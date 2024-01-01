2023 Kripto Biriktirmenin En İyi Zamanıydı

Ne çılgın bir lütuf.





Tam bir havai fişek gösterisiyle biten 2023 yılı, arınma ve yeniden doğuş yılıydı.





2022 felaketlerinin ardından yıl, siyasi entrikalar, mevzuat çarpıklıkları, kurumsal ters taklalar ve Gary Gensler'le dolu, sallantılı ve belirsiz bir yıl olarak başladı. Yıl boyunca yıkıcı olumsuz manşetlere, azalan perakende ruhuna ve ürkütücü fiyat hareketlerine rağmen, piyasa güçleri olgunlaşan devasa bir sektörün çekici çağrısına karşı koyamadı ve kripto hayata geri döndü.





Yeni projeler başlatıldı, yeni teknolojiler keşfedildi, düzenleyicilere meydan okundu, şirketler işten çıkarmalar düzenledi, hackathon'lar düzenlendi ve hayat değiştiren paralar kazanıldı.





Gerçekleşen her şeyi tek bir girişimde ele almak aptalca (imkansız olmasa da) olurdu, ancak sonuçta alınacak en önemli çıkarım, duyguların değiştiğidir. Uzun süren bir ayı kışının ardından erimeye başladık ve halk arasında "Kripto Baharı"na geçiş yaptık.





Geçişimizi kutlamak ve kendimizi gelecek yıla hazırlamak için gerçekleşen en önemli olaylardan bazılarını özetleyelim:





* Bunlar belirli bir sıraya göre değildir.

Siyasi İlerleme

Platformsuz, dijital doğası nedeniyle, kriptoda politika konuşurken konuşmaların her zaman küresel olması gerekir.





Geleneksel olarak ülkeler mevzuatlarını Amerika'nın belirlediği örneği takip ederek yapılandırma eğilimindedir. Bununla birlikte, ABD'nin sürekli kararsız, şeffaf olmayan ve monoton tutumu, inovasyonu denizaşırı ülkelere itti ve aralarında Singapur, Birleşik Krallık ve BAE'nin de bulunduğu diğer ülkelere, meseleleri kendi ellerine alma ve ortak bir karar alma fırsatı verdi. düzenleyici cephede liderler.

SEC hayal kırıklığına uğradı

Başta Ripple olmak üzere yılın neredeyse (hepsini olmasa da) büyük savaşını kaybeden Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, (içerdekilerin çıkarları dışında) herhangi bir şeyi koruma görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğu düşünülen bir alay konusu haline geldi. Artık Gary Gensler'in sinsi, kalitesiz, iki yüzlü kişiliğiyle eşanlamlı olan bu ajans, ileriye dönük itibarını yeniden kazanmak için politikalarını yeniden düşünmeli ve daha arkadaş canlısı, kucaklayıcı bir pozisyona dönmeli gibi görünüyor.

Kasırga Nakit

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrol Dairesi (OFAC) tarafından yaptırım uygulandı ve kurucuları tutuklandı. Gizliliği koruyan karıştırıcı, KYC/AML politikalarını ihlal ettiği için ulusal güvenliğe yönelik bir tehdit olarak görülüyor. Böylece teknoloji ABD'de kara listeye alındı ve yasaklandı ve onunla etkileşime giren herhangi bir kripto adresi devletin düşmanı haline geldi.

LBRY İtiraz Etmemeye Karar Verdi

Kararın LBC dijital tokenlerinin aslında menkul kıymetler olduğunu ve LBRY'nin arkasındaki kuruluşun varlıkları bu şekilde kaydetmediğini iddia ettiği SEC'e karşı açtığı davayı 2022'de kaybeden proje, karara itiraz etmeme kararı aldı. Şirket kayyımlığa geçti ancak ağ çalışmaya devam ediyor. Şirketin varlıklarının başka bir kripto şirketi tarafından satın alınması ve aktif topluluğun yanı sıra oluşturulan altyapının da her zamankinden daha büyük bir şeye dönüşmesi çok olası.

NFT Projeleri Düzenleyici Uygulamalarla Karşılanıyor

NFT'ler, hukuk sistemi tarafından resmi olarak tanımlanmayan bir varlık modeli olmaya devam ediyor. Yine de 2023 yılında Cool Cats ve Impact Theory dahil olmak üzere NFT projelerine karşı ilk eylem turu görüldü. Her iki dava da hapis cezası olmaksızın ve multi-milyon dolarlık uzlaşmalarla çözüldü; bu, sektörün neler bekleyebileceği konusunda emsal oluşturacak şeyler.

Şeytanları Temizlemek ve Adaleti Sağlamak

Son döngünün köpükleri kalıcı ekonomik etkilere yol açtı; Dolandırıcılık, manipülasyon ve kötü protokol tasarımı şeklindeki yara dokusu, piyasanın çok da uzak olmayan anılarında varlığını sürdürüyor. FTX, Sam Bankman Fried, Alameda, Genesis, Gemini, BlockFi, Terra Luna, Celcius, 3AC ve dolandırıcı sürüsü sektör için bir baş belası haline geldi. Ortaya çıkan sorunları tartışmak, kimi suçlayacağınızı bulmak ve parmakla işaret etmek için ayrılan yorucu zihinsel kaynaklar azalmaya başladı. Pek çok temizlik yapıldı, ancak hâlâ halledilmesi gereken birkaç yarım kalmış iş var.





Kripto, mahkeme salonlarında gerçekleşen süreçlerden çok daha heyecan verici; umarım bu durumu en kısa sürede atlatırız.

Binance ve SEC

Bir dizi yasal ihlal nedeniyle SEC ile 2 Milyar Doların üzerinde bir bedel karşılığında anlaşan Binance, liderliğini değiştirmek ve CZ döneminin sonunu işaretlemek zorunda kaldı. Bir kripto-kripto borsası olarak mütevazi bir başlangıçtan ödemeler, ticaret, yatırımlar, NFT'ler ve diğer her şey için tek ve en büyük varlığa kadar Binance, dünya çapında en tanınan marka haline geldi. Sayısız milyonlarca kullanıcı, yüz milyarlarca dolar ve yüzlerce ülke; Bu tek şirketin getirdiği pozitif değerin miktarını ölçmek imkansızdır.

5. Nesil Teknolojilerle Tanışın

2023, yatay genişleme (yeni proje lansmanları) şeklinde kendini gösteren inanılmaz teknolojik yeniliklerin olduğu bir yıl oldu. Ölçeklenebilirlik, Birlikte Çalışabilirlik ve Gizlilik, yeni keşiflerin temel ilkeleri olmaya devam etti.





Alt L1'ler, Optimistic rollup'lar, ZeroKnowledge Rollup'lar, çoklu imzalar ve DEFI uygulamaları da dahil olmak üzere pek çok form faktörüyle gelen yeni teknolojik ilkellerle desteklenen, yeni pazara açılma mekanizmaları ve görkemli airdrop kampanyalarıyla desteklenen yeni projelerin listesi yükselişe geçti yeni nesil blockchainlere geçiş. (Nasıl saydığınıza veya kime sorduğunuza bağlı olarak bu, 5. nesil halka açık blockchain teknolojisi olacaktır).

Alternatif Ağlar ve Toplamalar

SUI, SEI, Aptos, Manta Pacific, Stargaze, Kujira, Astar, Blast gibi yeni blockchain tabanlı ağların listesi sürekli genişliyor. Bu ağların her biri bir tür eyleme dayalı teşvik programı yürütüyor ve TVL'yi ekosistemlerine çekiyor. Her zincir kendi uygulamalarını, ekiplerini, topluluklarını, lansmanını ve operasyonel sermayesini talep ediyor, ancak bu kimseyi yavaşlatmıyor gibi görünüyor.

Toplamalar

EVM için fiili ölçeklendirme teknolojisi haline gelen Rollup'lar, aralarında Coinbase ve Binance'in de bulunduğu sektörün en önemli kuruluşlarından bazılarının dikkatini çekti. Eski temel katman ETH'den kat kat daha fazla işlemi kolaylaştırarak değerini kanıtlayan Toplamalar, uygulamaların faaliyet yürütmesi için arayüzler haline gelecek gibi görünüyor. Üstelik bu, zihin paylaşımının çoğunluğunu yakalayan teknoloji gibi görünüyor.

Birlikte çalışabilirlik

MultiChain'in geleceği daha da muhtemel hale geldi. Cosmos'un IBC'si, Polkadot'un XCM'si ve tabii ki LayerZero'nun çözümleriyle zincirler arası operasyonlar, her zamankinden daha fazla aktarımı kolaylaştırıyor. Solucan Deliği, Orbiter, Yıldız Geçidi, Simbiyoz ve diğerleri dahil olmak üzere köprüler. TVL'de patlıyor. Bu geri dönemeyecek, geri dönmeyecek bir trend.

Bitcoin Ekosistemi ve Yazıtlar

Tüm zamanların en eski ve en büyük kripto ağı olan Bitcoin, uzun yıllar boyunca biraz bayat bir teknoloji olarak kabul edilmiş, kullanım durumunu uzun süredir keşfetmiş ve ona olan ilgi artmaya başlamıştır.

Çok hızlı değil. Akıllı sözleşmelerin ve Bitcoin üzerindeki yazıtların kullanıma sunulmasıyla birlikte, üzerinde oturdukları paralarla artık bir şeyler yapabilen yeni bir ultra zengin kullanıcı grubu ekosistemi sular altında bıraktı. Bu, kripto maksimumları arasında bölünmelere neden oldu ve madencilere büyük işlem geliri bonusları getirdi.

4. çeyreğin fiyat hareketi

Eğer Bitcoin'i 20.000$'dan seviyorsanız; 44.000$'a bayılacaksınız.





Maymunlar, yozlaşmışlar ve boğalar uyanıyor ve tradfi'ye karşı sermayelerini atacak bir yer arıyorlar. 2023'ün son çeyreği, kripto para sahiplerine akıllara durgunluk veren, göz yaşartıcı kazançlar getirdi.

Memapaoloosa

Yeniden canlanan internet kültürü kendi işini yapmaya başlıyor. WIF, PEPE, BONK ve COQ gibi belirsiz meme coinleri %1000'in kuzeyinde kazançlar kaydediyor. Her ne kadar memler doğal bir değer taşımasalar ve belirgin ölüm sarmallarına girme eğiliminde olsalar da, onların varlığı toparlanan bir pazarın ilk aşamalarını vurguluyor. Eğer memler ortaya çıkıyorsa, o zaman iki şeyden biri muhtemeldir: Ya sistemde fazla sermaye vardır ya da OG'ler perakende akışına hazırlanıyordur. Her iki durumda da, memecoinlerden para kazanmasanız bile zenginlik etkisi kaçınılmaz olarak diğer kripto paralara da yansıyacaktır.

Solana Küllerinden Yükseliyor

FTX destanından unutulmaya yüz tutmuş Solana, tüm genel inanışları yıktı ve yılın en zayıf oyuncusu ve en iyi performans gösteren oyuncusu oldu. Tokenin yaklaşık 8$ civarındaki düşük seviyelerden 120$'ın üzerindeki hızlı yükselişinin ötesinde, ekosistem yeni kullanıcıların akınına, muhteşem yeni uygulamalara ve çok büyük düzeyde işlevsel iyileştirmelere tanık oldu. En sıkı ve dayanıklı topluluklardan birine ev sahipliği yapan Solana, gelişmiş gerçek dünya uygulamalarının ve DEPIN gibi gelişmekte olan pazar segmentlerinin gerçekleştirilmesine yönelik bir platform haline geldi. Jito MEV/likit staking protokolünden birinci sınıf bir Aidrop'un ardından, güçlü bir dağıtım ağı (Solana Cep Telefonu) aracılığıyla tokenlarını serbest bırakmaya hazırlanan bir dizi proje; artık onun ölümünden söz edilmiyor gibi görünüyor, sadece teknolojiden en iyi şekilde nasıl yararlanılacağına dair sorular var.

Spot Bitcoin ETF'si

Bunun belirtilmemesi ihmalkarlık olur. Belki de yılın en çok konuşulan kripto olayı olan megalodon BlackRock da dahil olmak üzere dünyanın en büyük kurumlarının çoğu, Bitcoin ETF'de yerini doldurdu. Kurumların kapılarını açan Spot Bitcoin ETF'nin 2024'te onaylanması bekleniyor. Bununla birlikte, mevcut durumda, bu ETF'ler muhtemelen yine de nakit ödemeye zorlanacak, bu da net bir olumlu ancak temel olarak bu kadar etkili değil. BTC'ye yerleşin.





Sektörün bundan ne beklenebileceği konusunda karışık görüşleri var; Bir yanda olaya inanmak isteyenler var, diğer yanda ise daha temkinli yaklaşarak bunun bir "haber satma" olayı olduğunu ima ediyorlar. Söylentiler yayılmaya başladıktan ve insanlar birbirlerine üstünlük sağlamaya başladıktan sonra fiyat muazzam bir güçle karşılık verdi. Nakit ödemeler, bastırılmış talep, makro olayların bir araya gelmesi ve halihazırda 200.000.000 USD'nin üzerindeki girişler için kaleme alınmış önceden taahhüt edilmiş sermaye göz önüne alındığında; Garantili görünen tek şey, ne olursa olsun enstrümanın yayına girmesinin an meselesi olduğudur.

Anlatı Döngüsü

Yeniden stabilizasyon döneminde kripto, kendisini güçlendirecek anlatılar arıyordu. Yıl boyunca anlatılar yapay zekadan RWA'ya, Alt L1'lere, Rollup'lara, DEPIN'e, ETF'lere vb. kadar karıştırıldı.





Stabilcoinler gelişmeye devam etti; DEFI, TVL'de yenilgiye uğradı ancak toplamda en az saldırının yaşandığı yıl olarak çok daha güvenli hale geldi. NFT'ler, muhtemelen Pudgy Penguins ve yeni Trump Card darphanelerinin öncülüğünde yeniden dalga yaratmaya başlıyor. Yeni büyük pazar katılımcılarının akını ve Google, Franklin Templeton, VanEck ve diğerleri dahil olmak üzere mevcut katılımcıların katılımının artması, kriptonun büyümesini daha da doğruluyor.





Kısacası 2023, birikim yapmak için en iyi zamandı.





Gürültüyü susturacak ve yatırım yaparak liderlik edecek kadar cesur olanlar, elmas elleri için çoktan ödüllendirildiler.





Pek çok insan şanslarını kaçırdıklarını düşünerek hayal kırıklığına uğruyor; arkadaşlar sektörümüzün toplam piyasa değeri ~1.6 Trilyon… Oyun daha yeni başlıyor.





Tarih her zaman tekerrür etmeyebilir,

ama kahretsin…

Kesinlikle kafiye yapma eğiliminde.









Hepinizle birlikte bu yolculukta olmaktan heyecan duyuyorum;





Umarım Crypto'nun geçmişinin meyvelerini almışsınızdır ve çantalarınız geleceğe doğru büyümeye hazırdır.





2024'te görüşürüz.