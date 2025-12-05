Paribu CoinMENA، د MENA ترټولو لوی ځایی کریپټو تبادله ترلاسه کوي

```html\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n``` استانبول – د نن ورځې د ترکیې مخکښې ډیجیټل شتمنۍ پلیټ فارم پاريبو اعلان وکړ چې دا د CoinMENA پیرودلی، چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا (MENA) کې ترټولو لوی محلي کریپټو تبادله ده، په یوه معامله کې چې شرکت ارزښت لري تر 240 ملیون ډالرو پورې. دا معامله د ترکیې تر اوسه پورې ترټولو لوی فینټیک معامله او د هیواد لومړنۍ نړیواله استملاکي ډیجیټل شتمنۍ پلیټ فارم استازیتوب کوي. دا د نړۍ په کچه د ډیجیټل شتمنۍ صنعت د دوامدار ادغام هم ټینګار کوي، ځکه چې تاسیس شوي سیمه ییز لوبغاړي د لوی پیمانه، تنظیمي ځواک، او پراخ بازار لاسرسي په لټه کې دي. د دې استملاک سره، پاريبو به د ترکیې له کورني بازار څخه د لوړ کریپټو adoptar سیمې ته خپل عملیات پراخ کړي. د CoinMENA له لارې، چې د دوبۍ د مجازی شتمنیو تنظیم کونکي ادارې (VARA) او د بحرین مرکزي بانک لخوا جواز لري، پاريبو به دوه فعال ډیجیټل شتمنۍ جوازونو ته لاسرسی ومومي. دا پراخ شوی تنظیمي فوټپرنټ پاريبو د سیمې یو له څو تنظیم شوي څو واک لرونکي آپریټرانو په توګه موقعیت لري او د نوي بازارونو ته د اطاعت پرمخ وړونکي ودې په اړه د دې ستراتیژۍ ملاتړ کوي. پاريبو د ترکیې په ډیجیټل شتمنیو او فینټیک سکتورونو کې یو له مخکښو شرکتونو څخه دی، د تنظیمي موافقت، محصول نوښت، او جغرافیایی پراختیا تمرکز سره د ودې نقشه تعقیبوي. په 2024 کې، پاريبو Paribu Custody معرفي کړ، د ترکیې لومړی او یوازینی ډیجیټل شتمنۍ ساتونکي چمتو کونکي چې د دې ملکیت ملټي لییر امنیتي ټیکنالوژۍ، ColdShield® لخوا پرمخ وړل کیږي. د 2025 په اکتوبر کې، د بازارونو بورډ (CMB) پاريبو ته اجازه ورکړه ترڅو د بروکریج فرم رامینځته کړي، چې په بازارونو کې یې ننوتل په نښه کوي. د CoinMENA استملاک پاريبو ته د سیمه ییز فینټیک مشر په توګه خپل رول پیاوړی کوي. د 2020 په فبروري کې د طلal Tabbaa او Dina Sam’an لخوا تاسیس شوی، CoinMENA یو جواز لرونکی کریپټو شتمنۍ خدمات چمتو کونکی دی چې د بحرین او دوبۍ تنظیمي ادارو لاندې فعالیت کوي. CoinMENA له پانګوالو څخه، په شمول BECO، Arab Bank Switzerland، Circle، او Bunat Ventures، تر اوسه پورې نږدې 20 ملیون ډالر تمویل راټول کړي دي. پلیټ فارم اوس په 45 هیوادونو کې له 1.5 ملیون څخه زیاتو کاروونکو ته خدمت کوي، له 50 څخه زیاتو کریپټو کارنسي ته لاسرسی وړاندې کوي او په MENA سیمه کې د څو محلي اسعارو ملاتړ کوي. یاسین اورال، د پاريبو بنسټ ایښودونکی او اجرایوي رییس وویل: \n \n “دا معامله نه یوازې د پاريبو لپاره، بلکې د ترکیې او MENA سیمې د ډیجیټل شتمنۍ او پراخ مالي اکوسیستم لپاره هم یوه بدلون وړ نقطه ده. د دې استملاک سره، موږ خپل جواز لرونکي عملیات پراخه سیمې ته پراخ کړي، په نړۍ کې یو له ترټولو کریپټو-منل شوي بازارونو کې یو تنظیم شوي لوبغاړي شو. موږ په ویاړ سره د ترکیې ترټولو لوی فینټیک استملاک او د هغې لومړنۍ نړیوال ډیجیټل شتمنۍ پلیټ فارم معامله رهبري کوو. \n \n “CoinMENA، په MENA سیمه کې مخکښ محلي کریپټو تبادله، زموږ د سیمه ییزې پراختیا لپاره یوه مثالي شریکه ده،" اورال دوام ورکړ. “د دې ګام سره، موږ د پاريبو د ودې په سفر کې یو نوی فصل پرانیزو، زموږ شتون MENA سیمې ته پراخوو او د نړۍ په کچه د ډیجیټل شتمنۍ صنعت د دوامداره ادغام کې برخه اخلو، په ترکیه کې زموږ په پیاوړې بنسټ باندې جوړوو." طلال تباه او دینا سمعان، د CoinMENA شریک بنسټ ایښودونکي، په ګډه بیان کې وویل: \n \n “د MENA ډیجیټل شتمنۍ بازار وده او بلوغ ته دوام ورکوي، او د پاريبو سره یوځای کیدل به د دې فشار سرعت چټک کړي. د CoinMENA سیمه ییزې تجربې د پاريبو ټیکنالوژۍ سره په ترکیب کولو سره، موږ د ترکیې او MENA په ټوله سیمه کې د کاروونکو لپاره د ډیجیټل شتمنۍ محصولاتو جامع سیټ پراختیا لپاره چمتو یو. دا استملاک د CoinMENA په تاریخ کې ترټولو بدلیدونکې مرحله ده. د پاريبو پانګه اچونه په هغه څه باندې د اعتبار وړتیا تاییدوي چې موږ جوړ کړي، او موږ سره یوځای د سیمې د ډیجیټل شتمنۍ فضا کې د لاسرسي او نوښت لپاره نوي معیارونه ټاکلو هدف لرو." د پاريبو په اړه پاريبو د ترکیې مخکښ ډیجیټل شتمنۍ پلیټ فارم او د هیواد په فینټیک اکوسیستم کې یو کلیدي لوبغاړی دی. شرکت د تنظیمي موافقت، محصول نوښت، او په څو جیوګرافیکونو کې د پراختیا په تمرکز سره د ودې ستراتیژي تعقیبوي. په 2024 کې، پاريبو Paribu Custody پیل کړ، د ترکیې لومړی او یوازینی ډیجیټل شتمنۍ ساتونکي چمتو کونکي چې د دې ملکیت ملټي لییر امنیتي ټیکنالوژۍ، ColdShield® لخوا پرمخ وړل کیږي. د 2025 په اکتوبر کې، د بازارونو بورډ (CMB) پاريبو ته اجازه ورکړه ترڅو د بروکریج فرم رامینځته کړي، چې په بازارونو کې یې ننوتل په نښه کوي. د CoinMENA استملاک سره، پاريبو خپل تنظیم شوي عملیات له ترکیې څخه MENA سیمې ته پراخوي. د CoinMENA په اړه CoinMENA، په MENA سیمه کې یو مخکښ لوبغاړی، د نویو او تجربه لرونکو پانګوالو د ځواکمنتیا هدف لري ترڅو د لاسرسي وړ کریپټو شتمنۍ پانګونې اختیارونه چمتو کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې په راپورته کیدونکي ډیجیټل اقتصاد کې برخه واخلي. د بحرین په سلطنت کې مرکزي دفتر لري، CoinMENA B.S.C. (c) د بحرین مرکزي بانک (CBB) لخوا د کریپټو شتمنۍ خدمات چمتو کونکي (کټګوري -3) په توګه جواز لري. CoinMENA FZE، په متحده عربي اماراتو کې مرکزي دفتر لري، د دوبۍ د مجازی شتمنیو تنظیم کونکي ادارې (VARA) لخوا د بروکر-ډیلر مجازی شتمنۍ خدمات چمتو کونکي (VASP) په توګه جواز لري. د سیالي فیسونو، لوړ مایعیت، او تعلیمي چلند سره، CoinMENA موخه دا ده چې په سیمه کې د ډیجیټل شتمنیو لپاره ترټولو ساده او خورا باوري پلیټ فارم وي. د نورو معلوماتو لپاره، مهرباني وکړئ لیدنه وکړئ www.coinmena.com د رسنیو اړیکه ایری ډینګیز لوړ مدیر، نړیوال بازارموندنه | پاريبو eray.dengiz@paribu.com \n \n دا کیسه د Btcwire لخوا د HackerNoon د سوداګرۍ بلاګ کولو له لارې خپره شوې وه . د کوم مالي پریکړې کولو دمخه خپل تحقیق وکړئ. برنامه