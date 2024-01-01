2023年是积累加密货币的最佳时机

多么疯狂的祝福啊。





2023 年在绝对的烟火中结束，是净化和重生的一年。





经历了 2022 年的灾难之后，这一年开局不稳定、充满不确定性，充满了政治阴谋、监管扭曲、制度倒退和加里·詹斯勒 (Gary Gensler)。尽管全年负面头条新闻肆虐，零售情绪低迷，价格走势诡异，但仍取得了如此多的根本性进展，以至于市场力量无法抗拒成熟的巨型行业的诱人召唤，加密货币又重新焕发了生机。





新项目启动，新技术被发现，监管机构受到挑战，公司裁员，举办黑客马拉松，改变生活的钱也赚到了。





在一次尝试中涵盖所有发生的事情是愚蠢的（如果不是不可能的话），但最终，最重要的收获是情绪已经发生了转变。我们已经开始从漫长的熊冬中解冻，并过渡到口语中的“加密货币春天”。





为了庆祝我们的转变并为来年做好准备，让我们回顾一下发生的一些最值得注意的事件：





* 这些没有特定的顺序。

政治进步

由于其无边界、数字化的特性，在谈论加密货币政治时，对话必须始终转向全球。





传统上，各国倾向于效仿美国的榜样来制定立法。然而，美国一贯矛盾、不透明、单调的态度将创新推向海外，并为包括新加坡、英国和阿联酋等在内的其他国家提供了机会，让他们自己解决问题并成为监管方面的领导者。

美国证券交易委员会 (SEC) 蒙羞

证券交易委员会在今年几乎（如果不是每一场）重大战役中都失败了，尤其是瑞波币，它已经成为一个笑柄，在很大程度上被认为没有能力履行其保护任何事物的职责（除了内部人士的利益）。现在，加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 已成为偷偷摸摸、肮脏、两面派形象的代名词，看来为了重新获得声誉，该机构将不得不重新考虑其政策，转向更加友好、包容的立场。

龙卷风现金

受到美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的制裁，其创始人被捕。隐私保护混合器被认为对国家安全构成威胁，因为它违反了 KYC/AML 政策。因此，该技术已被列入黑名单并被美国禁止，任何与其交互的加密地址都将成为国家的敌人。

LBRY 决定不上诉

2022 年，该项目败诉 SEC，裁决称 LBC 数字代币实际上是证券，并且 LBRY 背后的实体未能对资产进行注册，因此该项目决定不对该决定提出上诉。该公司已进入破产管理程序，但网络仍在运营。该公司的资产很可能被另一家加密货币公司收购，并且所建立的基础设施与其活跃的社区一起，合并成比以往任何时候都更伟大的东西。

NFT 项目受到监管执法

NFT 仍然是一种尚未被法律体系正式定义的资产原型。尽管如此，2023 年还是第一轮针对 NFT 项目的行动，包括 Cool Cats 和 Impact Theory。这两起案件都在没有入狱的情况下得到解决，并获得了数百万美元的和解金，这将为行业的预期开创先例。

斩妖除魔，伸张正义

上一个周期的泡沫带来了持久的经济影响；欺诈、操纵和糟糕的协议设计等形式的疤痕在市场的不远记忆中挥之不去。 FTX、Sam Bankman Fried、Alameda、Genesis、Gemini、BlockFi、Terra Luna、Celcius、3AC 等骗子群体已成为该行业的痛处。用来讨论所发生的问题、寻找责任人和相互指责的耗费精力的情况已经开始消退。已经进行了大量清理工作，但仍有一些未解决的问题需要解决。





加密货币比法庭上发生的过程更令人兴奋；希望我们能够早日克服这个问题。

币安和 SEC

在因一系列违法行为与 SEC 赔偿超过 20 亿美元后，币安被迫更换领导层，标志着 CZ 时代的结束。从最初的加密货币交易所到最大的支付、交易、投资、NFT 和其他业务实体，币安已成为全球最受认可的品牌。数百万用户、数千亿美元、数百个国家；这家公司所带来的积极价值是无法量化的。

介绍第五代技术

2023 年是令人难以置信的技术创新的一年，体现在横向扩展（新项目启动）上。可扩展性、互操作性和隐私仍然是新发现的核心原则。





以多种形式出现，包括 alt L1、Optimistic rollups、ZeroKnowledge Rollups、多重签名和 DEFI 应用程序，由新技术原语驱动的新项目清单，以及新的上市机制和光荣的空投活动已经出现到下一代区块链。 （取决于你如何计算或你问谁，这将是第五代公共区块链技术）。

替代网络和汇总

SUI、SEI、Aptos、Manta Pacific、Stargaze、Kujira、Astar、Blast，基于区块链的新网络的列表正在不断扩大。每个网络都在运行某种基于行动的激励计划，并吸引 TVL 进入其生态系统。每条链都需要自己的应用程序、团队、社区、启动和运营资本，但这似乎并没有让任何人放慢脚步。

汇总

作为 EVM 事实上的扩展技术，Rollups 吸引了一些业内最著名实体的关注，包括 Coinbase 和 Binance。通过促进比传统基础层 ETH 多倍的交易来证明其价值，Rollups 似乎将成为应用程序进行活动的接口。此外，这项技术似乎已经吸引了大多数人的关注。

互操作性

多链的未来只会变得更有可能。使用 Cosmos 的 IBC、Polkadot 的 XCM，当然还有 LayerZero 的解决方案进行的链间操作正在促进比以往更多的传输。桥梁，包括虫洞、轨道器、星门、共生等。 TVL 呈爆炸式增长。这是一种不可能、也不会逆转的趋势。

比特币生态系统和铭文

作为最古老和最大的加密网络，比特币多年来一直被认为是一种有点过时的技术，但它的用例早已被发现，人们对它的兴趣也开始显现。

没那么快。随着智能合约和比特币铭文的引入，一批新的超级富裕用户涌入了生态系统，他们现在可以用他们刚刚持有的比特币做一些事情。这导致了加密货币市场之间的分裂，并为矿工带来了大量的交易收入红利。

第四季度的价格走势

如果你喜欢 20,000 美元的比特币； 44,000 美元的价格，您一定会喜欢的。





猿类、德根斯和公牛正在觉醒，并寻找地方投入资本来反对传统。 2023 年最后一个季度给加密货币持有者带来了令人难以置信的、令人眼花缭乱的收益。

梅马保卢萨

重新焕发活力的网络文化正在开始发挥作用。 WIF、PEPE、BONK 和 COQ 等默默无闻的 meme 代币的涨幅超过 1000%。尽管模因不具有内在价值，并且往往会进入明显的死亡螺旋，但它们的存在凸显了市场复苏的早期阶段。如果模因突然出现，那么可能会发生以下两种情况之一：要么系统中有多余的资本，要么 OG 正在为散户的涌入做准备。不管怎样，即使你没有在模因币上赚钱，财富效应也将不可避免地蔓延到其他加密货币中。

索拉纳的灰烬重生

Solana 因 FTX 传奇而被遗忘，它打破了所有主流信念，成为今年的失败者和最佳表现者。除了代币从 8 美元左右的低点迅速反弹到 120 美元以上之外，该生态系统还见证了新用户的涌入、出色的新应用程序以及数量级的功能改进。 Solana 拥有最紧密、最具弹性的社区之一，已成为实现复杂的现实应用程序和 DEPIN 等新兴市场领域的平台。在 Jito MEV/液体质押协议的世界级 Aidrop 之后，一系列项目准备通过强大的分发网络（Solana 手机）发行其代币；似乎不再有人谈论它的死亡，只是关于如何最好地利用这项技术的问题。

现货比特币ETF

如果不提及这一点，那就是失职。也许是今年最受关注的加密货币事件，世界上许多最大的机构，包括巨齿鲨贝莱德，都填补了比特币 ETF 的席位。打开机构大门，现货比特币 ETF 有望在 2024 年获得批准。然而，就目前情况而言，这些 ETF 可能仍将被迫以现金结算，这是一个净积极因素，但其根本影响力不如必须以 BTC 结算。





业界对此的预期看法不一。一方面，有些人希望相信这一事件的发生，而另一些人则更加谨慎，暗示这是一次“抛售新闻”事件。谣言开始流传，人们开始互相抢先，价格做出了巨大的反应。考虑到现金结算、被压抑的需求、宏观事件的汇合以及已经为超过 2 亿美元的流入预留的预先承诺的资本；唯一可以确定的是，无论如何，该仪器上线只是时间问题。

叙事循环

在重新稳定期间，加密货币正在寻找能够增强其活力的叙事。在这一年里，人们的叙述一直在从 AI 到 RWA，再到 Alt L1、Rollups、DEPIN、ETF 等。





稳定币持续蓬勃发展； DEFI 在 TVL 方面受到了打击，但变得更加安全，成为黑客攻击总量最少的一年。 NFT 再次开始掀起波澜，可以说是由矮胖企鹅和新的特朗普卡铸币厂引领。新的主要市场参与者的涌入以及现有参与者（包括谷歌、富兰克林邓普顿、VanEck 等）参与度的增加进一步证实了加密货币的增长。





总之，2023年是最好的积累时机。





那些勇敢地排除噪音并以投资为主导的人已经因为他们的钻石之手而得到了回报。





许多人感到失望，认为自己错过了机会；朋友们，我们整个行业的市值约为1.6万亿……游戏才刚刚开始。





历史不一定会重演，

但该死的……

它确实倾向于押韵。









很高兴能与大家一起踏上这段旅程；





我希望您已经收获了加密货币过去的回报，并且您的包已准备好迎接未来。





2024 年再见。