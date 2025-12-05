Paribu adquiere CoinMENA, el mayor exchange de criptomonedas local de MENA

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n İSTANBUL – La principal plataforma de activos digitales de Turquía, Paribu, ha anunciado hoy la adquisición de CoinMENA, el mayor exchange de criptomonedas local de Oriente Medio y África del Norte (MENA), en una transacción que valora la empresa en hasta 240 millones de dólares. El acuerdo representa la mayor transacción fintech de Turquía hasta la fecha y la primera adquisición transfronteriza de una plataforma de activos digitales del país. También subraya la continua consolidación de la industria mundial de activos digitales, a medida que los actores regionales establecidos buscan una mayor escala, solidez regulatoria y un alcance de mercado más amplio. Con esta adquisición, Paribu expandirá sus operaciones desde su mercado de origen en Turquía a una región con alta adopción de criptomonedas. A través de CoinMENA, la entidad local con licencia de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) y el Banco Central de Bahréin, Paribu accederá a dos licencias activas de activos digitales. Esta huella regulatoria ampliada posiciona a Paribu como uno de los pocos operadores regulados en múltiples jurisdicciones de la región y apoya su estrategia de crecimiento impulsado por el cumplimiento en nuevos mercados. Paribu se encuentra entre las principales empresas de Turquía en los sectores de activos digitales y fintech, y persigue una hoja de ruta de crecimiento centrada en el cumplimiento normativo, la innovación de productos y la expansión geográfica. En 2024, Paribu introdujo Paribu Custody, el primer y único proveedor de custodia de activos digitales de Turquía impulsado por su tecnología propietaria de seguridad multicapa, ColdShield®. En octubre de 2025, el Consejo de Mercados de Capitales (CMB) autorizó a Paribu a establecer una firma de corretaje, marcando su entrada en los mercados de capitales. La adquisición de CoinMENA refuerza aún más el papel de Paribu como líder regional en fintech. Fundada en 2020 por Talal Tabbaa y Dina Sam’an, CoinMENA es un proveedor de servicios de criptoactivos con licencia que opera bajo las autoridades reguladoras de Bahréin y Dubái. CoinMENA ha recaudado casi 20 millones de dólares en financiación total de inversores, incluyendo BECO, Arab Bank Switzerland, Circle y Bunat Ventures. La plataforma cuenta ahora con más de 1,5 millones de usuarios en 45 países, ofreciendo acceso a más de 50 criptomonedas y admitiendo múltiples monedas locales en la región MENA. Yasin Oral, Fundador y CEO de Paribu, dijo: \n \n “Esta transacción es un punto de inflexión no solo para Paribu, sino también para el ecosistema de activos digitales y finanzas en general en Turquía y la región MENA. Con esta adquisición, hemos ampliado nuestras operaciones con licencia a una geografía más amplia, convirtiéndonos en un actor regulado en uno de los mercados con mayor adopción de criptomonedas del mundo. Estamos orgullosos de liderar la mayor adquisición fintech de Turquía y su primer acuerdo internacional de plataforma de activos digitales.” \n \n “CoinMENA, el principal exchange de criptomonedas local en la región MENA, es un socio ideal para nuestra expansión regional”, continuó Oral. “Con este paso, abrimos un nuevo capítulo en el viaje de crecimiento de Paribu, extendiendo nuestra presencia a la región MENA y contribuyendo a la consolidación continua de la industria global de activos digitales, construyendo sobre la sólida base que hemos establecido en Turquía.” Talal Tabbaa y Dina Sam’an, Co-fundadores de CoinMENA, dijeron en una declaración conjunta: \n \n “El mercado de activos digitales de MENA continúa creciendo y madurando, y la unión de fuerzas con Paribu ayudará a acelerar ese impulso. Al combinar la experiencia regional de CoinMENA con la tecnología de Paribu, estamos preparados para desarrollar un conjunto completo de productos de activos digitales para usuarios en Turquía y la región MENA. Esta adquisición es el hito más transformador en la historia de CoinMENA. La inversión de Paribu valida la fortaleza de lo que hemos construido, y juntos nuestro objetivo es establecer nuevos estándares de acceso e innovación en el espacio de activos digitales de la región.” Sobre Paribu Paribu es la plataforma líder de activos digitales de Turquía y un actor clave en el ecosistema fintech del país. La empresa persigue una estrategia de crecimiento centrada en el cumplimiento normativo, la innovación de productos y la expansión a múltiples geografías. En 2024, Paribu lanzó Paribu Custody, el primer y único proveedor de custodia de activos digitales de Turquía impulsado por su tecnología propietaria de seguridad multicapa, ColdShield®. En octubre de 2025, el Consejo de Mercados de Capitales (CMB) autorizó a Paribu a establecer una firma de corretaje, marcando su entrada en los mercados de capitales. Con la adquisición de CoinMENA, Paribu extiende sus operaciones reguladas de Turquía a la región MENA. Sobre CoinMENA CoinMENA, un actor líder en la región MENA, tiene como objetivo empoderar tanto a inversores nuevos como experimentados proporcionando opciones de inversión accesibles en criptoactivos y permitiéndoles participar en la emergente economía digital. Con sede en el Reino de Bahréin, CoinMENA B.S.C. (c) tiene licencia del Banco Central de Bahréin (CBB) como proveedor de servicios de criptoactivos (categoría 3). CoinMENA FZE, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, tiene licencia como bróker-dealer proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA). Con tarifas competitivas, alta liquidez y un enfoque educativo, CoinMENA aspira a ser la plataforma más simple y confiable para activos digitales en la región. Para más información, visite www.coinmena.com Contacto de Medios Eray Dengiz Gerente Senior, Marketing Global | Paribu eray.dengiz@paribu.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Haga su propia investigación antes de tomar cualquier decisión financiera.