, l'écosystème a connu un afflux de nouveaux utilisateurs, de nouvelles applications glorieuses et des améliorations fonctionnelles d'un ordre de grandeur. Hébergeant l'une des communautés les plus serrées et les plus résilientes, Solana est devenue une plate-forme permettant de réaliser des applications sophistiquées du monde réel et des segments de marché émergents tels que DEPIN. Après un Aiddrop de classe mondiale du protocole Jito MEV/liquid staking, un pipeline de projets s'est préparé à libérer leurs jetons via un puissant réseau de distribution (le téléphone mobile Solana) ; on ne semble plus parler de sa mort, mais seulement des questions sur la meilleure façon de tirer parti de la technologie.

ETF Bitcoin au comptant

Ce serait négligent de ne pas le mentionner. Peut-être l'événement cryptographique le plus parlé de l'année, plusieurs des plus grandes institutions du monde, y compris le mégalodon BlackRock, ont rempli une place dans Bitcoin ETF. Ouvrant les portes des institutions, un ETF Spot Bitcoin est sur le point d'être approuvé en 2024. Cependant, dans l'état actuel des choses, ces ETF seront probablement toujours obligés de régler en espèces, ce qui est un net positif mais pas aussi fondamentalement impactant que de devoir le faire. s'installer en BTC.





L'industrie a des opinions partagées sur ce qu'il faut attendre de cela ; D'un côté, il y a ceux qui veulent adhérer à l'événement, tandis que d'autres l'abordent avec plus de prudence, sous-entendant qu'il s'agit d'un événement visant à « vendre l'information ». Après que les rumeurs ont commencé à circuler et que les gens ont commencé à se mettre en avant, le prix a réagi avec une force considérable. Compte tenu des règlements en espèces, de la demande refoulée, de la confluence d'événements macroéconomiques et du capital pré-engagé déjà engagé pour des entrées supérieures à 200 000 000 USD ; la seule chose qui semble garantie, c'est que quoi qu'il arrive, ce n'est qu'une question de temps avant que l'instrument ne soit opérationnel.

Le cycle narratif

Pendant la période de re-stabilisation, la crypto recherchait des récits qui la dynamiseraient. Tout au long de l’année, les récits ont été mélangés, de l’IA au RWA, en passant par les Alt L1, les Rollups, le DEPIN, les ETF, etc.





Les Stablecoins ont continué à fleurir ; DEFI a été battu en TVL mais est devenu beaucoup plus sécurisé, étant l'année avec le moins de piratages. Les NFT commencent à nouveau à faire des vagues, sans doute menés par Pudgy Penguins et les nouveaux ateliers Trump Card. L’afflux de nouveaux acteurs majeurs du marché et l’augmentation de la participation des acteurs existants, notamment Google, Franklin Templeton, VanEck et d’autres, confirment encore la croissance de la cryptographie.





Bref, 2023 était la meilleure période pour accumuler.





Ceux qui ont le courage de faire taire le bruit et de prendre la tête en investissant ont déjà été récompensés pour leurs mains de diamants.





Beaucoup de gens sont déçus, pensant avoir raté leur chance ; Mes amis, la capitalisation boursière totale de notre industrie est d'environ 1,6 billion de dollars… Le jeu ne fait que commencer.





L'histoire ne se répète pas toujours,

mais putain…

Cela a certainement tendance à rimer.









Je suis ravi de faire ce voyage avec vous tous ;





J'espère que vous avez récolté les fruits du passé de Crypto et que vos sacs sont prêts à grandir vers l'avenir.





Rendez-vous tous en 2024.